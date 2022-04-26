Судьба русской бороды: от указа Петра I до распоряжения председателя Гостелерадио СССР

Алексей ФИЛИППОВ

В XVIII веке русский народ стал разделенным. Видимыми маркерами, отделяющими привнесенную, европейскую культуру от традиционной, были европейское платье и бритые щеки.

В середине апреля 1722 года, двести лет тому назад, Петр I продолжил свою долгую борьбу с бородами и «русским платьем». На этот раз она была развернута в другую сторону — бороды и зипуны должны были маркировать определенную религиозную группу, раскольников.

«Его Императорское Величество будучи въ Сенатѣ сего Апрѣля…. указалъ подтвердить накрепко старой указъ о бородахъ, чтобъ платили по пятидесять рублей на годъ, и къ тому, чтобъ оные бородачи и раскольщики никакого иного платья не носили какъ старое, а именно: зипунъ съ стоячимъ клеенымъ козыремъ, ферези и однорядку съ лежачимъ ожерельемъ. Только расколыцнкамъ носить у оныхъ козыри краснаго сукна, чего для платья имъ краснымъ цвѣтомъ не носить».

В первой половине XVIII века полковник получал триста рублей в год. В 1747 году за пятьдесят рублей, которые раскольникам каждый год приходилось платить за бороду (а на самом деле за свою веру) можно было купить двух крепостных людей и двух лошадей.

Изменить внешний вид раскольников было невозможно, — на попытки вторгнуться в их жизнь они отвечали коллективными самосожжениями, самозакапываниями и добровольными смертями от голода. С бородами других подданных Петр I обошелся куда круче. За десять лет до этого, в 1705 году, он обложил бороды царедворцев, дворян и чиновников совершенно неподъемным, запретительным ежегодным налогом в шестьсот рублей. Крупные купцы платили сто, мелкие и посадские люди шестьдесят. Крестьян постоянный налог не коснулся, но при въезде и выезде из города с каждой крестьянской бороды брали по две деньги.

Заплатившим налог выдавали специальный знак с изображением бороды и усов и надписью «деньги взяты».

Платить такие деньги не мог никто, дворяне, купцы и посадские люди отказались от бород. Для крестьян серьезным расходом были и четыре деньги: пуд (16,38 килограммов) ржаной муки стоил двадцать копеек. Отправляясь в город, они должны были заплатить пятую часть его стоимости. Пуд ржаной муки в их скудных хозяйствах был очень значим.

Но в город мужики наведывались редко, деревня жила своим, замкнутым миром. От бород крестьяне отказываться не собирались.

Так русский народ стал разделенным, видимыми маркерами традиционной и привнесенной, европейской культуры, были европейское платье и бритые щеки, и бороды с зипунами. А староверы, к которым власть и после Петра I будет относиться с большим подозрением, оказались выделенными в отдельный, не вполне полноценный класс подданных империи, заметный издали из-за стоячих красных воротников. Они отличались трудолюбием и бережливостью, среди них была развита взаимная поддержка, староверы богатели. В конце XIX века их деньги пришли в промышленность. Историки спорят о том, в какой степени поддержка вышедших из староверов капиталистов революционного движения была связана с гонениями на их веру. Но это аукнулось империи и раньше, — во время пугачевского бунта. Пугачев в 1773 году жаловал тех, кто за ним пошел, «крестом, бородой и вечной волей»: среди составивших основу и самую боеспособную часть его войска яицких казаков было очень много раскольников.

В 1772 году Екатерина II отменила налог на бороды. В купеческом сословии брадобритие после этого не удержалось: описанное Островским и Лейкиным купеческое Замоскворечье, как правило, бородато.

Благородное сословие Российской империи бород не носило. Малое исключение составили славянофилы, в царствование Николая I вызывавшие сильнейшие подозрения властей.

Внешний вид царских подданных был строго регламентирован: усы могли носить только офицеры, чиновники были обязаны гладко бриться. Короткие бакенбарды они могли себе позволить лишь добившись значительного повышения по службе. Бороды реабилитировала Крымская война. Все началось на территории России, но мода пришла к нам из Европы.

Во время осады Севастополя английская армия тяжко страдала зимой: Великобритания была мировой мастерской, пионером в технических инновациях, но логистика и снабжение оказались провалены. Тогда появился кардиган, названная по имени одного из командиров британской кавалерии лорда Кардигана шерстяная кофта — английские военные утеплялись, как могли. К тому же они перестали бриться: им было не до этого, а борода хорошо грела.

Когда армия вернулась в Англию, борода стала символом победы, признаком мужской брутальности. Это оказалось по настоящему круто, и новая мода стремительно покорила Европу. В России во времена Александра II борода была признаком здорового либерализма, при бородаче Александре III она стала символом русского духа, под знаком которого прошло это консервативное царствование. Бороду носил и Николай II: она еще была в моде.

В новой, большевистской России она тоже не была редкостью. Бороды украшали начальника Политического управления РККА Яна Гамарника и командарма второго ранга Павла Дыбенко. Это было признаком некоторой свободы, номенклатурной вольности. В конце тридцатых годов бородатый военачальник или крупный партийный работник уже стал невозможен.

После Большого террора бородачей в военной, партийной и государственной элите не осталось, их можно было найти разве что среди академических ученых. Когда в шестидесятые годы, на волне увлечения Хемингуэем, среди молодежи появилась мода на бороды, это казалось нехорошим, опасным признаком. Возглавив Госкомитет по радио и телевещанию при Совете министров СССР в 1978 году, Сергей Лапин запретил бороды и брюки на женщинах.

Сейчас мода на бороды и небритость то приходит, то уходит. Это стало символом неформального поведения и свободы, а заодно и приверженности традиционным ценностям. Бороду носят и западники-метросексуалы и нео-славянофилы. В наше время за бородой встают самые разные смыслы, но они совпадают в одном — бородачи не хотят быть такими, как все.

И тут впору вспомнить самый первый, английский налог на бороды. Когда те вошли в моду, его, в целях пополнения казны, в 1535 году ввел Генрих VIII. Этот налог просуществовал достаточно долго, со временем правила стали мягче. В конце XVI века, при Елизавете I, приходилось платить не за все бороды. Деньги брали только за те, что отрастали в течение двух недель — возраст бороды фискальные органы определяли на глазок. Убедиться в том, что люди платили, можно взглянув на мужские портреты елизаветинской эпохи: те, кто на них изображен, как правило, бородаты, и их бороды явно старше четырнадцати дней.

За прошедшие с тех пор без малого пятьсот лет положение бородачей определенно изменилось к лучшему. Государства больше не регламентируют внешний вид подданных, и теперь они подчеркивают свою индивидуальность бесплатно.

На иллюстрации: Д. Белюкин "Петр I стрижет бороды боярам", 1985 год.