«Важно не уйти в сферу ширпотреба, чтобы сохранить свои особенности, свое лицо»

Наталья КРОЛ

В Гостином дворе начала работу Пятая художественно-промышленная выставка «Уникальная Россия 2025».

Пять лет назад, на старте проекта, его организаторы поставили перед собой цель создать масштабную площадку для демонстрации и объединения возможностей талантливых художников, мастеров, дизайнеров России, продолжающих традиции художественных ремесел, существовавших в стране целые столетия. Сегодня выставка-форум транслирует идеи и смыслы народного искусства, его ценности, то, что лежит в основе смыслового развития страны. Она включает в себя широкий исторический раздел, посвященный отдельным направлениям народного творчества и их поддержке со стороны государства, и огромную экспозиционную часть, представляющую изделия самых разных сфер декоративно-прикладного искусства.

Спустя пять лет можно говорить о том, что «Уникальная Россия» стала самой большой в РФ выставкой традиционных искусств, год от года проект становится мощнее и интереснее. Это происходит за счет расширения географии, числа участников, качества представляемого выставочного материала. Стимулом для включения в процесс со стороны экспонентов является и понимание важности продвижения своих возможностей, и престиж самой площадки, расположенной в историческом центре Москвы, в двух шагах от Кремля.

Способ утверждения собственной идентичности, эффективные способы продвижения, государственная поддержка сферы прикладного искусства — об этом рассказал «Культуре» Алексей Комаров, руководитель выставочного отдела Ассоциации «Наследие и традиции».

— С точки зрения организации выставки нам важно показать уровень возможностей российских мастеров. Таким образом, с одной стороны, мы оказываем им поддержку, а с другой — привлекаем в Гостиный ту аудиторию, которая может оценить качество изделий. В прошлом году за две недели площадку посетили свыше 60 тысяч человек. В этом году их, видимо, будет не меньше: как и в прошлом году, в Гостином, кроме основной экспозиции, будут работать мастер-классы, пройдут 100 мероприятий концертно-деловой программы, конкурсы.

— Алексей Юрьевич, как вы считаете, что сегодня имеет большую значимость — то, что эта тема пробуждает интерес к традиции, патриотизму, или то, что народные промыслы являются частью рынка, который имеет свой потенциал и нуждается в развитии?

— И то, и другое. С помощью выставки мастера изучают спрос на свою продукцию, его конъюнктуру, оценивают свой уровень, могут реализовать изделия в силу того, что наша площадка работает в ярмарочном формате. А идеология в том, что «Уникальная Россия» позволяет увидеть разнообразие возможностей страны.

— Как бы вы оценили соотношение спроса и предложения?

— В разных отраслях по-разному. В косторезном и камнерезном искусстве спрос превышает предложение. Гончарные промыслы, резьба по дереву, художественная обработка тканей — здесь преобладает предложение.

— Существуют ли государственные меры поддержки народных промыслов?

— Конечно. Предприятия, прошедшие федеральный экспертный совет, получают финансовую поддержку в виде субсидий. Есть поддержка регионального уровня по программе «Мой бизнес» — в виде субсидий на затраты по продвижению продукции. И это компенсация не только стоимости участия в выставках и ярмарках, но и размещения в сетях, в каталогах, затрат на упаковку. Сейчас мы стараемся оказать содействие расширению торговой сети, к субъектам которой бы применялись сниженные арендные ставки. Это бы позволяло снизить цены реализации товаров народных промыслов. Со стороны самих производителей наметилась тенденция предлагать свой товар на маркетплейсах, что также позволяет за счет субсидий снижать стоимость продвижения изделий.

— Есть ли спрос на российскую продукцию со стороны других стран?

— Ранее изделия наших мастеров были широко представлены в европейских странах, например в Германии. И спрос всегда был высоким. Наши производители отмечались высокими наградами на конкурсах. В числе всемирно известных — продукция Хохломы, Федоскино, Палеха. Сейчас ориентация в продвижении сменилась на юго-восток. Несколько проектов мы реализовали в Китае. Там очень любят изделия янтарного производства, лаковую миниатюру, изделия гжельских мастеров. В Индии удивить покупателя сложнее. В этой стране промыслы развиты очень широко. Однако и там косторезное искусство, ювелирные изделия очень востребованы. Отмечу также, что для покупаталей из других стран имеет значение, чтобы произведение искусства было функциональным. Приведу пример с продукцией Жестово. Традиционные жестовские подносы, конечно, всегда привлекали к себе внимание. Но когда фабрика стала изготовлять очечники, новогодние шары, интерес к этому бренду вырос. То же самое с лаковой миниатюрой: шкатулки в этом производстве всегда преобладали. Когда же стали производить емкости для таблеток, интерес к этому промыслу вырос. То есть сегодня важно сохранить свои культурные коды, но и учитывать современные потребности потребителей. Таким предприятиям проще успешно функционировать и развиваться. Хотя здесь важно не уйти в рынок, в сферу ширпотреба, чтобы сохранить свои особенности, свое лицо. Выставка в этом смысле дает большие возможности для дизайнеров, маркетологов производств оценить те или иные художественные перспективы.

— Российская и зарубежная практика в отношении развития и продвижения изделий народных промыслов отличается?

— В западных странах степень продвижения изделий народных промыслов через современные интернет-платформы выше. У нас в глубинке пока еще не до конца понимают, что важно и качество фотосъемки, наполнение сайтов, изучение способов и технологий продвижения продукции. Другое дело мастер-классы, презентации в рамках мероприятий — здесь нам нет равных!

Фото: Александр Щербак/ТАСС