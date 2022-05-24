Александр и Жозефина: приватные встречи русского императора и первой жены Наполеона

Кирилл ПРИВАЛОВ

Материал опубликован в февральском номере журнала Никиты Михалкова «Свой».

«Наполеон или я, он или я — вместе мы не сможем царствовать», — в этих словах Александра I заключена вся суть его отношения к французскому императору. Непримиримое, почти нескрываемое соперничество проявлялось по всем азимутам, будь то поле брани, стол дипломатических переговоров или дворцовые светские развлечения. Совершенно разные люди — решительный, прямолинейный стратег Наполеон и мастер полуслов-полунамеков Александр, небольшой, рыхлый корсиканец и высокий, статный красавец-царь — два главных монарха Европы конкурировали между собой не на жизнь, а на смерть, каждый день и час. И особенно хитроумным тактическим ходом наследника Екатерины Великой стала, конечно, дружба (именно это слово лучше всего подходит в сложившемся несколько гривуазном историческом контексте) русского государя с первой супругой Бонапарта Жозефиной Богарне.

Они познакомились в сентябре 1808 года (за год до официального развода Наполеона с бывшей на шесть лет его старше первой женой) в немецком Эрфурте, куда император французов пригласил Александра на «дипломатическое совещание», вошедшее в историю как Эрфуртский конгресс. Жозефина была женщиной многоопытной, толк в мужчинах знала, но русский царь с первого взгляда поразил ее своим, как бы сейчас сказали, классом. Французскую императрицу влекла та мощная, притягательная энергия, которая исходила от тридцатилетнего гиганта, прекрасно образованного, великолепно говорившего на разных языках, включая, естественно, французский. Таких породистых мужчин эта дама (она была старше Александра на четырнадцать лет), прошедшая огонь, воду и запоздалые медные трубы, еще не встречала.

Однажды после очередного бала, когда шампанское было уже выпито, все свечи в канделябрах сожжены и утомленные гости начали расходиться, он изящно предложил проводить ее до спальни. Жозефина расположилась на втором этаже дворца, выбранного для встречи двух императоров, в военном противоборстве которых безусловным победителем пока что выходил Наполеон. Перед самой дверью опочивальни царь взял ее руку и трепетно приложил к своему сердцу. Сквозь парадный мундир северного богатыря взволнованная женщина почувствовала резкие, учащенные удары. Словно завороженная, она толкнула дверь в альковные покои, которая неслышно отворилась...

Пробыл ли он у нее до полуночи или до самого утра, нам неведомо. Известно только, что уставший после напряженного дня триумфатор Аустерлица и Фридланда в это время спокойно — как всегда, полусидя-полулежа — храпел в своей спальне на другом конце длинного коридора. Корсиканец на свою голову и в тот раз не нарушил установленного им правила «раздельных спален», а Александр Павлович уже тогда начал приобретать привычку одерживать над Бонапартом верх... По свидетельству камердинера Наполеона Луи Констана Вери, «после первой интимной встречи Александра и Жозефины русский царь каждое утро приходил в спальню к императрице, и они подолгу беседовали с ним наедине, как старые знакомые».

Ситуация возникла странная: главный француз через многочисленных осведомителей знал о встречах жены с его соперником, но вопреки южному темпераменту вовсе не сгорал от ревности. Более того, в одном из писем супруге он несколько двусмысленно признался: «Если бы Александр был женщиной, я бы влюбился в него».

После заключения секретной союзной конвенции между Россией и Францией в 1808 году наш монарх в расстроенных чувствах и в предвкушении скорых общеевропейских перемен уехал из Эрфурта, попрощавшись с Жозефиной, казалось бы, навсегда. Однако...

16 апреля 1814 года, когда русские войска уже заняли Париж, Александр I в сопровождении князя Александра Чернышева (выдающегося авантюриста, дипломата, разведчика) прибыл в Мальмезон, великолепную, некогда созданную Наполеоном для супруги и ее свиты резиденцию. Царь, не скрывавший ни от близких, ни от чужаков свое мнение о том, что «весь мир создан только для него», приехал в предместье французской столицы специально для встречи с Жозефиной, бывшей женой теперь уже бывшего императора французов.

— Я сгорал от нетерпения увидеть вас, мадам! С тех пор, как нахожусь во Франции, эта мысль не оставляла меня ни на минуту.

Встретившая его в картинной галерее у камина женщина была очень взволнована. Но, следуя правилам хорошего тона, заявила, что этот визит к ней в Мальмезон главы могущественнейшей из держав, вождя «бессмертной коалиции, стяжавшего славу умиротворителя вселенной», считает для себя великой честью.

— Я прибыл бы к вам раньше, — непринужденно пошутил гость, — но меня задержала храбрость ваших солдат.

Жозефина не знала, что эта фраза была одной из дежурных заготовок, которые русский царь (мастер пропаганды) когда-то приберег для французов.

Она рассмеялась и протянула императору руку, а тот ее медленно, не скрывая возбуждения, поцеловал. Потом прошли в гостиную, где хозяйка представила Александру свою дочь Гортензию и двух внуков...

При прощании с ним вручила ему камею, подарок от папы римского, преподнесенный ей в день коронации, и великолепную чашу со своим миниатюрным портретом. Столь трогательные отношения русского императора и разжалованной супруги Бонапарта очень не понравились бывшему наполеоновскому министру иностранных дел, долгие годы остававшемуся «серым кардиналом» французской политики Шарлю Морису Талейрану. О вояжах Александра в Мальмезон ему, естественно, тут же донесли. У влиятельного авантюриста, пройдохи, чье имя стало нарицательным, были свои планы на пребывание русского царя во Франции.

Дело в том, что однажды, еще задолго до войны 1812 года, в том самом Эрфурте Талейран явился к Александру I поздно ночью и предложил ему сотрудничество... в качестве тайного агента при Наполеоне! Русский царь тогда выслушал мошенника и согласился. Не без брезгливости относившийся к Талейрану, но и сам не отличавшийся особенной щепетильностью, он охотно покупал у французского чиновника (тот получил в Санкт-Петербурге агентурную кличку «Анна Ивановна») чрезвычайно важную информацию как о Наполеоне, так и о его семье. Александр Павлович понимал: если ближайшие вельможи Бонапарта продают своего императора за деньги, то перспективы у главного врага по меньшей мере весьма туманны.

Что же касается победного для российского оружия 1814-го и визитов Александра к Жозефине, то после взаимных светских комплиментов разговор царя с собеседницей перешел к обсуждению будущего Франции, вновь ставшей королевством. Талейран вынашивал хитроумные планы по возвращению на престол Бурбонов и хотел убедить русских в целесообразности этого. Но наш император прочил трон трехлетнему сыну Наполеона с регентством его матери-австриячки Марии-Луизы. Помнил царь и о сыне Жозефины, боевом генерале Эжене де Богарне, за которым в России закрепилась репутация эстетического русофила. Александр I и принц Евгений открыто симпатизировали друг другу. (Младший сын последнего Максимилиан де Богарне в 1839 году обвенчается с дочерью Николая I Марией и, переехав в Россию, примет фамилию Романовский, чин генерал-майора русской службы и титул Императорского Высочества.)

Жозефина во время очередного чаепития сказала Александру:

— Людовик, младший сын казненного короля, жив. Это я помогла ему бежать из парижской тюрьмы Тампль. А помогал мне в этом термидорианец Баррас, с которым меня связывали давние отношения...

Выдержав многозначительную паузу и увидев, как пристально, почти не дыша, слушает ее русский царь, она продолжила:

— Баррас подменил Людовика хилым, больным ребенком, взятым из приюта... Нам удалось перевезти наследника в Вандею. Четыре года его скрывали там в заброшенном замке, а затем переправили в одну из сочувствующих французской трагедии стран.

— В какую? – не сдержал возбуждения Александр. — И зачем Вам это надо было, не понимаю?

— Я знала, что Наполеон очень скоро оставит меня ради другой женщины, и вообще Франция достойна законного правителя... А в какой стране находится дофин, я скажу вам позже.

— Я все понял, – сказал русский царь, — завтра же пойду к Талейрану и заявлю, что французский престол законно принадлежит сыну убиенного короля. Я все понял!

На следующий день, 10 мая 1814 года, Жозефина получила из Парижа роскошный букет, и ее здоровье мгновенно ухудшилось.

Пересиливая слабость, мадам де Богарне осталась в салоне — для беседы с русским монархом. После обеда ее дети играли на прекрасном газоне перед дворцом. Она тоже пыталась принять участие в игре, но силы вдруг ее оставили, Жозефина была вынуждена присесть. Изменение ее настроения не осталось незамеченным, женщину расспрашивали о самочувствии, и слышали в ответ уверения в том, что ей надо всего лишь немного отдохнуть. Вскоре после того, как гости удалились, бывшая первая дама Франции впала в пятичасовой летаргический сон, а после умерла. Присланные из столицы врачи поспешили диагностировать простудную болезнь.

Однако царь Александр снова «все понял». В свой последний визит к Жозефине Богарне, уже почившей, он глаз не сводил с роскошного букета, присланного из Парижа в Мальмезон. Не сдержался и громко приказал слугам выбросить цветы, как будто напоказ выставленные у изголовья умершей. Уходя, победитель Бонапарта произнес со слезами на глазах одну лишь фразу:

— Так вот он каков, ответ Талейрана!..