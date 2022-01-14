Закат эпохи: большая история и смерть Анатолия Эфроса

Алексей ФИЛИППОВ

14.01.2022

Закат эпохи: большая история и смерть Анатолия Эфроса

Сегодня смерть замечательного театрального режиссера Анатолия Эфроса в 1987 году кажется одним из признаков того, что у страны отмирала душа.

Перестройка только-только началась, но уже стало очевидно, что ничего не получается. Объявленное в 1985 году «ускорение», приоритетное развитие тяжелого машиностроения, обернулось товарным голодом и скрытой инфляцией государство тратило валюту на станки, а на товарах «народного потребления» экономило. Впереди были всеобщий раздрай и крах СССР, но атмосфера и настроения 1987-го оставались самыми радужными. В мае на Красной площади приземлится благополучно преодолевший все рубежи ПВО немецкий пилот-любитель Матиас Руст. Граждане СССР расценят его появление как забавный прикол, часть интересного спектакля, в который быстро превращалась советская жизнь. Михаил Сергеевич Горбачев использует этот случай для чистки в рядах высшего военного командования.

А 13 января 1987-го умер замечательный театральный режиссер Анатолий Эфрос. Эта смерть, как и многое происходившее в 1987-м, была символичной. Ее ускорило то, что происходило в Театре на Таганке, главным режиссером которого работал Эфрос. Но в новом, зарождающемся в конце восьмидесятых мире искусству Анатолия Эфроса не было места.

В 2006-м в интервью «Российской газете» Юрий Любимов сказал об Эфросе так: «У нас был разный взгляд на жизнь. Он считал, что его микромир спасет его от всего дурного. А я говорил, что это в любую минуту разрушится и нужно как локаторами чувствовать все, что творится вокруг. И переносить это на сцену. Иначе начинаешь заниматься чистой эстетикой».

Так все и было: в своих спектаклях Эфрос вел речь о себе, и это в лучших проявлениях были интереснейшие театральные опыты саморефлексии. Его работы бесконечно далеки от охоты за публикой. В конце восьмидесятых наш театр стал резко публицистическим, а позже буржуазным, и существовать в нем он бы не смог.

В известном смысле Эфрос стал жертвой перестройки. Он пришел в Театр на Таганке вместо оставшегося в эмиграции и лишенного советского гражданства Любимова в 1984-м, когда советская власть казалась вечной, и возвращение Любимова невозможно было представить. В 1987-м оно стало реальностью. Неприятие артистов Таганки и общественный остракизм измучили Эфроса.

Он подписал составленное на Таганке коллективное письмо, где шла речь о том, что Любимов должен вернуться, но после этого уйти из театра пришлось бы ему. Эфрос оказался в жуткой ситуации, его сердце не выдержало, и он умер. А возвратившийся в перестроечный СССР Юрий Любимов попал в новую, незнакомую и чужую страну. Ни одного спектакля, равного тому, что он делал в прошлом, Любимов не поставил, Таганка раскололась и разделилась на две части. Из «своей» половины ему в конце концов пришлось уйти.

Любимов создавал остропублицистический театр, и ему был нужен оппонент, а в горбачевском СССР и постсоветской России спорить стало не с кем. Искусство Эфроса было камерным, тонким, нежным в советский канон оно не укладывалось, но он счастливо работал очередным режиссером театра на Малой Бронной, в выделенной ему начальством резервации. Причины, почему из спектаклей Любимова ушли былые драйв, ярость, напор и огонь, можно найти во внешних обстоятельствах. Трагедия Эфроса была связана с внутренними, личными причинами.

В эфросовских «Дон Жуане» (1973), «Женитьбе» (1975), «Отелло» (1976), «Месяце в деревне» (1977) звучала внутренняя музыка, жило волшебство, а в «Дороге» (1979) этого не стало, и с его «Трех сестер» (1982) публика уходила. В чем тут было дело, не скажет, наверное, никто отчего в душе художника звучала какая-то нота, а потом исчезла? Почему Эфросу были дороги и интересны артисты, с которыми он работал много лет, а затем они стали друг другу чужими и превратились во врагов? Много писали о том, как Эфроса и главного режиссера на Малой Бронной Дунаева «съел» директор театра, но главным в этой истории все же были отношения с актерами.

Этим внутренним надломом и опустошенностью, наверное, и объяснялся его приход в Театр на Таганке, труднообъяснимый с точки зрения профессиональной этики и дружеских отношений с Любимовым. Поступок был ложным, Эфрос оказался в глубоко несвойственной ему роли «государственного» режиссера. В июле 1985-го он получил орден Трудового Красного Знамени. Очередному режиссеру театра на Малой Бронной такую высокую награду не дали бы.

Продолжение этой истории оказалось ужасным: о том, как горько пришлось Эфросу на Таганке, в середине восьмидесятых судачили все кому не лень. Но главным оказалось то, что равновеликих своим лучшим работам спектаклей он там не поставил это сразу бы перевернуло ситуацию в его пользу.

Эфрос внутренне погас, словно почувствовав, что время его театра безвозвратно уходит: в девяностые годы были непредставимы такие спектакли, как его тонкие, нежные, полные саморефлексии работы. Приходило время броского, резкого, развернутого на публику, ориентированного на быстрый успех театрального искусства недаром символом отечественного театра начала девяностых стали работы Виктюка.

Эфрос был принципиально небуржуазен. Несоветское по эстетике, его искусство было очень советским по своей интенции: способу мышления и бессознательным намерениям. Одинокий, чуждый большой истории, ушедший во внутреннюю эмиграцию человек разбирался с собственной душой, интеллигентным людям шестидесятых-семидесятых годов была близка такая позиция. В девяностые им стало не до театра, а потом они куда-то делись.

1987 год, в котором умер Эфрос, был временем больших надежд: в августе в телеэфир в первый раз вышел «Прожектор перестройки», в ноябре прошла презентация книги Горбачева «Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира». Талоны на сахар к этому времени уже ввели из-за антиалкогольной кампании расцвело самогоноварение, и рафинад стал дефицитом.

На этом фоне смерть театрального режиссера мало что значила: страна жила великими переменами и готовилась к лучшему будущему, не обращая внимания на такие мелочи. А сейчас смерть Эфроса кажется одним из признаков того, что у страны отмирала душа.

То, чем были прекрасны лучшие спектакли Эфроса, скоро превратилось в анахронизм, и началась совсем другая жизнь.  

Фотографии: Александр Макаров / РИА Новости. На анонсе: АГН «Москва».
«Академии кинематографического и театрального искусства Н.С.Михалкова»