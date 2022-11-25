Николай Бурляев: «Пришло время отделения зерен от плевел, разделения понятий искусства и развлечения»

Алексей КОЛЕНСКИЙ

На этой неделе в МИА «Россия сегодня» состоялась пресс-конференция народного артиста России, первого заместителя председателя думского комитета по развитию гражданского общества Николая Бурляева, объявившего о создании Культурного фронта.

— Пришло время сплачивать деятелей культуры, работающих в русле государственной культурной политики, — отметил спикер, — шум, который поднимают коллеги о том, что от нас-де уехало много людей, — дезинформация; уехали считаные единицы, раскрученные голубым экраном за тридцатилетие культурного безвременья. Это не утрата для нашей культуры, а, напротив, ее очищение. Пришло время создавать единый Культурный фронт России. Наши отделения будут открыты во всех регионах, поскольку ассоциативными учредителями фронта стали Союз писателей, имеющий девяносто отделений по всей стране, Союз художников — более ста, Союз кинематографистов...

Без всяких уговоров желание прийти и укрепить наш фронт изъявили люди, вошедшие в состав сопредседателей и центральный штаб. Всех перечислить невозможно, назову лишь некоторых — это Валерий Гергиев, Андрей Кончаловский, Юрий Башмет, Петр Толстой, Анна Кузнецова, Захар Прилепин. В центральный штаб — Карен Шахназаров, Алексей Рыбников, Эдуард Артемьев, Александр Шилов, Дмитрий Киселев, Алексей Пушков и Алексей Пиманов, президент Академии наук Чеченской Республики, писатель Джамбулат Умаров, писатель Владимир Крупин, руководитель Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко, от ЛНР — руководитель Луганского театра Алексей Голубович, от ДНР — артист Донецкой филармонии Франсуа Леонс Мод д'Эме и военкор Семен Пегов.

Сейчас мы готовимся принять Кодекс чести деятелей культуры. Озвучу лишь его преамбулу: «Культура и искусство — основа духовного совершенствования человека и национальной безопасности государства. Мы осознаем степень их глубочайшего воздействия на человека, уровень доверия зрителей и свою ответственность перед обществом. Мы признаем, что культура и искусство могут быть как полезными, так и вредными для человека, существует различие между искусством, направленным на совершенствование, и развлечением, развращающим людей и понижающим культурный уровень народа. Искусство — предмет деятельности человека, а намерения его могут быть как нравственными, так и безнравственными, укрепляющими моральные устои нации либо способствующими духовной деградации. Мы осознаем свою ответственность за духовно-нравственное состояние общества, улучшение состояния общественной жизни, позитивное мировоззрение людей, стремление человека к лучшему, гармоничное развитие государства.

Пришло время отделения зерен от плевел, разделения понятий искусства и развлечения — сферы эмоционального возбуждения, отвлечения внимания от значимых вопросов для бессмертной души. Подлинная культура и искусство должны служить воспитанию, просвещению, возвышению и просветлению человеческой души и сознания. Признавая свободу творчества необходимым условием совершенствования отечественной культуры, мы призываем всех ее деятелей к приятию кодекса чести деятелей культуры России. Далее идут комплексные положения касающиеся отношения к религии, национальному достоинству, отношений полов, представлению жестокости и пороков». Кодекс будет обнародован после юридического учреждения нашей организации.

Лично для меня есть одна партия — партия Господа Бога и Отечества, но наше движение внепартийное, и это принципиально. В нашем активе присутствуют три заместителя председателя Государственной думы и восемь депутатов — руководители ключевых комитетов по просвещению, культуре, вопросам семьи. Главные вопросы, решения которых ожидает вся страна, мы будем решать на государственном уровне — мы больше не можем жить в антикультурном пространстве. Дума сейчас едина, но отношение к финансированию культуры все еще неправильное. Будет принят бюджет 0,6%, я предложил три процента от ВВП — это не так много, как на оборону, но культура — это оборона души. Если мы потеряем душу, потеряем государство, какую Россию мы передадим грядущим поколениям? Тридцать лет я проводил фестиваль «Золотой витязь» и постоянно слышал от коллег: «Когда же мы, наконец, поменяем вектор культурной жизни?» Многие хотели как-то помочь культуре, наконец это органично и легко произошло, и многие сегодня приходят к нам.

После выступления Николай Бурляев ответил на вопросы журналистов.

— Как Культурный фронт будет бороться с людьми, не поддерживающими традиционную культуру, пропагандирующими антидуховные ценности?

— Одному учителю задали вопрос: что делать с этим миром, по которому проходит такая мощная линия зла? Он ответил: не надо ни с чем бороться, а просто продвигать поверх нее линию добра, а как именно это будет, очень интересно! К нам приходит масса писем: помогите с проектом таким-то и таким, нам запрещали чиновники, нас отменяли — все идут к нам. Президентские фонды делают очень важное дело, но они не могут за всем усмотреть. Собрав сотни экспертов, мы сможем стать той экспертной базой, которая будет регулировать деятельность наших министерств и ведомств.

Я наблюдал, как на протяжении тридцати лет наше Минкультуры вырождали, превращая в министерство развлечений, но это время закончилось. Я не против департамента развлечений, но к Минкультуры нужно подводить все, что относится к просвещению, литературе, отчего-то находящейся в Минцифры. Профессии писателя сейчас вообще официально не существует, она не имеет строки в бюджете государства — что это такое? Сколько можно унижать тех, кто борется за душу человека? Мы будем объединять все культурные силы. Как говорил Сергий Радонежский: «Любовью и единением спасемся», — только так, придут самые разные люди и они будут чувствовать себя комфортно.

Я понимаю, что такое идеология, цензура, и, кстати, в этих словах нет ничего страшного. Что такое идеология? Наука об идеале. Цензура? Строгое суждение, взыскательная критика, на которое государство, распоряжающееся народными, вашими деньгами, имеет несомненное право. Процитирую вам, что говорил о цензуре Пушкин: «Всякое христианское государство, под какой бы формой правления оно ни существовало, должно иметь цензуру. Разве речь и рукопись не подлежат закону? Каждое правительство вправе не позволять проповедовать на площадях все, что кому в голову взбредет, и государство вправе остановить раздачу рукописей».

Это время пришло, но я не призываю к тотальному политическому давлению — мои друзья Тарковский, Высоцкий и я сам прошли через это, но общественный контроль должен быть обязателен — при телевидении, кинематографе и театре должны быть сформированы экспертные общественные советы, не такие, как сейчас, — из ничего не понимающих в вопросах искусства блогеров и интернет-портальщиков, поставленных вместо профессионалов. Либералы формируют сегодня именно такие «общественные советы», и с ними мы, конечно, не создадим новое государство, пройдя сквозь горнило испытания, вырезание раковой опухоли нацизма и сатанизма. Этому обезумевшему, предавшему все христианские ценности миру должна быть противопоставлена цивилизационная модель разумного государства.

— Займутся ли эксперты Культурного фронта поисками проектных заявок?

— Поиск не нужен, ведь нам уже доверяют — только на конкурсах «Золотого витязя» было отмечено более ста пятидесяти потрясающих сценариев о подвижниках, пророках, героях нашего Отечества. Им не давали хода, и это меня удивляло: вроде русские люди, откуда в них латентная русофобия, пренебрежение к своим традициям? Президентский указ «Об основах культурной политики» был издан в 2014 году; Мединский говорил, что он должен стать для его чиновников Конституцией, а почему они его так выполняют? Очень понятно почему: у министерства отнял право регулирования культурного процесса ельцинский закон о культуре 93-го года, чиновникам теперь можно только деньги выдавать, но это время заканчивается.

— Как отнеслись к созданию фронта представители Министерства культуры?

— Наши взгляды должны совпасть; Ольга Борисовна Любимова приходила к нам в Думу, и она к этому готова, будем работать, будем взаимодействовать. Думаю, пост министра культуры должен быть подкреплен статусом заместителя председателя правительства Российской Федерации. Стратегия национальной безопасности утверждает культуру в качестве ее основы, а это значит: культуру надо поднимать с презренного остаточного уровня.

Фотографии: Владимир Трефилов/РИА Новости