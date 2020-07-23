«Неизвестные Queen» Питера Хинса: взгляд изнутри «Королевы»

Денис БОЧАРОВ
23.07.2020
Издательство «Бомбора» выпустила книгу, рассказывающую об одной из величайших рок-групп XX века словами человека, который 12 лет отвечал за техническую сторону организации ее легендарных шоу.
Музыканты Queen никогда не были обделены вниманием в России: как и в большей части мира, в нашей стране было и есть много поклонников творчества «Королевы», а потому книги разного качества текста и оформления выходили регулярно, и переводные, и авторства доморощенных исследователей. После появления на экранах в 2018-м фильма «Богемская рапсодия» (картина получила четыре «Оскара») отечественная квино-библио-история еще заметно пополнилась: за последние два года на стеллажи российских книжных магазинов легли как минимум пять изданий о Фредди Меркьюри сотоварищи.
Но книга «Неизвестные Queen. Моя жизнь с величайшей рок-группой ХХ века» — это нечто особенное. Ее автор — не профессиональный журналист, поставивший перед собой задачу: чего бы эдакого, неизвестного предъявить широкой публике? Не фанат группы с компиляцией многократно пережеванных фактов. И не какой-то парень, шапочно знакомый с одним из участников коллектива, и потому считающий себя вправе рассуждать на заданную тему.
Нет. Питер Хинс — человек, работавший с Queen бок о бок в теснейшем профессиональном контакте с 1974 по 1986 год. Поклонникам группы излишне объяснять, что на этот временной отрезок пришелся пик гастрольной деятельности Queen — с момента выпуска пластинки Sheer Heart Attack, после которой коллектив обрем лировую славу, и вплоть до мощнейших гастролей Magic Tour в 1986-м, ставших, к сожалению, последними в «квиновской» летописи.
На протяжении этого бурного периода, когда «Королева» поистине правила рок-миром, Хинс был главой технического персонала (или на принятом в мире рок-н-ролла языком — роуди) этого незаурядного, утонченного, непредсказуемого и весьма капризного ансамбля. Будем честны, успех любого музыкального проекта лишь отчасти зависит от умения сочинять хорошие песни. Без достойного технического обеспечения — а эта сторона шоубиза, как правило, сокрыта от глаз широкой аудитории, — ничего не получится. За первыми местами в хит-парадах и супераншлаговыми стадионными концертами стоит ежедневный почти рутинный труд по установке сценического оборудования, разматывания километров проводов, погрузок и разгрузок многотонной аппаратуры. Именно то, чем руководил Хинс.
Его книга, впервые вышедшая на английском языке в 2011 году, стала бестселлером. Есть все основания предполагать, что ее радушно примет и российский читатель. Сугубо инсайдерский взгляд, взгляд человека, непосредственно варившегося в том же соке, что и сами «квины» — безусловно имеет право на внимание тех, кого в той или иной степени интересует группа Queen.
Свою рутинную (и, кстати, по его версии, не шибко хорошо оплачиваемую) работу Хинс подает с фирменным английским юмором и не утомляя читателя излишними техническими подробностями. Вместо этого он описывает свой безусловно субъективный взгляд на то, «как все было на самом деле» до, после и во время концертов.
Не надо объяснять, что работа в штате одного из самых успешных музыкальных коллективов на планете —это полный рок-н-ролл со всей его романтикой и пороками: жизнь на колесах (причем в обоих переносных смыслах), девочки, вечеринки. Тысячу раз подумайте, хотели бы вы жить такой жизнью?
Сам главный роуди их «королевских» рок-высочеств не спешит с ответом. Рассказывая об умопомрачительных буднях (а также выходных) «при дворе» в легком, иногда развязном стиле, Питер Хинс никогда не отключает прагматизм: качественная работа по ту сторону сцены нужна, чтобы обеспечить взаимодействие группы во время концерта — чтобы принести радость тем сотням тысяч людей, которые купили билеты.
Чтобы эта формула успеха работала, негоже «растворяться» в личностях своих начальников полностью и взирать на них снизу вверх. Лихо звучащий в устах артистов лозунг The Show Must Go On, если вдуматься, должны были бы придумать техники, ведь без них не было бы никакого шоу.
Вот как комментирует этот аспект музыкальной «кухни» сам автор: «Среди техников не могло быть фанатов Queen — это просто не сработает. Я и другие ребята из технической команды любили какие-то песни Queen, но далеко не все. Мы были объективными и, соответственно, подходили к работе профессионально — если вы обожаете группу, то просто не сможете до такой степени абстрагироваться. Я серьезно сомневаюсь, что фанат смог бы сказать Фредди Меркьюри: «Ты идиот, иди на хрен!». А я говорил — причем вполне оправданно».
Отдельные слова благодарности следует адресовать тем, кто работал над переводом и редактурой книги. Давно подмечено, что переведенные на русский язык зарубежные издания о популярной музыке, — не самая сильная сторона отечественного библиопрома. В данном случае придраться сложно: перевод отличный, команда, трудившаяся над российской версией «Неизвестных Queen», поработала на славу.