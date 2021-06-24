Григорий Иванович и миф: «Пацаны свои затылки под Котовского стригут…»

Алексей ФИЛИППОВ

В свой 140-летний юбилей родившийся 24 июня 1881 Григорий Иванович Котовский кажется фигурой актуальной.

Слышишь «Котовский» -- и вспоминаешь советский боевик, одноименный фильм 1942 года, где главного героя играл харизматичный Николай Мордвинов. Еще вспоминаются советские же детские книжки с картинками: командир на лихом коне, бритая голова, острая сабля. Кто-то, возможно, вспомнит и «Думу про Опанаса» (1926) Эдуарда Багрицкого:

-- …Ходит ветер над возами,

Широкий, бойцовский,

Казакует пред бойцами

Григорий Котовский…

Над конем играет шашка

Проливною силой,

Сбита красная фуражка

На бритый затылок…

А для молодежи Котовский -- герой вышедшего в 2010 одноименного сериала –главного героя в нем играл Владислав Галкин. Это была его последняя роль. После завершения съемок Галкин (очевидно, взяв пример со своего персонажа) открыл стрельбу из травматического пистолета в одном из московских баров. Котовский, правда, обычно стрелял с двух рук -- и из боевого оружия.

В общем, негусто – а с другой стороны, к чему ворошить прошлое, если не всегда удается разобраться с настоящим? Но на самом деле Григорий Иванович в дальнюю даль не ушел и столетней пылью не покрылся. Он многое говорит не только о давнем, но и о совсем недавнем прошлом. А возможно (не дай Бог!) и о будущем.

-- Так это же Котовский!..

Пела о Григории Ивановиче группа «Запрещенные барабанщики»:

-- …Знаменитый бессарабский Робин Гуд.

Так это же Котовский,

И поэт, и джентльмен, и баламут…

В своей молодости «бессарабский Робин Гуд» отлично бы вписался в восьмидесятые-девяностые годы прошлого века. «Бригада» Григория Ивановича была самой крутой в Бессарабии, но, в отличие от памятных нам братков, рэкетом и крышеванием он не занимался, и честно грабил. Он был крутым авторитетом, и от криминальных татуировок на лице Котовский избавился только в советское время. Вывел слезу на щеке: она была символом пережитых страданий и говорила о том, что владелец татуировки убийца. А точки под глазом свидетельствовали о принадлежности к банде.

Григорий Иванович был ярким и обаятельным, склонным к позерству, обладающим незаурядным актерским даром человеком. Его биография и впрямь идеально подходила для сериала, в ней и менять-то ничего было не надо: слабенький, болезненный ребенок, испугавшись, начинает страдать спазмами речевого аппарата, логоневрозом, становится заикой. Логоневрозу часто сопутствует социопатия, и больной становится социальным изгоем. На примере Григория Ивановича мы видим, что это вполне подтвердилось. В то же время вся жизнь Котовского оказалась борьбой с судьбой отверженного, и вел он ее самыми разными способами.

В 16 лет мальчик становится сиротой, и о нем начинает заботиться крестный, владелец имения (точнее – сельскохозяйственного предприятия) где работал его покойный отец. Он оплачивает учебу в агрономическом училище, сельскохозяйственном техникуме, и здесь перед нами уже совсем другой молодой человек, непохожий на боязливого и слабенького ребенка.

В чужом городе, в окружении подростков, слабые дети быстро ломаются. Но к этому времени Григорий Котовский очень силен физически и может за себя постоять. В Российской империи конца XIX-начала ХХ века были в большой моде выступающие в цирках борцы, среди молодых людей царствовал культ физической силы. Очевидно, Котовский занимался атлетизмом, поднятием тяжестей. Боксу и восточным стилям единоборств в его родной Молдавии взяться пока негде, и, скорее всего, он обучался входившей в цирковой репертуар «французской борьбе», спортивной борьбе греко-римского стиля. Его характер тоже изменился – робкий мальчик стал хулиганом. В Кокорезенском училище (теперь село, где оно находилось, называется Кукурузень), Котовского прозвали «березой» -- в переводе с молодежного сленга тех лет на современный нам разговор «по понятиям» это что-то среднее между «деловым» и «отморозком».

Котовский оканчивает училище в 1900 и не задерживается ни на одной работе из-за ссор с хозяевами и мелкой уголовщинки. В 1905 он призывается в армию, дезертирует, переходит на нелегальное положение и создает банду.

Ключевой здесь является дата – 1905. Начало первой русской смуты, сопровождающееся расцветом преступности вообще и вооруженного бандитизма в частности. До этого Российская империя, если не считать политического терроризма, была достаточно спокойным местом. Но слабость власти (так было и в конце восьмидесятых-девяностые годы прошлого века, да и в начале нулевых) всегда уравновешивается усилившейся преступностью. В годы первой русской революции и сразу после нее трудно разобраться, кто именно грабит: боевые дружины эсеров, анархистов и социал- демократов или обычные бандиты. Те, кстати, часто маскировались под революционеров.

Огнестрельное оружие в свободной продаже, и оно легко идет в ход при налетах – уголовнику проще выстрелить, чем обывателю, и револьверы, которыми обзаводятся добропорядочные люди, тоже становятся добычей. В снятом в 1942 фильме молодые годы Котовского представлены в романтическом ключе, но на самом деле все было очень буднично.

Квартиры обывателей, «городских муравьев» с кое-какими деньгами. Наводка, неожиданно вламывающиеся в них люди, «шмон», дележ. Обывательские подводы, на дороге стоят люди в масках. «Шмон», дележ – добычей становятся невеликие деньги. Случалось Котовскому грабить и имения, а позже и банки. У него имелись свои люди среди крестьян, но бескорыстным и постоянным донором бедноты он явно не был. А вот способности у него были исключительными: он ускользал от стражников, вступал с ним и в перестрелки и снова исчезал – как вода сквозь пальцы.

Попав в тюрьму, Котовский становится паханом. Он необъяснимым образом бежал – очевидно, подкупив или распропагандировав охрану. Ему случилось спуститься с 30-метровой высоты на сделанной из простыни веревке. Однажды в его камере нашли заряженный револьвер.

Затем была каторга, бегство с нее, поимка, смертный приговор -- и его отмена на волне последовавшей за февральской революции эйфории, безудержной веры в самое лучшее будущее, какое только может быть.

Последствия логоневроза, страх социопатии, Григорий Иванович преодолевал эффектной театральщиной. В его словесном портрете, составленном полицией, отмечались и «нервная походка», и умение вызывать симпатии, выдавая себя за кого угодно. Он тщательно пестовал образ благородного разбойника. Результат оказался самым благоприятным: когда Котовский ждал повешения, за него горячо, скопом заступалась интеллигентная публика, в том числе ссылавшийся на свое знание человеческих душ одесский поэт Александр Федоров:

-- …Если Вы, г. Министр, склонны верить некоторой зоркости писателя, двадцать пять лет изучавшего человеческие сердца, вы не ошибетесь, если в это благословенное время даруете Котовскому просимую милость…

Керенский освободил Котовского личным указом: такова каноническая версия, которой придерживался сам Григорий Иванович. На самом же деле его помиловали по распоряжению начальника штаба Одесского военного округа, «при условии немедленного выдворения на фронт». После этого он устроил в Одесском оперном театре аукцион – лотом были его кандалы, героя встретили овацией. Леонид Утесов приветствовал его репризой:

-- Котовский явился – буржуй всполошился!

Затем Котовский отправился туда, куда его выдворили, и тут мы вступаем на зыбкую почву. Был ли он на самом деле произведен в прапорщики, получил ли Георгиевский крест? Или (почти наверняка) это такой же плод его фантазии, как и знатное происхождение? Георгий Иванович оказался гением самопиара – свой миф он создал лично, ему не понадобился воспевший Чапаева Фурманов. А затем советские пропагандисты воспользовались материалом, который сам шел им в руки.

На фронте Котовский делает политическую карьеру. Входит в полковой комитет, чуть позже -- в солдатский комитет 6 армии. Потом начинается гражданская война, и он растет, питаясь ее хаосом.

В этой войне часто нет линии фронта, войска неустойчивы, сегодняшние союзники завтра становятся врагами. Здесь многое, если не все, зависит от харизмы и предприимчивости вождя, а уж этих качеств Григорию Ивановичу было не занимать. Он появляется то там, то здесь, терпит поражения и вновь поднимается, совершая подвиги. Отбивается от деникинцев, работает в подполье, сражается с Махно и подавляет крестьянские восстания. В 1920 вступает в партию большевиков. От командира отряда вырастает до командующего конным корпусом. Получает три ордена Красного знамени – у Чапаева и Тухачевского было одному.

Котовский был большим мастером победоносных донесений, он дружил с крупнейшим советским военачальником Михаилом Фрунзе, таким же бессарабцем. Но все это было лишь бонусом – его способности идеально подошли к гражданской войне. А также к последовавшему за ней НЭПу: в местах дислокации своего 2 конного корпуса он создал конгломерат процветавших предприятий – там занимались сельскохозяйственным производством, варили мыло, делали сахар, дубили кожи. Котовский был одним из создателей Молдавской советской социалистической республики, ему предлагали пост председателя совета министров. За это его не любят на сегодняшней Украине – считается, что, не будь Котовского, Молдавия могла бы войти в ее состав.

Котовского ждал высокий пост в Москве – однако 5 августа 1925 его застрелил служивший на одном из его сахарных заводов давний знакомый, бывший содержатель одесского публичного дома Мейер Зайдер. Во время гражданской войны Зайдер спрятал Котовского от полиции, и тот считал себя его должником.

В этом искали и ищут политическую подоплеку, но, скорее всего, Зайдер убил шефа «на почве внезапно возникших неприязненных отношений» -- Котовскому случалось его поколачивать.

Параллели с нашим недавним прошлом тут совершенно очевидны. Гражданской войны в нем, к счастью, не было, уцелевшие в разборках робин гуды пришли к высоким постам через корпоративные войны. Но психотип Григория Ивановича Котовского живет и побеждает, проходя через эпохи, дожидаясь своего, наступающего во время очередной смуты «звездного часа».

«Запрещенные барабанщики» пели и об этом:

-- …Но дела его живут,

Посмотри, и там и тут.

Пацаны свои затылки

Под Котовского стригут.

Не приведи Бог видеть нового Григория Котовского, самовлюбленного и беспощадного.