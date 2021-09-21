Министр культуры Ольга Любимова: «Эти ребята – наше будущее»

Елена СЕРДЕЧНОВА

С 15 по 17 сентября Минкульт отбирал дебютные фильмы, которые получат господдержку. «Культура» побывала на этом мероприятии и убедилась, что у молодым везде у нас дорога.

В фойе Минкульта было шумно. Молодые режиссеры, а, возможно, и режиссерки, продюсеры и эксперты толпились вокруг кофемашины, обтекали столы с материалами для питчинга. Внезапно толпа схлынула, стартовал отбор картин. Его открыла министр культуры Ольга Любимова. И, пожалуй, первое слово, которое прозвучало было слово «будущее».

– Большая радость видеть, как все это меняется в лучшую сторону. Мы все прекрасно понимаем, что те ребята, которые выйдут на сцену – это и есть наше будущее. Мы увидим лучшие 88 проектов, которые отобрали в свою очередь лучшие эксперты. Постараемся выбрать тех, кого мы поведем дальше и помочь тем, кто останется. У нас совсем скоро будут новые питчинги, так что можно будет доработать проект и подавать его снова, – сказала она.

По словам Ольги Любимовой, в этом году молодые люди впервые готовились к конкурсу по-новому. Летом министерство организовало тренинг «Искусство питчинга», на котором 120 человек в течение трех дней учились защищать свои проекты. У каждого фильма есть не только режиссер-дебютант, но и художественный руководитель, который ведет проект, продюсер.

Ректор Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК) Владимир Малышев считает, что подобные тренинги «хорошая идея». Собственно, Институт кинематографии также старается поддерживать молодых режиссеров, в частности этим занимается «ВГИК-Дебют».

Помощь очень нужна выпускнику киновуза или киношколы. Ректор ВГИКа полагает, что талантливым ребятам сложно «пробиться сквозь ряды взрослых, сидящих на Олимпе киношном». Сказывается отсутствие опыта работы в глобальных проектах. Ведь съемку учебной работы на 20 минут не сравнишь с производством большой художественной картины. Тем не менее обществу очень важно, чтобы шел процесс вливания самых одаренных молодых режиссеров в индустрию. Если же молодой мастер не снимает пять-десять лет, то он теряет квалификацию.

– Конечно, не все дебютанты, которые получат финансовую помощь государства, станут известными режиссерами. Но для части молодых людей такая поддержка поможет прийти в кино. У нас такой опыт уже есть, – говорит Малышев «Культуре». – Тем более, что таким образом выполняется поручение президента Владимира Путина, который приходил во ВГИК два года назад. Мы тогда подняли перед ним проблему помощи режиссерам-выпускникам. По результатам встречи президентом было дано поручение организовывать поддержку дебютантов.

На выступление будущих Бергманов и Рязановых отводилось по восемь минут. За это время режиссер или продюсер должен был представить свой фильм и защитить его перед строгими экспертами. Иногда кто-нибудь из участников конкурса «перебирал» со временем, но, как сказал ведущий мероприятия Иван Кудрявцев, «лучше перебрать две минуты, чем просто перебрать».

Больше всего эмоций вызвала защита фильма «Свободные отношения», посвященного вот этой самой форме отношений между мужчиной и женщиной. Режиссер Дмитрий Невзоров в своей романтической комедии попытался посмотреть на институт брака с молодым скепсисом. Герои, переживая кризис семьи решают жить «открыто». В результате оказывается, что для жизни подходит только традиционная форма брака – с взаимной верностью.

Не все эксперты вынесли такой поворот, некоторые дамы срывающимся голосом стали упрекать молодого режиссера в заштампованности, хотя были и до этого выступления проекты, которые в целом представляли из себя штамп. Например, фильм «Человек советский», который можно было бы назвать «Сталин-Гулаг». Но они интереса, как и критики не вызвали.

Программный директор Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» Ситора Алиева говорит «Культуре», что сейчас тема семейных отношений – очень важная и больная.

– Действительно, семья сегодня трансформируется. Но каковы бы не были эти изменения, она была, есть и будет в большинстве случаев базовым общественным институтом. Пандемия дала нам это понять очень отчетливо. Сегодня философы, культурологи считают, что в эпоху «ковида» именно семья будет укрепляться и станет фундаментом для сохранения отношений, – говорит она. – Поэтому неудивительно, что такое горячее обсуждение вызвал проект «Свободные отношения».

По мнению Алиевой, глобальной тенденцией в кино является и тема взросления, и становления мужественности. На питчинге ее раскрывала картина «Первое лето» режиссера Сергея Илютина. Еще один кинотренд, который можно было бы назвать «освобожденная женщина Востока», рассказывает о девушке, мечтающей вырваться из коммьюнити, в котором она живет. Кстати, речь может идти и о российской глубинке, и о казахском селе. Таких фильмов было представлено несколько, в частности, проект «Капучино для Зарины» режиссера Равшаны Рахимовой.

Последняя и одновременно новая тенденция – «вторая» реальность – интернет, соцсети. Они стали частью нашей жизни, частью не всегда позитивной. Молодых режиссеров волнует тема существования двух, можно сказать, параллельных вселенных, их интересует взаимодействие виртуального мира и реального, то, как оно сказывается на людях. Таких проектов было несколько, в частности фильм «Сторис» Олега Богатырева.

Корреспонденту «Культуры» больше всего понравился остроумный проект, сделанный в стиле псевдодокументальной комедии «Человек, который опреснил море». Этот фильм о том, как уставший от жизни и однообразных ролей российский актер Вилле Хаапасало находит на Куршской косе в Балтийском море Робинзона, который утверждает, что живет там более 50 лет и не стареет.

По словам продюсера картины Егора Одинцова, этот фильм о том, как человек, потерявший веру в себя, встречает чудо. Жизнерадостный собеседник «Культуры» уверен, что у дебютантов проблем нет, для них существуют различные формы поддержки.

– Сумма господдержки, которую может получить дебютант, составляет не более ⅔ от стоимости производства, в нашем случае – 45 млн рублей. Получить мы хотели бы 30 млн. Да, сумма небольшая, но нас она устраивает по двум причинам. Во-первых, мы привлекаем допсредства из других источников. Во-вторых, задача режиссера-дебютанта показать свои навыки, используя небольшие финансы, – говорит он. – А вообще в кино важна преемственность. Надо уважать то, что было создано раньше и двигаться дальше. Мы делаем это с помощью нашего художественного руководителя Владимира Грамматикова, который создал новый жанр сказочного кино.

Фотографии: www.culture.gov.ru.