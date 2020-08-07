Министр культуры Ставропольского края Татьяна Лихачева: «Мы были счастливы, когда узнали о том, что культура стала приоритетом»

Елена СЕРДЕЧНОВА









Минкульт РФ впервые наглядно продемонстрировал, как реализуется национальный проект «Культура» в регионах, организовав пресс-тур для профильных журналистов в Ставропольский край. Посетив регион 5-6 августа, представители СМИ увидели отремонтированные помещения сельского дома культуры, мобильный автоклуб, краевую научную библиотеку — словом, смогли воочию убедиться в том, как работает нацпроект. По словам министра культуры Ставропольского края Татьяны Лихачевой, за два года — 2019 и 2020 — на реализацию нацпроекта в крае выделено более миллиарда рублей. Конечно, это не только федеральные средства, последние составили 620 млн 982 тыс. рублей, но и доля краевого финансирования — 480 млн 772 тыс. рублей. И по тому, насколько масштабно вложился регион в культурный проект, можно судить о его важности для Ставропольского края.



Напомним, что в 2018 году президент РФ Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В русле реализации этого документа и появился национальный проект «Культура», срок его действия 5 лет — с 2019 по 2024 год. Всего же на исполнение нацпроекта из бюджета планируется потратить 113,5 млрд рублей.



Причем, как отметили в правительстве Ставропольского края, нацпроект — не просто распределение средств, он «рассчитан на получение обратного эффекта от людей». С его помощью государство стремится сделать культуру доступной даже в отдаленных населенных пунктах. Среди задач — увеличить посещаемость учреждений культуры на 15%, а число обращений к культурным цифровым ресурсам — в пять раз. Например, речь идет о том, чтобы построить, реконструировать и капитально отремонтировать по стране 526 сельских культурно-досуговых объектов.



Лицом к регионам



Министр Татьяна Лихачева говорит, что подобного проекта они ждали давно.



— Это проект мы ждали давно и были счастливы, когда узнали о том, что культура стала приоритетом для государства. Мы участвуем в нацпроекте с 2019 года. С его помощью укрепили материально-техническую базу, смогли перепрофилировать некоторые учреждения культуры, модернизировать наши библиотеки. У нас впервые появились виртуальные залы, которые дают возможность в онлайн-режиме смотреть постановки самых престижных театральных площадок, слушать концерты.



Потребности края очень серьезны. Устарела материально-техническая база, требуют ремонта 80% домов культуры, многие из них не ремонтировались с момента открытия, был проведен мониторинг — потребность в ремонте увеличилась до 2 млрд 300 млн рублей в финансовом выражении.



— Сейчас местная власть стала понимать, что проблемы можно решить, рассчитывая не только на свои силы, но привлекая и краевые и федеральные средства, — подчеркнула ставропольский министр. — В то же время, у нас действует и краевая программа поддержки местных инициатив, где участвует население. И население само выбирает для финансирования учреждения культуры и вкладывает в них свои деньги. Есть у нас и краевая программа сохранения культуры Ставропольского края.



По словам г-жи Лихачевой, в 2017 году, когда регион впервые получил на ремонт из федерального бюджета 150 млн рублей, на Ставрополье поняли, что правительство России повернулось лицом к регионам.



— Нацпроект сейчас одно из самых главный направлений, которое реализуется у нас в крае под жестким присмотром администрации. Уверена, что мы выполним все обязательства, которые взял на себя край, — заявила министр.



Один из реализованных проектов — реставрация театра кукол, который ютился в арендуемых помещениях, его здание требовало капитального ремонта. Помог нацпроект «Культура» — было выделено 248 млн за два года. Край добавил еще 19 млн рублей.



Всего же в Ставропольском крае 1375 учреждений культуры. Это и театры, и библиотеки, и парки. В регионе 533 дома культуры, большинство находится на селе, так же, как и библиотеки. Из 605 библиотек 463 расположены в сельской местности. Власти понимают, что именно учреждения культуры являются своеобразным «местом силы» для современного крестьянина.



Сельская жизнь



Один из отремонтированных дворцов культуры расположен в селе Казьминском Кочубеевского района, его посетили журналисты. Работы по капитальному ремонту, стоимостью 12 млн рублей, проводились как раз в рамках реализации нацпроекта «Культура».



Глава администрации Кочубеевского района Алексей Клевцов рассказал корреспонденту газеты «Культура», что жители довольны восстановленным ДК, где занимаются их дети и проходят выступления различных коллективов, и мобильным автоклубом, создание которого также профинансировало государство в рамках нацпроекта.



— Мы очень благодарны за восстановление дворца культуры в селе Казьминское. Он был отремонтирован за федеральные средства в рамках нацпроекта, как и автоклуб. Даже один мобильный клуб (передвижная сцена с хорошим звуком и светом — Ред.) нас очень выручает. У меня есть обратная связь с жителями сел, они очень довольны, приходят на выступления клуба целыми семьями, практически сто процентов жителей, — говорит глава района. — Мы сами тоже занимаемся «реанимацией» ДК. В прошлом году восстановили два дворца культуры, в этом работаем на 7 объектах. Нам выделяет деньги губернатор и краевая администрация. В ближайшие пять лет собираемся восстановить около 20 ДК. Всего же у нас 50 населенных пунктов, получится, что в 37 — будут действующие дворцы культуры.



Клевцов считает, что в современном селе надо решать вопрос культуры, зачастую именно он заставляет оставаться современного крестьянина на селе.



— Кадрами очень серьезно занимаемся, отправляем их на учебу, но стараемся, чтобы они вернулись на село, заинтересовываем их жильем, другими возможностями. Мы понимаем, что от культуры зависит жизнь на селе. Именно она удерживает население на территории. Могу сказать, что от нас практически не уезжают, потому что мы занимаемся многими вопросами, чтобы сделать жизнь современного крестьянина и культурной, и комфортной, — подчеркнул глава района.





Фото предоставлены Министерством культуры Ставропольского края.