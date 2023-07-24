Валерий Гергиев: «Мы очень хотим, чтобы концертный комплекс в «Сириусе» стал фестивальным центром всего юга России»

На федеральной территории «Сириус» близ Сочи открылся Большой летний музыкальный фестиваль «Сириус», который продлится до конца августа. Корреспондент «Культуры» побывала на концерте и заглянула на строительную площадку, где возводится здание уникального концертного комплекса.

Зимние Олимпийские игры 2014 года оставили Сочи и Адлеру огромное наследство. Сразу появились планы, как им можно распорядиться. В декабре 2014 года был создан образовательный фонд «Талант и успех», куда вошли выдающиеся российские деятели науки, спорта и искусства, а его попечительский совет возглавил президент России Владимир Путин. Благодаря этой организации здесь после Олимпиады возник образовательный центр поддержки одаренных детей «Сириус», затем одноименный университет. С 2020 года идет строительство уникального концертного комплекса — единственного концертного зала в Европе, способного трансформировать сцену под разные музыкально-театральные форматы за полчаса.



Главное событие летнего музыкального сезона



С 2022 года Большой летний музыкальный фестиваль «Сириус» собирает ведущих оперных исполнителей, выдающихся музыкантов, знаковые симфонические и камерные коллективы, танцевальные ансамбли.



В этом году фестиваль открыл коллектив Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева. На Медальной площади в самом сердце Олимпийского парка установлена сцена, на которой музыканты исполнили симфонию №1 «Классическая» Сергея Прокофьева, симфонию №4 «Итальянская» Феликса Мендельсона и симфоническую сюиту «Шехеразада» Николая Римского-Корсакова. Прозвучали фрагменты из балета «Щелкунчик» Петра Чайковского, а на бис зрителям представили увертюру к опере «Руслан и Людмила» Михаила Глинки.



На пресс-конференции, предварявшей открытие фестиваля, художественный руководитель Мариинского театра, дирижер Валерий Гергиев рассказал, что для коллектива большая радость вернуться в «Сириус».



— Сезон Мариинского театра в самом разгаре, тем не менее мы нашли возможность приехать сюда, понимая, сколько блестящих перспектив здесь вырисовывается. Я имею в виду строительство комплекса. Завтра мы поедем на стройплощадку, посмотрим, как оно продвигается. Мы очень хотим, чтобы эта сцена стала фестивальным центром не только федеральной территории, но и всего юга России.



По словам Гергиева, ему хочется знакомить отечественную публику с лучшими образцами как русской музыки, так и европейской. Отделить их друг от друга невозможно. Чайковский, Прокофьев, Стравинский, Шостакович, Рахманинов — композиторы, которые всегда интересовали весь мир, и ничто не сможет это изменить, так же как и мы никогда не перестанем восхищаться Моцартом, Вагнером, Пуччини, Верди.



Маэстро выразил надежду, что на федеральной территории «Сириус» будут организовываться проекты, которые раньше создавались в разных частях Европы.



— У художественного руководителя фонда «Талант и успех» Ханса-Йоахима Фрая большой опыт организации блестящих музыкальных проектов, фестивалей, того, что очень ценится в Европе. Теперь он будет работать с лучшими российскими коллективами и исполнителями.



Ханс-Йоахим Фрай назвал программу фестиваля чудесной, отметив оперу Петра Чайковского «Иоланта» в постановке Мариинского театра, кантату Карла Орфа «Кармина Бурана» в исполнении Академического большого хора «Мастера хорового пения» и Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением дирижера Юстуса Франтца, выступление Хиблы Герзмавы, которая исполнит шедевры вокальной музыки русских композиторов.



Председатель Совета федеральной территории «Сириус», руководитель Образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева обратила внимание на уникальный формат фестиваля.



— Ведущие исполнители России и аудитория, которая ждет и готовится к встрече, позволили сформировать Большой музыкальный летний фестиваль. В нем 24 концерта, и каждый уникален, а все исполнители — высочайшего уровня. Многие из них преподают детям в нашем образовательном центре, — рассказал она.



Так как же выглядит концертный комплекс?



Безусловно, его облик вдохновлен Кавказскими горами, но сложная геометрия фасадов напомнит москвичам и «Зарядье», но если «Зарядье» — концертный зал, то строящийся комплекс многофункционален.



Главный архитектор концертного комплекса Андрей Литвинов рассказал «Культуре», что в это здание интегрирована и оперная сцена, и балетные подмостки, и музейное пространство.



— Федеральная территория «Сириус» небольшая, это не Санкт-Петербург, не Москва. Поэтому имело смысл строить многофункциональное общественное пространство, которое можно было использовать почти круглые сутки 365 дней в году. Мы не можем себе позволить отдельно строить выставочное пространство, отдельно музей, отдельно концертный зал, отдельно оперный театр. Поэтому мы все функции собрали в одном объекте, создали кластер культуры и искусства, — поделился он.



Главный вестибюль уже поражает размерами — 1700 квадратных метров. Он будет трансформироваться в музейно-выставочное пространство, где, по словам Литвинова, будет демонстрироваться цифровое искусство. Вообще слово «музей» на строительной площадке звучало часто. Ведь само пространство комплекса выстроено по музейному типу — с многочисленными галереями. Для посетителя, который легко сможет провести здесь целый день, путешествие по зданию станет своеобразным квестом. Переходя с галереи на галерею, он сможет попасть и в литературную гостиную с библиотекой, и в музыкальную гостиную, и в концертные залы — Главный (1200 мест) и Малый (350 мест). Ходить придется долго, ведь в здании будет 11 этажей, правда разного уровня.



Литвинов уточняет, что такая высотность была выбрана специально.



— В классическом варианте концертный зал представляет собой заглубленную чашу. Но здесь есть специфика региона — ливни, ураганы и очень плохая геология, по сути комплекс стоит на болоте. Поэтому подземное строительство нерационально, мы, наоборот, стали строить в высоту. Зал же трансформируется и под оперу, и под балет. Перемещаемая оркестровая раковина сделана цельной. Это уникальное решение. В отличие от сборных чаш, которые разбираются, цельносварная чаша имеет высокую плотность, это позволяет выдержать высокие акустические характеристики. Мы создали идеальную акустическую конструкцию, — уверяет он.



Сотрудничество с компанией Nagata Acoustics под руководством всемирно известного консультанта по акустике Ясухисы Тойоты, который «делал» звук для Концертного зала Уолта Диснея в Лос-Анджелесе и Центра искусств Ричарда Фишера в Нью-Йорке, это подтверждает. Однако санкции вынудили знаменитого акустика прекратить сотрудничество с Россией.



Художественный руководитель фонда «Талант и успех» Ханс-Йоахим Фрай объяснил «Культуре», как ситуация с санкциями отразилась на строительстве комплекса.



— Лично я от санкций не пострадал, но, конечно, мы потеряли несколько зарубежных компаний. Планировалось, что с нами будут сотрудничать немецкие, австрийские, нидерландские организации. Они должны были работать над звуком, светом, театральными механизмами. Недавно мы заключили контракт с чудесной китайской компанией «Дафен». Это невероятная история. Наш советник по техническим вопросам — немец. Он делает все известные концерты и фестивали — например, летний музыкальный фестиваль в австрийском Зальцбурге, концерты в Большом и Мариинском театрах. 20 лет назад величайший специалист передал все свои знания этой китайской компании. Все эти годы «Дафен» растет с его знаниями. На сегодняшний день компания является лидером в сфере музыкальных постановок. У нее свои фабрики и 5000 сотрудников. Для нас это фантастическая комбинация, — говорит Фрай.



Андрей Литвинов уверяет, что таких комплексов, которые включали бы в себя все элементы, в мире больше нет.



— Мы идем сейчас на шаг впереди всех. Наш концертный зал будет обладать самыми современными технологиями и войдет в топ лучших концертных залов мира. Через год — в декабре 2024 года, можно будет уже убедиться лично, посетив его, — рассказал главный архитектор проекта.



Фото: предоставлены пресс-службой «Сириуса»

