Ректор Московской академии хореографии Марина Леонова: «Кульминацией юбилейного года станет ноябрьский концерт в Большом»

Елена ФЕДОРЕНКО

Материал опубликован в №1 печатной версии газеты «Культура» от 26 января 2023 года.

В 2023-м Московской государственной академии хореографии исполняется 250 лет. О праздничных мероприятиях юбилейного года «Культуре» рассказала ректор МГАХ, народная артистка России, профессор Марина Леонова.

МГАХ — одна из ведущих балетных школ мира — ведет свою историю с 1773 года, когда императрица Екатерина II подписала Поручение об открытии «классов танцования» в Московском Воспитательном доме. В 2016 году указом президента Российской Федерации Московская государственная академия хореографии отнесена к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации.

Юбилейные торжества в честь старейшего театрального учебного заведения Москвы продлятся весь календарный год. Они открылись большим концертом на сибирской земле — воспитанники академии выступили в Музыкальном театре Кузбасса имени Александра Боброва.

— Какие мероприятия планируете в рамках юбилейного проекта?

— За 20 лет моей службы ректором Академии хореографии мы справляли круглые дни рождения: 235, 240, 245 — и вот наступил черед прекрасного юбилея, который отмечается на государственном уровне, по поручению президента Российской Федерации и постановлению правительства РФ о праздновании 250-летия Московской государственной академии хореографии. Это возлагает на нас ответственность особую. Мы начали готовиться к юбилею заранее, работу ведем по нескольким тематическим направлениям.

— Такие грандиозные даты обычно провоцируют на изучение истории, своего прошлого.

— Академия бережно хранит уникальный архив, и несколько лет назад мы начали писать историю московского хореографического образования. К 250-летию подготовили четвертый том издания «Из истории Московской балетной школы (1937–1945)».

Многие бесценные подлинники перевели в цифровой формат, в том числе записи для книги «Педагогическое наследие Московской государственной академии хореографии: по материалам методических совещаний преподавателей специальных дисциплин (1940–1990)». Когда читаешь эти стенограммы педагогических споров и дискуссий, то словно сам присутствуешь на обсуждении экзаменов, слышишь голоса Софьи Головкиной и Леонида Жданова, Игоря Уксусникова и Петра Пестова.

Сегодня оцифровано более 350 часов видеозаписей уроков прославленных педагогов. К лету планируем выпуск книги о выдающихся выпускниках с 1923 по 2023 год — проведена серьезная работа. Издали буклет, готовим еще один — сложность, конечно, в небольшом объеме текста, в котором так хочется полнее раскрыть исторические факты и современную жизнь.

Мы гордимся изготовленными по индивидуальному дизайну памятным знаком и значком с логотипом академии — специалисты считают их произведениями декоративно-прикладного искусства. У нас запланированы телевизионные программы и художественные выставки на разных экспозиционных пространствах — среди них фойе Большого театра и Музей имени Алексея Бахрушина. Поверьте, перечислила далеко не все мероприятия.

— Кто примет участие в форуме «Балетная школа и балетный театр»? Это разовая акция?

— Форум продлится весь год, план — огромный, и мы должны его выполнить.Это мастер-классы, встречи с педагогами, круглые столы, научно-практические конференции аспирантов и студентов — все мероприятия пройдут в академии в очном формате и также будут доступны в режиме онлайн. Нашими собеседниками и оппонентами станут представители хореографических училищ, театров, детских школ искусств (ДШИ) — из российских регионов и стран СНГ.

— Помню прежние торжества академии — на них всегда присутствовало много иностранных гостей.

— Да, на юбилейный концерт «Три века мирового балета» к нам приезжали наставники и ученики всех ведущих балетных школ мира: Гранд-опера и Ла Скала, школы театров Ковент-Гарден и Гамбургского балета Джона Ноймайера.

В зале мы будем рады видеть всех друзей, откуда бы они ни приехали. Но юбилей академии решили провести своими силами — на Историческую сцену выйдут нынешние воспитанники академии и ее выпускники последних лет — те, кто еще во время учебы стал лауреатом Гран-при и золотым медалистом международных балетных конкурсов. Денис Захаров и Дмитрий Смилевски, Ева Сергеенкова и Арина Денисова, Лиза Кокорева и Алексей Путинцев — конечно, я назвала не всех.

— Новый спектакль появится в репертуаре?

— Безусловно. Уже началась работа над балетом «Мусагет», который Борис Эйфман поставил в Нью-Йорке к празднованию 100-летия со дня рождения Джорджа Баланчина. Сейчас «Мусагет» — в репертуаре Театра балета Бориса Эйфмана. Я съездила в Петербург, посмотрела спектакль и договорилась с хореографом.

— С наибольшим нетерпением зрители ждут концерты учеников и студентов МГАХ, а вы открываете праздничный фестиваль в далекой Сибири. Почему?

— В Кемерове произошло важное событие — достроен филиал нашей академии, который входит в состав культурного кластера в Кузбассе. Вы помните, что по поручению президента от 2019 года региональные культурно-образовательные центры возводятся во Владивостоке, Калининграде и Кемерове, в каждом из этих городов открылись филиалы Московской академии хореографии. Они работали в арендованных помещениях, и сибиряки первыми завершили стройку — ученики уже переехали в прекрасный дворец для детей из Института культуры, в залах которого они занимались два года. Готов и филиал в Калининграде, ребята обживают новое здание.

Мы запланировали посетить все региональные спутники нашей академии. Сразу после Кемерова летим во Владивосток, где покажем концерт на Приморской сцене Мариинского театра. В феврале — гастроли в Калининграде, выступим в концертном зале «Янтарь-холл». Во всех городах проведем мастер-классы и творческие лаборатории, посмотрим, какие успехи у наших детей. Во Владивостоке они занимаются в залах Приморской сцены и Института искусств, они уже заняты в спектаклях, учатся шестой год и ждут завершения строительства филиала.

Сразу после возвращения с региональных гастролей хотим собрать руководителей и педагогов московских и подмосковных хореографических школ, как профессиональных, так и любительских, для которых наши педагоги проведут уроки, посвященные 120-летию со дня рождения Николая Ивановича Тарасова (Н.И. Тарасов — солист Большого театра и педагог. — «Культура»). У нас есть записи его занятий и репетиций. Эта встреча откроет проект памяти, посвященный нашим выдающимся московским педагогам.

— Жаль, если ребята из Владивостока так и не позанимаются в отличных залах филиала и не поживут в уютном интернате...

— Нам обещали, что поручение президента будет выполнено в ближайшее время и дети смогут 1 сентября открыть учебный год в своем дворце. Сроки сдачи здания во Владивостоке спутал ковид, строители разошлись, заболели, разъехались, пауза затянулась. Надо сказать, что корпус филиала МГАХ практически готов, но он объединен с филиалом ЦМШ — общей столовой и общеобразовательной школой, а они возводятся гораздо медленнее.

— Расскажите о концертах в Москве.

— В мае пройдут выпускные концерты — на сцену Большого театра выйдут те, кому посчастливилось начинать профессиональную жизнь в юбилейный год школы. Сейчас формируем программу и надеемся, что она будет необычной и яркой.

Торжественный гала состоится в Большом театре 25 ноября. Конечно, было бы идеально провести его 23 декабря — в этот день два с половиной столетия назад императрица Екатерина II подписала Поручение об открытии «классов танцования» в Московском Воспитательном доме. Они-то и стали основой Московской профессиональной балетной школы, которая сегодня именуется МГАХ. Но в декабре начинается традиционная пора «Щелкунчиков» в Большом.

23 декабря, в день рождения, мы все же соберемся на торжественный вечер в Учебном театре, где у нас замечательная сцена и прекрасный зал. Пригласим коллег из Ассоциации вузов культуры и искусства: ВГИКа и ГИТИСа, Щепкинского и Щукинского театральных институтов, Московской консерватории и Академии музыки имени Гнесиных. Надеемся на запоминающийся, красивый и искренний финал всего года.

— Он и станет кульминацией?

— Думаю, что главное событие и высший пик торжеств — ноябрьский концерт в Большом театре, с которым школа неразрывно связана все 250 лет.

— В Кемерове вы показали эксклюзивные концерты. Довольны реакцией публики?

— Даже не ожидала, что будет такой успех и долгие аплодисменты. Я благодарна театральной дирекции за то, что они предоставили театр в полное наше распоряжение, мы могли в спокойном режиме провести репетиции. Да, сцена маловата — мы привыкли к иному размаху, но поместились, немножко переделав мизансцены. Дети танцевали с удовольствием, все прошло радостно и благополучно.

— Подготовка концертной программы дело сложное?

— Это адски трудная работа, если подходить к ней не формально и выстраивать, учитывая знания и вкусы публики. В регионы, скажем честно, балет приезжает нечасто — со сборными концертами из па-де-де и вариаций или с популярными спектаклями. Мы же старались показать многолюдные фрагменты классических балетов, по которым можно понять тему и смысл сценического произведения: Первую часть «Классической симфонии» Сергея Прокофьева в постановке Леонида Лавровского, сюиту из балета «Миллионы Арлекина», па-де-сис из «Эсмеральды» и па д’аксьон из «Баядерки» Мариуса Петипа. Восторженные зрители благодарили и говорили, что не подозревали о таком многообразии классических балетов. Выпускные концерты формируем иначе, с учетом возможностей воспитанников — мы должны показать худрукам театров сильные стороны юных исполнителей. Об идее юбилейного концерта в Большом я уже рассказала, его сложность еще и в том, что старшие в конце учебного года уйдут, и к ноябрьскому концерту нужно подготовить новых выпускников.

— Понятно, что 250 лет назад родилась московская школа балета, а когда сложились основные принципы, которые используются и сегодня? Меняются ли они?

— Конечно, раньше процесс обучения был гораздо проще. Никаких образовательных стандартов и определенных программ, узаконенных Министерством культуры, не существовало, как и самой институции. Но появились и константы. Например, из сохранившихся документов известно, что в конце XVIII века в каждом классе было определенное количество учеников — 12–13. Сейчас контрольная цифра приема — 48 человек. Это четыре класса, два — мальчиков по 12 человек и два класса девочек, тоже по 12 человек. Общее число учеников увеличилось, но количественный принцип остался тот же. Почти сразу начали складываться программы, по которым детей учили, так постепенно все и начиналось.

— Когда сложилась та система, которая актуальна и сегодня?

— Пожалуй, во времена Софьи Николаевны (С.Н. Головкина — директор Московского хореографического училища, потом — МГАХ — с 1960 по 2001 год. — «Культура»), когда появились государственные стандарты.

— Вы говорите о программах. Какие они?

— Московская академия реализует все программы по направлению «хореографическое искусство». Дополнительное образование — это дети с 7 до 10 лет, которых мы готовим для поступления, смотрим, способен ребенок или нет, как развиваются его данные. Набираем детей с 10 лет, после окончания начальной школы, и с ними реализовываем программу среднего профессионального образования. Через восемь лет они могут поступить на бакалавриат — это первая ступень высшего образования, потом в магистратуру и затем, если хотят серьезно заниматься наукой, в аспирантуру. Есть и дополнительная программа переподготовки для педагогов ДШИ и хореографических училищ. Интересна программа ассистентуры-стажировки для тех, кто имеет среднее профессиональное образование, а может, и базовую ступень бакалавриата. Завершается сценическая карьера, и артисты решают взять класс учеников — тогда они поступают на двухгодичную программу ассистентуры-стажировки, чтобы приобрести педагогическое мастерство.

— Встречаются ли педагоги-самородки?

— Конечно, но знания нужны и им. Доводилось видеть педагогов, которые в первом классе учат с учениками двойные ассамбле, что неправильно. Конечно, детей надо учить по программе — сначала ставить корпус, тянуть ноги, воспитывать мышечную силу. Сломать ребенка легко, дети — создания хрупкие.

— Все ли дипломированные специалисты могут преподавать?

— Нет, к сожалению. Нужен талант — и человеческий, и педагогический, и профессиональный. Можно досконально знать методику, но не уметь применить ее к конкретным детям. Надо же объяснить ребенку так, чтобы он «взял» материал, запомнил и усвоил. Способность объяснить очень важна в балетной педагогике.

— Сейчас в руководстве страны есть полное понимание, что МГАХ — национальное достояние. Академия находится в ведении Министерства культуры?

— В 2016 году мы получили статус особо ценного объекта культурного наследия народов Российской Федерации. Это свидетельство того, что академия действительно признана достоянием. Система подчинения сложна. Наш учредитель — Министерство культуры Российской Федерации, которому мы очень благодарны. Но нас контролирует и Министерство просвещения, поскольку у нас средняя общеобразовательная школа. Так как есть и высшее образование, то мы подчиняемся и профильному Министерству образования. Это непросто, но законы есть законы, и мы работаем в соответствии с ними.

— Кто возглавляет филиалы?

— Во Владивостоке руководит филиалом Евгений Бахтеев. Он по образованию строитель, участвовал в разработке разных зданий приморской столицы, в том числе и филиала Мариинки. Благодаря его энергии наш корпус уже построен. Во главе Калининградской школы Артем Шпилевский, в прошлом — солист Большого театра, получил второе образование на юридическом факультете МГИМО — человек знающий, грамотный, профессиональный. В Кемерове — замечательный энергичный местный директор Инга Пузырева, она — труженица, не знающая покоя, я ей не могу сделать ни одного замечания. Кемеровские худрук Алексей Савин и педагог Маргарита Прокопченко — выпускники Московской академии, сейчас они собираются продолжать учиться в аспирантуре, но работать хотят только в Кемеровском филиале. Вообще из всех филиалов нам присылают балетных профессионалов для получения высшего образования, потом они вернутся к своим ученикам. Такой процесс уже налажен во всех трех филиалах-спутниках.

— Города, где появляются филиалы, трудно назвать балетными. Не опасаетесь столкнуться с проблемой нехватки детей и отсутствия отборочного конкурса?

— Конечно, процесс надо раскручивать. Контрольная цифра приема — 18 человек в год. Думаю, конкурс все-таки будет — детей из регионов привлечет комфортабельный, уютный интернат. За эти годы я часто прилетала в Кемерово. Помню, в прошлый приезд попала на экскурсию детей по школе. Двум мальчуганам так понравился интернат, что они спросили: «Можно это будет наша с другом комната? Мы хотим здесь жить!» Я ответила: «Для этого нужно учиться в этой школе». Они воскликнули сразу: «Конечно, будем учиться и стараться». Может, действительно поступят? Мальчишки показались складными и ловкими.

Фотографии: Батыр Аннадурдыев и Виктория Лавринович (на анонсе) /предоставлено пресс-службой МГАХ.