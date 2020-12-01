Рейтинг популярных отечественных исполнителей. Стриминг против эстрады

Валерия АНТОНОВА









В новом рейтинге газеты «Культура» мы проанализировали популярность российских музыкальных исполнителей и попытались понять, кто из них оказывает наибольшее влияние на умы и уши россиян.

МЕТОДИКА: КАК СЧИТАЛИ



Чтобы составить рейтинг, мы проанализировали несколько условных категорий влиятельности артистов: популярность их песен на стриминговых сервисах («Яндекс.Музыка», Spotify, AppleMusic, BOOM), периодичность живых выступлений, число просмотров и лайков у их видеоклипов, количество подписчиков в социальных сетях, а также их доходы. В каждой категории выделили параметры, по которым можно провести объективное сравнение: например, в категории «Популярность на стриминговых сервисах» это количество песен каждого исполнителя в топ-100 на различных онлайн-платформах. За каждый из этих параметров мы присваивали исполнителю определенное количество баллов: 10 баллов за первое место, 9 баллов — за второе и так далее. Исполнители с одинаковым количеством песен в чартах стриминговых сервисов получали одинаковое количество баллов.



А теперь рассмотрим методику подробнее на примере популярности песен российских артистов на стриминговых сервисах. У поп-певицы Zivert, ставшей одной из «Женщин года» по версии журнала Glamour, восемь песен вошли в чарт сервиса «Яндекс.Музыка». Это максимальный показатель по данному параметру — даем Zivert 10 баллов в этой категории. Второе место в категории «Количество песен в топ-100 «Яндекс.Музыки» делят рэпер Моргенштерн, недавно получивший премию «GQ Человек года» в номинации «Исполнитель года–2020», и поп-певец Jony — по пять песен в топе и по 9 баллов у каждого. Третье место по этому параметру — автор хита «Любимка» Niletto и поп-группа Artik&Asti с четырьмя песнями в топ-100 «Яндекс.Музыка», каждый получает по 8 баллов.



Аналогичным образом сравниваем исполнителей по их позициям в других музыкальных сервисах. Среди пользователей Spotify популярнее всех оказался хип-хоп-дуэт из Владикавказа Miyagi&AndyPanda — в топ-100 сервиса попали четыре их песни, за это присваиваем исполнителям 10 баллов. По три песни в чарте Spotify — у уже упоминавшихся Моргенштерна, Jony и Niletto, а также Тимати (не нуждается в представлении) и рэпера Navai, каждому из них даем по 9 баллов. По 8 баллов в этой категории получают Zivert, битмейкер, друг и соратник Моргенштерна Слава Марлоу, рэперы HammAli и Элджей, видеоблогерша, телеведущая и поп-певица Клава Кока, певица Мари Краймбрери, автор одного из самых популярных треков этого лета «Поболело и прошло» Hensy и звезда женской гитарной поп-музыки Дора — у каждого из них по две песни в топ-100 Spotify.



На платформе AppleMusic на момент подготовки нашего материала больше всего популярных песен было у хип-хоп-исполнителя Kizaru — целых 15, мы присвоили ему за это заслуженные 10 баллов, однако в чартах «Яндекс.Музыки» и Spotify он не фигурировал, поэтому для попадания в наш итоговый рейтинг недобрал баллов. По 9 баллов в подкатегории AppleMusic получили Моргенштерн, Тимати и Jony, у каждого из них по пять песен в этом чарте. На третьем месте по этому показателю — Слава Марлоу и Гуф, который хотя и жив, все же не набрал достаточного количества баллов для вхождения в рейтинг «Культуры» в категории «Самые популярные исполнители на стриминговых платформах».



В итоговом рейтинге самых популярных исполнителей России на стриминговых сервисах лидерство разделили Моргенштерн и Jony, набравшие по 27 баллов. Второе место досталось Zivert, Niletto, Miyagi&AndyPanda и Тимати (по 24 балла), а третье — Славе Марлоу и Navai ( по 23 балла).









С помощью той же методики рассмотрим остальные категории.



САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ НА ЭСТРАДЕ



На российской эстраде фигурируют уже другие артисты, нежели на стриминговых платформах. Исключением можно считать только Zivert, которая занимает достаточно высокие позиции и в чартах онлайн-сервисов для прослушивания музыки, и в рейтингах эстрадных исполнителей, а также Василия Вакуленко (Баста) — хотя он и не прошел по итоговому количеству баллов в наш стриминг-рейтинг, его песни пару раз встречались в топ-100 различных платформ. В остальном множества «онлайн-прослушивание» и «эстрада» не пересекаются. Очевидно, это связано с различиями в аудитории. Стриминговыми сервисами пользуется в первую очередь молодежь: хотя онлайн-платформы и не предоставляют в открытом доступе российскую статистику использования их сервисов по возрастным категориям, можно ориентироваться на подобную статистику Spotify в США, где ядро аудитории (29%) составляют люди в возрасте 25–34 года, а второе место занимает возрастная группа 18–24 года (26%). В России, где технологическое отставание старшего поколения от молодежи проявляется достаточно сильно, старшее поколение тем более редко пользуется онлайн-сервисами для прослушивания музыки — вместо этого они предпочитают смотреть концерты исполнителей вживую или по ТВ.



Чтобы понять, кто из эстрадных исполнителей пользуется наибольшей популярностью среди населения, мы опирались на данные недавнего опроса ВЦИОМ, рейтинга доверия «Ромир», а также на информацию о количестве концертов, которые отечественные исполнители давали в 2019 году.



В этом году большинство россиян, опрошенных ВЦИОМ, назвали Полину Гагарину лучшей певицей российской эстрады — так ответили 14% респондентов из числа тех, кто слушает российскую музыку. На втором месте по силе народной любви оказался Филипп Киркоров, имя которого назвали 12% опрошенных. За ними следуют Валерия и Николай Басков, их считают лучшими исполнителями по 9% респондентов ВЦИОМ.



Доверяют же россияне больше всего Алле Пугачевой, а второе место в рейтинге доверия «Ромир» заняла Ольга Бузова — вероятно, доверие россиян вызывает ее активность в социальных сетях. Третий по степени доверия — Сергей Шнуров. Именно этих артистов можно считать, пожалуй, самыми «народными»: они исполняют совершенно разную музыку, при этом позиционируют себя как максимально искренних и честных со своей аудиторией людей, чем и вызывают доверие публики.



Наконец, с точки зрения концертной активности больше всех в 2019 году работал Филипп Киркоров, который выступил 64 раза (а если судить не по «Яндекс.Афише», а по официальному сайту артиста, где учитываются его зарубежные выступления, — почти в два раза больше). Григорий Лепс и Сергей Лазарев, которые заняли второе и третье места по числу концертов, отстают от «короля российской эстрады» практически вдвое.



Рейтинг отечественной эстрады вышел достаточно предсказуемым: большинство из присутствующих в нем артистов выступают и пользуются народной любовью не меньше десяти лет. Это свидетельствует о высокой ригидности российского рынка эстрадной музыки и вкусов аудитории: россияне по-прежнему хотят смотреть и слушать тех же исполнителей, что и в годы своей молодости (а то и в годы молодости своих родителей, если брать, к примеру, таких ветеранов, как Алла Пугачева). Топ-3 российских эстрадных исполнителей получился мужским: Филипп Киркоров, Сергей Лазарев и Дима Билан, уже за ними расположились Полина Гагарина и Алла Пугачева.







ЛУЧШИЕ ПО ВИЗУАЛУ



В современном мире конвергентных медиатехнологий музыку можно любить не только ушами, но и глазами. В последние годы российские исполнители хорошо усвоили эту истину и стараются не просто записать трек, а еще и снять на него клип — желательно вирусный, чтобы удалось запустить по нему челлендж в Instagram или TikTok. В ход идут запоминающиеся танцы и яркий визуал, а некоторые клипы превращают даже в мини-фильмы с прологом и сюжетом (вспомним «Цвет настроения синий» Филиппа Киркорова, который хотя и не установил рекордов по просмотрам, стал своего рода первопроходцем в том, какие клипы сейчас записывают российские звезды).



Лидером по вирусным клипам, безусловно, стала группа Little Big, которая должна была представлять Россию на конкурсе «Евровидение-2020» если бы не пандемия коронавируса. В топ-10 по лайкам и просмотрам на YouTube попали сразу два клипа коллектива — знаменитый Skibidi, в челлендже по которому только ленивый не принял участие, и Faradenza.









На втором месте по популярности в российском сегменте YouTube — Miyagi& Эндшпиль (он же AndyPanda) feat. Рем Дигга с клипом I GotLove, а на третьем — дуэт Rasa с хитом «Пчеловод». Дважды в рейтинг российских клипов попал и Алексей Воробьев — его клип «Сумасшедшая» оказался на шестом месте, а «Я тебя люблю» — на седьмом.



САМЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ



Количество подписчиков в социальных сетях — еще один важный показатель популярности звезд. В этой категории для анализа мы выбрали социальную сеть Instagram: в VK слишком много фейковых фанатских страниц, которые иногда бывает почти невозможно отфильтровать, а в TikTok доминируют видеоблогеры, и сами исполнители предстают там скорее в роли блогеров, нежели знаменитостей, продвигающих собственные клипы и концерты.



Здесь обошлось без сюрпризов. Instagram Ольги Бузовой с 22,3 млн подписчиков — на первом месте. Еще недавно эта страница была первой не только среди музыкальных исполнителей, но и вообще в России, но потом первое место у Ольги перехватил российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов. Но, поскольку до эстрады Хабиб еще не добрался, среди музыкальных исполнителей в Instagram Бузова по-прежнему номер один. С существенным отставанием от Бузовой второе место по числу подписчиков занял Егор Крид с 13,6 млн подписчиков, а третье — Вера Брежнева (11,6 млн).







ТАК КТО ЖЕ САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ?



Несмотря на достаточно сильные позиции российской эстрады, именно эстрадных исполнителей россияне в рамках соцопросов называют лучшими певцами и своими любимыми исполнителями — итоговый рейтинг практически полностью состоит из музыкантов нового поколения. В нем абсолютно доминируют те артисты, чьи песни входят в чарты стриминговых сервисов, чьи клипы набирают больше всего просмотров на YouTube и на чьи страницы подписано больше всего людей. Иными словами, победил интернет.



Первое место в нашем рейтинге занял дуэт Miyagi&AndyPanda (или же Miyagi& Эндшпиль) — молодые исполнители из Владикавказа смогли взобраться на пьедестал благодаря, во-первых, популярности их песен на платформах для онлайн-прослушивания музыки, а во-вторых, благодаря миллионным просмотрам их клипа I GotLove, записанного совместно с рэпером Ремом Дигга. На втором месте оказался Элджей: он пользуется популярностью на стриминг-сервисах, его совместный с Федуком клип «Розовое вино», вызвавший между артистами споры относительно того, кто же является автором хита, набрал 285 млн просмотров, а на его Instagram-страницу подписаны 4,3 млн человек. Третье место поделили рэпер Тимати, основатель лейбла BlackStar (эту группу компаний артист покинул летом 2020 года и основал новый бренд «Ракета»), а также группа Little Big, известная своими вирусными клипами.



Из традиционной российской эстрады в наш итоговый топ-10 вошли только Филипп Киркоров, Полина Гагарина и Сергей Лазарев. Их успех обусловлен во многом тем, что они не только много выступают вживую и по телевидению, но и активно ведут социальные сети: все трое вошли в наш рейтинг самых популярных звездных Instagram-аккаунтов.











BONUSTRACK: ЧТО БУДЕТ С РОССИЙСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ИНДУСТРИЕЙ



Коронавирусный 2020 год стал переломным моментом для российской музыкальной индустрии. В предыдущие годы основная доля доходов российских исполнителей приходилась на сегмент живых концертов. Так, в 2018 году, по данным PwC, объем этого сегмента составил 515 млн долларов, или 86% от всех доходов российского музыкального рынка — это при том, что в мире на живые концерты пришлось только 50,3% выручки артистов. В этом году, когда большинство концертов было отменено или перенесено на неопределенный срок, российская медиаиндустрия оказалась вынуждена пересматривать бизнес-модель. Отдельные исполнители — например, группа «Би-2» — попробовали давать онлайн-концерты, однако модель монетизации подобных мероприятий пока не отработана в достаточной степени и вызывает вопросы.



Выход, пожалуй, один — на стриминговые платформы, на которых российская музыка становится все популярнее. Если в итоговом топ-10 «Яндекс.Музыки» за 2018 год было поровну российских и зарубежных композиций, то в 2019 году на платформе полностью доминировали российские исполнители — тогда единственной иностранной песней в чарте стала BadGuy Билли Айлиш. То же самое мы видим и сейчас, когда даже в топ-100 самых популярных песен в России практически нет композиций не на русском языке. Однако здесь «старая гвардия» российской эстрады оказывается в крайне невыгодном положении: молодежи, которая в основном и слушает музыку онлайн, интересны новые песни. На стриминговых платформах не прокатит привычный концертный трюк «исполняем одну и ту же песню 20 лет подряд» — чтобы оставаться в тренде, нужно сочинять новые современные песни и, возможно, записывать дуэты с кумирами нового поколения.





Материал опубликован в № 11 печатной версии газеты «Культура» от 26 ноября 2020 года в рамках темы номера «Российская музыкальная индустрия: к чему привела технологическая революция».





Фото: www.firstnewsinworld, www.www.trend.az.