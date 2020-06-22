Новинки «Мелодии»: Шуман, Алябьев, «чудо-ребенок» и оркестр без дирижера

Денис БОЧАРОВ









Последние релизы «Мелодии» станут подарком меломанам, ведь до недавних пор эти записи являлись филофоническими раритетами.

«Шуман»

Роберт Холл, баритон, Конрад Рихтер, фортепиано

Мелодия



К 210-летию со дня рождения Роберта Шумана выпущен альбом, являющийся, без преувеличения, исторической записью. В 1985 году в Москве прошел фестиваль «Декабрьские вечера посвященный трем великим «Ш» эпохи романтизма (Шуман, Шуберт, Шопен). Главным гостем шумановской программы стал баритон Роберт Холл. Пластинка с его исполнением вокального цикла «Любовь поэта» и других песен немецкого классика вышла два года спустя и вскоре стала фонографической редкостью. Но несколько произведений в формат винилового диска не уместились.



И вот, 35 лет спустя «Мелодия», восполняя данный пробел, публикует полную запись концерта Холла, прошедшего в ГМИИ им. Пушкина. Помимо вышеупомянутого цикла «Любовь поэта», фонограмма также включает в себя отрывки из цикла «Мирты», «Лунную ночь», «Посвящение» и редкие шедевры поздней лирики Шумана. Одному из виднейших представителей немецкой вокальной школы конца ХХ столетия аккомпанирует его многолетний ансамблевый партнер Конрад Рихтер. Кстати, помимо немецкой камерной классики, Роберт Холл не менее проникновенно исполнял и русские романсы. С 1979 года он неоднократно с большим успехом гастролировал в нашей стране, а в рамках «Декабрьских вечеров» впервые выступил как раз в 1985 году…



Между тем, настоящим релизом «шумановская» юбилейная тема не исчерпывается. Наш звукозаписывающий лейбл выпускает еще несколько тематических изданий: открытый урок Генриха Нейгауза, посвященный «Симфоническим этюдам» и интерпретации этого фортепианного цикла крупнейшими представителями нейгаузовской школы – Святославом Рихтером, Эмилем Гилельсом и Анатолием Ведерниковым. Также на ряде цифровых порталов будет доступен плейлист лучших произведений композитора.











К 210-летию со дня рождения Роберта Шумана выпущен альбом, являющийся, без преувеличения, исторической записью. В 1985 году в Москве прошел фестиваль «Декабрьские вечера посвященный трем великим «Ш» эпохи романтизма (Шуман, Шуберт, Шопен). Главным гостем шумановской программы стал баритон Роберт Холл. Пластинка с его исполнением вокального цикла «Любовь поэта» и других песен немецкого классика вышла два года спустя и вскоре стала фонографической редкостью. Но несколько произведений в формат винилового диска не уместились.И вот, 35 лет спустя «Мелодия», восполняя данный пробел, публикует полную запись концерта Холла, прошедшего в ГМИИ им. Пушкина. Помимо вышеупомянутого цикла «Любовь поэта», фонограмма также включает в себя отрывки из цикла «Мирты», «Лунную ночь», «Посвящение» и редкие шедевры поздней лирики Шумана. Одному из виднейших представителей немецкой вокальной школы конца ХХ столетия аккомпанирует его многолетний ансамблевый партнер Конрад Рихтер. Кстати, помимо немецкой камерной классики, Роберт Холл не менее проникновенно исполнял и русские романсы. С 1979 года он неоднократно с большим успехом гастролировал в нашей стране, а в рамках «Декабрьских вечеров» впервые выступил как раз в 1985 году…Между тем, настоящим релизом «шумановская» юбилейная тема не исчерпывается. Наш звукозаписывающий лейбл выпускает еще несколько тематических изданий: открытый урок Генриха Нейгауза, посвященный «Симфоническим этюдам» и интерпретации этого фортепианного цикла крупнейшими представителями нейгаузовской школы – Святославом Рихтером, Эмилем Гилельсом и Анатолием Ведерниковым. Также на ряде цифровых порталов будет доступен плейлист лучших произведений композитора.

Алёна Баева и «Персимфанс»

«Концерты для скрипки с оркестром»

Мелодия



Тема выдающегося немецкого романтика прослеживается и еще в одном, недавно вышедшем на «Мелодии», альбоме: здесь звучат концерты Мендельсона и Шумана в исполнении известной скрипачки Алёны Баевой и ансамбля «Персимфанс».



Знаменитый скрипичный ми-минорный концерт Мендельсона исполнен Алёной Михайловной в «версии 1844 года». Для искушенных меломанов не секрет: изюминка авторского прочтения в том, что она заметно отличается от более широко известной редакции Фердинанда Давида (скрипача и друга Мендельсона, для которого, собственно, этот концерт и был написан).



Что же касается концерта Шумана, то он известен гораздо меньше. Это последнее оркестровое сочинение, которое вскоре после смерти композитора его близкие спрятали с пометкой «не исполнять в течение 100 лет». Когда же наконец с произведения был снят «гриф секретности», за право первого исполнения концерта боролись несколько стран.



Алёна Баева – победительница крупнейших международных конкурсов, желанная гостья на лучших сценах мира; она регулярно выступает вместе с такими прославленными дирижерами, как Валерий Гергиев, Теодор Курентзис, Владимир Юровский, Пааво Ярви и другими. Идея проекта с легендарным оркестром без дирижера «Персимфанс» возникла у скрипачки, по её словам, «из стремления к свободе музыкальной мысли и максимальной сосредоточенности, вдохновению и общению, идеально воплощенным в камерном музицировании».



Небольшая историческая справка. «Персимфанс» (первый симфонический ансамбль без дирижера) был образован в 1922 году и возрожден по инициативе талантливого музыканта Петра Айду в 2009-м. Эксперимент, появившийся на волне идеи «коллективного труда» без малого век назад, оказался на редкость удачным: регулярные концерты ансамбля стали ярким явлением культурной жизни Москвы. Сергей Прокофьев, делясь впечатлениями о своем выступлении с коллективом, в частности, отмечал: «Играет «Персимфанс» отлично, очень четко, ясно, с выражением, с увлечением… По окончании концерта зал ревет». С легендарным оркестром также выступали Й. Сигети, М. Полякин, А. Рубинштейн, В. Горовиц, В. Софроницкий, М. Юдина, Г. Нейгауз. Концерты «Персимфанса» транслировались по радио, сохранились кадры кинохроники, но записей не осталось.



Выпуском данного издания эта лакуна отчасти заполняется. Говорит Григорий Кротенко, контрабасист коллектива:



«Работа над альбомом проходила на сцене Большого зала консерватории. Это «домашняя» площадка ансамбля в 1920-х годах. Здесь проходили репетиции и знаменитые персимфансовские понедельники. Здесь же преподавали и жили в соседнем корпусе многие участники ансамбля – консерваторская профессура. Сочетание акустики и круговой рассадки «Персимфанса» – предельно аутентично.



Звукорежиссер Михаил Спасский со всей бережностью выдающегося профессионала запечатлел эту звуковую картину. Мы рады видеть и слышать Алёну Баеву и ее Гварнери на месте легендарного Льва Цейтлина. Мы записали концерты не как банальный оркестровый «аккомпанемент», но как пьесы для камерного музицирования. И в этом историческая достоверность и новизна нашей записи».











Тема выдающегося немецкого романтика прослеживается и еще в одном, недавно вышедшем на «Мелодии», альбоме: здесь звучат концерты Мендельсона и Шумана в исполнении известной скрипачки Алёны Баевой и ансамбля «Персимфанс».Знаменитый скрипичный ми-минорный концерт Мендельсона исполнен Алёной Михайловной в «версии 1844 года». Для искушенных меломанов не секрет: изюминка авторского прочтения в том, что она заметно отличается от более широко известной редакции Фердинанда Давида (скрипача и друга Мендельсона, для которого, собственно, этот концерт и был написан).Что же касается концерта Шумана, то он известен гораздо меньше. Это последнее оркестровое сочинение, которое вскоре после смерти композитора его близкие спрятали с пометкой «не исполнять в течение 100 лет». Когда же наконец с произведения был снят «гриф секретности», за право первого исполнения концерта боролись несколько стран.Алёна Баева – победительница крупнейших международных конкурсов, желанная гостья на лучших сценах мира; она регулярно выступает вместе с такими прославленными дирижерами, как Валерий Гергиев, Теодор Курентзис, Владимир Юровский, Пааво Ярви и другими. Идея проекта с легендарным оркестром без дирижера «Персимфанс» возникла у скрипачки, по её словам, «из стремления к свободе музыкальной мысли и максимальной сосредоточенности, вдохновению и общению, идеально воплощенным в камерном музицировании».Небольшая историческая справка. «Персимфанс» (первый симфонический ансамбль без дирижера) был образован в 1922 году и возрожден по инициативе талантливого музыканта Петра Айду в 2009-м. Эксперимент, появившийся на волне идеи «коллективного труда» без малого век назад, оказался на редкость удачным: регулярные концерты ансамбля стали ярким явлением культурной жизни Москвы. Сергей Прокофьев, делясь впечатлениями о своем выступлении с коллективом, в частности, отмечал: «Играет «Персимфанс» отлично, очень четко, ясно, с выражением, с увлечением… По окончании концерта зал ревет». С легендарным оркестром также выступали Й. Сигети, М. Полякин, А. Рубинштейн, В. Горовиц, В. Софроницкий, М. Юдина, Г. Нейгауз. Концерты «Персимфанса» транслировались по радио, сохранились кадры кинохроники, но записей не осталось.Выпуском данного издания эта лакуна отчасти заполняется. Говорит Григорий Кротенко, контрабасист коллектива:«Работа над альбомом проходила на сцене Большого зала консерватории. Это «домашняя» площадка ансамбля в 1920-х годах. Здесь проходили репетиции и знаменитые персимфансовские понедельники. Здесь же преподавали и жили в соседнем корпусе многие участники ансамбля – консерваторская профессура. Сочетание акустики и круговой рассадки «Персимфанса» – предельно аутентично.Звукорежиссер Михаил Спасский со всей бережностью выдающегося профессионала запечатлел эту звуковую картину. Мы рады видеть и слышать Алёну Баеву и ее Гварнери на месте легендарного Льва Цейтлина. Мы записали концерты не как банальный оркестровый «аккомпанемент», но как пьесы для камерного музицирования. И в этом историческая достоверность и новизна нашей записи».

«Recital of Evgeny Kissin»

Мелодия



Вниманию меломанов предлагается не издававшаяся ранее концертная запись, запечатлевшая искрометную игру 14-летнего Евгения Кисина. В 1985 году Святослав Рихтер пригласил юного пианиста выступить на фестивале в Музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в Москве. По неизвестным причинам фонограмма концерта не была издана.



О «чудо-ребенке» Жене Кисине заговорили годом ранее: в 1984-м Всесоюзное радио транслировало фортепианные концерты Шопена в его исполнении из Большого зала консерватории на весь Советский Союз. Вскоре имя вундеркинда знал уже весь мир. Пластинки, зафиксировавшие его первые концерты, выпускались огромными тиражами и раскупались мгновенно.



Творчество Фредерика Шопена сыграло в биографии Евгения Кисина особую роль: именно с Шопена начался его путь в большое искусство. Музыке польского гения и посвящена программа настоящего CD. Здесь звучат не только шопеновские миниатюры (мазурки, ноктюрны), но и произведения крупной формы – масштабный Полонез фа-диез минор, Фантазия фа минор, Скерцо № 2. Подлинные ценители пианистического искусства по достоинству оценят этот уникальный фонодокумент.













Вниманию меломанов предлагается не издававшаяся ранее концертная запись, запечатлевшая искрометную игру 14-летнего Евгения Кисина. В 1985 году Святослав Рихтер пригласил юного пианиста выступить на фестивале в Музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в Москве. По неизвестным причинам фонограмма концерта не была издана.О «чудо-ребенке» Жене Кисине заговорили годом ранее: в 1984-м Всесоюзное радио транслировало фортепианные концерты Шопена в его исполнении из Большого зала консерватории на весь Советский Союз. Вскоре имя вундеркинда знал уже весь мир. Пластинки, зафиксировавшие его первые концерты, выпускались огромными тиражами и раскупались мгновенно.Творчество Фредерика Шопена сыграло в биографии Евгения Кисина особую роль: именно с Шопена начался его путь в большое искусство. Музыке польского гения и посвящена программа настоящего CD. Здесь звучат не только шопеновские миниатюры (мазурки, ноктюрны), но и произведения крупной формы – масштабный Полонез фа-диез минор, Фантазия фа минор, Скерцо № 2. Подлинные ценители пианистического искусства по достоинству оценят этот уникальный фонодокумент.

Alexander Alyabyev

«Chamber Orchestra Incidental Music»

Мелодия



Впервые на CD выходят записи инструментальных сочинений Александра Алябьева. Солидное трехдисковое издание включает в себя произведения камерной, оркестровой и театральной музыки композитора, которого весь мир знает как автора романса «Соловей».



Александр Александрович, как и большинство его талантливых русских современников, долгое время занимался музыкой преимущественно как просвещенный дилетант, то есть на досуге. При этом его с полным правом можно назвать одним из наиболее самобытных композиторов пушкинской эпохи, поистине достойного европейской славы. Алябьев написал более 450 сочинений: вокальные произведения, оперы, водевили, балет, увертюры, симфонии, камерные и фортепианные сочинения. Однако, за исключением нескольких романсов и песен, основная часть творческого наследия композитора на протяжении долгого времени оставалась неизвестной ни современникам, ни потомкам. Лишь в середине XX века, спустя 100 лет после смерти Алябьева, некоторые из его рукописей были опубликованы благодаря усилиям русских музыкантов Бориса Доброхотова, Николая Платонова, Георгия Киркора, Ирины Иордан.



Большинство из опубликованных недавно «Мелодией» записей доселе на компакт-дисках не выходили: Скрипичная соната, Струнное трио ля минор и квартеты, Квинтет для духовых, вариации для скрипки с оркестром, увертюры к водевилям, сюита из балета «Волшебный барабан», увертюра к опере-водевилю «Деревенский философ». Сочинения записаны выдающимися музыкантами конца XX века – Левоном Амбарцумяном, Эдуардом Грачом, Александром Князевым, Михаилом Воскресенским, Александром Корнеевым, ансамблями «Московское трио» и «Концертино», струнным квартетом имени Н.А. Римского-Корсакова.

