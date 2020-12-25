Минкульт запускает «Культуру для школьников»

Елена СЕРДЕЧНОВА









Совместный с Министерством просвещения проект должен помочь формированию в среде молодежи «гармонично развитых личностей» Главы ведомств прибыли на это мероприятие с состоявшегося в тот же день первого заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которое в онлайн-режиме провел Владимир Путин. На нем, в частности, были одобрены обновленные нацпроекты и откорректированы их показатели до 2030 года.



Открывая заседание, министр культуры Ольга Любимова напомнила, что президентом поставлена задача создать условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности. И этой цели как раз и служит по ее мнению межведомственный проект Минкультуры и Минпросвещения «Культура для школьников».



Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что культура и образование должны идти рука об руку.



— «Культура для школьников» — один из важнейших проектов и составных частей программы по воспитанию обучающихся. Теперь будем работать в рамках обновленных нацпроектов, — сказал он.



По словам министра, в следующем же году будет впервые проведено совместное совещание с региональными министрами культуры и региональными министрами просвещения. Кроме того, г-жа Любимова рассказала, что в 2021 году появится портал КультураДляШкольников.РФ, где будут представлены спектакли, лекции и лучшие примеры отечественного кинематографа именно для юной аудитории.



«Культура для школьников» создана для духовного, эстетического и художественного развития школьников и призвана расширить представление детей о литературе, музыке, архитектуре, изобразительном искусстве, кинематографии и народном творчестве.



Этот проект стартовал в 2019 году в 11 пилотных регионах, его участниками стали почти 70% учеников. С 1 сентября 2020 года «Культура для школьников» реализуется уже во всей стране.



По словам заместителя министра культуры Ольги Яриловой, «Культура для школьников» состоит из трех тематических блоков. «Культпоход», когда учащиеся выезжают в учреждения культуры, «Культурный клуб» — тематические встречи с писателями, артистами или художниками. Третий блок — «Цифровая культура», в который входит знакомство с произведениями искусства в цифровом формате.



Г-жа Ярилова подчеркнула, что основной принцип участия ребят в этом проекте — добровольность.



—Мы понимаем, как загружены сегодня дети. Поэтому участие только добровольное, которое не предусматривает оценок. Наша цель — сделать посещение музеев и театров модным, популярным, — говорит замминистра. — Для реализации проекта создали рабочую группу, в которую вошли представители двух ведомств. Мы активно развивали порталы Культура.рф, Артефакт.рф, создали мобильное приложение для чтения «Свет», которое предоставляет бесплатный доступ к произведениям мировой литературы. Поскольку детям очень важно делиться впечатлениями — были внедрены культурные дневники.



Заминистра рассказала и о ряде других спецпроектов. Первой такой акцией стала «Летопись сердец», проведенная совместно с компанией «Яндекс», Российским союзом ветеранов и общероссийским общественным движением «Бессмертный полк». Она была приурочена к 75-летию Победы. В «Яндекс.Эфире» появились более 9 тысяч видео со стихотворениями Александра Твардовского, Сергея Михалкова, Мусы Джалиля.



Еще одна акция — «Кинолето», в рамках которой для детей устраивались кинопросмотры. Особое место в проекте занимает совместная инициатива Министерства культуры, Министерства просвещения и компании «Яндекс» — акция «Культурный марафон». Ее цель — познакомить школьников с мировой и отечественной культурой. В этом году «Марафон» был посвящен культурам народов нашей страны.



Генеральный директор компании «Яндекс» в России Елена Бунина рассказала, что на «Марафон» был очень позитивный отклик, поэтому его продлили до 15 декабря — почти до конца года.



—Для участия в «Марафоне» нужно было пройти тест на основе Яндекс-учебника. Он погружал детей в культурный контекст. Мы старались сделать его таким, чтобы было интересно не только ученикам, но и их родителям. Приехали к помощи амбассадоров искусства, чтобы материалы акции не были кустарщиной, их делали профессионалы, — делится г-жа Бунина. — Мы говорили о культуре России, которая позволяет каждому быть особенным, постарались дать информацию о народах своего края.



По словам генерального директора, в прошлом году в акции приняло участие более 1 млн школьников, в 56 регионах состоялись открытые уроки с участием деятелей культуры.



Г-жа Ярилова отдельно остановилась на разработанной специально для проекта системы наставников.



— За каждым субъектом закрепляется выдающаяся личность, имеющая непосредственное отношение к этому региону. Это не обязательно должен быть деятель культуры и искусства. Может быть и известный спортсмен, и космонавт, и ученый. Так, например, народный артист России Владимир Машков стал наставником в родной Тульской области. Наставник Саратовской области — Евгений Миронов, — рассказала она.



Художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова Сергей Пускепалис, который является наставником проекта «Культура для школьников» в Ярославской области, поделился своим опытом работы.



— Для меня это было новым делом, приходилось опираться на свои представления о том, что должен включать культурный минимум ребенка или подростка. Нагрузка при работе пришлась на сотрудников учреждений культуры нашей области — учителей, работников музеев. Нашими мероприятиями мы охватили 387 классов — это 8295 детей. Конечно, в этом году нам помешала пандемия. Старт программы состоялся в прошлом году в Концертно-зрелищном центре «Миллениум». Его проводили ведущие солисты Филармонии и ведущие актеры театра имени Волкова. Многие дети впервые услышали музыку в симфоническом исполнении, для них это стало потрясением, — говорит он. — Важно же не сколько мероприятий посетил подросток, а как они повлияли на него..



Сергей Пускепалис считает, что очень правильно, что организуются встречи школьников с писателями, актерами, космонавтами.



— Это очень правильное дело, которое доверяют авторитетным людям. Для некоторых детей такие встречи могут повлиять на выбор жизненного пути. И ребята должны видеть людей, которые добились успеха в жизни трудом, какую роль при этом играла культура. их пример очень важен для подрастающего поколения, — делится художественный руководитель театра. — Важно чтобы с детьми были люди, которые могли бы деликатно и ненасильственно повлиять на выбор ребенка. Ведь юного человека нельзя оставлять один на один с культурным процессом. Не факт что он выберет правильные книги. Мы в театре стараемся строить работу именно по этому принципу.



По словам г-на Пускепалиса, очень важно привлекать детей к театру, поскольку это очень их развивает и позволяет дать необходимый культурный багаж. Только так можно вырастить гармонично развитого человека патриота своей страны.















Фото: Андрей Любимов, Андрей Кардашов / АГН Москва.