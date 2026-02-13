Если бы не существовало режиссерской профессии, Никита Михалков стал бы военным: как проходило награждение премией «Слово»

Поэт на передовой

Писатели вложились в «буханку»

Критики остались без «Белинского»

Помни о своих корнях

Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Перед началом помощник президента РФ, председатель Союза писателей России (СПР) Владимир Мединский зачитал обращение Владимира Путина, который подчеркивал необходимость формирования литературного процесса, «соответствующего масштабам эпохи».Премия, учрежденная в 2024 году СПР и Российским книжным союзом при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, подтвердила статус самой крупной в денежном эквиваленте. Если в прошлом году призовой фонд составлял 16 миллионов рублей, то в нынешнем — 26! Правда, и число номинаций выросло до шести.Концертная часть отличалась лаконичностью и продуманностью: в исполнении артистов театра прозвучали советские песни, давно ставшие частью нашего культурного кода, — от «Журавлей» до «Корреспондентской застольной».Зрителям также запомнилось выступление актера Игоря Миркурбанова со стихами Александра Башлачева.В каждой номинации присуждались две награды. «Мастер» (писатель старше 27 лет) получал три миллиона рублей, «Молодой автор» (18–27 лет) — миллион. Перед объявлением победителей в категории «Мастер» особой интриги не было: ими становятся признанные литературные мэтры. В номинации «Проза» лучшим стал Захар Прилепин (на конкурс он представил исторический роман «Тума», посвященный юным годам Степана Разина). Главный поэтический приз унес человек-эпоха, 83-летний Игорь Волгин. (О его немалых заслугах говорит хотя бы то, что он уже больше полувека ведет легендарную поэтическую студию «Луч» в Москве.) Лучшим драматургом стал Юрий Поляков с пьесой «Ангел влияния».Среди награжденных спецпризом ожидаемо оказалась Маргарита Симоньян за роман «Сначала было Слово — в конце будет Цифра». Видеомост с журналисткой многие назвали одним из самых трогательных моментов церемонии. Маргарита, которая в последнее время борется с онкологией, появилась на экране с короткой стрижкой ежиком. Она обратилась ко всем с проникновенными словами о ценности христианской веры в вечную жизнь. А потом зазвучала песня «Эхо любви», и на экране показали ролик с ее недавно ушедшим мужем, режиссером и журналистом Тиграном Кеосаяном. У многих на глазах выступили слезы. «Было очень грустно, но почему-то удивительно благостно», — отметил критик Павел Басинский.льших сюрпризов можно было ожидать от награждения молодых авторов, многие из которых совершенно незнакомы широкому читателю. Так, лучшим молодым драматургом стала Рената Насибуллина, чья пьеса «Цветок папоротника» идет в Туймазинском государственном татарском драмтеатре. За прозу наградили писательницу из Архангельской области Варвару Заборцеву: сборник «Береги косу, Варварушка» посвящен быту поморских деревень. Девушка стала открытием прошлого года, получив ряд престижных премий, а нынешняя награда закрепила за ней звание «северного голоса» страны.Очень приятным оказался и поэтический выбор. Лучшим молодым поэтом стал Амир Сабиров, представивший поэму «Ноябрь». Совсем юный парень, филолог по образованию, он оказался не только поэтом, но и настоящим патриотом: по велению души отправился на СВО, на пару дней вырвался в Москву на церемонию и уже на следующий день вернулся в строй.Очень радовались награждению Сабирова его издатели, руководители издательства «СТиХи» Алла Поспелова и Арсений Ли. По словам Арсения, парень хотел отправить на конкурс свеженаписанную поэму неизданной, в виде рукописи. Однако издатели в короткий срок выпустили для Амира небольшую книжку, чем-то напоминающую брошюрки от «Огонька».— О чем пишет поэт? О жизни, смерти, любви, — говорит Арсений Ли. — Об этом и вся поэма. Главный герой «Ноября» — парень-воин, он приезжает к девушке, которая живет в абсолютно гражданской Москве. И дай Бог им любви и счастья, потому что финал открытый.По словам издателей, само по себе награждение премией автора поэмы может означать начало новой эры в поэзии. Всего несколько лет назад крупные формы, казалось, умерли навсегда. Никому бы и в голову не пришло писать поэму. Однако относительно недавно «все поехало по новой»:— Жанр поэмы открывается снова, и это связано с ситуацией текущего дня, — говорит Арсений. — Пришло время более пространного высказывания, которого ждет читатель.Еще один успех издателей — награждение спецпризом их второго подопечного, поэта и волонтера Игоря Панина. Именно он основал проект «Буханка для Донбасса» (гуманитарная инициатива писателей-патриотов в поддержку бойцов). В проекте активно задействовано издательство «СТиХи». Всю выручку от продажи поэтических книг оно отправляет на покупку автобусов для нужд СВО. В минувшем году сумма составила порядка полутора миллионов рублей. Как подчеркнул Арсений Ли, на сегодня это самая большая сумма продаж именно поэтических книг.Помимо Панина, спецпризы получили молодой редактор из АСТ Алексей Портнов, художник-иллюстратор Кирилл Руднев, воин и Герой России Максим Бахарев, потерявший на войне обе руки и обе ноги.Посмертно награду присудили писателю из Красноярска Александру Бушкову — народному любимцу, которого не стало за несколько месяцев до церемонии. Приз получила его вдова.Не обошлось без неожиданностей. Для многих оказалось спорным и даже обидным, что жюри «Слова» не стало награждать критиков, подавших заявки на конкурс. Вместо одного из пяти финалистов премию вручили коллективу «Литературной газеты». Критики, понятное дело, расстроились и отправились жаловаться в соцсети, но, положа руку на сердце, решение трудно назвать некорректным. Даже Павел Басинский, один из самых известных критиков в стране, отметил: возможно, это вызвано ощущением пустоты на критическом поле. «Если бы меня спросили, кто, условно говоря, Белинский наших дней, я бы промолчал», — признался он.Огоньку и перчику добавило присуждение Гран-при. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев вручил награду Никите Михалкову. Причем знаменитый режиссер во время объявления победителей был назван еще и писателем. Это вряд ли можно счесть несправедливым: более подходящей кандидатуры найти трудно, учитывая, что «Слово» заявило себя как институция, главный принцип которой — уважение к классической отечественной традиции.По словам ведущего церемонии Константина Богомолова, Гран-при удостоился тот, кто создал не одну книгу, а «целую Вселенную, которая останется в истории культуры».В автобиографической книге «Территория моей любви» Михалков сравнивал род человека с корневой системой: «она удерживает твои ветви, и ты можешь оборачиваться ими в любую сторону света». В речи на церемонии режиссер вновь говорил о своей корневой системе, упомянув отца и мать.Никита Михалков привел слова мамы, Натальи Кончаловской, чей завет пронес по жизни: «Никогда не суди о своей жизни по жизни тех, кто живет лучше. Суди о ней по жизни тех, кто живет хуже. И тогда твоя жизнь будет наполнена не горечью оттого, что тебе чего-то не хватает, а радостью от того, что у тебя есть то, что есть».Этой небольшой преамбулой Никита Сергеевич напомнил и о другом материнском завете: «Если тебе что-то катится в руки просто так и ты без всяких затрат можешь протянуть руку и взять, подумай, сколько из десяти людей от этого не отказались бы. Если насчитаешь больше пяти, откажись».В итоге премию в три миллиона рублей награжденный взял не себе. Напомнив, что Сергей Михалков отдал свою Сталинскую премию фронту, Никита Сергеевич поступил аналогично, передав полученную награду на нужды СВО.В свойственной себе манере Михалков разбавил высокую ноту фирменным юмором. Обернувшись к заместителю министра обороны Анне Цивилевой, прищурился и сказал:— Но я бы, конечно, хотел узнать — куда именно эта премия пошла.Пока зал аплодировал, Дмитрий Медведев подхватил шутку:— Перепуганные бесы сейчас громко воют на Гримпенской трясине!Фраза была отсылкой к фильму «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей», где Никита Сергеевич сыграл сэра Генри. В Гримпенской трясине обитала пресловутая собака, а располагалась долина, между прочим, в Англии.Надо сказать, что выть начали не только в британских болотах, но и в отечественных пабликах: дескать, почему Михалкова назвали писателем; отчего награду не дали кому-то другому. Для этой категории граждан можно привести слова самого Михалкова: «Если работаешь за премии, их никогда не хватает».Выбор Никиты Сергеевича в качестве лауреата Гран-при объясним еще вот с какой стороны. Кто-то из критиков справедливо назвал вручение премии «парадом»: так много среди награжденных было людей, имеющих отношение к СВО. В этом смысле появление Михалкова тоже оказалось закономерным. Когда-то в своей книге режиссер написал: «В нашем роду было много воевод. Вероятно, по наследству и мне достался «воинский мозг». Если бы не существовало режиссерской профессии, я наверняка стал бы военным».