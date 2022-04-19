Дьявол и импозантная посредственность: как Пауль фон Гинденбург открыл дорогу Гитлеру

Алексей ФИЛИППОВ

Этот исторический сюжет напоминает нам о том, что благими намерениями вымощена дорога в ад, а оказавшийся не на своем месте приличный человек может быть крайне опасен.

В начале апреля 1932 года, девяносто лет назад, рейхспрезидентом Германии во второй раз был избран Пауль фон Гинденбург. Знаменитый полководец Первой мировой войны, генерал-фельдмаршал, бывший главнокомандующий на Восточном фронте и начальник Генерального штаба, по сути дела, военный диктатор при кайзере Вильгельме II. Кумир буржуа, бывших и действующих офицеров, государственников и всех, кто ностальгировал по рухнувшему в 1918 году Второму рейху. Его прозвищем было «Старый Господин», он олицетворял преемственность, порядочность, надежность и традиционные ценности.

Родившийся в 1847 году Пауль Людвиг Ганс Антон фон Бенекендорф унд фон Гинденбург, дальний потомок мелкого средневекового суверена, Генриха IV, графа Вальдека и великого религиозного реформатора Мартина Лютера, был порядочным человеком в духе своего времени, — не столько XIX, сколько ХХ века — и своей военно-дворянской касты. Тем не менее это ни от чего не спасло. Его избрание стало преддверием того, что в 1933 году рейхсканцлером, то есть премьер-министром, стал Гитлер, Гинденбург сам вручил ему власть. За день до смерти Гинденбурга, первого августа 1934-го, Гитлер отменил «Старого Господина», подписав указ об упразднении поста рейхспрезидента. Когда тот умер, Гитлер назначил себя фюрером — вождем.

Все это в очередной раз подтвердило, что благими намерениями вымощена дорога в ад. А также немалую опасность того обстоятельства, когда в нужное время в нужном месте оказывается лишенный выдающихся способностей, незначительный, но вызывающий всеобщие симпатии и уважение человек — и делает головокружительную карьеру.

Пауль фон Гинденбург родился и вырос в Восточной Пруссии, краю небогатых, властных, верных долгу и кайзеру, железной рукой управлявших своими крестьянами помещиков. Они были воплощением военно-служивого извода «прусского духа», идеала верной и честной службы. Оборотной стороной этого была малая внутренняя гибкость и изрядная жестокость. Гинденбург пошел по военной стезе, сражался в австро-прусской и франко-прусской войнах и дослужился до генерала. В 1911-м он вышел в отставку.

Когда началась Первая мировая, он снова попросился на службу и очень кстати оказался под рукой у Генерального штаба. Дела на Восточном фронте обстояли из рук вон плохо, русские ворвались в Восточную Пруссию и побеждали, немецкое командование паниковало и собиралось отступать. Молодые и перспективные немецкие генералы были заняты во Франции. Получивший командование Гинденбург отправился спасать положение на Востоке в давно отмененной форме старого образца — другой у него не было. На счастье его и Рейха, начальником штаба к нему назначили Эриха Людендорфа, офицера выдающихся способностей, героя штурма Льежа. Людендорф, без малого, был военным гением — и крайне неуравновешенным человеком. Вместе они составили идеальную пару. Казавшийся воплощением старогерманских добродетелей, уравновешенный и величественный Гинденбург стал ее благообразным лицом, а его заместитель Людендорф — беспокойной душой и острым разумом.

Они побеждали, но выиграть войну не могли, измученная потерями и лишениями Германия рухнула. После смуты, когда вполне реальной казалась советизация Рейха, пришло время восстановления традиционных ценностей. В 1925-м Гинденбург в первый раз был избран рейхспрезидентом. Незадолго до этого, отсидев меньше года из причитавшихся ему пяти лет, вышел на свободу Гитлер, получивший срок за попытку вооруженного переворота, мюнхенский «пивной путч».

В жизни Адольфа Гитлера есть куда более интересные вещи, чем его отношения со «Старым Господином». Гинденбург был монументальной, производившей впечатление исключительной надежности посредственностью. Он банален, а Гитлер до сих пор ставит исследователей в тупик. Адольф Гитлер стал воплощением абсолютного зла. Еще из него пытались сделать карикатуру Пауль Людвиг Ганс Антон фон Бенекендорф унд фон Гинденбург. Но и то и другое бьет мимо цели.

Жил да был маленький человечек, художник-неудачник, самоучка, полное ничтожество. Нечто мистическое в нем проявилось разве что во время войны, среди его однополчан было в ходу выражение «счастье Гитлера». Он был исполнителен и храбр, много раз мог погибнуть, но смерть его обходила.

Затем в нем проснулся недюжинный ораторский дар: речи Гитлера заводили толпу, историки пишут, что этого совершенно не передает кинохроника.

Он начал подчинять себе людей, оказалось, что у него есть способности политика и военного стратега. Все это сочеталось с бредовыми убеждениями: будучи умноженными на безграничную власть, они превратили Гитлера в источник и олицетворение зла. А еще он воплощал в себе крайне правую, националистическую, отвергавшую прежнюю жизнь революцию. Гитлер перечеркнул всю прусскую традицию германской государственности, с ее культом служения, добропорядочности и чести. Дверь во власть перед ним распахнул олицетворявший эти ценности Гинденбург.

Когда Гинденбург сделал Гитлера рейхсканцлером, «Старому Господину» было 86 лет, и он не мог сопротивляться политической интриге, в которой участвовал и его бездарный, корыстолюбивый сын. Гитлер угрожал скандалом: Гинденбург был косвенно замешан в связанной с земельной собственностью коррупционной схеме. Политическое положение в Германии было сложным, и Гитлер, с его НСДАП, казались меньшей опасностью: «Они сломают шею коммунистам, а затем мы от них избавимся...»

В самом деле, что могла сделать партия экстремистов и крикунов в стране старой европейской культуры, где существовали давняя монархическая традиция, работающий парламент и мощная социал-демократия? Но вскоре выяснилось, что, взяв в свои руки государственный аппарат, экстремисты и крикуны могут все.

А еще здесь заключен важный, имеющий значение для настоящего и будущего урок.

Нельзя остановить поднимающуюся революционную волну — красную или белую, коммунистическую или фашистскую, прогрессивную или же варварскую, какую угодно! — опираясь на ценности прошлого, апеллируя к тому, что из сегодняшнего времени кажется «золотым веком». Для этого нужна такая же мощная, способная воодушевить людей идея. В противном случае с защитниками традиционных ценностей случится то, что произошло с отечественными сторонниками «белого дела» или с германскими противниками Адольфа Гитлера.

На иллюстрации: Гинденбург (слева) и Эрих Людендорф в штабе во время Первой мировой войны.