Минкультуры привез детям Донбасса книги и писателей

Елена СЕРДЕЧНОВА

В России сейчас находятся более десяти тысяч детей-беженцев из ЛНР и ДНР. Ребята размещены в санаториях, продолжают учебу, а их досугом занимаются различные учреждения культуры. Как это происходит, читайте в материале «Культуры».

За несколько дней до начала спецоперации из Донецкой и Луганской народных республик в Россию были эвакуированы дети с мамами и бабушками. Их расселили в оздоровительных лагерях, пансионатах и санаториях, оказали и оказывают медицинскую и психологическую помощь. Взрослым помогают найти работу, а детям — продолжить учебный процесс и просто развлечься.

Уже 26 февраля Минкультуры РФ объявило о проведении совместно с региональными властями акции «День в музее». Ее цель — поддержка беженцев из ДНР и ЛНР. Детишек ждали экскурсии и мастер-классы, вкусные обеды и комфортабельные автобусы — разумеется, бесплатно. Ребята посетили музеи по всей стране — от Севастополя до Саратова, от Московской области до Ростовской.

Например, дети побывали в музее-заповеднике А.С. Грибоедова «Хмелита» в Смоленской области, музее-усадьбе Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» в Тульской области, музее-заповеднике М.А. Шолохова — в Ростовской. Около 100 школьников из Луганской и Донецкой народных республик посетили Музей Победы в Москве, детям провели экскурсию и вручили подарки.

Посещениями музеев дело не ограничилось. В первые дни марта театры Ростова — Театр кукол им. В.С.Былкова, Музыкальный театр, Театр драмы им. М.Горького — стали приглашать на спектакли юных зрителей. Ребята увидели несколько спектаклей, например, «Щелкунчик», «Муха-цокотуха», «Три поросенка».

В Курском кукольном театре ребятам из ЛНР и ДНР показали развлекательную программу «Воздушная магия» и спектакль под вкусным названием «Цветное молоко». Театры Тамбова, Ростовской области смогли организовать выездные спектакли — непосредственно в пунктах размещения беженцев. А 23 марта Театр кукол имени Образцова открыл двери детям Донбасса — их ждал мир кукол, спектакль и музей.

Цирковое сообщество тоже не могло остаться в стороне: ребят ждали представления в цирках Курска, Саратова и Ростова, а детки, размещенные в Подмосковье, смогли не только побывать на представлении в Цирке на Вернадского, но и пообщаться с братьями Запашными.

В пансионатах тоже не приходится скучать: с детьми работают аниматоры, а в течение трех дней — с 27 по 29 марта — ребята, размещенные в Подмосковье, имели возможность пообщаться с детскими писателями и художниками-иллюстраторами. Российская государственная детская библиотека (РГДБ) в рамках программы Недели детской книги при поддержке Минкультуры России завела волшебный библиомобиль и отправила его в подмосковные лагеря с беженцами.

За три дня писатели провели встречи с ребятами в оздоровительных центрах в Зарайском, Подольском и Пушкинском районах Московской области. Корреспонденту «Культуры» посчастливилось попасть в «библиотеку» на колесах, которая отправилась в оздоровительно-образовательный центр «Родник». Моими спутниками стали известные писатели — Андрей Усачев, придумавший собачку Соню, и Галина Дядина — детский поэт, и не менее известный художник-иллюстратор Евгений Антоненков, и специалисты РГДБ.

Места в машине было немного: ребятишкам везли в подарок книги, собранные Российской государственной детской библиотекой во время Всероссийской недели книгодарения. Писатели и художники тоже везли с собой книжки «из домашних запасов». Это и понятно, детей в «Роднике» около 100, и всем должно хватить подарков.

Въезд в лагерь охраняли сумрачные ели и внимательные охранники, со скрипом пустившие библиомобиль на территорию. Ехать пришлось несколько минут — настолько большая площадь у «Родника». У одного из симпатичных трехэтажных коттеджей машина остановилась. Писательский десант высадился. В комнате за длинным столом ждали дети от 7 до 14 лет.

Галина Дядина начала читать стихи, а потом предложила порассуждать о том, какие бывают характеры у людей, какие бывают у них страхи. Ребята охотно делились своим соображениями, к счастью, военных фобий у детей не оказалось. Маленький мальчик с живыми глазами громко сказал: «Страх полезен, он спасает от опасности».

Затем настала очередь Евгения Антоненкова. Галина читала стихотворение, а художник рисовал к нему иллюстрацию. Лист ватмана все время съезжал, его придерживал все тот же боевой мальчишка. Посмеявшись над рисунком, на котором папа и мама перепутали одежду, детишки замерли перед автором «Умной собачки Сони».

Андрей Усачев достал гитару и поинтересовался у кого же из ребят самый противный голос. Жизнерадостный подросток пробасил, что у него. Именно таким голосом он подпевал писателю на радость всем остальным ребятам. Усачев делился с детьми своими размышлениями, читал смешные стихотворения. А затем пассажиры библиомобиля стали дарить книги и раздавать автографы.

«Культура» узнала у самого активного участника — мальчика с живыми глазами, понравилась ли ему встреча с писателями.

— Да, понравилась. Вообще, меня зовут Давид, мне восемь лет, а приехал я из Донецка. Больше всего мне понравилась книжка «Дневник умной собачки Сони». Ее для меня подписал сам писатель. Я, честно говоря, не сильно люблю читать, но эту книжку прочитаю. Еще я взял книжку Остера «Вредные советы». Вот ее я буду читать своему младшему брату Мишке, ему всего три годика. Эта книжка для всех нас — мамы, Миши, Яши и меня. А еще один брат — старший, остался в Донецке. Теперь я задумался, может, стану детским писателем, — говорит он.

Соня, яркая девочка одиннадцати лет, приехавшая с бабушкой из Горловки, рассказывает «Культуре», что тоже довольна встречей с писателями и иллюстратором. Себе она выбрала серьезную книгу — «Илиаду и Одиссею». Девочка говорит, что их все время в «Роднике» развлекают: постоянно приезжают аниматоры, недавно была дискотека, но все равно она очень скучает по дому. Больше же всего ей понравилось, как они с подружками валялись в снегу на территории комплекса.

Пассажирам библиомобиля ребята тоже пришлись по душе. Ведь «дети везде дети». Андрей Усачев говорит «Культуре», что приехавшим из зоны военного конфликта участие важнее, чем их благополучным сверстникам.

— Можно кормить сытых, но лучше кормить голодных. Этим ребятам нужно наше участие, общение с писателями и художниками. Мы с Женей (Евгений Антоненков. — «Культура») уже были в Луганске и Донецке, если нас пригласят еще раз, то, конечно, снова поедем. Детям такие мероприятия очень нужны, потому что они помогают справится с психологическим напряжением, «отойти» после пребывания в зоне конфликта. Но могу сказать, что совершенно не чувствуется, что ребята приехали из прифронтовой зоны. Слава Богу, дети быстро справляются с такими ситуациями, это взрослым нужно время, чтобы справиться со стрессом, — делится писатель.

Надо сказать, что это мероприятие не последнее. Пресс-служба Министерства культуры России уже сообщила, что РГДБ намерена организовать подобные поездки и в другие регионы России, где находятся дети и подростки из Донбасса.

Фотографии: www.culture.gov.ru.