Андрей Щербаков, институт имени А.С. Пушкина : «Когда для одного человека родной киргизский, а для другого узбекский — говорить они будут на русском»

Елена СЕРДЕЧНОВА

Материал опубликован в №8 печатной версии газеты «Культура» от 31 августа 2023 года

Нынешний год объявлен в странах СНГ Годом русского языка как языка межнационального общения. Много лет этот статус поддерживают Славянские университеты в Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистане. Директор департамента научной деятельности Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина Андрей Щербаков рассказал «Культуре» о том, как складывается ситуация с русским языком на постсоветском пространстве.

— Что такое Славянские университеты?

— Это вузы, созданные на основании межправительственных соглашений между нашей страной и Арменией, Киргизией, Республикой Беларусь и Таджикистаном. Они подведомственны Минобрнауки России и осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательствами двух государств, подписавших соглашение. Сейчас в Славянских университетах обучаются порядка 20 тысяч студентов.

— Почему Славянские университеты были открыты именно в этих четырех странах?

— Такое решение было принято в конце 1990-х годов на уровне российского профильного ведомства. Вузы создавались не на пустом месте, понятно, что там была какая-то база. Кроме подчинения законодательству двух стран учебные заведения финансируются из бюджетов двух государств. Кстати, большая часть образовательных программ Славянских университетов — это программы, которые составлены на основе российских образовательных стандартов. Хотя, конечно, учитывается и местная специфика.

— Как в каждой из этих стран отличается положение русского языка, программы в университетах?

— Особняком здесь стоит Беларусь и Белорусско-Российский Славянский университет в Могилеве. Это единственный вуз, который находится не в столице страны, и единственный из четырех Славянских университетов, где не ведется подготовка филологов-русистов. Потому что он в основном технической направленности. Там изучаются иностранные языки, и, естественно, русский, но поскольку в Белоруссии он является государственным, то там нет проблемы с качественным его овладением.

С белорусами мы работаем в основном по линии популяризации русского языка, русской культуры. При Славянском университете в Могилеве есть замечательный лицей, где очень интересные ребятишки, с которыми наши коллеги работали и по пушкинской тематике, и проводили мероприятия популяризаторского характера в целом по русской литературе, в том числе современной. Другая составляющая обучения в Славянском университете в Могилеве — регионоведение. И, естественно, здесь мы подключились со своей спецификой, приезжала группа магистрантов к нам в институт, мы занимались с ними вопросами межкультурной коммуникации — то есть тем, что регионоведам может профессионально пригодиться. Сам Могилев находится на границе с Россией — рядом Псковская и Смоленская области. Здесь есть богатое поле для межрегионального сотрудничества между отдельными областями Белоруссии и России — и в плане научном, культурном, и, естественно, образовательном.

В системе образования Армении русский — это один из иностранных языков, который выбирается школьниками для изучения. Как вы понимаете, выбор в пользу русского языка делается не всегда и не всеми. Зато в Российско-Армянском Славянском университете ведется подготовка филологов-русистов — педагогов, преподавателей, и обучение происходит на русском языке. Для Армении очень большая проблема — старение кадров, учителей русского языка. Мы бываем в разных городах и видим, что молодых учителей русского языка очень мало. Эта ситуация требует внимания и нашего сотрудничества с армянской стороной, со Славянским университетом в Армении.

В Киргизии русский имеет статус официального языка, а государственный — киргизский. То есть может вестись делопроизводство, судопроизводство на русском языке, в системе образования русский язык представлен широко — и в школах, и в вузах он изучается. В Бишкеке, конечно, слышна киргизская речь, но по-русски тоже говорят практически все, вы не будете испытывать никаких затруднений в коммуникации.

В Кыргызско-Российском Славянском университете есть Институт русского языка, который также занимается подготовкой филологов-русистов. Есть у них диссертационный совет по русскому языку, где готовятся и защищаются диссертации. Кстати, в Киргизии есть особенность национальной системы образования и подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации — кандидатов и докторов наук. Председатель Национальной аттестационной комиссии при президенте Кыргызской Республики — аналога нашей Высшей аттестационной комиссии — мне рассказывала, что порядка 90 процентов всех диссертаций в Кыргызстане по всем научным направлениям: техническим, естественно-научным, социально-гуманитарным, а не только в области русистики, — защищаются на русском языке.

Положение с русским языком в Кыргызстане более-менее благополучное в столице — Бишкеке. Если мы проедем на юг этой республики, то там ситуация с русским языком уже менее радужная. Есть проблема и с учебниками, и с учителями — преподавателями русского языка. В сельской местности по-русски говорит все меньше людей. Есть свои проблемы, которые требуют определенного внимания. В Киргизии существует и другая проблема — русский язык испытывает высокий уровень конкуренции с турецким и китайским языками. Турция открывает свои учебные заведения — университеты и гимназии, Китай тоже постепенно проникает, еще 15 лет назад ситуация была другая.

Но зато в Киргизии довольно неплохо русский язык представлен в сфере культуры и СМИ. Есть и телеканалы русскоязычные, и газет достаточно много выходит на русском языке. В театрах ставятся спектакли на русском языке, в библиотеках довольно внушительный фонд русскоязычной литературы. Проблема другая — большая часть книг осталась с советских времен. Нужно думать, как обеспечивать доступ к электронным библиотечным ресурсам на русском языке.

Ну, и четвертая страна тоже со своей спецификой. Это Таджикистан и Российско-Таджикский (Славянский) университет в Душанбе. Преподавание ведется на русском языке на всех факультетах, и есть крупный факультет русской филологии и медиа с сильным преподавательским составом. Там тоже готовят филологов-русистов. Русский язык в школах Таджикистана — это обязательный для обучения предмет, он изучается со второго класса до окончания школы. По идее, на выходе выпускники таджикских школ должны на довольно приличном уровне русским языком владеть. Но есть своя специфика. Душанбе — столичный регион — культурный, образовательный, административный центр. А вот в областях — где-нибудь в Курган-Тюбе, Кулябе, Худжанде, в Горном Бадахшане, — там, конечно, есть проблема с учителями русского языка, а язык сталкивается с конкуренцией со стороны китайского. Таджикистан граничит с Китаем, поэтому ведется активная экспансивная политика по популяризации китайского языка.

Огромнейшей проблемой для Таджикистана является недостаток качественных учебников русского языка для местных школ. Но мы здесь с коллегами и из Славянского университета, и из Таджикского национального университета работаем. У нас есть коллективы преподавателей, методистов, которые трудятся над учебниками русского языка для школ с таджикским языком обучения. В стране есть и школы, где все предметы преподаются на русском языке. Но их немного, и там учатся дети, скажем так, обеспеченных родителей, которые предпочитают отдавать детей в школы с русским языком обучения.

Кстати, в Таджикистане хороший Русский дом — Центр российской науки и культуры, в нем есть действующие курсы русского языка. Статус русского языка поддерживается. И таджикские власти очень многое делают для того, чтобы популяризировать русский язык, поскольку понимают, что он дает большие возможности для карьерного роста, для сотрудничества с Россией и другими странами региона — с той же Киргизией, Узбекистаном. Понятно, что, когда для одного человека родной киргизский, а для другого узбекский, говорить друг с другом они будут, скорее всего, на русском.

— Я читала, что университеты создавались с целью организации единого научно-образовательного пространства. Эта цель достигнута?

— Я думаю, что в общем и целом — да, достигнута. В области русского языка, русистики, филологического направления кураторами этих четырех вузов являются два учебных заведения — наш Институт русского языка имени А.С. Пушкина и с этого года — Российский университет дружбы народов. Белорусский и Армянский Славянские университеты курирует Санкт-Петербургский политехнический университет — по понятным причинам: в Белоруссии это тоже технический вуз, а Армения территориально ближе. А Киргизский и Таджикский Славянские университеты курирует Сибирский федеральный университет — это тоже очень большой многопрофильный вуз, поэтому они могут действительно взаимодействовать по самым разным научным направлениям.

У нас действительно есть общее образовательное, общественно-культурное пространство. Это своеобразные форпосты русскоязычного образования и России в ближнем зарубежье. Мы работаем и с другими вузами в этих странах, не только со славянскими — у нас очень много контактов с Арменией, Таджикистаном, может быть, в чуть меньшей степени с Киргизией. С Белоруссией — особая история: есть связи с Гродненским университетом, с Белорусским государственным университетом, с педагогическими вузами Беларуси. Мы работаем со всеми активно, но Славянские университеты — флагманы такого нашего взаимодействия.

— Отчасти фантомное постсоветское поле существует, и его скрепляет русский язык?

— Конечно. Этот год объявлен в странах СНГ Годом русского языка как языка межнационального общения. Мы говорим: если вы хотите вести бизнес с любой из стран, с которой раньше образовывали одно государство, то русский язык откроет перед вами новые возможности. По-прежнему русский язык изучают как язык большой литературы, большой культуры, хотя есть мнение, что эта тенденция идет на спад. Очень большой интерес к русской литературе существует в плане перевода на родные языки. Поэтому здесь тоже владение русским языком дает возможности творчески реализовываться. Много разных мотивирующих факторов. И, конечно, главное — это методики, которые позволяют эффективно, достаточно быстро овладевать нужными коммуникативными навыками на русском языке.

— Я помню из Индекса положения русского языка в странах за 2022 год, что в Туркменистане резко увеличился интерес к изучению русского языка.

— Да, там увеличивается интерес, и довольно много студентов из Туркменистана учатся в российских вузах. Но это пока еще довольно закрытая страна, трудно давать объективную оценку. Сейчас Туркменистан установил перечень вузов, дипломы которых они признают. Отучиться вы можете в любом вузе, но, приехав в Туркменистан, скорее всего, будете проходить процедуру нострификации. В то же время в Ашхабаде есть русскоязычная гимназия имени А.С. Пушкина. Будем надеяться, что с Туркменистаном будут шириться контакты. В октябре в этой стране будет проходить большая конференция, на которой обсудят вопросы функционирования русского языка в сферах образования, туризма, экономики. Это инициатива Туркменистана.

Долгое время там было трудно заниматься популяризацией русского языка, Российский центр науки и культуры был представлен всего несколькими сотрудниками на всю страну. Но ситуация меняется, и я думаю, сейчас будет больше контактов, совместных конференций. Будем лучше узнавать Туркменистан и плотнее сотрудничать, в том числе и в плане русского языка.

— В странах постсоветского пространства существует проблема взаимного признания дипломов?

— Между странами, которые входят в Таможенный союз, в ЕврАзЭС, нет таких сложностей. У нас есть соглашение с Белоруссией, Казахстаном, согласно которому у нас даже школьные аттестаты признаются. Опять же с разными странами по-разному. Совершенно однозначно дипломы выпускников Славянских университетов в четырех странах равнозначны российским. Потому что они учатся по нашим образовательным стандартам.

— Русисты из стран СНГ могут приехать к вам на стажировку?

— Мы приглашаем их на программы повышения квалификации. Вот буквально в июле были коллеги из Армении. Правда, это не школьные учителя, а вузовские преподаватели. Они в течение двух недель проходили у нас стажировку, смотрели, как мы работаем с иностранными студентами, какие мы методики используем, какими материалами пользуемся, какие электронные образовательные ресурсы у нас есть. И они были очень вдохновлены тем, что увидели. Оказалось, что педагогические технологии, практики совершенствуются, появляется что-то новое, интересное, то, что может мотивировать и школьников, и студентов к изучению любого языка, в том числе русского.

— Стажировки платные или бесплатные?

— Есть стажировки за счет средств РФ, так называемые квоты на стажировки в российских вузах. Этим занимается не только наш институт, но и МГУ, и СПбГУ, и Дальневосточный федеральный университет, и тот же РУДН и некоторые другие вузы. Есть стажировки платные, когда человек просто хочет получить качественную научную консультацию для того, чтобы лучше подготовить свою диссертацию. Тогда он приезжает на две-три недели. А вот, например, из Казахстана к нам в сентябре должны приехать два человека — один на месяц, другой на три. У них есть программы казахских научных фондов по научным стажировкам. Стажеры выигрывают стипендию и приезжают к нам. Мы консультируем, работаем с этими стажерами, что-то подсказываем, пишем совместные статьи, готовим научные материалы. Кто-то из них потом приезжает и защищает диссертацию в наших диссертационных советах. Вообще очень много таджикских коллег защищали свои диссертации в российских вузах.

— Как вы оцениваете положение русского языка на постсоветском пространстве и какие у него перспективы?

— После распада Советского Союза был десятилетний период, когда русский язык утрачивал свои позиции, — это был неизбежный процесс. Затем ситуация стабилизировалась и оставалась в стабильном положении. В каких-то странах рост интереса к русскому языку есть. Политика других стран заключается в том, что русский язык подвергается, скажем так, нехорошим мерам воздействия. Ну, а в каких-то есть дискриминационные меры: в странах Прибалтики русский язык из системы образования постепенно устраняется, это не очень хорошая тенденция.

Но надо быть оптимистами: все-таки русский язык входит в число 12 глобальных языков мира по количеству говорящих и занимает восьмое-девятое место. Лидеры же — английский, китайский, хинди, испанский, арабский, французский, португальский. Есть молодые языки, на которые мы раньше не обращали внимание, например, бенгальский язык — на нем говорят в восточных штатах Индии и в половине регионов Бангладеш. В этой стране живет людей больше, чем в России, а Индия обошла по численности Китай. Есть языки, которые наступают русскому языку на пятки, например, урду в Пакистане, на котором говорят 244 миллиона человек.

В Институте Пушкина мы считаем, что цифра говорящих на русском стабилизировалась, но есть демографические проблемы: отсутствие роста численности населения и его старение. Когда-то в странах Восточной Европы изучался русский язык, и многие говорили на нем довольно хорошо. Теперь ситуация меняется. Конечно, в Восточной Европе русский изучают и в Венгрии, и в Польше, и в Чехии, и в Словакии, в Сербии тем более, но число владеющих русским точно не растет. В вопросы гуманитарные, образовательные, к сожалению, часто вмешивается политика.

Фотографии: Илья Питалев/Риа Новости; (на анонсе) предоставлена Андреем Щербаковым.