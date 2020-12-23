Подарок к Рождеству: в Англиканском соборе в Москве заиграл старинный большой духовой орган

Александр МАТУСЕВИЧ













Инструмент XVIII века немецкой фирмы Rohlfing-Kreienbrink теперь будет наполнять своим мощным дыханием уникальную акустику единственного в Москве Англиканского собора Святого Андрея (в Вознесенском переулке). Событию посвятили II Рождественский фестиваль Международной филармонии юных талантов. Эта история началась еще в 2016 году, когда учредители Культурного благотворительного фонда «Небесный мост», вот уже много лет организующего концерты в Англиканском соборе Св. Андрея в Вознесенском переулке, приобрели в Германии уникальный старинный инструмент.



Перевозка осуществлялась в разобранном виде на шестиметровой грузовой машине, а по Москве — на 24 «газелях». В соборе музыкальный инструмент поднимали на балкон на специальном подъемном кране. Четыре года над установкой органа трудились лучшие мастера Москвы: реставрировали и воссоздавали необходимые трубы, достраивали регистры, возвращая инструменту первоначальное звучание. Всего у органа 34 регистра и примерно 2500 труб.



«Этот орган — необычайно чуткий инструмент, — поделился своими эмоциями с публикой перед началом выступления знаменитый московский органист Игорь Гольденберг, которому выпала честь презентовать орган широкой публике 20 декабря, — играть на нем одно удовольствие. Это настоящий живой организм, отвечающий на эмоции исполнителя».



Волшебство звучания создается также и редкой по красоте акустикой Англиканского собора Св. Андрея, возведенного на средства английской и шотландской общин в 1884 году по проекту английского архитектора Ричарда Нила Фримена.



В 1885 году в церкви установили английский духовой орган фирмы Brindley&Foster. После Октябрьской революции церковь еще некоторое время действовала. Последнее богослужение прошло в 1920 году, после чего звуки музыки умолкли, и о дальнейшей судьбе органа сведений не сохранилось. За эти годы и здание англиканской церкви повидало многое: здесь было и дипломатическое представительство Финляндии в РСФСР, и склад, и лазарет, и общежитие… Собор пережил революцию и две войны.



Красочные витражи не сохранились, зато подлинный деревянный сводчатый потолок дошел до наших дней. Он-то и определяет редкую по красоте акустику зала. Не случайно с 1960 года в соборе располагалась студия грамзаписи «Мелодия», где осуществлялись самые знаковые записи тех лет. В 1994-м здание церкви вернули верующим, после чего богослужения на английском языке возобновились, но велись под рояль или цифровой орган. Поэтому дату 20 декабря 2020-го, когда звучание большого духового органа вернулось в стены собора, можно считать исторической.



«Мы счастливы, что солисты Международной детской филармонии / Филармонии юных талантов и наши старшие друзья — профессиональные музыканты, принимают участие в торжественном вечере — презентации большого духового органа! Этому мы посвятили в этом году наш Рождественский фестиваль искусств, а все средства от продажи билетов мы передаем в фонд «Небесный мост». Пусть это послужит нашим посильным вкладом в дело реставрации и восстановления старинного органа», — поделилась с «Культурой» президент фонда «Искусство на все времена», основатель и директор Международной детской филармонии / Филармонии юных талантов Лада Меркулова.



Чествование старинного органа превратилось в настоящий парад музыкальных инструментов и исполнителей, разнообразных музыкальных стилей и жанров. В программе Рождественского фестиваля в «Башмет-центре» (18 и 19 декабря) и Англиканском соборе 20 декабря выступил звездный дуэт известной пианистки Ксении Башмет и юного скрипача Гранта Башмета. Десятилетняя пианистка Варя Шелыгина представила публике сонату собственного сочинения. А дуэт пианиста, солиста Санкт-Петербургского дома музыки Ивана Кощеева и ведущего российского певца, солиста Лейпцигской оперы Владимира Байкова наполнил сердца слушателей поэтичностью мелодий и гармонией музыки Свиридова.



Выступить с органом 20 декабря выпало счастье талантливой юной саксофонистке Анастасии Рассказовой, восходящей звезде, трубачу Ильясу Невретдинову и солисту Лейпцигской оперы Владимиру Байкову.



«Сейчас музыкальные фестивали с публикой пусть даже и 25% от общей вместимости зала очень важны, так как позволяют отвлечься от напряженной обстановки. Искусство дает силы пережить эти непростые времена», — сказала «Культуре» Ксения Башмет, художественный руководитель «Башмет-центра».







Фото: Евгений Евтюхов