Культурная по определению: газете «Культура» — 95

Девяносто пять лет назад, 6 ноября 1929 года, тиражом 60 тысяч экземпляров вышел первый номер газеты «Рабочий и искусство» — общесоюзного издания, посвященного культурной политике.

Прежде чем предстать перед читателем в своем нынешнем виде, газета пережила несколько эпох и собственных переименований: «РиИс», «Советское искусство», «Советская культура», «Культура».

Дата рождения газеты во многом символична: канун главного большевистского праздника, время первой пятилетки, форсированного «превращения страны из аграрной в индустриальную», мобилизации всех производительных сил (с радикальной сменой производственных отношений), жизни государства «в условиях враждебного окружения»...

В том первом номере даже главная звезда (такого слова в его нынешнем значении тогда не знали) довоенной советской журналистики Михаил Кольцов выступил со статьей-назиданием. Правда, ее смысл и пафос в наши дни не вполне понятны: то ли Михаил Ефимович призывал коллег отказаться от шершавого языка официоза, то ли предлагал всем переключиться от мелкотемья переходного периода 1920-х на некий героический футуризм, патетику грандиозных свершений. Как бы то ни было, в дальнейшем влияние журналистского генерала Кольцова и других именитых акул пера на газету было минимальным, если не нулевым.

Зато авторами издания в последующие десятилетия стали поистине выдающиеся мастера отечественной и мировой культуры, те, чьи имена до сих пор на слуху: Константин Станиславский и Владимир Немирович-Данченко, Сергей Эйзенштейн и Михаил Ромм, Сергей Бондарчук и Олег Ефремов, Сергей Прокофьев и Дмитрий Шостакович, Исаак Дунаевский и Василий Соловьев-Седой, Дмитрий Кабалевский и Арам Хачатурян, Тихон Хренников и Георгий Свиридов, Алексей Толстой и Корней Чуковский, Леонид Леонов и Сергей Михалков, Илья Эренбург и Лев Кассиль, Игорь Грабарь и Константин Юон, Сергей Коненков и Вера Мухина, а также Леонид Утесов, Муслим Магомаев, Галина Уланова, Игорь Ильинский, Олег Табаков, Сергей Юрский, Михаил Ульянов, Игорь Моисеев, Дмитрий Лихачев и многие-многие другие исторические личности. Всех их объединяет то, что нашу газету они считали своей, близкой им по духу и мировоззрению.

Ее особый статус иногда позволял сотрудникам издания действовать заведомо вопреки политической конъюнктуре. Трудно предположить, как могла сложиться судьба Ильи Глазунова, не протяни ему своевременно руку поддержки «Советская культура». 3 апреля 1962 года, в разгар хрущевской борьбы с творцами «запретного искусства» (к коему относились работы не только абстракционистов, но и православных патриотов), Александр Байгушев опубликовал на страницах «СК» посвященную Илье Сергеевичу статью «Обещание», где поделился с читателями следующими наблюдениями: «Обращаясь к темпере, Глазунов неплохо варьирует рериховские сюжеты «гонца» и «очарованного города»... Сюжет привлекает. Найдена весьма своеобразная желто-зеленоватая цветовая гамма. Я был летом на целине, и картина у меня вызвала ассоциации с целинными просторами». Вот так, апеллируя между делом к волюнтаристским забавам-прожектам первого секретаря ЦК КПСС, журналист, по сути, спас от почти неизбежного в ту пору остракизма прекрасного русского художника.

В ноябре-декабре 1967 года писатель Юрий Бычков опубликовал в «Советской культуре» серию очерков о древнерусских городах под общей рубрикой «Золотое кольцо». С тех пор в нашей стране существует уникальный историко-туристский феномен со знакомым каждому названием, а города, входящие в Золотое кольцо России, для миллионов соотечественников и зарубежных гостей представляют особенный интерес.

Июль 1980 года ознаменовался у нас не только проведением летней Олимпиады, но и безвременной смертью Владимира Высоцкого. Все средства массовой информации СССР напряженно следили за проходившими в Москве спортивными баталиями, а некролог всенародно любимому артисту, поэту, барду из всех общесоюзных изданий напечатала лишь «Советская культура». В этом не было героизма, однако на место нашей газеты в национальном культурном пространстве сей факт, несомненно, указывает. И подобных примеров можно привести множество.

Значимость печатных СМИ в информационно-цифровую эпоху год от года снижается. На первый план уже довольно давно вышли интернет-сайты, им на смену идут телеграм-каналы. Даже телевидение в качестве источника новостей и их интерпретаций смотрят гораздо меньше. И все же «Культура» остается востребованной – прежде всего среди тех, кто внимательно следит за культурными процессами в России, кому необходимо не просто «узнать новость», а через мнения известнейших российских режиссеров, артистов, писателей, поэтов, композиторов, художников, а также представителей власти, «заведующих» культурной политикой, прочувствовать и понять смыслы нашего непростого времени.

Редакция газеты «Культура»