Король парфюма Эрнест Бо: в его московском саду благоухали розы

Кирилл ПРИВАЛОВ

Вот уже целое столетие духи «Шанель №5» остаются самым известным в мире парфюмерным брендом и воспринимаются большинством землян как один из символов Франции. На самом же деле знаменитый эликсир с тонким, неповторимым ароматом ассоциировался когда-то с образом России. Ведь создал этот парфюм близкий нам по духу и самосознанию человек, по фамилии и происхождению — француз, но в то же время настоящий русский.

Его дед Жан-Батист Бо попал в плен, будучи наполеоновским солдатом, и, как тысячи его соотечественников, остался в России. В отличие от большинства соратников, превратившихся здесь в Матисовых, Сентебовых, Капраловых, Деноткиных, Редикульцевых, Медлевых, менять фамилию не стал, поскольку старая, доставшаяся по наследству звучала в Санкт-Петербурге весьма художественно. Недавний гренадер, статный и представительный, стал артистом труппы Императорского театра. Его сын Эдуард Ипполит богемной судьбе родителя предпочел тогда еще малоизвестное в России ремесло парфюмера.В середине XIX века в стране началась индустриальная революция. Вместе с металлургическими заводами и железными дорогами вырастали и парфюмерные фабрики: благосостояние массово становившихся горожанами людей росло, и им хотелось красивой, сопровождаемой приятными запахами жизни.«Я вернусь во Францию умирать, но жить и работать могу только в России», — сказал однажды Анри Брокар, превратившийся здесь в Генриха Афанасьевича. Недаром он, прозванный «душистым Анри», входил в плеяду виртуозов обоняния, заложивших основы нашей отечественной парфюмерии, которая по праву считалась одной из лучших в мире. Альфонс Ралле, Адольф Сиу, Александр Остроумов, Самуил Чепелевецкий — широкой публике эти имена сегодня не известны, но их подвиг на ароматном фронте, несомненно, заслуживает всяческих почестей. На Всемирную выставку 1900 года в Париже россияне привезли не дух кваса и кислых щей, а изысканные парфюмы, завоевавшие самые престижные дипломы и Гран-при. Внук наполеоновского вояки Эрнест Бо приложил к этому чуду свою руку, а точнее — нос.Создателя духов в профессиональной среде так и называют — «нос». Отменным обонянием и умением анализировать запахи Эрнест отличался с детства. Едва ему исполнилось семнадцать, как он поступил лаборантом на основанную Альфонсом Ралле фабрику. В конце позапрошлого столетия она располагалась в Теплом переулке, в Хамовниках.Те, кто ныне ходит постоянно по улице Тимура Фрунзе, едва ли подозревают, что на месте теперешних офисов интернет-гигантов когда-то располагалась крупнейшая российская косметическая фирма (поставщик Императорского двора, а также князя Черногории и шаха Ирана). В советское время на ее базе вырастет фабрика «Свобода».«Я начал свою работу в 1898 году в Москве. Мой старший брат был тогда администратором «Ралле», — писал Эрнест Бо в «Воспоминаниях парфюмера». — На этом большом предприятии работало 1500 рабочих. Фабричное оборудование и социальная организация были совершенны по тому времени. Дому приходилось приспосабливаться к чрезвычайно обширному рынку (180-миллионная Россия, Китай, Персия, Балканы и т.д.) и считаться со вкусами русских женщин в использовании духов и предметов роскоши. Полные поезда увозили во все стороны света туалетное мыло, рисовую пудру, одеколон и духи».К началу XX столетия продукция фирмы составляла 37 процентов всего косметического производства России. Чтобы не зависеть от поставок из-за рубежа, на юге империи были заложены плантации по выращиванию эфирно-масличных культур для получения веществ, необходимых в производстве «благовонных товаров».Товарищество — таким был официальный статус предприятия — четырежды награждалось высшим знаком качества, государственным гербом империи. Больше ни одна из российских компаний эту награду столько раз не получала. Фабрика «Ралле» являлась пионером и в области рекламы: выпускались открытки с видами Москвы, календари, карандаши и даже периодическое издание «Полная энциклопедия женских рукоделий». Понятия «логотип» тогда еще не существовало, однако фирменный знак товарищества мелькал в России повсюду. Смелый маркетинговый ход, не замедливший отразиться в городском фольклоре, был сделан с помощью частушек: «Вновь весна несет подарки / Пробудившейся земле. / Небеса чисты и ярки, / Как прилавки у «Ралле».Все ожидания и перспективы пошли прахом с началом Первой мировой. Эрнест Бо перевел свои накопления в фонд поддержки раненых и поспешил добровольцем в армию — французскую, ибо числился гражданином Третьей республики. Воевал с германцем на совесть, был ранен, награжден орденами и, главное, дождался победы. Правда, для русского француза она оказалась горькой. Из Москвы от вчерашних сотрудников пришла депеша: «Не возвращайтесь. Фирма национализирована». В 1918 году предприятие с пятью сотнями наименований ассортимента, рождавшее, как гласила реклама, «более 200 запахов превосходных из цветочных экстрактов», было превращено большевиками в Государственную мыловарню №4 треста «Жиркость» и начало выпускать лишь один продукт: дешевое мыло.Эрнест Бо воспринял это как наглый, вульгарный вызов самой цивилизации. Тридцатисемилетний боевой офицер, человек кипучего темперамента не мог оставаться в стороне от борьбы с большевизмом. Летом 1918-го парфюмер в погонах высадился на причале Соборной пристани Архангельска в составе франко-британского контингента и тут же ринулся в бой, возглавил отряд добровольцев, который выбил из города Онега занявших его красноармейцев. За храбрость Бо получил от Временного правительства Северной области орден Святого Равноапостольного и Великого Князя Владимира 4-й степени с мечами и бантом. Как блестящего знатока русской речи лейтенанта привлекли к деятельности разведотдела штаба Главного верховного командования союзных войск. Тут-то и начались, мягко говоря, странности.«Лейтенант Бо — бывший крупный московский коммерсант, среднего роста, толстый, с круглой, обрюзглой бритой физиономией, напоминающей бульдога. С широкой инициативой в проявлении зверств Бо был типичным жандармом и охранником. Под его «отеческим попечением» и находился лагерь военнопленных на острове Мудьюг», — так революционер Павел Рассказов писал в своих «Записках заключенного». О ком, спрашивается, даны такие сведения — неужто о красавце-бонвиване, хранителе безукоризненного стиля, холеном завсегдатае театров? Никаких свидетельств о зверствах со стороны Эрнеста Бо не сохранилось, мемуары, судя по всему, крепко попахивают пропагандой. Рассказов (он являлся видной фигурой у красных, пока не погиб от испанки) утверждал: когда заключенные лагеря потребовали соблюдения их прав, Бо осадил недовольных: «Вы — не люди, а большевики! Бандиты и изменники родине».А вот такую фразу, если учесть специфику времени, потомственный, убежденный в преступной природе большевистского переворота монархист произнести вполне мог. Старая Россия казалась ему прекрасной, а новая — невежественной, грязной и дурно пахнущей. Вернувшись во Францию, Эрнест Эдуардович начал новую жизнь: как и перед революцией, стал техническим директором на том же заводе «Ралле», восстановленном в одной из столиц мировой парфюмерии Грассе. Оттуда было рукой подать до заполненной белыми эмигрантами Ниццы, где ему встретились давно знакомые лица.Высланный из России за убийство Распутина и таким образом спасенный от расстрела большевиками великий князь Дмитрий Павлович представил парфюмеру свою богемную пассию Коко Шанель: «Габриэль начинает тернистый путь в от-кутюр. Если она запустит свой фирменный аромат, это поможет ее карьере». Стройная мадмуазель с искусным макияжем и мальчишеской прической понравилась Бо. Он показал ей несколько своих парфюмов. На одном из них барышня остановила выбор. «Как назовем эти духи?» — спросил мастер. «Шанель №5, — моментально ответила та, кого в полусвете прозвали Коко. — Я представляю коллекцию платьев пятого числа пятого месяца. Пятый номер принесет духам успех».Девица оказалась весьма предприимчивой, но ничего не смыслила в парфюмерии. Габриэль, конечно же, понятия не имела, что альдегидный «коктейль №5» был близок по своему аромату к «Букету Екатерины», духам, которые Бо выпустил еще в начале века в Москве и посвятил императрице Екатерине Великой. Еще одним изобретением Эрнеста Эдуардовича из «прошлой жизни» были «зимние духи», раскрывающие свои достоинства на морозном воздухе (их еще прозвали «духами для меха»; в нулевые годы XX столетия мода душить меха дошла из Москвы и Санкт-Петербурга до Европы). Тающая зимняя нота — вот еще одно откровение Бо, записывавшего формулы парфюмов так, как композитор составляет партитуры.Сам же маэстро на вопрос о том, как появился бренд «Шанель №5», ответил: «Я создал эти духи в 1920 году, когда вернулся с войны. Часть моей военной кампании прошла на Севере и за Полярным кругом, во время полуночного солнцестояния, когда озера и реки излучают особую свежесть. Этот характерный запах я сохранил в своей памяти».Говоривший акающей московской скороговоркой, он любил читать нараспев стихи товарища по эмиграции, известного парижского литератора Дон-Аминадо: «Но один есть в мире запах, / И одна есть в мире нега, / Это русский зимний полдень, / Это русский запах снега».Где бы и что бы Эрнест Бо ни делал, всюду возникала частица образа близкой-далекой страны: в масонской ложе «Свободная Россия», созданной им вместе с писателем Марком Алдановым, историком Константином Грюнвальдом и послом Временного правительства во Франции Василием Маклаковым; в квартире на бульваре Делессер, превращенной в музей русского антиквариата; в лабораториях косметических компаний (в том числе «Шанель» и «Буржуа»), где он трудился вместе с десятками эмигрантов.«Иногда, чувствуя, что сумел верно передать то, что искал, и, будучи в особенно хорошем настроении, Эрнест принимал победоносный вид и, смеясь, объявлял, что чувствует себя Наполеоном французской парфюмерии, — вспоминал о Бо его ученик Константин Веригин (его неоднократно избирали председателем Ассоциации парфюмеров Франции). — Мы кланялись ему тогда придворным поклоном, и вся атмосфера лаборатории заряжалась творческой энергией, способствовавшей новым открытиям в области ароматов».Прославив фирму «Шанель», он породил бессменный диктат кутюрье в мире парфюмерии, не говоря уже о том, что альдегидные, то есть синтетические, ароматы стали революционным изобретением, определившим развитие отрасли на века вперед.За год до своей смерти уступив (крайне неохотно) лидерство молодым мастерам, великий парфюмер ушел из жизни — в восемьдесят лет. Его отпевали в храме Нотр-Дам-дю-Валь-де-Грас, рядом с его парижской квартирой. Весь пол собора был устлан, согласно воле усопшего, лепестками роз, любимых цветов Эрнеста Бо, когда-то росших в его московском саду.