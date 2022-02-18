Ректор РГИСИ Наталья Пахомова: «Работать с прицелом в завтра»

Евгений ХАКНАЗАРОВ, Санкт-Петербург

Материал опубликован в №12 печатной версии газеты «Культура» от 23 декабря 2021 года.

Подведомственный Минкультуры Российский государственный институт сценических искусств, он же носитель таких престижных в театральном образовании брендов, как ЛГИТМиК и СПбГАТИ, абсолютно точно является одной из артерий русской культуры, пульсирующей, горячей и ни на минуту не замедляющей бега свежей крови.

Иначе и быть не может: ведь упомянутые аббревиатуры памятны нашим современникам, а до них были и созданная в 1779 году Петербургская Театральная школа разных специальностей, и Санкт-Петербургское Императорское театральное училище, и множество советских вывесок. Но каким бы ни было название, это место всегда было средоточием педагогов и профессионалов самого высокого уровня и жадной до творчества и — что скрывать — до успеха амбициозной молодежи.

Более четырех лет творческий вуз возглавляет Наталья Владимировна Пахомова, которая рассказала «Культуре» о ректорской головной боли и надеждах, о времени, которое подгоняет и не дает успокаиваться театральным профи. И, конечно, о новом поколении студентов.

— Наталья Владимировна, прошло четыре с половиной года с тех пор, как вы, оставив должность советника вице-губернатора, возглавили РГИСИ. Время, достаточное для подведения определенных итогов. Поделитесь своим ректорским взглядом на сегодняшний день.

— У меня ощущение, что с начала моего ректорства прошло уже лет двадцать: здесь год точно идет за пять. Я пришла в РГИСИ не со стороны, я много лет связана с этим вузом. Здесь защищалась в аспирантуре, причем тема диссертации была сколь острая, столь и периодически сбрасываемая с корабля театральной истории, — посвященная системе амплуа в театре. Как бы мы ни старались реформировать актерскую профессию, постоянно так или иначе возвращаемся к амплуа: и к героям, и к комикам. Будучи младшим научным сотрудником, кандидатом искусствоведения, я здесь преподавала. Помню прекрасно, что все окружавшие меня коллеги испытывали огромную любовь к месту, в котором трудятся. Я искренне считаю институт на Моховой лучшим театральным вузом. Если бы было иначе — никогда бы не пошла сюда работать, а тем более никогда бы не согласилась на должность ректора. Петербургской театральной школе почти четверть тысячелетия. Главным в ней всегда был образовательный процесс, и уже рядом — другие, сопровождающие его течение токи. Все это в комплексе должно функционировать эффективно, продуктивно. Задача ректора в таком учреждении — не ломать и отстраивать заново — да это и не по мне. Нужно понимать традиции, обеспечивать слаженность работы и развитие перспективных направлений, важных для вуза: его студентов и педагогов. Работать сегодня с прицелом в завтра.

— Часто приходится слышать сетования театральных людей на некую провинциальность ЛГИТМиК-РГИСИ, что очень трудно пробиться на всероссийскую и московскую профессиональную орбиту.

— Категорически не согласна с этим тезисом. У тех, кто учится и работает на Моховой, нет ощущения, что институт находится на периферии современного театрального процесса. Он передовой, он прогрессивный, и таким был всегда. Здесь впервые стали обучать театроведов, кукольников, режиссеров телевидения и многих других специалистов. В советское время у нас, у первых в России, появилась Лаборатория по экономике и организации театра — с нее началась история продюсерского факультета! Не говорю уже о том, что Петербургская театральная школа — исторически первая профессиональная школа в стране. Тем не менее, важно помнить, что творческие вузы не являются конкурентами — они создают единое образовательное пространство. Выпускники РГИСИ успешно работают и в Петербурге, и в Москве, они служат в труппах большинства театров России. Кроме того, есть труппы в Петербурге, в регионах, даже в странах ближнего зарубежья, сформированные нашими выпускниками и только из наших выпускников. Институт на Моховой уже в 1930-е годы стал воспитывать целевые курсы для театров республик Советского Союза. Эта практика закрепилась. Ежегодно к нам поступают заявки из регионов с просьбами о наборе целевых курсов, и мы по мере возможности их поддерживаем. Кстати, в этом году был осуществлен набор «бурятской студии» для Театра кукол «Ульгэр» Улан-Удэ. Ее руководителем стала Яна Тумина. Это уникальный курс — кукольный театр «под ключ», — на котором учатся артисты, режиссеры, художник-технолог, художник-постановщик, театровед и продюсер. На днях была достигнута договоренность с Приморским краевым театром кукол во Владивостоке — такой же курс будет набран для них. Имя мастера объявим особо.

— Смена руководства в институте была ознаменована визитом сюда министра культуры — впервые за долгие годы. И это красноречивый факт. Как строятся отношения института с министерством?

— Я не была знакома с Владимиром Ростиславовичем Мединским до того, как получила от него предложение о ректорстве. Оно было неожиданным. Внутри нашего вуза никаких конфликтов при «смене власти» не было. Скажу больше — сейчас в вузе сложилась, на мой взгляд, уникальная ситуация. Два моих предшественника — Лев Геннадьевич Сундстрем и Александр Анатольевич Чепуров — продолжают работать в институте в должности заведующих кафедрами и преподают. Это большая удача для меня, как для руководителя. Их помощь, их советы — бесценны. Каждый из них успешно решал задачи, которые ставило перед ними время. Оба имеют колоссальный опыт. Думаю, роль в моем назначении сыграли и экономическое образование, полученное в ЛГУ, и опыт государственной службы, и, конечно, то, что я была сотрудником института, педагогом. Когда я беседовала с министром, то обратила внимание на большой объем работ по содержанию комплекса помещений вуза на Моховой улице. Здания находились в очень плохом состоянии. Ответ был таков: «Ну, если вы Цирк в Автово (район Петербурга. — «Культура») восстановили, то и здесь все получится».

Коллектив вуза высказал мне большое доверие. Ясно, что сначала меня назначили на эту должность, а спустя время уже проводилась процедура выборов. Я очень рада, что выборы состоялись. Можно было от них отказаться, ведь эта процедура всегда вызывает огромное напряжение внутри коллектива. Но в ней есть безусловный плюс — выборы руководителя позволяют выявить острые моменты, самые насущные проблемы, услышать недовольства и пожелания. Случается открытый честный диалог с коллективом, а как результат его — стратегия решения самых важных вопросов. Я получила добрые напутствия от наших ведущих педагогов и очень всем им благодарна. Каждый раз испытываю трепет, общаясь с нашими мэтрами. Стараюсь не подвести.

После назначения мне в первую очередь предстояло разобраться в хозяйственных вопросах, начать заниматься стройкой. Я говорю спасибо Министерству культуры за то, что мы получили возможность привести в порядок Учебный корпус и Учебный театр. Вскоре приступим к Главному корпусу. Реставрация и ремонт Учебного корпуса вуза, а это историческое здание, легендарное Тенишевское коммерческое училище, история которого связана с именами Набокова, Мандельштама, Жирмунского, — большая победа для вуза. Четверть века здание было в лесах, затянутых сеткой. Несколько поколений студентов не знали, как оно выглядит, и многие не верили, что его хоть когда-то удастся отреставрировать. Шутки о его ремонте сложились в пласт институтского фольклора. Сотрудницы смеялись — приносят обувь в ремонт, а их спрашивают — вы что, на стройке работаете? И вот — удалось отремонтировать фасады и большую часть помещений здания. Вышло превосходно!

С точки зрения выстраивания образовательного процесса у меня как у ректора после назначения проблем не было — институт успешно работал и развивался. Моей задачей было усилить этот вектор развития — мир меняется быстро, мы должны соответствовать требованиям времени. В вузе блистательный педагогический состав. Есть педагоги-теоретики и педагоги-практики — известные действующие режиссеры, артисты, драматурги. Почти все крупные игроки сценических искусств Петербурга преподают у нас: Лев Додин, Валерий Фокин, Андрей Могучий, Семен Спивак, Александр Петров, Эдуард Кочергин, Сергей Бызгу, Иван Благодёр и еще многие-многие. Сотрудничать с такими людьми, общаться с ними — большая честь. Мне приятно осознавать, что как ректор я могу помогать им. За время моей работы коллектив института не раз доказал, что может решать задачи любой сложности. Один из примеров — оперативный перевод студентов на дистанционный формат в марте 2020 года из-за резкого ухудшения эпидемиологической обстановки в городе. Спустя три дня после выхода приказа педагоги уже проводили лекции в Zoom. В течение недели было перестроено учебное расписание вуза, была переведена в онлайн вся проектная работа. Параллельно проводилась запись практических занятий и лекций для дистанционного изучения. Мы закупили недостающее оборудование, обеспечили сотрудников средствами индивидуальной защиты. И многое-многое другое было сделано столь качественно и оперативно, что не осталось сомнений — вместе мы можем все.

— Ваша биография свидетельствует: вы — универсальный солдат. За вашей спиной и творчество, и экономическое образование, и «завязки» в Смольном. Не могу не упомянуть и про вашу тетю Галину Семеновну Пахомову, которая в семидесятые годы возглавляла отдел культуры в Ленинградском обкоме КПСС, и наверняка это для вас тоже какая-то школа и опыт?

— До сих пор есть люди, которые с Галиной Семеновной работали и вспоминают ее с большим уважением, что мне безумно приятно. Она меня научила многому и в работе, и в жизни. Благодаря ей я много видела, меня с детства приучали к театру, постоянно водили на спектакли. Я отчетливо помню — она испытывала безусловное уважение к творцам. Безусловное уважение к культуре. И это привила мне. Чиновник не может быть равнодушным. И советским чиновникам, в число которых входила моя тетя, это было свойственно. К счастью, традиции не утеряны. Яркий пример — Валентина Ивановна Матвиенко, которая тоже вышла из советской школы управления. Когда ей в бытность губернатором Санкт-Петербурга представляли порой безумные проекты, она отвечала: «Мне это не близко. Но я считаю, что творец имеет право». Мы перешли в такое время, когда уходит советская плеяда — те, кому «за державу обидно». Тем не менее, во все времена существуют люди идейные, которые бьются за сферу культуры. Они есть и сейчас, просто их меньше. Задача чиновника — помогать. Я всегда руководствовалась этим постулатом. Так что советский бэкграунд мне очень помогает. Мешает в одном — никак не научусь четко говорить «нет», когда это следовало бы делать.

— Раз уж мы заговорили о влиянии прошлого на культуру, обратимся к, на мой взгляд, больной точке. Существовало такое понятие — «нравственные ориентиры». Нынче его принято произносить разве что с высокомерной иронией. Но что без этих ориентиров нынешние студенты, молодое поколение?

— Я абсолютно согласна. Идеалы, мораль, человеческие ценности — слова и словосочетания, которые сейчас говорить будто бы и неприлично. В такой парадигме живем. Но стремиться к высоким идеалам и сохранению духовных ценностей можно и в своих повседневных делах. Если ты воспитан, у тебя есть внутренняя планка культуры и образованности, ниже нее ты скорее всего не позволишь себе опуститься, а окружающие будут равняться на тебя. Это и есть то, что называется «личный пример». Мастера нашего института понимают, что должны быть для студентов нравственными и профессиональными ориентирами, должны воспитать в них, в первую очередь, «человечность», а потом уже прививать профессиональные навыки. Наши студенты читают классическую литературу, они образованны в самом лучшем смысле. Очень важно готовить не узкопрофильных, а всесторонне образованных специалистов, которые свободно ориентируются в общекультурном контексте, тогда они смогут встать за штурвал отечественной культуры, хранить ее, оберегать и с пониманием сути развивать. Ощущая свое право на это и свою ответственность. Технологии меняются стремительно. Сегодня одни станки и гаджеты, завтра — другие. Культура же — связующее звено для многих поколений. Это ниточка из прошлого в будущее. Это сама жизнь! Мы видим, что ценность культуры сегодня становится очевидна для все большего числа людей. Правительство и Минкульт делают для этого много. И РГИСИ участвует в одном из крупнейших проектов, направленных на укрепление основ культуры в стране. Речь идет о Проекте создания культурно-образовательных и музейных комплексов в регионах. Идея президента, с которой он обратился к работникам искусства и представителям власти на местах, — предоставить детям качественное творческое образование там, где они живут. Не все могут добраться в столицы, а многие и не хотят покидать свою малую родину. Сейчас РГИСИ создает филиалы в Калининграде, Кемерове и Владивостоке. Там будут находиться Высшие школы музыкального и театрального искусства с программами высшего образования и СПО. Уже работают их структурные подразделения — Школы креативных индустрий для подростков — это шесть творческих студий в каждом из трех городов, оснащенные по последнему слову техники. Дети 12–17 лет учатся искусству анимации, дизайна, созданию дополненной реальности и многому другому. Они приходят в Школу креативных индустрий и занимаются тем, что им интересно, плюс мы читаем им основы мировой культуры, рассказываем, что такое театр. Интерес огромный! Многое, конечно, зависит от позиции конкретного руководителя на месте. Особенно хочу отметить губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва — в Кузбассе сроки реализации проекта идут с большим опережением. Сергей Евгеньевич видит, что жители «угольного» региона интересуются искусством, и этот интерес поддерживает. Мы привозили в Кемерово спектакль «А зори здесь тихие» — нас приветствовали стоя!

— К слову, ваш учебный театр «На Моховой», насколько он оправдывает надежды? Нужен ли вузу собственный театр? Не лучше ли «обкатывать» студентов на театральных площадках Петербурга, не связанных с РГИСИ?

— Театр — не груз. Начинающий артист должен почувствовать дыхание зрительного зала. В репертуаре есть спектакли, которыми мы гордимся; есть и те, которые получились не столь великолепными, как бы нам хотелось. Студенты учатся, и они должны выходить на сцену, должны слышать аплодисменты. У учебного театра богатая и насыщенная история. Многие спектакли остались в истории культуры нашего города, как знаковые театральные события. Из числа недавних спектаклей с особой гордостью отмечу «Наш класс», который режиссер Дарья Шамина поставила со студентами Мастерской профессора Вениамина Фильштинского. Это была первая в истории студенческая постановка, отмеченная высшей театральной премией Петербурга «Золотой софит». В годы учебы наши студенты выходят и на сцены других, именитых петербургских театров: Большого драматического, Александринского, Молодежного, театра на Васильевском, «Зазеркалья», Пушкинской школы...

— В РГИСИ существует внебюджетный набор. Насколько эффективна коммерческая история вуза?

— Вопрос и простой, и сложный. У нас есть основной прием на бюджетные места. Дальше мы можем набрать сколь угодно много студентов на коммерческой основе. Ограничения обусловлены материально-техническими возможностями вуза. То есть — банально — площадью помещений, в которых мы можем проводить образовательный процесс. Студентам же нужно где-то учиться! Я рада, что у мастеров практически ушло пренебрежение к внебюджетным студентам. С остатками такого пренебрежения я борюсь, объясняю: сейчас не девяностые годы, когда «малиновые пиджаки» пристраивали своих детей. Сейчас другое время! Претендующие на места по договору ничем не отличаются от тех, кто идет на бюджет. Порой бывают и более образованными, более насмотренными. Другое дело, им предстоит платить за обучение достаточно большие деньги. С точки зрения хозяйственной деятельности внебюджет нас спасает. Из этих денег мы платим надбавки педагогам; это средства на содержание зданий и на оперативные покупки.

— В октябре институт провел Барбоевские чтения. Конференция была посвящена интервенции современного театра в область перформативных и социальных практик. Цель — поиск новых форм драматизма. Значит, мы все же прощаемся понемногу со старым театром?

— Чтения прошли интересно. У нас преподают известные теоретики и историки театра, поэтому и диалог о проблемах искусств ведется глубокий, серьезный. Осмыслять театр нужно и важно. Театр изменчив, в этом его природа. Сегодняшний показ спектакля не равен показу, прошедшему вчера. Каждый раз это живое, новое произведение искусства. Другое дело, что осмысление нового в искусстве — разговор о том же постдраматическом театре — всегда осуществляется на основе критериев театра драматического. Какие-то элементы уходят, какие-то возвращаются. Это безостановочный процесс. Сейчас в поле зрения студентов и педагогов партиципаторные практики. Мы врываемся в дискурс, мы формируем его и не боимся быть первыми, кто создает теорию современного искусства.