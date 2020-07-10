Вера Оболонкина, телеканал «Карусель»: «И нам, и нашим детям необходимо чувствовать себя русскими»

Вера АЛЕНУШКИНА













Каким должно быть телевидение для детей? Отличаются ли дети середины прошлого века от современных? Эти и другие вопросы «Культура» задала Вере Оболонкиной — главному редактору телеканала «Карусель», много лет занимающего лидирующие позиции среди детских и семейных телеканалов нашей страны.

— Вера, канал «Карусель» появился в декабре 2010 года, и с этого времени он является наиболее популярным телеканалом для самых маленьких. Тем не менее я знаю, что вы не очень любите, когда ваш канал называют детским. Почему?



— Дело в том, что «Карусель» давно уже стала телеканалом для семейного просмотра: у нас очень широкая аудитория и очень много родителей, которые смотрят наш контент вместе с детьми. Что, кстати, очень важно, ведь в таком случае семьи больше времени проводят вместе. А дошкольники и младшие школьники, с которыми нас чаще всего ассоциируют, — это ядро именно детской аудитории.



— Вы сказали о совместном просмотре. Насколько он важен для малышей?



— Он, безусловно, важен и детям, и взрослым. Потому что, во-первых, это укрепляет семейные связи. Во-вторых, время, проведенное вместе с родителями, помогает ребенку быстрее понять мир, который его окружает, помогает выработать правильные эмоции и отношение к чему бы то ни было. А одна из главных миссий нашего канала — это как раз объединение семьи и помощь детям в социализации. Так что наша задача — подбирать контент так, чтобы он вводил ребенка в новую для него жизнь, помогал чувствовать себя в ней уверенно и уютно, а также сближал детей и родителей.



— Давайте поговорим об особенностях детского контента. Он должен развлекать или учить?



— Одна из особенностей детского контента как раз в том, что развлекательность не просто очень важна — она первична. Ведь если вам не удается маленького зрителя заинтересовать, то вашу программу (мультфильм, сериал и так далее) он смотреть точно не станет. И тогда уже не важно, что именно вы хотели до него донести: ребенок заскучал, а значит, проект прошел мимо него. Поэтому развлекательный элемент все-таки на первом месте. С другой стороны, все мы понимаем, что детский контент должен нести в себе какое-то знание, помогать развитию ребенка. Тем не менее не надо забывать и про те проекты, которые просто малышей разгружают. Дело в том, что сегодняшние дети невероятно загружены, многие из них часами сидят за компьютером и за учебой. А значит, необходима какая-то смена занятий, которая бы их отвлекла: например, возможность потанцевать, позаниматься гимнастикой или просто сделать парочку элементарных физических упражнений. Поэтому на нашем канале есть и утренняя зарядка, и множество танцевально-музыкальных программ. Без такой разрядки детям было бы тяжело.



— Вера, а как вам кажется, современные дети чем-то отличаются от детей, которые жили лет пятьдесят назад?



— Начнем с того, что наша жизнь за полвека здорово изменилась. А это значит, что изменились и дети. Сегодняшняя детвора умеет гораздо больше, чем умели их родители в том же возрасте.



— То есть современные дети стали более взрослыми?



— Дело не в этом. Взрослость — это все-таки вопрос самостоятельности. Но навыков у современных детей гораздо больше, и это факт. Да и знаний, конечно, тоже. Ведь мы же живем в век информации, поэтому информация льется на них рекой со всех сторон. (И это, кстати, еще одна из причин, почему ребенок сегодня слишком загружен). С другой стороны, столкнувшись с необходимостью делать в сутки множество дел (а современные дети делают их больше, чем делали мы с вами), ребенок невольно привыкает к заданным скоростям: меняется скорость жизни и, как следствие, скорость восприятия. Соответственно и контент, который производится для детей сегодня, тоже имеет совершенно другую динамику. Он пытается быть и развлекательным, и полезным, и давать максимум информации. При этом картинка меняется гораздо стремительнее, чем полвека назад: герои даже говорить стали быстрее, они все время куда-то бегут, несутся, летят… И это очень важно, поэтому современным детям воспринимать динамичный контент гораздо легче, чем контент плавный, неторопливый, с неспешным темпоритмом.



— Тогда невольно возникает вопрос: а как сегодняшние дети воспринимают советскую анимацию?



— Тут все очень индивидуально. Наиболее динамичные идут на ура. Менее динамичные воспринимаются похуже. Однако если ребенок смотрит старый мультфильм вместе с родителями, то его восприятие будет уже совершенно другим. И это относится, кстати, к любому контенту, с которым у ребенка по тем или иным причинам возникают проблемы. Потому что в силах родителя увлечь маленького зрителя совместным просмотром. Ведь можно же ненавязчиво направить внимание ребенка, сделать акцент на каких-то деталях, на то, как нарисован персонаж, как забавно он говорит…



— А если речь идет о контенте, максимально далеком от современных мультяшных блокбастеров? Взять хоть шедевр Юрия Норштейна «Ежик в тумане». Это же настоящая анимационная поэзия — но в ней нет ни динамики, ни ярких красок. Как дети воспринимают такие мультфильмы сегодня?



— Скорее всего, «Ежика» сегодня готовы воспринимать далеко не все. Но в таких случаях очень многое зависит не только от развития ребенка, но и от того, как ему преподносят тот или иной проект близкие люди. Это крайне важно. Ведь мы все, будучи маленькими детьми, любим смотреть то, что любят наши родители. И если они с удовольствием смотрят что-либо вместе с нами, то относиться к увиденному мы начинаем совсем по-другому. А уж если родители что-то объясняют и комментируют, то это по-настоящему здорово и сильно влияет на наше восприятие.



— Вера, а как вы относитесь к попыткам упаковать хиты прошлого в ультрамодную оболочку? Возьмем, к примеру «Простоквашино»...



— А вот это как раз очень показательный проект: невероятно популярный и с высокими рейтингами. Причем смотрят его как дети, так и взрослые. Хотя, взрослые, как правило, предпочитают старую версию, а дети — новую. Потому что современное «Простоквашино» им все-таки ближе: и по динамике, и по рисунку, и даже по языку.



— Вы говорили, что наши дети сегодня сильно перегружены информацией. Тогда, возможно, родители должны ограждать детей от лишней нагрузки?



— Ограждать или нет — это решение каждого родителя, который знает своего ребенка и сам решает, что его малыш должен уметь в таком-то возрасте, что он должен смотреть, а что не должен. К тому же все дети разные: для кого-то провести полтора часа за компьютером — это вполне нормально, а кому-то и тридцать минут очень много. Поэтому единого рецепта нет и быть не может.



— Я пролистала программу передач «Карусели» и не нашла там ни одного игрового детского фильма. Почему?



— Игровых фильмов у нас действительно нет, но только по одной причине: их в России сегодня практически не производят. Правда, я надеюсь, что в ближайшем будущем ситуация с детским кино изменится. К примеру, киностудия имени Горького переживает серьезную трансформацию, и я знаю, что в течение нескольких лет там планируют снять не один детский фильм. Как только такие проекты появятся, мы их с удовольствием у себя покажем.



— Мир детства — это мир сказок. Тем не менее вопрос социализации для маленького человека очень важен, тут я согласна с вами. Поэтому, как вам кажется, в каком возрасте пора намекать Золушке, что принца не будет? И что превращение тыквы в карету — это на самом деле процесс рукотворный, поэтому о надеждах на волшебную палочку лучше забыть?



— Любому ребенку сказки необходимы. Мы все так устроены, что в юном возрасте нам сложно смотреть мультфильмы, в которых главными персонажами были бы обычные люди. Нам нужен мир животных — очеловеченных, антропоморфных, разговаривающих друг с другом. Нужна страна чудес, принцесс, принцев. Все это формирует детскую психику, помогает нам развиваться. Да и реалистичных персонажей мы воспринимаем на экране довольно плохо. Но с появлением школы мир сказок постепенно отходит на второй план. Так что к этому времени все сказки должны быть прочитаны и усвоены.



— Как бы то ни было, детский контент по своей тематике довольно консервативен: он связан с темой дружбы, семейными ценностями и так далее. Как вам кажется, есть ли еще какая-то тема, актуальная именно сегодня, которая важна для формирования маленького человека?



— Мне кажется, что это тема толерантности. Причем, по моим ощущениям, начинать говорить о ней (в той или иной доступной ребенку форме) нужно как можно раньше: ведь все базовые ценности закладываются именно в детстве. Пока же большая часть нашего общества крайне нетолерантна. Мы с трудом слышим чужое мнение, даже если это мнение очень близкого нам человека. И причина, думаю, в том, что мы все росли в обществе, где нетолерантность подавалась как норма: нам говорили, что «хорошо» — это только так и «плохо» — это только так. А мир тем не менее гораздо разнообразнее. И нас окружают люди, мнение и образ жизни которых могут от твоего отличаться. Поэтому чем раньше наши дети будут знать, что мир не черно-белый вокруг, а цветной, тем лучше для них. И для всех нас тоже лучше, потому что наша жизнь станет гораздо менее конфликтной и агрессия постепенно будет сходить на нет. И тогда, возможно, мы научимся жить в уважении и любви. А пока же посмотрите, что происходит: то, что творится сегодня в Америке — это ведь тоже проявление нетолерантности.



— Согласна с вами. Но научить толерантности — это не так-то просто…



— Понимаете, ребенок прежде всего смотрит на поведение близких ему людей — тех, кто его окружает, воспитывает. Поэтому научить чему-либо проще не с помощью разговоров о том, что такое хорошо и что такое плохо, что можно и что нельзя. Учить нужно ведя себя определенным образом. Что же касается контента… Свои любые мультфильмы малыш смотрит много-много раз (и эту особенность детского смотрения всегда нужно учитывать), поэтому такие проекты на него тоже очень сильно влияют. Кстати, совсем скоро на нашем канале выходит анимационный сериал, имеющий отношение к этой теме. Он называется «Зебра в клеточку». И там речь идет как раз о том, что необходимо терпимее относиться к другим людям: надо учиться уважать их мнение и их непохожесть.



— Вера, а есть ли еще какие-то программы в библиотеке «Карусели», которыми вы гордитесь и о которых хотели бы рассказать?



— У нас их много! К примеру, есть замечательный «Зеленый проект», очень актуальный и соответствующий духу времени. Его задача — научить малышей относиться к природным ресурсам экономно и бережно. Поэтому мы рассказываем им о воде, об энергии, о том, что нужно разделять мусор. И о том, что далеко не всегда ненужные вещи надо выбрасывать, потому что из них можно сделать много всего полезного. Так что это очень важный проект для дня сегодняшнего.



Другая флагманская программа нашего телеканала — «Давайте рисовать!» с любимым всеми Калякой-малякой, который по возрасту даже старше, чем «Карусель». Кстати, в это году мы программу перезапустили: Каляка немного подрос, нарисовал себе подружку-помощницу и завел собственную студию. Важно и то, что в рамках этой программы мы рассказываем малышам об искусстве: о каких-то важных событиях в мире живописи или стилях. Поэтому у нас есть несколько сезонов, которые мы снимали совместно с Пушкинским музеем, Третьяковкой и музеем «Гараж». Ну и, конечно же, «Ералаш» — очень дорогой нам бренд, с которым мы очень охотно сотрудничаем…



— Кстати, а в чем секрет живучести «Ералаша», как вы думаете? Ведь это без преувеличения уникальный проект: он существует 46 лет (первые выпуски стартовали в 1974-м) и до сих пор не потерял свою актуальность.



— У «Ералаша» свое, особое чувство юмора — очень специфическое, российское. И шутки, которые понятны детям. Я думаю, что дело в этом.



— Продолжая разговор о контенте: я заметила, что российских программ и мультфильмов у вас гораздо больше, чем зарубежных. Это входит в концепцию?



— Конечно. «Карусель» — российский телеканал, и было бы странно, если бы мы показывали зарубежного контента больше, чем нашего. Представьте, что вы приехали в США и включили какой-то американский телеканал — вы же не ждете, что его контент на семьдесят процентов будет российским? Или французским, или каким-то еще. То же и у нас. Проектов западных много. И очень хороших. Но есть вопрос русской идентичности. Мы все сегодня живем в глобальном мире, и наши дети не исключение. Но и нам, и им необходимо чувствовать себя русскими, иметь свои корни. А корни — это не только место рождения, не только осознание того, что ты родился в каком-либо российском городе. Корни — это понимание того, что ты читал те же книги, что и твои соотечественники, смотрел те же фильмы, слушал ту же музыку. И тогда ты идентифицируешь себя с Россией. А если мой ребенок будет смотреть, условно говоря, только французский контент, пусть и очень хороший, то ему будет легче ощущать себя французом, чем русским. Потому что погружение в слово, в кино, в культуру вольно или невольно формирует наше сознание. Так что нет ничего удивительного в том, что телеканал «Карусель» — российский телеканал! — уделяет большую часть времени именно российскому контенту. К примеру, мы очень охотно поддерживаем отечественную анимацию, которая последние несколько лет развивается довольно активно — и будем поддерживать ее дальше.



— Вера, и последний вопрос. Как вам кажется, каких детей мы бы хотели видеть рядом с собой?



— Детей любознательных, психически устойчивых (в современных реалиях это очень важно), самодостаточных и много умеющих. Детей развитых, не боящихся задавать много вопросов, легко и непринужденно чувствующих себя в обществе, социализированных. И, конечно же, любящих своих родителей, то есть нас.





Фото на анонсах: