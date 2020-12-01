Олег Митяев: «Певцы более не воспитывают — они только развлекают»

Денис БОЧАРОВ





2 декабря в Челябинской филармонии пройдет презентация альбома Олега Митяева «Спокойно и просто», где он исполнит свои песни в сопровождении симфонического оркестра. Уважаемый бард рассказал «Культуре» об этом мероприятии. — Какова предыстория вашего нового проекта, что послужило основной мотивацией для его осуществления и воплощения? Какой реакции ждете от слушателя?



— Для меня самого это загадка. Мы несколько раз выступали с оркестром «Классика», который со временем превратился в симфонический оркестр Южного Урала. И как-то незаметно, постепенно, сама собой возникла идея записать альбом песен под сопровождение этого коллектива. Что из этого получится, какое впечатление работа произведет на слушателей, пока, откровенно говоря, не понимаю.



— Тенденция такого «симбиозного» творчества, когда эстрадники, рокеры, попсовики записывают альбомы совместно с филармоническими составами, сегодня налицо. Но барды, представители авторской песни… Здесь навскидку приходит только случай работы Высоцкого с оркестром Гараняна. Не опасаетесь ли сравнений?



— Ой, я ведь только сию минуту об этом и задумался, когда вы мне задали этот вопрос… Тут ведь все довольно сложно: я даже толком и не знаю, к чему сегодня меня можно отнести — к эстраде или к авторской песне. Но вот уж к чему я точно не имею прямого отношения, так это к классической музыке. Я в своем творчестве стараюсь ориентироваться прежде всего на себя. Но очень многие оглядываются на аудиторию, вкусы которой, увы, становятся со временем все ниже. Поэтому, мне кажется, идти в кильватере массового вкуса не стоит — лучше оставаться на своем уровне. А уж каков он, мой реальный личный исполнительский и авторский уровень, это пусть каждый решает для себя сам.



Кстати, мне сложно оценивать конечный результат проделанной работы, потому что я сам еще не слышал собственную пластинку. Но дело даже не в этом. Просто когда я только начинал писать песни, о том, к какому именно жанру они будут отнесены, задумывался в последнюю очередь. Так уж просто само собой вышло, что меня стали считать бардом. Но главного не отнять — я и мои коллеги-музыканты всегда стремились к достижению гармонии. А ее в сопровождении симфонического оркестра добиться гораздо сложнее. Ведь одно дело, когда ты просто играешь под гитару и, как говорится, сам себе режиссер. И совсем другое — когда окружен десятками людей с классическим музыкальным образованием. Уровень ответственности, как перед самим собой, так и перед оркестром, ну и, само собой, перед аудиторией естественным образом увеличивается в разы.



— Поэтому, наверное, работать с «академистами» поначалу было непривычно?



— Совершенно верно. Наверное, если бы мы выступали в таком формате чаще и, что называется, «катали» программу, я сумел бы всю эту «кухню» лучше почувствовать. Но на сегодняшний день в составе трио (уже далеко не первый год Олегу Митяеву аккомпанируют Леонид Марголин и Родион Марченко. – Культура) мне более комфортно. Потому что я могу в любой момент, забыв слова, остановиться, либо, наоборот, исполнить, словно по наитию, песню, которую мои коллеги еще не успели выучить. То есть все рождается сиюминутно, спонтанно.



А с оркестром сложнее. Потому что права на ошибку у меня в данном случае нет. Впрочем, знаете, некоторые песни на новой пластинке прозвучат впервые, а значит, слушателю трудно будет судить и сравнивать: они же пока не знают, как эти композиции звучали бы под гитару, поэтому, надеюсь, восприниматься свежие вещи будут вполне естественно.



— Составляя трек-лист для альбома, чем вы руководствовались в первую очередь: «хитовостью», узнаваемостью тех или иных песен для публики или же сугубо собственными предпочтениями? Ведь давно известно, что мнения автора и слушателя относительно исполняемых произведений далеко не всегда совпадают…



— Специально я на эту тему не задумывался, но, скорее всего, старался выбрать песни, в которых, на мой взгляд, было где развернуться оркестру. Потому что из написанных мною более трехсот песен не так уж много таких, где бы я вырывался за рамки кварто-квинтового круга.



Огромное спасибо, конечно, следует сказать Адику Абдурахманову, художественному руководителю и главному дирижеру Челябинского симфонического оркестра. Адик Аскарович, помимо того, что абсолютный профессионал, приложивший максимум усилий, знаний, души и энергии, чтобы соединить «академизм» с бардовской эстетикой, еще и приятный в общении человек. У нас с ним сложились замечательные доверительные отношения.



— Связываете ли вы с новой программой далеко идущие надежды? Проехаться по городам и весям, причем не только в России? Или сейчас об этом говорить преждевременно?



— Нам поступали предложения выступить с симфонической программой в Самаре, Кемерове, ряде других городов. Даже, увы, обломилась идея выступить в знаменитом парижском зале «Олимпия»: была мысль сыграть с оркестром МВД там, с тем чтобы потом оркестр внутренних дел Франции приехал в Россию. Но известная всем ситуация внесла свои грустные коррективы. Поэтому что-либо планировать и загадывать сейчас сложно.



— Да, ситуация, что и говорить, малоутешительная. Но, с другой стороны, возможно, отсутствие концертов сослужило и добрую службу: например, появилось больше времени для сочинения новых вещей?



— Вы знаете, подобные вещи не зависят от внешних факторов. Не скажу, что я стал больше писать, но уж точно стал еще больше читать. Пользуюсь давним советом Булата Окуджавы. Однажды я ему сказал: «Булат Шалвович, что-то не пишется мне в последнее время». На что он ответил: «Так бывает. Значит, пока читайте». Что я с удовольствием и делаю.



А еще мне вспоминается замечательное высказывание Александра Володина: «Стыдно быть несчастливым». Поэтому лично с моей стороны никаких стенаний быть не может. Оглядываясь назад, вижу: я как будто всю жизнь готовился к сложившемуся в России, да и в целом мире, положению вещей. Поэтому меня здесь сложно удивить.



Если же говорить о ситуации, сложившейся в области бардовского движения… Понимаете, наша падающая в бездну аудитория должна еще приложить массу усилий для того, чтобы дорасти до уровня авторской песни. А уж для того, чтобы дотянуть до понимания большой поэзии, популяризация которой в обществе сводится практически к нулю, вообще придется преодолеть расстояние в несколько тысяч световых лет. Наши средства массовой информации убили и поэзию в целом, и авторскую песню в частности. Кстати, в качестве ответа на некоторые неизбежные вопросы позвольте привести текст одной из моих последних песен «Ковчег». Возможно, кое-что прояснится:



Шторы парусом надуваются

В нашей комнате в День сурка

И в полет наш дом отправляется

Но штурвал не в наших руках.

Наш ковчег плывет между облаков,

Чешуя речушек блестит, как ртуть.

Ты прости нас, Господи, дураков,

Ты спаси нас, Господи, как-нибудь.

Наш дом несет сквозь утро

От горестей в побег

Навстречу неизвестности

Сквозь яблоневый снег.

А с небес все видно, всезнающих,

И становится очень жаль

Всех потерянных, отбывающих

В бесконечную эту даль.

Нежно-любящих разлученных всех,

Жаль заброшенных, кто ничей,

И притихший парк, и забытый снег,

И, конечно же, всех врачей.

Наш дом несет сквозь полдень

Над миром, как во сне,

Навстречу невозможности

Разлуки по весне.

Кто-то молится, кто-то молится,

Кто-то силится выйти в знать,

Кто-то век теперь не отмоется

Чем все кончится — не узнать.

А ковчег плывет между облаков,

Чешуя речушек блестит, как ртуть.

Ты прости нас, Господи, дураков,

Ты спаси нас, Господи, как-нибудь.

А дом несет сквозь сумрак

Над океаном бед

Навстречу неизвестности

У каждого в судьбе.

Навстречу неизвестности

У каждого в судьбе.