Денис Ступников, музыкальный журналист: «Феномен «Арии» — в удачном сочетании русского мелодизма и мощного западного саунда»

Денис БОЧАРОВ









В ближайшее время в продажу поступит книга «Возрождение легенды» — в честь 35-летия знаменитой отечественной хэви-метал-группы «Ария». Корреспондент «Культуры» задал автору издания Денису Ступникову несколько вопросов. — Как долго работали над книгой? Специально ли старались приурочить ее выход к круглой дате, или так получилось само собой?



— Биография группы «Ария» — для меня своего рода вызов как для профессионального журналиста. Даже скажу больше — в известной степени, мечта всей моей жизни. А когда работаешь над такими масштабными проектами, всегда имеет место двойственный фактор. С одной стороны, весьма длительный этап серьезной подготовки, продумывание структуры книги, подбор материала, беседы с непосредственными участниками повествования и так далее. С другой — элемент спонтанности, ожидание удобного случая для релиза, конечно, тоже присутствуют.



Я являюсь большим поклонником «Арии» с 1994 года, когда друг мне записал на кассету два знаковых альбома группы — «Герой асфальта» и «Игра с огнем». И я, что называется, плотно «подсел» на их музыку, после чего начал внимательно следить за творчеством коллектива, не пропускал ни одного их диска, регулярно ходил на концерты. А с 2003 года, когда взял у музыкантов первое интервью, вообще не упускал «Арию» из виду. Постоянно общался с участниками группы, делал развернутые репортажи, писал рецензии на каждый альбом.



Таким образом, постепенно накопилось внушительное количество материала. И примерно лет пять назад я стал всерьез задумываться о том, что неплохо было бы сделать продолжение монографии «Легенда о динозавре» (книга под таким названием, написанная в 1999 году Диланом Троем, Виктором Троегубовым и Маргаритой Пушкиной, посвящена первому периоду истории «Арии», с 1985 по 1998 год. — «Культура»).



Как известно, в конце 1990-х группа пережила немало драматических событий. Когда ушел Валерий Кипелов, многие — как поклонники, так и представители СМИ, стали высказываться в том духе, что «Арии» больше не существует — остался некий суррогат. И эта обывательская точка зрения лишь подстегнула мой авторский азарт: появилось желание показать и доказать, что группа-то, в общем, ничего не потеряла, нисколько не утратила своих позиций, а напротив — продолжала развиваться, неизменно двигаясь вперед.



— И вам захотелось создать продолжение, которое по информативности, наполненности и качеству, по возможности, не уступало бы «Легенде о динозавре»…



— Совершенно верно. Хотя задачи посоревноваться с «Легендой…» или переплюнуть ее успех я перед собой не ставил. Замысел, как я уже упоминал, вызревал у меня довольно давно, но до поры до времени осязаемых форм не приобретал. И вдруг в прошлом году издательство «АСТ» предложило мне такую биографию написать. Я с удовольствием и энтузиазмом откликнулся.



Подозреваю, сами музыканты «Арии» ничего такого специально не планировали, но 35-летний юбилей действительно оказался довольно весомым поводом для того, чтобы начать вести диалог. Дабы получилась настоящая авторизованная биография, где артисты рассказывают историю, что называется, из первых уст. Конечно, работая над книгой, я поднял все свои архивы, некоторые высказывания участников группы взяты из моих ранних бесед с ними. Но должен вам сказать, что где-то порядка 70 процентов интервью были сделаны специально для «Возрождения легенды». Кстати, примерно такое же в книге сочетание авторского текста и прямой речи: я делаю необходимые вводки, ремарки, пояснения, обобщения, но в основном на страницах издания говорят, вспоминают и размышляют сами «арийцы».



— Зная по личному опыту общения музыкантов «Арии» как весьма доброжелательных, открытых и вежливых людей, не ошибусь, если предположу, что в процессе написания книги они с готовностью шли на контакт и работа в целом протекала плавно и непринужденно.



— Вы правы. Дело в том — и я всегда это подчеркиваю, — что группа «Ария» высокопрофессиональна во всех отношениях, не только в том, что касается непосредственно исполнения музыки. У них западный уровень менеджмента, они никогда не опаздывают, будь то концерты, саундчеки или интервью. Такого же ответственного отношения к делу артисты ждут и от окружающих.



Поэтому, единожды приняв решение посодействовать мне в написании книги, «арийцы» весьма азартно включились в процесс. Они назначили мне серию интервью, в основном мы беседовали на их репетиционной базе. Ну а когда мне необходимо было что-то прояснить, дополнить, я приходил к ним на концерты, причем не только московские. Несколько раз специально для того, чтобы уточнить кое-какие детали, я выезжал туда, где они на данный конкретный момент выступали. В частности, был в Калуге, Муроме, некоторых других городах. Ну и, конечно же, мы постоянно оставались на онлайн-связи.



— Проводят ли участники «Арии» сами для себя четкий водораздел в собственном творчестве: то есть, условно говоря, был «кипеловский» период, а потом наступил «беркутовско-житняковский»? Выделяют ли какой-то из них, или для музыкантов все это единая неделимая, поступательная история?



— В сугубо творческом отношении большой разницы между прошлым «Арии» и ее настоящим они не видят. Но вы весьма уместно употребили слово «водораздел». Поскольку мне, выбирая тот период времени, который я хотел бы описать в своей книге, долго голову ломать не пришлось. Ибо повествование упоминавшейся выше «Легенды о динозавре» заканчивается как раз на том этапе, когда в группе наметились кардинальные перемены. И дело здесь не только и не столько в уходе Кипелова: все-таки он покинул группу позднее, записав с ней альбом «Химера» (диск 2001 года, последний с участием Валерия Кипелова. — «Культура»). Этой работе, кстати, в моей книге посвящена отдельная глава.



Просто этот самый «водораздел», а именно формирование менеджмента, выстроенного по европейским лекалам, о котором мы говорили, серьезно обозначился как раз в конце 1990-х. Тогда у группы появились очень хорошие спонсоры — Сергей Шуняев и Александр Шамраев, представители Harley-Davidson в России. Благодаря этим двум людям у коллектива появилась реальная возможность организовывать свою профессиональную деятельность по западному образцу.



Появилась какая-то «движуха», которой до той поры в отечественном шоу-бизнесе не было. Организованные по высшему разряду регулярные гастроли по Соединенным Штатам и европейским странам; многочисленные творческие коллаборации — с группой Rammstein, Удо Диркшнайдером и другими знаменитыми западными артистами; фантастический опыт работы с симфоническим оркестром; сотрудничество группы с пивной компанией и, как результат, выпуск лимитированной линии «именного» напитка … То есть постоянно появлялись новые вызовы, ставились новые цели, высоты, которые «Ария» достойно брала. И продолжает брать.



— Группа «Ария», несмотря на безусловный статус королей отечественного хард-энд-хеви, по большому счету, лишена информационной поддержки, их выступления практически никогда не показывают по телевидению, да и по радио редко можно услышать их песни. Считается, что это «неформат». Но вот любопытно: когда несколько лет назад фирма «Мелодия» проводила опрос с целью выявления самой любимой народом грампластинки, когда-либо выходившей на российском рынке, «Герой асфальта» занял первое место. Чем бы вы объяснили эту парадоксальную ситуацию?



— Тут два момента. Во-первых, массовый вкус российского слушателя во многом определяет наша историческая и, если угодно, генетическая предрасположенность к мелодичности, напевности, которой так богата русская песенная традиция, будь то в фольклоре, романсах и даже в шансоне (в лучших его образцах, разумеется, а не в том, что является синонимом слова «блатняк»).



И вот эта задушевная распевность всегда присутствовала в песнях «Арии». Здесь, несомненно, необходимо отметить незаурядный композиторский дар Виталия Дубинина, главного автора музыки группы, который, помимо драйвовых, мощных боевиков, написал огромное количество красивейших баллад.



А во-вторых, и это тоже не является секретом, наш меломан традиционно неравнодушно относится к «тяжелой» музыке: хард-року, хэви-металу и смежным стилям. И если говорить предельно упрощенно, феномен «Арии» как раз-таки и заключается в удачном сочетании русского мелодизма и мощного западного саунда.



— Говорить о далеко идущих планах сегодня, по понятным причинам, не приходится. Но, насколько мне известно, «Ария» не из тех коллективов, которые привыкли сидеть без дела…



— Именно так. Например, на 13 декабря запланирован онлайн-концерт, приуроченный к юбилею группы. Этот концерт будет называться «Твой новый мир», что звучит сегодня, увы, весьма симптоматично. Примечательно, что эта песня с альбома «Крещение огнем» не относится к числу ходовых, музыканты ее не исполняли как минимум лет пятнадцать. Но вот на сей раз планируют сыграть, и я надеюсь, что это будет не единственный сюрприз предстоящего мероприятия.







Фото: www.aria-best.su