Евгений Хавтан, группа «Браво»: «Похоже, у нас в пандемию не планируют поддерживать творческих людей»

Денис БОЧАРОВ









В середине ноября в столице должен был пройти концерт одной из любимейших на постсоветских просторах группы «Браво». Однако концерт не состоялся. «Культура» расспросила лидера коллектива Евгения Хавтана, почему было принято решение отменить выступление, а также побеседовала о положении дел в современном музыкальном бизнесе. — На каком этапе подготовки вам стало ясно, что концерта все же не будет? Ведь афиши висели по городу до последнего момента…



— В тот день, когда правительство Москвы ввело ограничения на посещаемость концертно-развлекательных мероприятий. Мы сочли резонным, что устраивать шоу при максимально допустимой заполняемости зала в 25 процентов бессмысленно. Это попросту невыгодно как для самих музыкантов, так и для организаторов. Поэтому концерт мы решили даже не перенести, а отменить — дабы не мучить своих поклонников неизвестностью. Поскольку никакой уверенности в том, что ситуация принципиально улучшится даже к середине января, у нас нет. И такое неутешительное положение дел наблюдается не только в области рок-н-ролла: театры, кинозалы, спортивные арены — все сегодня находятся примерно в одной ситуации.



Я считаю, пока не будет вакцины, которая реально действует и работает, пока не пройдут все эти волны коронавируса, назначать какие-то конкретные даты выступлений совершенно бесполезно. Поэтому что-либо определенное группа «Браво» будет предпринимать только тогда, когда появится более-менее четкое понимание, что все худшее позади.



— Ваш коллектив всегда был заряжен положительной энергетикой, вселял позитив и драйв в умы и сердца слушателей и зрителей. Однако, как я понимаю, сейчас в стане как поклонников «Браво», так и самих музыкантов коллектива, наблюдается некий дефицит оптимизма в связи со сложившейся ситуацией…



— Просто эта самая ситуация сильнее нас, мы ничего не можем сделать. От нас сегодня мало что зависит – все зависит от медицины. А настроение в коллективе… Да, пожалуй, что такое же, как и у всех: ждем и надеемся.

Другое дело, что выживать музыкантам нынче крайне сложно. Наверное, на этой проблеме неплохо было бы заострить внимание нашего правительства. Потому как в большинстве цивилизованных стран — от Соединенных Штатов до Западной Европы — музыкантам, пострадавшим от ситуации с пандемией и что-то из себя представлявшим, были выделены деньги. Пусть компенсации и небольшие, но хоть какая-то поддержка.



У нас же, судя по всему, творческих людей поддерживать не планируется. С одной стороны, это понятно: культура никогда в нашей стране ни при каких обстоятельствах не являлась приоритетом. Но с другой, очевидно также и то, что в создавшихся условиях государству есть на что потратить деньги.



— А если допустить, что ограничения на посещаемость массовых мероприятий не ввели бы, и ваш концерт все же состоялся – без масок-то все равно никуда не денешься. И как вы себе представляете рок-н-ролльный концерт (по умолчанию подразумевающий живость, радость, интерактив), где все сидят в масках?



— В том-то и дело, что это довольно нелепое зрелище. Примерно такое же глупое, как пресловутые онлайн-концерты, которыми многие артисты пытаются заменить живое, непосредственное общение с публикой. Не исключено, что в ближайшее время будут предприниматься попытки изобрести еще что-нибудь новое в этом направлении.



Понятно, не от хорошей жизни, но это не отменяет того факта, что все правила игры в рок-музыке были придуманы уже давным-давно, и изобретать заново велосипед не стоит. Есть сцена и есть зритель — вот и вся формула, которая, на мой взгляд, навсегда останется незыблемой. К тому же все эти онлайн-мероприятия и прочие «синтетические» акции — пусть дело и хорошее, но абсолютно нерентабельное. А потому носит одноразовый характер. Живое общение с аудиторией ничто не заменит.



— Многие музыканты – как в России, так и за рубежом – высказываются в том духе, что нет худа без добра. То есть вынужденный простой в концертной деятельности предоставил творцу больше свободного времени для создания новых произведений и работы в студии. В вашей ситуации наблюдается нечто похожее?



— Не могу сказать, что мы извлекли какую-то выгоду из этой «передышки». Прежде всего потому, что мы, повторюсь, живая группа и без полноценных концертов своей деятельности не представляем. Выступления перед публикой мне всегда нравились больше, чем студийная работа.

Что же до сочинительства… Конечно, какие-то вещи создаются, но опять-таки в условиях пандемии мы не можем проводить полноценные репетиции из боязни, что кто-то из музыкантов, не дай Бог, принесет этот вирус и заразит остальных. А ведь у всех есть семьи, дети.



Единственное, что я успел за это время сделать, — закончил релиз своего проекта с кубинскими музыкантами Los Havtanos. Записали несколько видео, досвели треки, в результате чего буквально несколько недель назад вышел альбом под названием «Иди ко мне». Это русскоязычный вариант, а примерно через месяц-полтора планируем выпустить версию и на испанском языке.



— Сможет ли отечественный шоу-бизнес выйти из коронавирусной ситуации с высоко поднятой головой и вернуть себе утраченные позиции? Или ничто уже в этой отрасли не будет как прежде?



— Сложно сказать, я же не аналитик, поэтому строить прогнозы относительно того, что именно произойдет, считаю делом неблагодарным. Единственное, могу сказать, что я вижу сейчас: огромный сектор индустрии оказался фактически выкинут за борт. Ведь шоу-бизнес — это не только артисты, певцы и музыканты. Это аренда аппаратуры, техническое обеспечение, прокатные компании, промоутерские организации, концертные площадки, кассовые операторы и так далее — все, вовлеченные в данную орбиту, в одночасье остались без работы.



Я не располагаю точными цифрами, но знаю, что речь идет об очень большом количестве людей. И чем дольше будет продолжаться эта история с пандемией, тем хуже будет положение вещей в сфере развлечений. Но даже когда ситуация, будем надеяться, все же улучшится, я отнюдь не уверен в том, что клубы моментально откроются, а вся индустрия станет функционировать в прежнем виде. И на данный момент особых оснований для оптимизма у меня, увы, нет.



— Давайте перестанем о грустном и немного сменим тему. Вы не только замечательный гитарист, но и известный знаток и коллекционер гитар. Возможен ли такой день, в течение которого Евгений Хавтан вообще не подходил бы к инструменту и не практиковался?



— Стараюсь, чтобы таких дней было как можно меньше. Поскольку гитара — это, в известной мере, живой инструмент, который требует соответствующего к себе отношения. Постоянная практика необходима, хотя бы для того, чтобы держать в постоянной форме мышцы рук. Другое дело, что когда ты уже миновал начальную стадию своей карьеры, то способен сам выстраивать для себя условный график — понимаешь, когда нужно усилить занятия, а когда можно сделать небольшую передышку. Но, повторюсь, на сколь-нибудь ощутимый период времени я с гитарой стараюсь не расставаться.



— Знаю, вы внимательно следите за музыкальными новинками, не упускаете из виду свежие веяния, течения. А каких-то откровений от «старичков», назовем их условно так, ждете? Например, сравнительно недавно вышла пластинка Deep Purple, не за горами очередная работа Пола Маккартни, все упорнее муссируются слухи о долгожданном новом альбоме The Rolling Stones…



— Нет, никаких особых откровений от «старичков», как вы говорите, я не жду. Они уже в свое время создали все основные «законы математики», по которым все прекрасно по сей день работает. Поэтому зачем ждать чего-то еще принципиально нового? Да, я до сих пор с удовольствием ставлю пластинки своих любимых артистов, на музыке которых вырос, но в основном ранние, классические записи.



А вообще, вы правы, я слушаю очень много всего самого разного. В частности, в последнее время пристальное внимание уделяю латинской музыке, причем опять-таки преимущественно старой, 1940–1950-х годов. Это целый пласт, который сравнительно недавно для меня открылся, я даже не представлял, насколько там все красиво и здорово.



— Что бы вы посоветовали начинающим музыкантам, которые даже в наше непростое время выбирают для себя тернистый музыкальный бизнес, горя желанием если не покорить весь мир, то хотя бы «пробиться»?



— Мне непросто что-то конкретное советовать, потому что я довольно слабо разбираюсь в нынешнем маркетинге. А сегодня в нем, увы, необходимо быть неплохо подкованным, если хочешь чего-то достичь на музыкальном поприще.



Но если ты действительно считаешь себя музыкантом, очень важно сохранить себя и не поддаваться на всевозможные технические уловки, которых сейчас повсеместно в избытке. Каждый день в мире выходит порядка миллиона новых треков, и в этом информационном «вареве» крайне сложно не затеряться. Как потребителям, которым непросто просеять весь этот звуковой поток, дабы найти свою музыку, так и авторам-исполнителям, которым невероятно трудно заявить о себе.



Кстати, музыкант — это в моем понимании прежде всего тот, кто творит душой и живыми эмоциями, а не тот, кто рисует мышью. Не потому даже, что я отношусь к подобному творчеству со снисхождением или неодобрением. Хотя да, такие эксперименты, когда при помощи компьютерной программы один человек может создать некий звуковой файл, лично для меня не имеют к музыке никакого отношения — это больше связано с технологиями, хайпом. Просто потребители такой «мышиной» музыки — это в основном двадцатилетние подростки. А мне уже давно не 20 лет (улыбается).



— Более того, в следующем году вам исполнится 60. Не начинали еще прикидывать примерный сценарий празднования? Или еще слишком рано?



— Нет, я пока еще слишком далек от этого. Но вот о чем действительно задумываюсь, так это о том, чтобы по возможности как можно скорее начать движение к следующему альбому «Браво». Определенные мысли и музыкальные идеи в этом направлении есть. Но идеи — одно, а претворение их в жизнь — совсем другое. Дело это не быстрое.





Фото: www.ru.wikipedia.org, www.kudaufa