Первый концерт посткарантинной эпохи: союз классики и джаза в «Зарядье»

Александр МАТУСЕВИЧ













2 июля в парке «Зарядье» состоялось первое после локдауна музыкальное мероприятие. На свежем воздухе, в присутствии прессы— а зрители присоединились онлайн — концертом отпраздновал день рождения выдающийся пианист Денис Мацуев. Первый опен-эйр в истории нового московского парка. Концерт пока еще без публики — он транслировался в реальном времени в эфире кинотеатра IVI, и посмотреть его могли миллионы любителей музыки, — но уже при значительном стечении прессы, в основном телевизионной.



«Мы надеемся, что это последний концерт без зрителей, последнее онлайн-вещание перед тем, как снова сможем творить вживую для любимой публики», — заявил, предваряя событие, его главный фигурант Денис Мацуев.



Роскошные виды, сочетающие зеленые холмы «Зарядья» с кремлевской панорамой и мерцанием глади Москвы-реки, стали естественными декорациями культурного мероприятия. И даже дождик, ведший себя весьма кокетливо — он то начинался, то заканчивался, то усиливался, то ослабевал, то моросил равномерно, то вдруг становился косым, загоняя журналистов глубже под стеклянный козырек-навес, — не мешал, а скорее прибавлял романтики. Артистов он не беспокоил вовсе — стеклянный короб надежно защищал сцену от погодных капризов, поэтому огромная, почти трехчасовая программа вечера пролетела буквально на одном дыхании.



По-другому и быть не могло: артисты истосковались по живому общению с аудиторией — даже такая, избранная и малочисленная, она явно их вдохновляла больше, чем пение или игра на телекамеру. Задор, энтузиазм, приподнятое настроение, желание поделиться бурлящими эмоциями сквозили в каждом выступлении. А было их немало — настоящее ожерелье приношений виновнику торжества — народному артисту России, знаменитому отечественному пианисту Денису Мацуеву.



Этим необычным вечером он праздновал свое 45-летие, которое случилось в июне, но отметить которое из-за карантинных ограничений в срок не представилось возможным. Разделить радость праздника и сотворчества он пригласил друзей: как знаменитых, так и юных музыкантов, участников курируемой Мацуевым программы «Новые имена». Репертуар вечера оказался популярным, но и невероятно разнообразным, гармонично сочетающим две стихии, в которых любит купаться сам юбиляр — классику и джаз.



Мацуев вел концерт сам, приветствуя гостей, комментируя выбранные к исполнению произведения, давая волю остроумию и необидной шутке. Жанр вечера хозяин определил как концерт-импровизацию, и хотя чисто импровизационных номеров, которые любит включать в свои выступления Денис Леонидович, на этот раз не было, милая «окрошка» стилей и эстетических волн, которая намеренно была им «нарублена», создавала ощущение салона, где каждый выходит и исполняет то, чего душа попросила вот сейчас, в этот самый момент.



Юбилей на открытом воздухе открылся Стравинским: виновник торжества сольно исполнил три фрагмента из балета «Петрушка»: русские народные мотивы прозвучали органично на фоне кремлевских башенок и золоченых маковок церквей.



Классическое отделение концерта Мацуев провел в союзе с друзьями-вокалистами. Блистательная московская дива Хибла Герзмава чувственно исполнила Чайковского и Куртиса, яркий и харизматичный Ильдар Абдразаков витально спел Рахманинова и Лару, утонченная Аида Гарифуллина поэтично прощебетала вновь Рахманинова, а также Леонкавалло. Мацуев деликатно уходил в тень, давая приоритет голосам — ансамбль был потрясающим во всех трех случаях, и в известной степени это компенсировало микрофонное звучание голосов — увы, в открытом пространстве парка естественной акустики быть не может.



Академическую половину завершили Юрий Башмет с «Лебедем» Сен-Санса и моцартовское «Турецкое рондо», исполненное в четыре руки юными Елисеем Мысиным и Иваном Бессоновым. А потом пробил час джаза — хотя и тут не обошлось без классической основы: мелодии Гершвина («Голубая рапсодия»), Рахманинова («Рапсодия на тему Паганини»), Бородина («Улетай на крыльях ветра» из «Князя Игоря»), Грига («Пер Гюнт») прозвучали в игривых джазовых переложениях.



А помимо классики — уже чисто джазовый Гершвин и Эллингтон, Шилкопер и сам Мацуев — юбиляр продемонстрировал свои композиторские таланты, презентовав очаровательную «Балладу» вместе с Андреем Ивановым (контрабас) и Александром Зингером (ударные). Аркадий Шилкопер не раз менял разные духовые инструменты, в том числе показав всегда беспроигрышный гигантский альпийский рог — инструмент-бомбу любого концерта. Юная Анастасия Тюрина на балалайке в дуэте с Мацуевым искристо «похулиганила» в знаменитой русской народной песне «Валенки», Софья Тюрина очаровала переливами саксофона, а Ярослава Симонова привнесла краску неакадемического джазового вокала — альтернативную звучанию оперных звезд первой половины концерта. Диалог классики и джаза вполне состоялся и оказался весьма гармоничным.



Организатором концерта выступило московское концертное агентство Moscow nights, которое уже более десятка лет устраивает концерты ведущих российских и зарубежных исполнителей как в России, так и в Европе. Пресс-секретарь Елена Бухмак в беседе с «Культурой» поделилась своими надеждами на скорое возобновление полноценной театрально-концертной жизни в стране: «С нетерпением ждем новостей: когда и в каких форматах это станет возможным. Пока информация приходит противоречивая, но мы рассчитываем, что с сентября, а может быть и раньше, артисты и публика смогут, наконец, встретиться после столь долгого незапланированного перерыва».







Фото предоставлены агентством Moscow Nights.