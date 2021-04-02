Александр Гениевский: «Мы, неслышащие творческие люди, — за восстановление справедливого единства со всем остальным миром»

Антон ОТКИДАЧ

В 2021 году при поддержке Всероссийского общества глухих состоится II Московский международный фестиваль кино и визуальных искусств «Мир сквозь тишину». Президент кинофестиваля и советник по развитию кинематографии при президенте ВОГ режиссер Александр Гениевский рассказал о создании в России кинематографа глухих.

- Как возникла идея создания такого рода кинофестиваля? Разве недостаточно других фестивалей по всему миру, включая Россию, на которых неслышащие кинематографисты имеют возможность показать свои киноработы?

- Помните, в старом, но очень известном советском комедийном фильме один из персонажей жалуется другому: «Имею желание купить дом, но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но не имею желания». Можно сказать, «философская шутка» на все времена и о самом главном. Включая и наши киношные дела на жестовом языке в большом общем мире кино. Кинофестивалей сейчас по всему миру расплодилось немерено. И фильмов на тему о неслышащих людях тоже хватает. Но если вы меня спросите, а видели ли большинство этих зарубежных фильмов неслышащие или пусть хоть кто-то из слышащих российских зрителей, отвечу без запинки: нет! Странная с давних еще пор сложилась ситуация-парадокс с нашим «глуховским» кинематографом. Если фильм подобный появляется на большом экране, то идет прямо нарасхват, в призах-премиях престижных купается. Тут сразу несколько факторов повышенного интереса к подобным кино историям. Во-первых визуально, одним только жестом можно передать целую гамму чувств, в то время когда через слова это может потянуть на целый монолог, и зритель за это время даже заскучает. И еще один немаловажный нюанс: большинство из зрителей сталкиваются в такой картине с чем-то до сих пор им неведомым, а значит, и таинственным. И если такой фильм поставлен на высоком профессиональном уровне, он, как обычно, завоевывает сердца зрителей. Но вот, насколько я знаю, в период с 1965 года, еще при СССР, и до сегодняшних дней в новой России по этой теме было отнято всего лишь пять профессиональных картин.

Самым заметным в 1997 году стал фильм режиссера Валерия Тодоровского по повести Ренаты Литвиновой «Страна глухих». Фильм получил множество международных наград, в том числе премии «Ника» и «Золотой овен».

Спустя 20 лет появляется неординарная картина Александра Сухарева и Виктора Глухова «Смотри мою любовь». И тоже усыпана лаврами, а главную роль исполняет замечательная, но слышащая актриса Даша Белодед. Ага, со скрипом в душе, я ставлю здесь союз «но», и не в обиду сказано, несмотря на очаровательную игру Даши, эту роль по всем параметрам должна была бы сыграть глухая актриса. Если, например, слышащий зритель эту специфическую «мелочь» может и не заметить, то неслышащий сразу все поймет по ее жестикуляции. Но пойдем дальше: совсем недавно также выпущен очень бойкий фильм режиссера Анапа Аббасова о слабослышащем танцоре «Битва», который также закономерно собирает богатую фестивальную жатву. И вот еще один американо-бельгийский фильм «Звук метала», который в этом году в спринтерском темпе летит на крыльях фортуны прямиком в золотые длани «Оскара». И будем надеяться, он совершит эту историческую посадку.

Но вернемся к нашим баранам, то бишь к той «козе», которую у нас есть возможность прикупить, но нет на то особого желания. Так вот, всем давно известно: чтобы сделать настоящий профессиональный фильм для широкого экрана, во-первых, надо иметь для этого очень широкие возможности. И в первую очередь, это возможности финансовые. Но также необходимо иметь и свои кадры, которые смогут их отработать профессионально. Можно умело закрасить зебру и выдать ее за лошадь, но настоящая зебра все равно эту «липовую подругу» никогда не признает. Тоже самое часто происходит с историями в кинематографе о глухих, когда за это дело берутся люди, только понаслышке знающие культуру глухих. А эта культура, как любая другая, самобытна и имеет кучу своих специфических оттенков.

Я не случайно сказал выше, что ситуация странная. Подобные фильмы имеют как призы, так и успешно снимают кассу. Иногда за фильмы хорошие, но часто и «за не очень», из которых просто «выжимают» тему глухих, слепых и так далее, потому что в большинстве своем зритель им автоматически сочувствует. Одной из задач нашего фестиваля как раз и является развенчание подобных «шедевров». Поэтому мы стараемся подбирать для зрителей фестиваля не плаксивые мыльные оперы об инвалидах, а фильмы-истории о жизни глухих. Что удивительно, в нашем российском кинематографе нужно «прожевать» порядка 20 лет, чтобы наконец снова выпустить хороший профессиональный фильм по этой теме. Но все, вероятно, оттого, что наша литература в этом специфическом разделе, мягко говоря, слегка хромает. И если спросить обывателя, что он когда-либо прочитал о жизни глухих, то, вне сомнения, скорее всего он вспомнит тургеневское «Муму», которому в эту «пятницу» стукнет все 170 лет! Нет литературного материала, нет записанных своей же «глуховской» рукой историй — значит, не будет и своего «кина»! Вот поэтому-то и возникла у нас идея, что у неслышащих людей в России, так же как и во многих других странах, должен быть свой кинопраздник. И не просто праздник, но еще и возможность подтолкнуть отечественных киношников к созданию фильмов о жизни людей с «ограниченными возможностями по слуху». Простите, это с некоторых пор так говорят вместо слова «глухой», но это всего лишь политкорректная фраза, а в действительности наши возможности безграничны. Просто мир слышащих не имеет возможности их видеть. И мы будем всегда рады об этом рассказать на нашем экране. Но думаю, самая важная задача фестиваля — это заинтересовать и активизировать самих неслышащих воспроизведением и продвижением оригинального материала о самих себе, показать широкой публике жизнь неслышащих людей в самых разных ипостасях, сделать неизвестное обычным. Ведь от незнания и недопонимания, как известно, и произрастают в этом мире все большие и малые конфликты. И чтобы, наконец, наше желание, как говорится, совпало с нашими возможностями. Чтобы мы стали самодостаточными, имели возможность творить в этом направлении искусства и у нас наконец появилось не только свое оригинальное кино, но вместе с тем и своя литература, а с ней — и история, написанная на большом экране.

- Почему традиционный кинофестиваль перенесен с мая на октябрь?

- По двум причинам. Первая, безусловно, связана с пандемией. Фильмы из-за границы к нам обязательно «доедут», и, честно говоря, их уже достаточно, чтобы провести показы в течение двух дней фестиваля. А вот люди, сами участники фестиваля… об этом пока говорить рано. Из каких-то стран кинематографисты к нам приедут, но из каких-то — нет, и пока эта ситуация с переездом через границы не совсем понятна. Подождем. Вторая причина в том, что 25 сентября этого года Всероссийское общество глухих празднует 95-летний юбилей. Мы хотим совместить оба события и провести кинофестиваль в начале октября. Точные даты и место проведения определим немного позднее.

- В чем, как вам кажется, главная цель проведения кинофестиваля «Мир сквозь тишину»?

- Нам важно обратить внимание общества на творчество людей с нарушениями слуха. Может быть, наш взгляд на мир немного отличается от того, каким видят его обычные люди. Но в образах и чувствах человечество не делится по способности восприятия децибел. Талант либо есть, либо его нет. И еще хотим донести до участников и зрителей, что искусство в целом — это не только озарение, развлечение и увлечение, но часто и фундамент на пути к вершинам образования. Если у людей нет возможности где-то учиться, но есть желание, пусть приходят к нам на семинары во время проведения фестиваля. Мы будем показывать не только фильмы, но наряду с этим проведем серию мастер-классов по самым различным направлениям кинематографа, актерскому мастерству, драматургии, живописи. Кроме того, проведем выставку изобразительных искусств неслышащих художников и фотографов со всего мира. Вход на все мероприятия кинофестиваля и для всех желающих будет абсолютно бесплатным.

- В конкурсную программу кинофестиваля уже включено 17 зарубежных фильмов, но пока нет ни одной российской картины. В России люди с нарушениями слуха реже снимают фильмы, чем в других странах?

В США, Канаде и Европе в последние годы ежегодно выходит очень много фильмов, созданных людьми с нарушениями слуха, а также о культуре неслышащих людей. Проводится множество самых различных по жанрам кинофестивалей, рассказывающих о жизни людей среди тишины. И мы, кстати, не случайно назвали наш кинофестиваль «Мир сквозь тишину». Среди таких фильмов есть абсолютные творческие удачи. Например, тот же бельгийско-американского производства фильм «Звук металла», о котором я уже упомянул выше, рассказывающий о музыканте, теряющем слух. Картина уже получила несколько международных наград, была номинирован на «Золотой глобус». И теперь, уже совсем скоро, с нетерпением ждем крутых поворотов на вручении ежегодной кинопремии «Оскар». В отечественной же киноистории подобное событие, как уже сказал, ранее произошло 24 года назад с фильмом Валерия Тодоровского. Из примеров последнего времени - замечательный короткометражный фильм «Забытое» Александра Королева, который уже имеет не просто признание у зрителей, но и заслуженные победы на многочисленных международных кинофестивалях. Но тем не менее этого недостаточно, и считаю, уже пришло время менять наши «кинорельсы» для более современных киноскоростей.

- А то, что сейчас выпускается любителями, у которых очень ограниченные финансовые возможности, — это фильмы в большинстве не фестивального уровня, так как не отвечают соответствующим критериям большого экрана. Перед нашим кинофестивалем, Всероссийским обществом глухих и всеми заинтересованными лицами стоит сверхзадача — начать наконец процесс создания профессионального кинематографа глухих в России. Мы понимаем, что это очень непросто. Но мировой опыт вдохновляет. И как же красив жестовый язык на большом экране — это вообще уже не новость для большинства профессиональных кинематографистов.

- И все же в чем вы видите главную проблему?

- Стивен Спилберг дал исчерпывающий ответ, когда ему задали подобный вопрос: что главное в кино? Он ответил: первое — сценарий, второе — сценарий, а третье — тоже сценарий. У нас есть сотни замечательных и самобытных историй на жестовом языке, но, к сожалению, у нас нет людей, которые смогли бы сделать качественный сценарий фильма для глухих или на тему о глухих. Отчасти и потому, что нет кинообразования с учетом этой специфики. В России сейчас широко открыты двери в студии при многих высших учебных заведениях, в которых учатся слабослышащие и неслышащие художники и актеры. В Российской государственной специализированной академии искусств множество различных классов и студий для инвалидов, в том числе и для глухих. Например, театр «Недослов», который вышел из этой образовательной структуры. Но при этом в стране нет единой системы, чтобы развивать профессиональный кинематограф для неслышащих. Поэтому первое, на что, на наш взгляд, необходимо обратить внимание, — это необходимость создания структуры, где неслышащие талантливые ребята смогли бы получить качественное кинематографическое образование. Наш фестиваль сейчас формирует базу для обучения молодых кинематографистов. Первая студия с актерским курсом на жестовом языке была организована с помощью Высшего театрального училища им. Б. Щукина. Надеемся, не за горами и перспектива нашей совместной работы со Всероссийским государственным институтом кинематографии им. С.А. Герасимова.

- Может ли режиссер без инвалидности по слуху, но снявший фильм о жизни глухих стать участником кинофестиваля?

- Конечно! На нашем кинофестивале 2019 года картины трех известных слышащих режиссеров стали лауреатами: это документальный фильм «Холодные уши» литовского режиссера Линаса Микуты, короткометражная лента российского режиссера Александра Королева «Забытое» и фильм «Смотри мою любовь» Александра Сухарева, который получил приз зрительских симпатий. А в программе 2021 года, очень надеемся, будет показана остросюжетная социальная драма «Звуки метала», который также снят слышащим режиссером Дариусом Мардером. Кстати, в работе на съемочной площадке он смог очень органично объединить в одной команде инвалидов по слуху и слышащих людей. Вот и мы за такой поиск новых путей творческой интеграции двух миров — глухих и слышащих.

- Призы Московского кинофестиваля «Мир сквозь тишину» способствуют дальнейшей кинокарьере лауреатов?

- Расскажу одну историю. Американский кинорежиссер с нарушением слуха Марк Вуд лет десять назад решил уйти из профессии из-за финансовых проблем на его студии. Сам я уже давно успел посмотреть все его оригинальные фильмы и попросил прислать любую его картину для участия в нашем кинофестивале 2019 года. И вот в итоге его картина «Крепкий орешек» о глухом пенсионере, не соглашающемся на переезд в дом престарелых, при единогласном голосовании жюри получила приз как лучший игровой фильм. Этот успех помог ему вернуться в кино. Марк, как говорится, засучил свои «кинорукава» и теперь снова в работе.

- В конкурсной программе фестиваля 16 номинаций. Одна из них — «Лучший видеоролик, снятый любительской камерой или через смартфон». Какие требования к авторам и видеороликам выдвигаются в этой номинации?

- Мы специально ввели такую номинацию, чтобы привлечь к фестивалю как можно больше людей, которые горят желанием снимать фильмы, но не всегда имеют возможности. (Читайте выше про «козу и желания») Сейчас, как известно, на смартфон снимают и профессионалы. При условии, если у автора есть оригинальная идея и фантазия, вполне возможно, что получится приличный кинохит. Но главное, в данном случае мы просто хотим поддержать ребят, которые не могут финансово потянуть даже короткометражку. И в этой номинации обязательно ждем проявления таланта.

- К участию в конкурсной программе допускаются фильмы, выпущенные не ранее 1 января 2010 года. Значит ли это, что на фестивале собраны лучшие картины авторов с нарушениями слуха, заявивших о себе в последние десять лет?

При подготовке к новому фестивалю мы коллегиально с оргкомитетом учли все аспекты развития кинематографа глухих по всему миру за последние десять лет и решили, что будет верно увеличить время допуска на наш конкурсный отбор. Чтобы российский зритель смог более полно посмотреть на наш необыкновенный мир изнутри (все фильмы кинофестиваля идут синхронно с русскими субтитрами). И, уверяю вас, за эти годы вышло много потрясающих иностранных фильмов о культуре глухих, которые наш российский зритель, к сожалению, никогда не видел и совершенно ничего о них не знает.

Но я также уверен и в том, что для большинства зрителей эти киноленты вполне могут стать открытием совершенно иного, неповторимого и удивительного «мира тишины».