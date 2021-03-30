Ольга Ярилова, Минкультуры: «Разработка Стратегии развития библиотечного дела — эпохальное событие»

Елена СЕРДЕЧНОВА

В начале марта была утверждена Стратегия развития библиотечного дела в РФ. С ее помощью Минкульт собирается радикально модернизировать отрасль. О грядущих переменах в библиотечном деле «Культуре» рассказала заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова.

— Минкультуры впервые разработало такого рода документ. Ольга Сергеевна, расскажите, чем была вызвана необходимость появления Стратегии развития библиотечного дела в РФ на период до 2030 года?

— Для нас это эпохальное событие. Библиотечная сфера — огромная, в России сегодня более 100 тысяч библиотек. Самые массовые сети — в культуре и в образовании. Кроме того, у нас работают библиотеки и на различных предприятиях, в организациях. Однако никогда не было единой системы управления всей библиотечной отраслью. Определенные проблемы решались эпизодически и хаотично, системных решений никогда не было. Произошло системное недофинансирование отрасли, отсутствие достаточного комплектования книжных фондов. Эти проблемы необходимо решить, ведь сегодня именно в библиотеках жители и маленьких сел, и крупных городов обретают новые возможности для саморазвития. Это то бесплатное учреждение культуры, которое и в прямом, и в переносном смысле открыто для людей разных возрастов и интересов.

— Существуют ли международные стандарты комплектации книжных фондов?

— Да, именно по ним наши библиотеки должны регулярно обновлять фонды из расчета 250 книг на 1000 жителей в год. У нас же сейчас ситуация дошла до того, что обновляется лишь 1%.

— Министерство культуры провело исследование о сохранности фондов. Что оно показало?

— Мы провели уникальное исследование, которое не делала ни одна страна мира. Благодаря ему увидели, что у нас около 9 млн единиц хранения — редких книг, нашего культурного достояния — нуждаются в реставрации, в особом внимании, в сохранности. Что 50% фондохранилищ вообще не соответствуют условиям хранения книг. Сегодня нужно строить, ремонтировать и региональные фондохранилища, и федеральные, например, хранилища Российской государственной библиотеки, Российской национальной библиотеки. Это острейшая проблема, как и вопросы консервации и реставрации фондов.

— Какие еще проблемы существуют в отрасли?

— Кадровая проблема — нет ни одного профессионального стандарта в сфере библиотечного дела, который бы отвечал современным запросам. Над этой задачей тоже необходимо работать. Инфраструктурный аспект — большинство библиотек муниципальных образований и поселений находятся в плачевном состоянии. Еще одна проблема связана с цифровой трансформацией, которая сейчас является требованием времени. На эти и многие другие вопросы и отвечает Стратегия развития библиотечного дела.

Национальный проект «Культура» дал нам беспрецедентные возможности для обновления отрасли. Например, в нем есть замечательный проект «Библиотека нового поколения».

В его рамках мы планировали ежегодно модернизировать 110 муниципальных библиотек. Однако нам быстро стали очевидны востребованность и потенциал проекта, поэтому с первого года его реализации мы выделили дополнительное финансирование и действовали сверх плана. Таким образом, в 2019 году открылись 134 модельные библиотеки, а в 2020 году — 172. В этом году в России появится 151 библиотека нового поколения.

Мы увидели огромный интерес со стороны регионов. Каждый год Минкультуры России получает все больше заявок на конкурс, все больше интересных концепций библиотек.

— Расскажите подробнее, что такое модельная библиотека?

— Это библиотека, которая создается по утвержденному модельному стандарту. Из хранилища книг она превращается в интеллектуальный культурно-образовательный центр. В нем занятие по душе найдется детям, родителям, людям серебряного возраста. Сотрудники библиотек продумывают пространство, исходя из сценариев поведения читателей в учреждении, делают уникальный дизайн. Учреждение становится привлекательным не только для читателей, но и для библиотекарей. Важно, что мы делаем акцент на информатизации, в такой библиотеке есть компьютеры и мультимедийное оборудование.

Мы очень бережно относимся к старшему поколению, потому что они носители традиций, но также активно привлекаем молодежь. Средний возраст сотрудников модельных библиотеках теперь составляет 33-35 лет. Мы, конечно, будем поддерживать такую тенденцию. И еще хотелось бы отметить, что национальный проект «Культура» в части создания модельных библиотек дает нам возможность обновления книжных фондов. Исследования показывают, что люди также хотят приходить в библиотеки за качественными книгами, наша задача и в том, чтобы фонд отвечал интересам населения.

— Кстати, о фондах. Министерство культуры выступило с инициативой выделения долгосрочных субсидий для региональных библиотек. О какой сумме идет речь?

— Да, мы разработали Проект постановления, который предусматривает субсидии субъектам РФ. Они должны помочь в комплектовании книжных фондов. По нашим расчетам, ежегодно нужно порядка 550 миллионов рублей для того, чтобы обновить фонды хотя бы на 5% от общей потребности в год. Сейчас мы эту сумму согласовываем с Минфином России.

— Ольга Сергеевна, расскажите, Министерство культуры, выделяя субсидии, будет влиять на выбор закупаемых книг?

— Мы предоставляем рекомендации, какие книги нужно приобретать. Должна закупаться классическая и качественная современная литература — и российская, и зарубежная, книги лауреатов премий. Необходимо, чтобы это была литература для разных возрастов — и для детей, и для старшего поколения, и для молодежи. Мы убеждены, что подрастающее поколение нужно вовлекать в библиотеки, прививать интерес к интеллектуальному досугу.

— Удается привлекать?

— Интерес к библиотекам растет, у общества появился спрос на достоверную информацию. Мы отмечаем ежегодный рост читателей и посетителей библиотек — это два разных показателя в нашей статистике.

— Как библиотеки пережили пандемию?

— Оказалось, что библиотечные мероприятия могут быть очень разнообразными и проводиться как в офлайн-, так и в онлайн-режиме. Например, в прошлом году акция «Библионочь» собрала беспрецедентное количество участников. Она была посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Библиотеки публиковали на своих сайтах и в социальных сетях истории о героях края, делились информацией о подвигах, инициировали акции. Ведь сегодня деятельность библиотек не замыкается только на выдаче или хранении книг. Библиотека нового поколения — это пространство самореализации, именно для нее созданы все инструменты.

— Ольга Сергеевна, вы часто упоминали цифровизацию. Что сейчас происходит с Национальной электронной библиотекой (НЭБ), которая в будущем должна содержать копии всех российских книг?

— В последние годы мы активно развиваем этот проект. Пополняем Национальную электронную библиотеку книгами, диссертациями, газетами. Для этого мы сотрудничаем с различными ведомствами, в том числе с Министерством просвещения, Министерством образования, Министерством здравоохранения. Делаем специальные проекты о НЭБ, чтобы привлечь внимание к этому ресурсу. У нас, например, готовится специальный проект о Камчатке, о писателях Дальнего Востока. А в уникальном мобильном приложении для чтении НЭБ «Свет» представлена литература для детей и подростков. Оно абсолютно бесплатное и пользуется, кстати, очень большой популярностью.

— Недавно Российская государственная библиотека (РГБ) получила функции Российской книжной палаты (РКП). Что это даст книжной отрасли?

— Для нас РГБ и РКП — это два гиганта в библиотечной сфере. Объединив эти ресурсы, мы получили крупнейший в мире национальный фонд — около 200 миллионов документов. Мы займемся систематизацией в библиотечном деле и наконец-то синхронизируем все процессы — от каталогизации до справочно-библиографической информации. Сегодня, к сожалению, у нас фонды РГБ и РКП описывают по-разному. Объединение поможет нам сверить данные о том, сколько же у нас сегодня книжных изданий, как их получить, где они находятся. Сегодня это просто физически невозможно. Работа огромная, не на один месяц и, может быть, даже не на один год. Однако она точно облегчит жизнь читателям, книгоиздателям и, конечно, библиотечному сообществу.