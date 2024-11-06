Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил коллектив редакции газеты «Культура» с 95-летием

Поздравление опубликовано на официальном сайте Государственной Думы РФ.



Поздравляю вас с 95-летием газеты «Культура» — одного из старейших периодических изданий.

За эти годы «Культура» завоевала популярность у многих поколений читателей. Рассказывая о театральных и музыкальных проектах, выставках, литературе и киноискусстве, газета вносит вклад в сохранение культуры нашей страны.

Развиваясь, внедряя современные технологии, коллектив продолжает лучшие традиции отечественной журналистики. Работников издания отличают профессионализм, компетентность, широкий кругозор и любовь к своему делу.

Желаю новых творческих успехов и всего самого доброго.

Фотографии: АГН Москва.

