Дом, который построил Батюшкин

Елена МАЧУЛЬСКАЯ, Омск

Факты и вымыслы о дореволюционном особняке, ставшем в годы Гражданской войны резиденцией Колчака

Недавно в Омске увидела свет книга «История омского рода Батюшкиных». Книга необычная — драматические события российской истории начала ХХ века рассматриваются в ней через судьбу одной семьи, оставившей заметный след в коммерческой и общественной жизни Омска. Особняк Батюшкиных во времена Белой столицы был резиденцией Верховного Правителя. Этот роскошный дом с венецианскими арочными окнами даже в советские времена называли «Дом Колчака». А ныне там действует ставший историческим брендом региона Центр изучения истории Гражданской войны — научная и выставочная площадка Исторического архива Омской области.

— Когда в 2012 году в этом здании открылся Центр, возникло много вопросов, на которые ни у меня, ни у моих коллег ответа не было. Нужно было обязательно восполнить этот пробел. Самое интересное, что исторические следы Батюшкиных нашлись в разных уголках страны — в архивах Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Томска, Кемерова, Новокузнецка, Хабаровска. Иногда труд над книгой напоминал работу старателя на руднике — приходилось перелопачивать тонны руды — то есть архивных документов, ориентируясь иногда только на удачу. Я не скажу, что мне везло всегда, но иногда везло очень, — пояснил на презентации издания его автор, руководитель Центра изучения истории Гражданской войны, кандидат исторических наук, доцент Дмитрий Петин.

Глава семейства был человеком весьма закрытым и осторожным, дети следовали его примеру. Эта особенность усложнила работу с материалами: все Батюшкины старались по минимуму давать информацию о себе. Кроме документов из фондов федеральных, региональных государственных и ведомственных архивов (только в Историческом архиве Омской области просмотрены были документы тридцати фондов) Дмитрий Петин обратился к мемуарам. Много точечных ярких сюжетов помогла восстановить и омская периодика. Ведь большинство исторических документов носит клишированный характер и без других историй они не могли бы «заиграть».

Чтобы выяснить, как сложилась судьба первых владельцев особняка — Капитона Батюшкина и его семейства — сотрудникам Центра изучения гражданской войны понадобилось почти десять лет.

Долгое время считалось, что семья Батюшкиных в середине ноября 1919 года покинула Омск вместе с отступающей на восток колчаковской армией и обосновалась в Харбине. Реальная история семейства оказалась куда интересней. Судьба Батюшкиных и типична, и уникальна для своего времени.

— Капитон Батюшкин был сыном отставного унтер-офицера, который стал купцом — соответственно, к купеческому сословию он причислялся по роду деятельности отца. Но когда юноша окончил Омскую учительскую семинарию и начал преподавать, ему пришлось перейти сначала в мещанское сословие. По правилам того времени, чтобы заниматься учительской деятельностью, необходимо было отчислиться от купеческого сословия. Преподаватель в государственном образовательном учреждении был приравнен к чиновнику, кем в итоге и стал Капитон Алексеевич, а закон запрещал чиновнику вести коммерческие дела, — пояснил Дмитрий Петин.

Впрочем, потом отставной коллежский асессор Батюшкин (к моменту завершения карьеры в 1896 году он был смотрителем училищ Кузнецкого округа), как он подписывался в документах, будет участвовать в коммерческой деятельности. В 1910-е годы Батюшкины владели несколькими зданиями в деловой части Омска и магазином, где продавались бакалейные, гастрономические и колониальные товары. Весь бизнес по бумагам числился на жене — дочери омского купца1-й гильдии Терехова, Елизавете Георгиевне, но реальным распорядителем был Капитон Алексеевич.

После известных событий Капитон Батюшкин сумел встроиться в советский социум. С декабря 1919 года он работал управляющим совхоза в Омском уезде (в своем же бывшем имении близ Ачаира). Потом поступил на службу в Омский губернский финансовый отдел, служил в Сибирском округе путей сообщения инструктором бюро нормирования. В 1926 году по инвалидности вышел на пенсию, после чего недолго был секретарем приходского совета Пророко-Ильинской церкви. А в 1927 году умер от тифа.

Слухи об эмиграции в Харбин оказались правдой лишь в отношении одного из сыновей Капитона Алексеевича — Николая. Из всего большого семейства (у супругов было семеро детей) у него оказалась самая яркая судьба.

Николай Батюшкин проучился на естественном отделении физико-математического факультета Петроградского университета всего полгода. Потом он был призван в армию «по мобилизации студентов» и направлен во 2-ю Петергофскую школу прапорщиков. К началу 1917 года прапорщик Батюшкин был назначен на должность младшего офицера роты 39-го Томского пехотного полка, воевавшего Юго-Западном фронте. Но участвовать в боевых действиях ему пришлось недолго — вскоре после Октябрьского переворота, он, как и множество других офицеров, был демобилизован с военной службы.

Николай вернулся к своим родным в Омск, где к тому времени установилась советская власть, сразу включился в подпольную борьбу. В начале лета 1918 года он вновь окажется в действующей армии — в отряде атамана Красильникова в должности начальника пулеметной команды. Участвовал в знаменитом государственном перевороте, произошедшем в ночь с 17 на 18 ноября 1918 года — тогда несколько офицеров свергли Временное Всероссийское правительство (Директорию) и Верховным правителем стал адмирал Колчак. За годы Гражданской войны Николай Капитонович получил два боевых ордена и четыре армейских чина, закончив воевать ротмистром. В эмиграции Николай Батюшкин работал кассиром Дальневосточного ломбарда. Как сложилась его после того, как территорию Северной Маньчжурии заняли советские войска, неизвестно.

Об остальных членах семейства Батюшкиных сведений меньше. По документам старшая дочь Капитона Батюшкина Мария работала счетоводом в нескольких советских организациях. Антонина и Зинаида Батюшкины тоже остались в родном городе — они работали канцелярскими служащими. Александру Батюшкину, который изначально готовился к военной карьере и в годы Первой мировой войны служил офицером, участвовать в боевых действиях не довелось — по состоянию здоровья его в 1917 году признали негодным к военной службе. Далее его следы теряются. О Сергее Батюшкине информации крайне мало.

Младший сын хозяина особняка на Береговой улице Алексей Батюшкин в советское время жил в Барнауле, служил бухгалтером в разных структурах, ушел на фронт в 1942 году в одну из Сталинских добровольческих бригад. Воевал рядовым солдатом — пулеметчиком и телеграфистом, дошел до Берлина. Кстати, в его семье жила и мама, Елизавета Батюшкина, которая своего супруга пережила на двадцать лет.

В семье Алексея Капитоновича чудом сохранился семейный архив Батюшкиных.

— Галина Георгиевна Коршункова, племянница супруги Алексея Батюшкина, совершила настоящий архивный подвиг — она сохранила остатки семейного архива. Документов там немного, но очень много фотографий. У нас не было ни одной фотографии Капитона Батюшкина, а теперь стало четыре, — отметил Дмитрий Петин.

Галина Георгиевна рано осталась без родителей, и Алексей Капитонович с супругой участвовали в ее воспитании. Она окончила Новосибирский медицинский институт, работала врачом. А уйдя на заслуженный отдых, стала выкладывать в соцсетях рассказы о своей семье. Омские историки Дмитрий Петин и Максим Стельмак увидели в Живом журнале фото старинного подстаканника 1916 года с подписью, что это подарок Капитона Батюшкина супруге на 25-летие супружеской жизни. Списались с автором, и в декабре 2017 года Максим Стельмак поехал к щедрой дарительнице в город Железногорск Курской области. Кроме архива Галина Георгиевна передала омичам сохранившиеся предметы, большую коллекцию грампластинок и виктролу Columbia, которую любил слушать дядя Алексей. Упаковывая семейные реликвии, Галина Георгиевна сказала: «Вот наконец-то вы поедете домой».

Вторая часть книги посвящена истории особняка. Среди деревянных построек Ильинского форштадта особняк на Береговой улице выглядел настоящим дворцом. Его фасады с выразительными декоративными лепными элементами решены в стиле неоренессанс. Они асимметричны и разнохарактерны. В доме была автономная котельная, два камина, уникальная бесфорточная система вентиляции и воздухоотвод, водопровод, электричество и даже телефон. Этот дом всегда считался знаковым в Омске. И в разные эпохи выполнял разные функции. В июле 1918 года там разместилось Министерство снабжения Временного Сибирского правительства, потом здесь находилась Личная резиденция адмирала Колчака. С 1919 по 2011 годы в особняке поочередно находились Сибирское управление военно-учебными заведениями, детский дом, окружной отдел ОГПУ, костнотуберкулезный санаторий, картографическая фабрика, ЗАГС…

Написанная легким слогом, прекрасно изданная книга снабжена именным, географическим и предметным указателями. Многочисленные фотографии, часть из которых опубликована впервые, колоритно вписаны в общую повествовательную канву. Хотя Дмитрий Петин уверяет, что точку ставить еще не время. По мнению научной общественности, вышедшая монография — уникальный пример микроисторического повествования о противоречивом прошлом России в ХХ веке.

Фотографии предоставлены Историческим архивом Омской области.