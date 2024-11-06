Владимир Путин поздравил газету «Культура» с юбилеем

Президент РФ прислал поздравительную телеграмму в день рождения газеты.

Уважаемые друзья!

Поздравляю вас со знаменательным юбилеем – 95-летием выхода в свет первого номера газеты «Культура»! Вы по праву можете гордиться историей одного из старейших отечественных периодических изданий, которое всегда было в гуще общественной и культурной жизни страны, пользовалось неизменным вниманием читателей, знакомило их с наиболее значимыми событиями в мире театра, кинематографа, искусства, с самобытным народным творчеством и фольклором.

Отрадно, что и сегодня в газете трудятся талантливые, увлеченные люди, преданные делу профессионалы. Опираясь на опыт и традиции своих предшественников, вы реализуете содержательные информационные, просветительские, издательские проекты, стремитесь быть созвучными времени.

Желаю вам вдохновения, ярких идей и всего наилучшего.

В. Путин

Фотографии: Вячеслав Прокофьев / ТАСС; (на анонсе) Андрей Никеричев / АГН Москва.

