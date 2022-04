Фонды культуры: насколько велика их роль за рубежом?

Валерия АНТОНОВА

Материал опубликован в №12 печатной версии газеты «Культура» от 23 декабря 2021 года в рамках темы номера «Фонды: смогут ли они стать «мотором» культурного развития?».

Культура и искусство — занятие, как правило, в финансовом смысле неблагодарное. Где же взять денег творцу, на что жить, творить? Здесь за дело берутся фонды. Они могут быть государственными или частными, но задача у них одна: поддержать культуру и искусство рублем (или долларом). В этом рейтинге мы решили проанализировать, какие организации выдают наиболее щедрые гранты деятелям искусства. Какие фонды самые крупные в мире? Какие специализируются именно на культуре и искусстве? И у кого из них наибольший опыт в поддержке творцов прекрасного? Об этом — в нашем материале.

Методика: как мы считали

Как и обычно, в наших рейтингах в первую очередь мы определили критерии, по которым можно провести объективное сравнение фондов поддержки культуры и искусства. Это год основания фонда, количество и сумма грантов за год, доля грантов на культуру и искусство в общем объеме грантов фонда, а также стоимость активов фонда. Загвоздка здесь заключается в том, где брать статистику: данные по российским и европейским фондам весьма обрывочны. Поэтому за основу мы взяли статистику по американским фондам, поддерживающим культуру и искусство: в конце концов, США — крупнейшая экономика мира, и американские фонды также занимают первые строчки по мировым меркам.

По каждому из критериев мы составили топ-10 фондов, выдающих гранты на поддержку культуры и искусства, и присвоили им баллы. За первое место мы давали по 10 баллов, за второе место — по 9 баллов и так далее до одного балла за 10-е место. Фонды с одинаковыми показателями по тому или иному критерию получали за него равное количество баллов. После мы просуммировали полученные баллы и составили итоговый рейтинг.

Начнем, конечно, с денег. Рассмотрим методику подробнее на примере количества выданных грантов и общей суммы грантов на культуру и искусство за год. Данные по американским фондам взяты из журнала Grantmakers in the Arts («Грантодатели в искусстве»). Самые актуальные данные, доступные на сегодняшний день, датированы 2018 годом. (Таб. 1)

Первое место по количеству выданных грантов на поддержку культуры и искусства занял фонд The Shubert Foundation, который за год поддержал 484 гранта, — отдаем ему 10 баллов. На второй строчке оказался фонд Silicon Valley Community Foundation, выдавший 465 грантов (9 баллов). Тройку лидеров по этому показателю замыкает The Andrew W. Mellon Foundation — 261 грант и 8 баллов.

Количество грантов, безусловно, крайне важно, однако еще важнее сумма, на которую грантодатели поддержали деятелей культуры и искусства. По этому критерию лидером стал фонд The Andrew W. Mellon Foundation, который за год выдал грантов на поддержку культуры на сумму 192,9 млн долл. Присуждаем фонду 10 баллов. Второе место и 9 баллов здесь получает уже знакомый нам Silicon Valley Community Foundation — в его случае сумма грантов оказалась равна 150,5 млн долл. 9 баллов в копилку калифорнийского фонда. На третьей позиции здесь оказался фонд Greater Kansas City Community Foundation с суммой грантов 97,4 млн долл. — 8 баллов.

Итого по сумме баллов по двум показателям пятерка лидеров выглядит так: The Andrew W. Mellon Foundation и Silicon Valley Community Foundation — по 18 баллов, The Columbus Foundation — 12 баллов, Windgate Charitable Foundation, Inc. и The Shubert Foundation Inc. — по 10 баллов.

Фонды-миллиардеры

Продолжим о деньгах, но теперь с другого ракурса. В таблице ниже представлены данные о стоимости активов фонда — то есть о сумме всех средств, находящихся на счетах фонда, а также стоимости его иного имущества. Чем богаче фонд, тем больше грантов он сможет выделить. (Таб. 2)

Самыми богатыми оказались фонды Lilly Endowment Inc., Silicon Valley Community Foundation и Ford Foundation. Это дает основания полагать, что в перспективе они продолжат выдавать крупные гранты, в том числе и на поддержку культуры и искусства.

Специализация: культура и искусство

Стоимость активов, безусловно, важна, но для многих фондов культура и искусство — далеко не основное направление их деятельности. Например, они могут в основном выделять средства на поддержку образования, а культура будет занимать лишь малую долю среди их грантов. Поэтому мы изучили, для каких фондов поддержка культуры и искусства первостепенна, то есть оценили, какую долю грантов выделяют на культурные проекты. Здесь следует заранее оговориться, что мы рассматривали только фонды, выдающие гранты на сумму более 10 тыс. долл. Безусловно, более мелких фондов, финансирующих небольшие проекты в области культуры и искусства, намного больше. (Таб. 3)

Мы видим, что здесь сразу семь фондов получили максимальное количество баллов, поскольку выдают гранты исключительно на проекты, связанные с культурой и искусством. Это их основная специализация, а значит, деятелям культуры и искусства, возможно, стоит в первую очередь подавать заявки на гранты именно в эти фонды.

Опыт, сын ошибок трудных

Наконец, в последней категории мы оценили возраст фондов, выдающих гранты на поддержку культуры и искусства. (Таб. 4)

Как видно из этой таблицы, самые старые фонды, которые на данный момент выдают гранты на проекты культуры и искусства, были основаны еще в первой половине прошлого века. Это Фонд Чарльза Стюарта Мотта (Charles Stewart Mott Foundation), основанный соучредителем General Motors, Фонд Форда, учрежденный сыном Генри Форда и двумя директорами его компании, а также Lilly Endowment Inc., который появился благодаря главе фармацевтической компании Джосайе Лилли-старшему и его сыновьям.

Подводим итоги

Первую строчку итогового рейтинга занял калифорнийский фонд Silicon Valley Community Foundation — он щедро финансирует проекты в области культуры и искусства, однако они не относятся к его основной специализации и занимают лишь 7,7% от суммы всех выдаваемых им грантов. Второе место разделили Lilly Endowment Inc. и The Andrew W. Mellon Foundation. Lilly Endowment — один из старейших фондов, вошедших в наш рейтинг, основан в 1937 году, а также лидер по стоимости активов. The Andrew W. Mellon Foundation появился на свет в 1969 году в результате слияния двух других фондов; он финансирует проекты в таких областях, как высшее образование, музейное дело и реставрация произведений искусства, исполнительские искусства, а также сохранение биоразнообразия. На третьем месте — The Shubert Foundation Inc., специализирующийся на поддержке исполнительских искусств, в частности, театрального искусства и танца.

