Ева Браун: необычная вина обычной женщины

Алексей ФИЛИППОВ

Со дня рождения Евы Браун, многолетней подруги, а затем жены Адольфа Гитлера, прошло 110 лет. Человеком она была непримечательным, не плохим и не хорошим, не злым и не особенно добрым — никаким. Обычная девушка, скорее миленькая, чем хорошенькая, в семнадцать лет, в 1929 году, познакомилась с человеком, который показался ей интересным. Он начал за ней ухаживать — вполне платонически, никакого секса! — а она так крепко в него вцепилась, что осталась с ним на всю жизнь.

Ему сравнялось сорок лет, и у него была другая подруга. К тому же он не слишком нуждался в женщинах. Всю его энергию забирала политика, и ему казалось, что женщина отберет у него часть силы. Но этому мужчине нравилось общаться с совсем юной девушкой. Его обычное общество составляли брутальные, жесткие и жестокие люди, походы в оперу с невинной юной простушкой хоть как-то это разнообразили.

Вот и все — но она начала его завоевывать. Это оказалось очень долгой историей, закончившейся бракосочетанием 29 апреля 1945 года и совместным самоубийством 30 апреля.

В Берлин Ева Браун приехала 7 марта 1945-го, обитатели бункера Гитлера понимали, что она решила умереть вместе с ним. А он в свою очередь собирался похоронить себя под руинами Германии: не выполнивший свое историческое предназначение народ должен был погибнуть. Еве Браун были чужды эсхатологические настроения и мистические предвидения, на которые был богат ее мужчина. Она всю жизнь хотела стать его женой и получила свое 29 апреля 1945-го: более призрачное счастье трудно себе представить.

Сама по себе Ева Браун не слишком интересна. Но интересна степень ее ответственности, соучастия в том зле, которое творил и олицетворял ее мужчина. Она была вне политики, и всего лишь завоевывала Гитлера, два раза совершив попытки самоубийства, — после этого он удостоверился в ее преданности.

Поначалу Ева была тенью Гитлера, затем стала хозяйкой его дома, выжив или выдрессировав всех, кому она не нравилась. Ее участие в жизни страны сводилась к тому, что она стала негласным цензором кино: Ева Браун пересказывала Гитлеру содержание фильмов, у него на них не было времени.

Не замешанная ни в чем преступном, в меру своих сил украшавшая жизнь Адольфа Гитлера, внутренне она так и осталась девушкой из среднеобеспеченной мещанской семьи. В этом отношении Ева Браун и Гитлер идеально подошли друг другу: у него были такие же социальные корни. Вкусы фюрера германского народа, несмотря на его богемные претензии, так и остались мещанскими.

Ева Браун может показаться аллегорией глубинной Германии, жившей своей обычной жизнью, несмотря на то, что происходило в Третьем рейхе и мире. Советский военный разведчик, майор ГРУ Анатолий Гуревич-«Кент», работавший в Брюсселе и оказавшийся во время войны в Берлине, позже описал то, что его поразило. Обычные немцы были вежливы и приветливы с людьми, носившими на одежде желтые звезды, только это выдавало в евреях отверженных и обреченных.

Большинство немцев не были злодеями — они оставались обычными люди, жившими своей обычной жизнью до тех пор, пока на них не начали падать бомбы. В какой степени они ответственны за ужасы развязанной Германией мировой войны, Холокост и геноцид на оккупированных территориях, внутренний террор? Политика совершалась помимо них, от них мало что зависело — быть может, они ни в чем не виноваты?

Немцы жили с этим ощущением довольно долго. Свою историческую ответственность они приняли через много лет после того, как завершилась Вторая мировая война. Понимание того, что неучастие и недеяние не освобождает от вины за то, что ты НЕ сделал, — не вмешался, не встал на пути зла, — пришло к ним очень поздно. Все это имеет прямое отношение к Еве Браун, в замужестве Еве Гитлер.

Клинической дурой она, судя по тому, что о ней вспоминали современники, не была. Но видела Ева Браун только то, что хотела. То, что ей было удобно, — а на все остальное закрывала глаза. Она жила в своем маленьком мире, преследовала свою, дорогую только ей цель. Она существовала ради себя самой. Ее мужчина обеспечивал ей прекрасную жизнь. Некоторый масштаб ее личной истории придает ставшее прелюдией к самоубийству бракосочетание в бункере, но такой финал был вполне логичен. Ее жизнью стал Гитлер, вместе с ним она и завершилась.

В 1945 году такое ощущение было у многих немцев. Им казалось, что с Германией покончено навсегда, но это было не так. Вот только Еве Браун в новом мире места не было. Костер, на котором ее и Гитлера, предварительно облив бензином, сожгли в саду Рейхсканцелярии, может показаться аллегорией очистительного огня, испепелившего и зло Третьего рейха, и компромиссы с совестью, без которых оно было бы невозможно.