Бенефис Ирины Сухановой в Москонцерте: важно ли быть несерьезной?

Елена ФЕДОРЕНКО

Под занавес сезона Москонцерт презентовал новый «дуэтный» формат: открытие театрального фото-арт-проекта и сольный концерт известной актрисы, обладательницы уникального бархатного сопрано.

18 мая в зале на Пушечной разместилась экспозиция, посвященная трансформации театральных образов в городской среде. Фото-арт-проект придуман и осуществлен фотографом Ольгой Кузнецовой и художником по костюмам Натальей Спасской. Коллекция выразительных снимков представляет солистку оперетты Ирину Суханову в образах прекрасных дам, оказавшихся в пространстве современного города. Для осуществления проекта авторам удалось найти в Москве приметы тех стран, где возникли Сильва, Багатель (героиня малоизвестной одноименной комической оперы Оффенбаха), Донна Люсия д’Альвадорес («Здравствуйте, я ваша тетя!»), Ганна («Веселая вдова») — героини Ирины Сухановой из спектаклей Московского музыкального театра «На Басманной» и Московского театра музыкальной антрепризы. Фотографии позволяют зрителям перенестись в Америку 20–30-х годов прошлого столетия, во Францию и Англию — конца XIX века. Часть коллекции уже экспонировалась на двух ежегодных выставках «От эскиза до спектакля» в Доме актера и в Театральном музее имени А.А. Бахрушина.

В пространстве Москонцерта нашлось место и для сверкающего пайетками театрального занавеса, и для двухметровых фотографий, и для душистых веток живой черемухи, и для рояля в «кустах»: настоящего инструмента, внезапно «вырисовывающегося» из-за кадок с деревьями. Не ограничившись стандартным набором музейных атрибутов, авторы экспозиции создали атмосферу головокружительного, искрометного шутовства. Им удалось «остановить мгновение» театральной жизни, предоставив зрителю возможность ощутить дыхание, пульс, размах и блеск путешествия — движения жизни актрисы. На этом пути находится место для самых разных событий и их сопровождающих предметов: дива в роскошном вечернем платье за гримом перед выходом на подмостки, эскизы театральных костюмов, новые платья и ворох ярких фотографий, выпавших из старого любимого чемодана.

Гордость Москонцерта, обладательница уникального по красоте тембра, Ирина Суханова служит в этой старейшей организации культуры столицы десять лет. Этот негласный юбилей и стал поводом для события, всколыхнувшего размеренную и чинную жизнь Москонцерта.

Объемное сопрано с грудными бархатными обертонами, яркая артистическая индивидуальность позволяют певице исполнять и классику, и эстраду. В ее репертуаре ведущие роли в театральных постановках и произведения самых разных вокальных жанров: песни, романсы, арии из опер и оперетт. Прекрасная академическая школа, полученная в ГИТИСе (РАТИ) и усовершенствованная под руководством педагога Большого театра народной артистки РФ Ирины Долженко, и, конечно, природный дар помогли Ирине Сухановой состояться в профессии. На ее концертах всегда жарко, а непривычный по современным карантинным меркам аншлаг 18 мая в большом Зеркальном зале свидетельствовал о том, что встреча с актрисой, чья страсть — живой театр, была долгожданной.

Происходящему на сцене в полной мере соответствовало заявленное в афише название «Как важно быть несерьезной». Ирина, изящная и непосредственная, легко и грациозно, полушутя и полусерьезно как будто жонглировала номерами: то солировала, то пела в дуэте, то уступала сцену фортепианному квартету, то вступала с ним в остроумный диалог. В ход пускалось все — взволнованный голос, утонченная внешность, выразительные жесты и роскошный авторский костюм, созданный Натальей Спасской. За внимание героини вечера искусно соперничали баритон Москонцерта Александр Гладков и актер театра и кино, почетный деятель искусств города Москвы Александр Кольцов.

В первой части программы прозвучали арии и дуэты из классических оперетт Николая Стрельникова и Юрия Милютина, Франца Легара и Пауля Абрахама — певице с большим вкусом и редким тактом аккомпанировал фортепианный квартет «Анно Домини» (Александра Желвакова, Тахмина Асланова, Михаил Акинфин, Сергей Ионин). Потом зазвучали знакомые и любимые песни Евгения Мартынова, Арно Бабаджаняна, Александра Флярковского и произведение «российского Морриконе» Вячеслава Сержанова. Арию Цили из его мюзикла «Однажды в Одессе» певица репетировала с автором.

Незаурядный характер главной героини вечера влиял на зрителей подобно живительному раскату майского грома. Есть что-то на редкость притягательное в ее загадочной внешности, заразительном жизнелюбии, многогранной, насыщенной деятельности — попытки запечатлеть и то и другое представлены в фото-арт-проекте Москонцерта.