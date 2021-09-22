«Я не знал, что ты мой враг»: судьба СССР и семейная драма

Алексей ФИЛИППОВ

22 сентября 1901 года, 120 лет назад, родилась Надежда Аллилуева, вторая жена Иосифа Сталина. Она застрелилась 9 ноября 1932-го, в 31 год. После этого вождь сильно ожесточился, и расплачиваться пришлось стране.

12 марта 1917 года 39-летний Иосиф Джугашвили приехал в Петроград и сошел на перрон, держа в руках плетеный чемоданчик с вещами и футляр с пишущей машинкой. Свободу ему дала Февральская революция. Ссылка в деревню Курейка за Полярным кругом осталась в прошлом — там прозябали 67 человек, принадлежавших всего к трем семьям. Денежных переводов в ссылке он не получал и жил очень бедно. Охотился вместе с тунгусами, а те удивлялись его удаче. Сталина тунгусы уважали, потому что он никогда не промахивался, и приходили к нему в избу просто помолчать час-другой.

В Курейке он полюбил одиночество, а его лучшим другом была собака Тишка. 13-летняя крестьянка Лидия Перепрыгина родила ему сына. Она считала Сталина мужем, но он, уехав из Курейки, не заботился ни о ней, ни о ребенке. Его заполярный сын Александр не поднялся выше заведующего столовой, а Лидия Перепрыгина через много лет вспоминала:

— В свободное время И. В. Сталин любил ходить на вечеринки. Всегда был веселый, любил танцевать, играть и петь, особенно любил петь песню «Я золото хороню, хороню».

В те годы у Сталина еще был прекрасный певческий голос, тенор. Играл он на гармошке, а мужики под его музыку и пение плясали «русскую». За хромоту и оспины в Курейке его прозвали Оськой корявым.

Все это было и прошло: приехав в Петроград, Сталин отправился к давним знакомым, в семью старого революционера, рабочего и социал-демократа Сергея Яковлевича Аллилуева. Они познакомились в Баку. Тогда Сталин спас его двухлетнюю дочь Надю, случайно упавшую в воду.

Через год, в 1918-м, он женится на 16-летней Надежде Аллилуевой. Их отношения начались вскоре после того, как Сталин появился в Петрограде. Что бы потом ни говорили, брак оказался счастливым, во всяком случае поначалу. Они были очень близкими людьми. Свою роль, очевидно, играло то, что проживший долгую, тяжелую, опасную жизнь чрезвычайно волевой мужчина женился на девочке. Сталин должен был относиться к ней не только как к жене, но и как к ребенку. А потом Надежда Сергеевна повзрослела. Характер у нее оказался жестким, и в семье начались проблемы.

К тому же она была не самым здоровым человеком, из-за неправильно сформированных костей черепа у нее случались сильнейшие головные боли. Писали и о том, что у Надежды Сергеевны была склонность к шизофрении и депрессиям. Если это и правда, то ситуацию многократно усугублял характер Сталина, — тот умел быть невыносимым.

В семье случались тяжелые сцены: Виталий Вульф в одной передаче рассказывал о том, как взбешенный Сталин встал из-за стола: «Жить с тобой невозможно, — сказал он жене. — Но и без тебя жить невозможно». Саймон Себаг-Монтефиоре Джонатан в книге «Двор Красного монарха. История восхождения Сталина к власти» писал: «Сталин и Надя то относились друг к другу с большой любовью и нежностью, то изливали потоки гнева и ярости». Их дочь Светлана считала, что поводом к самоубийству стала «всего-навсего небольшая ссора на праздничном банкете в честь XV годовщины Октября. «Всего-навсего», отец сказал ей: «Эй, ты, пей!» А она «всего-навсего» вскрикнула вдруг: «Я тебе не — ЭЙ!» — встала и при всех ушла вон из-за стола…»

А потом она долго гуляла по ночному Кремлю со своей подругой, женой Молотова. Плакала, жаловалась на жизнь с мужем и говорила о разводе.

А Сталин уехал на дачу. Жена несколько раз ему звонила, но он бросил трубку во время разговора и больше к телефону не подходил. Она застрелилась, оставив ему письмо.

По словам Светланы, письмо было полно обвинений и упреков: «Это было не просто личное письмо; это было письмо отчасти политическое. И, прочитав его, отец мог думать, что мама только для видимости была рядом с ним, а на самом деле шла где-то рядом с оппозицией тех лет».

Говорили, что во время прощания, подойдя к гробу и с силой оттолкнув его, Сталин произнес по-грузински: «Я не знал, что ты мой враг». А Монтефиоре писал инче: «Гроб уже собирались заколачивать, когда Сталин внезапно остановил людей с молотками. Ко всеобщему удивлению, он неожиданно нагнулся, поднял голову Нади и начал горячо ее целовать».

После похорон Сталин был в жутком состоянии. Дочь Сталина писала: «Он был потрясен, потому что он не понимал: за что? Почему ему нанесли такой ужасный удар в спину? Он был слишком умен, чтобы не понять, что самоубийца всегда думает «наказать» кого-то».

Сталина боялись оставлять одного, временами на него накатывали приступы ярости. Он говорил о самоубийстве, собирался подать в отставку, но этого не допустили соратники. И снова Монтефиоре: «Постоянно приходили родственники и спрашивали, не нужно ли чем-нибудь помочь. Как-то ночью к нему заглянула Женя Аллилуева (сестра Надежды Сергеевны). В комнате царила гробовая тишина. Потом она услышала какие-то непонятные хриплые звуки. Вождь лежал в полутьме на кровати и… плевал на стену».

В то время он испытал тяжелейший внутренний кризис, временами находился не в себе. Через месяц после самоубийства жены Сталин отправляет странную записку Ворошилову: «Мы видим, что оппозиция злоупотребляет водкой. Эйсмонт, Рыков. Охотиться на этих диких зверей. Томский, повторяю, Томский. Дикие звери ревут и рычат. Смирнов и другие московские слухи. Как в пустыне. Ужасно себя чувствую, мало сплю…»

Но время взяло свое: память о жене будет тревожить его до смерти, однако внешне он успокоился. Через два года после самоубийства жены Сталин напишет матери: «После кончины Нади моя личная жизнь тяжела. Ты спрашиваешь, как я живу. А я не живу, я работаю».

Письмо отправлено в 1934-м, в это время люди, входившие в высший партийный круг, с тревогой подмечали, что отношения его стали другими, жесткими и отчужденными. В хозяине страны что-то надломилось. Сталин и прежде не жаловал людей, после того, как он счел предательством смерть самого близкого человека, вождь стал безжалостен. До Большого террора оставалось 3 года.

В 1938-м умер на рабочем месте брат Надежды Сергеевны Павел Аллилуев (Светлана Сталина называла его «дядей Павлушей»), один из руководителей Главного автобронетанкового управления РККА, протестовавший против арестов военных. Подозревали, что он был отравлен. А в 1948-м Сталин посадит родственников Надежды Сергеевны, людей своего самого близкого круга. На 10 лет жену Павла Аллилуева Евгению, на 6 лет сестру Надежды Сергеевны Анну. Дочь Павла Сергеевича Кира отсидела полгода, а потом была приговорена к 5 годам ссылки.

18 лет назад, в 2003 году, я взял у нее интервью, и спросил:

— Какое впечатление производил Сталин?

— Иосиф Виссарионович был очень обаятельный. И хозяин приветливый. А Надежда Сергеевна была очень строгая с детьми. При ней не побегаешь, не похохочешь: сиди — и все...

— Значит, ничего зловещего вы в Сталине не чувствовали?

— В том-то и дело. То ли он родился великим актером, то ли просто тогда был хорошим...

— И дети его любили?

— Да. И он их тоже любил. Моего брата всегда сажал на колени: «Ах ты грибочек...»

Чужие дети к нему очень тянулись. А сталинский сын, Вася, отца побаивался. К собственным мальчишкам он придирался и с Яшей, сыном от первого брака, был очень строг. Мне кажется, Сталин, как принято у грузин, мальчиков старался воспитывать мужчинами. А к женщинам был снисходителен: Светланочку носил на руках, считал, что ей можно полениться, побольше поспать...

— Почему же Сталин посадил родственников?

— Из-за того, что был глубоко неадекватным человеком. Его нельзя мерить обычными мерками: он был непредсказуем и коварен, и чем вкрадчивей с тобой, тем больше гарантий, что посадят.

Когда взяли Анну Сергеевну и мою маму, Светлана его спросила: «Папа, за что ты посадил моих теток? Они же меня воспитали, я с ними выросла». И обожавший свою дочь Иосиф Виссарионович ответил: «Будешь приставать — и тебя посажу».

После, когда я уже сидела, он поинтересовался: «Что делают Женины дети?» Светлана ответила, что Саша (мой младший брат) поет в хоре. Сталин заметил: «А-а... Так он еще и поет».

— Жуткий ответ.

— Сталин часто терял чувство реальности — и не только в политике, но и в быту. Как-то пожаловался маме: «Светлана просит денег, а мы жили на гривенник». Мама ответила: «Это когда вы так жили, Иосиф? Вы просто не понимаете, на каком вы свете».

— «Почему это не понимаю?»

— «Сейчас совершенно другие цены».

Мама отсидела 6 лет, 2 апреля 1954 года ее освободили. Дома она сказала: «А все-таки Сталин меня выпустил!»

Брат Сережа ответил: «Какая же ты, мама, дура! Да он умер!» И она заплакала.

Что-то нас связывало — родня, да и все. Как же так: не выпустил, а умер?

Все ждала, что он ее пожалеет...