Чарльз Диккенс: сказочник, приносящий надежду

Алексей ФИЛИППОВ

Почему книги Диккенса стоит читать детям, что они могут дать взрослым и каким образом его писательская биография напоминает о сетевой литературе.

В феврале исполнилось 210 лет Чарльзу Диккенсу, для англоязычного мира эта дата очень значима. Диккенс — классик не только английской, но и мировой литературы, однако в нашей стране его произведения давно выпали из массового читательского обихода. Но их все равно знают — хотя бы из-за вышедшего в 1972 году телеспектакля по «Посмертным запискам Пиквикского клуба», где играли Александр Калягин, Валентин Гафт, Михаил Козаков, Ролан Быков, Евгений Весник, Татьяна Васильева и много других великолепных актеров. А еще из-за многочисленных английских и американских фильмов, снятых по книгам Диккенса. Их можно увидеть в программах телеканалов, они идут на стриминговых платформах. Поэтому о нем в нашей стране знают и те, в чьих семьях нет знаменитого тридцатитомного собрания сочинений Диккенса с прекрасными иллюстрациями Р. Сеймура и «Физа» Х.Н. Брауна, выходившего в 1957–1963 годах.

В то время оно стало важным событием в жизни библиофилов, украшением кропотливо собиравшихся домашних библиотек: в СССР книги были большой ценностью. Во многих домах от них еще не избавились, и там, откуда прежние традиции не ушли, Диккенса прочитан. Но теперь он стал не взрослым, а детским писателем — у него слишком ясная мораль, чересчур одномерные персонажи, а сюжеты могут показаться сказочными. Зло в книгах Диккенса не может победить никогда, ни при каких обстоятельствах: главный герой у него обязательно получит свою награду. Порок будет наказан, а хорошие люди, что бы с ними поначалу ни происходило, не пропадут. Его мир устроен просто и ясно, он тысячей нитей связан с прошлым, здесь все дышит помогающими настоящему традициями.

Его герои живут в старых, построенных еще дедами, уютных и разумно устроенных домах: прочитав о них, хочется немедленно туда вселиться. Там растут посаженные сотни лет назад дубы. Трактирщики гостеприимны. В каминах жарко пылает пламя, — как славно согреться возле него в холодный осенний вечер!..

Другой полюс его разделенной на счастливых и несчастных вселенной выписан также ярко. Это страшный мир трущоб, разваливающихся домов, неразвитых, обреченных судьбе своих родителей детей, умирающих от голода и болезней, которые никто не лечит, женщин. Те, кто оказались на дне, попадают в ад, существующий прямо на земле, рядом с прекрасным миром, в котором обитают обладатели независимого дохода, службы или, на худой конец, крепкого здоровья, позволяющего в поте лица зарабатывать хлеб насущный. Участь должников или бродяг — долговая тюрьма или страшный работный дом, где гораздо хуже, чем в тюрьме.

Это разделение, по Диккенсу, неизбывно и вечно. Оно обусловлено несовершенством человеческой природы и несправедливым устройством мира, с которым ничего нельзя сделать, но милосердие и доброта в какой-то степени могут поправить дело. Положения вещей они не изменят, но кто-то будет накормлен, другие получат лекарства, а кому-то, возможно, очень крупно посчастливится, и он найдет другую судьбу.

Проштудировавшим тридцатитомник Диккенса детям не то чтобы повезло, — их жизнь от этого лучше не станет. Но, возможно, повезет тем, с кем им придется иметь дело, когда они повзрослеют, ведь книги Диккенса воспитывают в людях хорошее. Этим и берет поставленный в 1972 году Александром Прошкиным телевизионный спектакль: он ничуть не устарел и его до сих пор любят зрители. Режиссер точно уловил суть диккенсовского мира, его гармонию и основные принципы, которые не может разрушить никакое зло. Это своего рода психотерапия — книги Диккенса можно рекомендовать не только детям, но и как следует пожившим, сильно битым обстоятельствами и разуверившимся во всем хорошем людям.

И у них, возможно, появится вера в чудо, которое может изменить наш несовершенный мир к лучшему. Сам Диккенс в чудеса не то чтобы верил, — они с ним происходили, и это многое объясняет в его книгах.

…Прежде чем написать фразу, он ее слышал. Во время работы над книгами ему постоянно докучали кстати и некстати являвшиеся персонажи. Однажды его посетил призрак покойника-отца, и он понял, что это видение, лишь погладив его по плечу. У Диккенса был дар предвидения, сильно озадачивавший тех, кто с этим сталкивался...

Певец обыденной жизни, находивший в ней не только прелесть, но и поэзию, был очень необычным человеком.

В его литературной биографии есть одна вещь, напоминающая о нашем времени, интернете и литературных платформах, где за небольшие деньги можно подписаться на публикующееся с продолжениями произведение самодеятельного писателя. «Посмертные записки Пиквикского клуба» выходили отдельными выпусками с продолжениями в течение полутора лет. Каждая книжечка была привязана к стоявшему на дворе времени года. Первые выпуски мало кто заметил, а пятый сделал Диккенса знаменитым.

На отечественных литературных платформах, где подписка на публикующуюся с продолжениями книгу стоит сто двадцать пять — сто пятьдесят рублей, новые, отечественные Диккенсы пока не появились. Но, что бы сейчас ни говорили об уходящем веке чтения, в глаза бросается другое. Время бумажной книги, возможно, и уходит, но читать люди хотят, и им по-прежнему нужны яркие герои и увлекательные сюжеты. Литературные платформы стали фабриками по производству увлекательной литературы. Или, если угодно, псевдолитературы, ведь в нашей культурной традиции в книге должно быть что-то кроме лихо закрученного сюжета. Она должна открывать новое, воспитывать и поучать.

Этого в произведениях публикующихся в интернете авторов нет, зато скорость, с которой они завоевывают аудиторию, завораживает. Человек год назад обнародовал свою первую книгу, и она нравится тысячам людей, издана в бумаге, а он публикует продолжение — так, прямо на наших глазах, рождается профессия сетевого литератора.

А там, глядишь, появится и публикующийся в интернете с продолжениями, просто и ясно пишущий о прелестях и несовершенствах нашего мира, наш собственный Диккенс. Писатель, приносящий надежду.

На анонсе: портрет Чарльза Диккенса кисти Даниэла Маклиса, 1839 год.