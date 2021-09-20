Певец Олег Погудин: «Искусство — это то, что формирует личность»

Денис БОЧАРОВ

Один из самых замечательных вокалистов современности, Олег Погудин подготовил новую программу — «Золотой век». С «серебряным голосом России», как часто называют маэстро, пообщался корреспондент «Культуры».

— Как возникла сама идея сделать программу, посвященную выдающимся творцам «Золотого века»: Пушкину, Лермонтову, Глинке, Чайковскому, Гурилеву, Варламову, Булахову? Долго ли вы шли к ее осуществлению?

— Вы знаете, монографические программы, посвященные классикам Золотого века, в моем репертуаре присутствуют давно. Это и цикл программ «Русскому гению», и программы романсов на стихи Пушкина и Лермонтова, и «Чайковский». А программа «Элегия» просто стала квинтэссенцией данной темы.

В «Серебряном веке», премьера которого состоялась в декабре 2018 года, мы опробовали схему концерта-спектакля с дуэтами, балетом, хором. Так что можно говорить о длительном творческом процессе, однако самыми «долгими» оказались последние полтора пандемических года: не было никакой ясности, что и когда может быть — программа переносилась, площадки менялись. И эти организационные муки запомнились мне даже больше, чем творческие.

В чем же новизна «Золотого века»? В лирическом герое, в сквозном действии, в объемном взгляде и из того времени (а такой подход сейчас свойственен даже литературе), и из нашего. В понимании того, что Золотой век и Серебряный век — это не четко отделенные друг от друга эпохи. Поскольку весь Серебряный век развивался в диалоге с Золотым.

И художники обоих этих периодов постоянно обращались в своем творчестве к античной классике, к Эсхилу, Софоклу, Еврипиду (вспомним, например, Анненского, который досочинил его утерянные пьесы), к Золотому и Серебряному веку латыни. Мы за ХХ век не отрефлексировали толком ни Золотой век, ни Серебряный, а то что мы делаем это одновременно, создает, конечно, большие трудности, но при этом предлагает и новые возможности.

— Как данные мероприятия будут выглядеть визуально и акустически? Ведь, насколько я понимаю, предполагаются не обычные концерты, в классическом понимании этого слова, а нечто принципиально иное...

— Те, кто уже видел «Серебряный век», могут представить, как это будет выглядеть. Это не сольный концерт артиста Погудина, хотя, естественно, что я больше 80 процентов времени буду присутствовать на сцене. Там будут дуэты, а споют вместе со мной звезды оперы Олеся Петрова и Оксана Шилова, прозвучит музыка для арфы в исполнении Александра Болдачева.

Балетные номера специально для нас ставит Дмитрий Антипов — хореограф проекта «Большой балет» на телеканале «Культура». Золотой век нашей культуры вообще невозможно представить без «белого балета». Он выражал романтическую тоску по идеалу, а балерина в арабеске стала его визуальным воплощением. Но Дмитрий не просто повторяет прекрасные, но уже знакомые классические схемы — он создает для нашего спектакля новую хореографию. Будет звучать не только музыка, но и стихи, как источник и естественное ее продолжение.

И все же главное в этом спектакле для меня, как для актера, и в визуальных и в акустических решениях, — не режиссерские ходы, не постановочные аспекты, а артист. Всегда артист: его голос, пластика, эмоции, мастерство.

— 7 октября вы выступите в Санкт-Петербурге в БКЗ «Октябрьский» и лишь только 22 декабря в московском ГКД. Почему такой разброс по датам — с разницей аж в два с половиной месяца? И в целом, вы задумываете данный проект как одноразовую акцию или планируете взять его, что называется, в завтра?

— Это связано с эпидемиологической ситуацией. Весь прошлый год нас преследовали постоянные переносы и отмены концертов. С Москвой было легче. Традиция отмечать мой день рождения 22 декабря в ГКД сложилась давно. Там состоялась премьера программы «За столом семи морей», премьера «Серебряного века», так что подумалось, что и премьеру «Золотого века» мы в Москве проведем там же.

А вот с Петербургом было труднее, потому что мы из-за пандемийных ограничений переносили концерт с 2020 года, и найти место как в расписании зала, так и в моем личном графике было нелегко. К тому же, надо было все согласовать с планами приглашенных звезд. И вот, наконец, 7 октября все совпало. Впрочем, такой промежуток между премьерами позволяет сделать две редакции спектакля — петербургскую и московскую.

Насчет того, будет ли это одноразовая акция, трудно сказать. Вот Серебряный век сначала задумывался как концерт к юбилею, а потом превратился в проект, в спектакль, который проехал по 40 городам России.

— Классика никогда не теряет своей актуальности — на то она и классика. Однако немногие сегодня рискуют выносить такую «сугубую» классику на суд массовой аудитории и представлять ее на больших площадках.

— Большие площадки бывают. Например, на оперных фестивалях. Есть и всевозможные представления в области кроссовера. Но принципиальное отличие нашего спектакля именно в том, что это именно спектакль: он как раз стремится отдалиться от принципа дивертисмента, набора эффектных номеров, и приблизиться, насколько возможно, к единому музыкально-драматическому действию, если хотите, к синтетическому театру оперы, балета, драмы и камерного музицирования.

Такие опыты, впрочем, тоже существуют и даже довольно удачные, но чаще на театральных сценах. Сложность же существования на огромных площадках — это, в первую очередь, необходимость использования микрофонов, что требует от академических исполнителей дополнительных навыков, особого мастерства. И я горд и счастлив, что мои партнеры по Золотому веку этим мастерством обладают в полной мере.

Еще одна сложность — необходимость быть достаточно ярким и выразительным и, в то же время, абсолютно естественным и правдивым в сугубо камерном, зачастую интимном репертуаре, когда зритель может находиться от тебя на расстоянии более чем в сотне метров. Это требует и крепкого мастерства, и особой эмоциональной подвижности, и абсолютной свободы. То есть, говоря простыми словами, очень хорошего и умного артиста, а в нашем случае еще и артиста чуткого к поэтическому слову. Справиться с такой задачей — серьезный вызов, но и успех при таких обстоятельствах поистине бесценный.

А вот продюсеры и прокатчики часто живут в плену ими же придуманных мифов о том, что нужно, а что не нужно народу. И уговорить прокатчика на эксперимент в области классики очень нелегко.

— В чем для вас, как профессионального вокалиста, заключается, с чисто технической точки зрения, принципиальное отличие между обычным концертом и театральным перформансом?

— Это разные жанры. Театральный перформанс или, как мы говорим, спектакль-концерт предполагает историю, нарратив, диалог с партнерами. В концерте история, конечно, тоже есть, но это все-таки монолог лирического героя.

— Музыка многолика и бесконечна — это явствует из вашего, весьма разнопланового репертуара: романсы, классические арии, военные песни, произведения советских композиторов, переложения иностранных песен на русский язык и так далее. Однако все-таки, есть ли у вас некая любимая песенная ниша, назовем ее условно так? Иными словами, существует ли программа, по отношению к которой вы, выходя на сцену или записываясь в студии, испытываете особый трепет?

— Городской романс. Мы с этим жанром совпадаем и по психофизике, и по образу лирического героя. И надо сказать, что заниматься им я начал в юности, можно сказать, подсознательно. А вот сейчас вижу, насколько он углублен в нашу культуру, насколько встроен в Серебряный век, какие огромные возможности для исполнителя дает.

Кстати, это еще и тот жанр, который всегда с восторгом принимается слушателями. Достаточно просто анонсировать романсовый концерт в петербургской ли Капелле, в ММДМ — зал гарантированно будет полон.

— Способна ли музыка, да и искусство в целом, сделать человека чище, добрее, мудрее — то есть выполнять ту миссию, которую мы на культурную составляющую нашего бытия невольно (а порой и вполне осознанно) возлагаем? Или это просто романтические грезы и ничего более?

— Искусство — это лекарство. А еще то, что формирует личность. Бродский в Нобелевской речи сказал: «Чем богаче эстетический опыт индивидуума, чем тверже его вкус, тем четче его нравственный выбор, тем он свободнее — хотя, возможно, и не счастливее». Мне кажется, с этим трудно не согласиться.

Фотографии предоставлены пресс-службой Олега Погудина.