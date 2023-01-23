Юбилей русского балета стартовал в Кемерово

Елена ФЕДОРЕНКО, Кемерово

Торжества, посвященные 250-летию одной из старейших балетных школ мира — Московской государственной академии хореографии (МГАХ), — охватывают весь 2023 год.

Город, меняющий имидж

Далекий промышленный сибирский город выбран для открытия праздника не случайно. Напомним, согласно поручению президента по созданию региональных культурно-образовательных кластеров, развернулись грандиозные стройки во Владивостоке, Калининграде, Кемерово. Кузбасс вошел в президентский проект последним регионом, а ввел в эксплуатацию Филиал МГАХ, Филиал ЦМШ и жилой дом для педагогов и сотрудников — первым.

Потому в середине января именно в Кемерово прибыла многолюдная делегация во главе с ректором Московской государственной академии хореографии, народной артисткой России, профессором Мариной Леоновой — числом более ста: ученики, педагоги, воспитатели.

В первый же день состоялась встреча губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева с руководством МГАХ. Глава региона рассказал о новом образе деловой индустриальной столицы Кузбасса. Политика властей направлена на развитие культурной составляющей, на возведение объектов, способных сделать жизнь человека — полнее, краше, насыщеннее. Стремительный темп развития города действительно поражает, Кемерово расцветает на глазах.

В самом конце 2022 года на бескрайнем открытом пространстве Притомского проспекта построен Мемориал Воину-освободителю — точная копия памятника в Трептов-парке Берлина. Прототип — кузбассовец Николай Масалов. Он встал на защиту Родины в 1941-м. Прошел тысячи километров фронтовых дорог: Брянский фронт, Сталинградская битва, освобождение Одессы и украинских городов. Во время боев в Берлине вынес из-под перекрестного огня немецкую девочку. Этот подвиг стал сюжетом всем известного памятника, имя Масалова было вписано в реестр почетных граждан Берлина, но в новейшей истории оказалось вычеркнутым. В Кемерово решили воссоздать образ легендарного земляка. Рядом с памятником высажена Аллея героев России из уникальных сибирских кедров. По соседству с величественным монументом — новенькое современное Президентское кадетское училище Министерства обороны РФ. За ним гудит стройка — скоро здесь вырастет кадетский корпус для девочек. В ноябре прошлого года в парке Победы имени Георгия Жукова — любимом месте отдыха кемеровчан, установлена стела «Город трудовой доблести» как дань уважения мужественным работникам тыла.

Картину ландшафтного великолепия дополняет спортивный комплекс — два грандиозных стадиона расположены в парковой зоне: Ледовый дворец «Кузбасс», открытый в 2021-м, и его младший брат-погодка «Кузбасс-Арена». Первый признан лучшим спортивным объектом года и рассчитан на шесть олимпийских видов спорта, второй — на 24. «Арена» похожа на космический корабль и не имеет аналогов в мире: ее гордость — скалодром, один из самых крупных в стране, бассейн с обратной волной для серфинга и мощнейшая аэродинамическая труба для парашютного спорта. В ближайшем будущем рядом со стадионами появится гостиница, и все три сооружения соединятся теплыми переходами.

Кемерово начала XXI столетия войдет в историю сближением с искусством, страстным желанием наполнить город живыми художественными явлениями, создать для современников и потомков прекрасный миф. Взят курс на культурное развитие Кузбасса. В согласии с Президентской программой стремительно, ударными темпами растут прекрасные здания Филиала Русского музея и Кузбасского центра искусств, Фондохранилище с реставрационным центром и Сибирский кампус РГИСИ (Российский государственный институт сценических искусств), Школа креативных индустрий. Возводится Сибирский филиал Мариинского театра. Стройки — кипят, ввод объектов в эксплуатацию — дело ближайшего будущего.

Дворец танца и музыки

Балет — это традиции, прошлое, память, классика, которую великие школы делают актуальной. Московская академия хореографии — из числа образцовых, ее стойкость закалена веками. Не случайно указом президента России МГАХ отнесена к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации. В Академии живы легенды и судьбы. Кузбасский же филиал только начинает складывать свою летопись и уже на старте чудесным образом обрел свой дом, похожий на дворец, где ученики находятся на полном государственном обеспечении. Из этого дома через несколько лет выйдут первые дипломированные артисты балета и вольются в труппу Сибирского филиала Мариинского театра. Ситуация напоминает историю московской балетной школы — реальные сюжеты нередко рифмуются через века и эпохи.

Давным-давно вступившая на российский престол Екатерина II, обуреваемая желанием «провести реформы на благо русского народа», учредила в Москве Воспитательный дом для помощи детям из бедных семей, сиротам и беспризорникам. Они имели полный пансион и получали достойное образование. В 1773 году порог этого учреждения переступили первые ученики «классов танцования», через семь лет они пополнили труппу театра, который только в середине XIX века обретет свое знаменитое имя — Большой. От «классов танцования», которые императрица считала «деянием просветительским», ведет отсчет своего возраста московская балетная школа. Сегодня с просветительской миссией приехал в Кемерово десант Академии хореографии. Мастер-классы опытных педагогов МГАХ, совместные репетиции и концерты учеников, москвичей и сибиряков, сложились в формат творческой мастерской, все участники которой получили новые знания и приобрели новый опыт. Общение не прекращалось целый день — гости и хозяева жили в интернате Филиала МГАХ.

В этом доме действительно хочется жить и учиться. Губернатор нацелен на развитие балетного искусства и прекрасно понимает, что для интеграции нового региона в культурную жизнь страны требуется создание профессиональной школы. Здания образовательного комплекса в Кемерово – фантастическая база для творчества. Два Филиала — МГАХ и ЦМШ — живут под одной крышей и занимают площадь более 33 тысяч кв. м. Хореографическая академия с интернатом на 150 мест и зеркально расположенная в противоположном крыле комплекса ЦМШ с интернатом, рассчитанным на 75 воспитанников, соединены переходами с образовательной школой, здесь же — два бассейна, спортзалы, библиотека, отдельный медицинский блок.

Когда москвичам показывали Филиал, знакомя с условиями, в которых живут и занимаются будущие артисты балета, все время звучала фраза: «Это придумала Марина Константиновна Леонова». Ректор МГАХ рассказывает: «Когда разрабатывался проект, мы старались ничего не упустить. Досконально продумывали балетные залы: от качества линолеума и высоты потолка до месторасположения рояля и зеркал, от размера окон до материала, из которого сделан станок (палка вдоль стены, за которую держатся ученики. — «Культура»). Все наши требования и пожелания выполнены. Для учебного театра долго выбирали кресла — в итоге из восьми образцов смонтировали один. Получилось удобно и комфортно».

В Филиале — все необходимое для профессиональных занятий, увлечений и досуга. Особая гордость — четыре больших балетных зала с амортизирующими полами Арлекин, есть и более камерные залы для самостоятельных тренингов с таким же практичным покрытием. Названия десятков кабинетов и перечислить не возьмусь: видиотека и аудиостудия, методический и полиграфический, универсальный класс для изучения теоретических дисциплин, etc. Интерьеры необыкновенно красивы: широкие коридоры и переходы облицованы светлой плиткой с редкими вкраплениями солнечных и светло-мраморных акцентов. На стильных мольбертах и пюпитрах — картины юных художников. Это — выставка «Дороги родины моей», экспозиция постоянно меняется. Все пространства, большие и малые, отличаются сдержанностью и элегантностью, напоминают скандинавский стиль, предпочитающий бежевые и пастельные тона.

Интернат построен по принципу квартир — и это тоже идея Марины Константиновны. В уютно меблированной квартире две комнаты, каждая рассчитана на двух учеников, в просторной прихожей — шкафы для верхней одежды, гардеробная, раздельный санузел. Есть в интернате комнаты для перекуса, где можно веселой стайкой попить чай или пошептаться по душам, и помещения для ухода за личными вещами, где, помимо стиральных машин, тазики — у каждого ученика свой, индивидуальный.

В вопросе преподавательского состава тоже помогает МГАХ — педагоги приезжают на обучение в головной вуз и, повысив квалификацию, возвращаются в Кемерово. Худрук Филиала Алексей Савин окончил магистратуру МГАХ и приехал в столицу Кузбасса два с половиной года назад. «Знаете, сначала тяжеловато было, тянуло назад, а сейчас созданы завидные условия для работы, пришло понимание важности порученного дела, дети стали родными, да и этот роскошный дом нужно обживать».

В детских квартирах много приятных мелочей: у девчонок на кроватках куклы и мягкие игрушки, на полочках у мальчишек — конструкторы и машинки, в душевых — удобные контейнеры для всякой всячины. «Мы придумываем, экспериментируем, сейчас самое время — детей немного, два класса, каждый год будут появляться новые первоклашки и число учеников увеличится, — говорит энергичный директор Филиала Инга Анатольевна Пузырева. — Например, оборудовали класс самоподготовки, в котором дети могут почитать, сделать уроки, тоскливо же проводить все свободное время в своей комнате. И в этом классе тишины, где на стенах панели, заглушающие звуки, периодически переставляем мебель, чтобы возникало ощущение новизны. Еще нам хочется приучить ребят к порядку — стали вывешивать табель оценок за аккуратность. Они фотографируют свои пятерки и отправляют маме с папой, чтобы их похвалили. Родители далеко, а я рядом, и они бегут мне навстречу со словами — «у меня две пятерки», и я обнимаю их, глажу по голове. Мама одной ученицы рассказала, как плакала ее дочь из-за тройки за аккуратность, потому что я ее не приласкала. Мама, успокаивая дочку, сказала, что скоро приедет, обнимет, поцелует, а в ответ услышала — «хочу, чтобы Инга Анатольевна меня прижала к себе». Конечно, детишки скучают по родным. Учатся у нас дети из разных городов: Норильска, Красноярска, Томска, Новосибирска, Уфы, Петербурга, Омска, Краснодара, Кемерово и городов нашей области. Две семьи — из Барнаула и Абакана — решили не расставаться с дочками: нашли работу в Кемерово и переехали.

Концерт юных артистов

В новогодний вечер по старому стилю в Музыкальном театре Кузбасса имени Александра Боброва состоялся праздничный концерт, посвященный юбилею МГАХ. Ее воспитанники продемонстрировали крепкую школу, свободное владение техникой, чувство позы и милый артистизм. Не избалованным балетными впечатлениями кемеровчанам подарили роскошную программу из фрагментов великих классических балетов, многие из которых еще не доезжали до региона. Драматургия двухактного вечера была выстроена умно. Зрителям предложили полноценные картины с развернутыми кордебалетными танцами, ансамблями, дуэтами и разнообразными игровыми эпизодами. Видеопроекции успешно заменяли декорации и создавали атмосферу для сценического действия.

В репертуаре Академии немало уникальных, редких сочинений. Одним из них — «Классической симфонией» Прокофьева, поставленной Леонидом Лавровским более полувека назад специально для московской школы, открылся концерт. Поклон советского хореографа классической гармонии точно передали студенты Академии и дуэт солистов: аккуратная Полина Нецветаева-Долгалева и легкий каллиграф Макар Михалкин. Сюиту из забытого балета «Миллионы Арлекина», который Мариус Петипа сочинил в преклонные годы, знаток старинной хореографии Юрий Бурлака восстановил специально для Московской школы. Мир жеманной игры на тему итальянской комедии масок лукаво передали юные артисты во главе с Марией Докучаевой, придавшей своей шалунье кокетливые черты, и непосредственным прыгучим Ратмиром Джумалиевым.

В па-де-сис из балета «Эсмеральда» Ксения Трохова в заглавной партии трогательно, но пока робко передает трагические переживания своей обманутой героини, о которой рецензенты прошлого века писали: «она плачет всем телом». Гренгуара отчаянно танцевал обаятельный Данила Клименко. В Па д’аксьоне из «Баядерки» солировали Таисия Коновалова и Макар Михалкин, дополняя свое профессиональное мастерство ясными художественными задачами. Все вышеперечисленные балеты поставил гениальный Мариус Петипа, и концерт мощно представил эстетику его академического танца, определившего незыблемую стабильность школы и безукоризненную модель балетного спектакля с крепкой иерархией больших и малых ансамблей, великолепием вариаций и победными пластическими кульминациями.

В «Сне Дон Кихота» (хореография Александра Горского) наивному странствующему рыцарю (Радомир Манохин) видится восхитительное многолюдное женское царство с грациозными дамами в роскошных костюмах, где порхает легконогий проказник Амур (Анастасия Малярова), а лесными нимфами руководит Повелительница дриад (царственная и гордая Дэйманте Таранда), там оказалась его греза — прекрасная Дульсинея (трепетная Мария Докучаева).

Высокий класс характерных танцев горячо оценила публика: вольные пираты со своими бесстрашными подругами исполнили знаменитый «Форбан» из балета «Корсар», дикой экзотикой и зашкаливающим темпераментом запомнился Танец с барабаном из «Баядерки». В «Рапсодии» из «Конька-Горбунка» танцовщики передали шарм венгерских па и пьянящую свободу.

Детским танцем из балета «Шурале» в хореографии Леонида Якобсона порадовали учащиеся Кемеровского филиала МГАХ, танцевавшие задорно, резво, солнечно. Детский репертуар из наследия хореографа Василия Вайнонена представили москвичи: с серьезной сосредоточенностью очаровательные ученики младших классов исполнили программное па-де-труа из «Щелкунчика» и прелестный номер «Куклы». На следующий день концерт повторили, и вновь до отказа заполненный зрительный зал стоя приветствовал артистов. Кузбассовцы любят балет и готовы сопереживать героям его сюжетов.

Фотографии предоставлены пресс-службой МГАХ. Автор фотографии на анонсе - Елизавета Емелькина.