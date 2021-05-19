От Ивана III до Медичи: 85 лет назад был создан Санкт-Петербургский институт истории РАН

Екатерина ГИНДИНА, Санкт-Петербург

В его архиве хранятся уникальные памятники письменности и документы.

Среди них — автографы русских императоров, монастырские фонды с XV по XX век, письма и целые архивы знатных итальянских семейств д`Эсте, Гонзага, Медичи, письма кардинала Ришельё, Наполеона Бонапарта, Шарля Перро, Александра Дюма-отца и многих других. Об истории этого собрания и его памятниках рассказывает Татьяна Базарова, заведующая Научно-историческим архивом и группой источниковедения:

— История нашего архива началась в 1834 году, когда при Министерстве народного просвещения была учреждена Археографическая комиссия. Она занималась тем, что изучала, описывала и готовила к публикации материалы, собранные археографическими экспедициями Академии наук. Это были собрания архивов, монастырей и библиотек, находившихся на северо-западе России — известные книгохранилища, которые давно привлекали внимание исследователей. Многочисленные коллекции всевозможных актов, указов, жалованных грамот допетровского и более позднего времени впоследствии составили основу нашего архива.

Второй его важной частью стало собрание Николая Петровича Лихачева (1862–1936), в доме которого на Петрозаводской улице, 7, размещается Институт истории. Лихачев занимался археографией и историей письменности, выискивал на антикварных рынках Западной Европы и у частных коллекционеров самые интересные рукописные книги, автографы, образцы письма — как западноевропейского, так и русского.

— Что входит в обязанности сотрудников архива?

— В нашем отделе почти у каждого сотрудника есть научная степень. Помимо изучения и публикации русских и западноевропейских памятников письменности, мы занимаемся хранением, описанием, учетом — ведем ту работу, которую ведут во всех архивах. Кроме того, готовим выставки, проводим экскурсии…

— Один из ваших фондов носит имя Александра Даниловича Меншикова…

— Название этого фонда — «Походная канцелярия Александра Даниловича Меншикова» — не отражает его содержания, поскольку там есть и материалы архива Мазепы, походной канцелярии Петра Павловича Шафирова (оба комплекса документов были недавно опубликованы), канцелярии Бориса Петровича Шереметева, документы других деятелей петровской эпохи. Название возникло потому, что когда-то, после опалы светлейшего князя, его бумаги были перенесены в Петербургскую (Петропавловскую) крепость, где хранились вместе с архивами других видных деятелей Петровской эпохи. Потом все они были переданы в Академию наук, а в начале 1930-х годов попали к нам.

— Какие именно документы входят в состав походной канцелярии Меншикова?

— Это входящая документация, самые разнообразные письма светлейшему князю. К нему писали с просьбой распорядиться по военным и административным делам, помочь родственникам, посодействовать в продвижении по службе, просто справлялись о здоровье, чтобы не забывал… Есть различные ведомости, рескрипты, связанные с военными делами — состав полков, их снабжение…

— Документы, связанные со строительством Петербурга, тоже есть?

— Мы еще в 2003 году опубликовали каталог документов петровского времени, связанных с историей строительства Петербурга. Конечно же, в нем нашли отражение и материалы походной канцелярии Меншикова. Это сведения о направлении работных людей на строительство, отчеты Романа Вилимовича Брюса, который был обер-комендантом Петербурга, донесения об обороне города, возведении Кроншлота и гаваней на острове Котлине, частных и общественных зданий будущей столицы Российской империи, ведомости о заболевших работниках и мастеровых…

Кроме того, у нас хранятся фонды крупнейших монастырей Северо-Запада — Тихвинского Успенского, Валдайского Иверского и других. Когда на строительство Петербурга отправляли работных людей, то собирали крестьян и помещичьих, и архиерейских, и монастырских. Поэтому в монастырских архивах сохранилась документация, связанная с набором, отправкой, снабжением этих людей. Можно проследить, как все это происходило: как они добирались до дельты Невы, строили город, доставляли на подводах припасы и строительные материалы, возвращались назад.

— Есть ли в вашем собрании автографы самого Меншикова?

— Что называть автографом? Это может быть и письмо, написанное целиком, и подпись, поставленная под письмом. Подписей Меншикова сохранилось довольно много, не только в нашем архиве, но и в других местах, где есть фонды деятелей Петровской эпохи.

— Некоторые историки считают, что Александр Данилович не умел писать…

— Это сложный вопрос, исследователи до сих пор спорят на эту тему. В последнее время возобладала такая точка зрения: Александр Данилович умел читать, но письмо не освоил. Тут надо сказать, что в первой четверти XVIII века господствовал такой тип письма, как скоропись. Человек вполне мог научиться только читать и не освоить навыки письма. Однако свое имя и фамилию Александр Данилович писал.

Хотя существует и другая версия: Меншиков утратил навыки письма после ранения в голову.

— Есть ли в собрании автографы Петра I?

— У нас есть «Коллекция документов Петра I». Там собраны письма, бумаги, автографы Петра. В том числе письма архангелогородскому вице-губернатору Петру Ефимовичу Лодыженскому, будущему начальнику тайной розыскной канцелярии Андрею Ивановичу Ушакову, князю Якову Федоровичу Долгорукову. Наверное, самый известный указ Петра в нашем собрании, который мы все время показываем на выставках, адресован дипломату Борису Ивановичу Куракину. Петр I просит Куракина найти за границей специалистов, ученых, которые понадобятся учреждаемой им в Петербурге Академии наук и художеств.

— Это чисто деловая переписка?

— Частно-деловая. Жанр чисто делового письма в Петровскую эпоху встречается редко. Обычно в одном письме содержится и указ пойти куда-нибудь походом или осадить крепость, и просьба прислать яблок или передать привет родственникам, жене и так далее.

Хотя у нас есть не только письма, но и деловые бумаги. Например, патент (диплом) на чин морского поручика, выданный Борису Лебядникову. Считается, что это самый ранний из сохранившихся петровских патентов, не написанный от руки, а отпечатанный. После Гангутской баталии нужно было поощрить многих участников сражения, поэтому отпечатали специальный бланк, где оставлены пустые места, куда вписывали имя, чин и прочее. Петр I подписал каждый из них.

— Все документы из коллекции бумаг Петра I опубликованы?

— Да, наше собрание хорошо известно. Письма и указы Петра из различных фондов и коллекций нашего архива можно найти в знаменитом издании «Письма и бумаги императора Петра Великого», которое ведется еще с конца XIX века. А в примечаниях нередко можно встретить документы из канцелярии Меншикова.

— Это издание уже завершено?

— Оно продолжается, хотя было задумано больше ста лет назад. В 1872 году отмечалось 200-летие со дня рождения императора Петра Великого, и в воздухе витала такая идея. В декабре юбилейного года была создана Комиссия по изданию писем и бумаг императора Петра Великого. С этого времени началось последовательное многолетнее выявление различных писем и бумаг Петра Великого во всех русских собраниях, библиотеках, архивах, частных коллекциях. В периодических изданиях были опубликованы обращения к гражданам России с просьбой сообщать комиссии о хранящихся у них документах. Искали и за рубежом. В результате за полтора десятилетия было собрано около 15 000 копий. В 1887 году увидел свет первый том «Писем и бумаг императора Петра Великого», в который вошли документы за 1688–1701 годы. К сожалению, потом были большие перерывы, связанные с революцией 1917 года, Великой Отечественной войной. Затем это дело тяжело возрождалось. Сейчас новые тома к печати готовят сотрудники Российского государственного архива древних актов, а созданные в конце XIX века копии петровских бумаг хранятся у нас в архиве.

— Автографы каких еще императоров и императриц есть у вас?

— У нас хранятся грамоты и указы первого «государя всея Руси» Ивана III, его внука Ивана Грозного, царя Алексея Михайловича Тишайшего, Екатерины II, Павла I, Александра I. Одна из жемчужин нашего собрания — диплом на графское достоинство Петру Михайловичу Бестужеву-Рюмину, подписанный Елизаветой Петровной. Сам Петр Михайлович в это время был уже глубоко пожилым человеком и не участвовал в политике, но его два сына — Михаил Петрович (гоф-маршал) и Алексей Петрович (вице-канцлер) — служили при дворе Елизаветы.

Эта грамота примечательна своим высокохудожественным оформлением, по-видимому, второй такой нет. На каждой странице в картуше помещено изображение, соответствующее тому, о чем идет речь, — заслугам рода Бестужевых перед Отечеством, деяниям самого Петра Михайловича. Каждое упоминание императора или императрицы выделено золотыми буквами.

В конце диплома помещено изображение графского герба с описанием. На гербе присутствует «коронованный орел с носом и языком красным», «графский серебряный шлем о девяти златых решетках, по краям золотом обложенный, графской короной украшенный». Над ним «показывается по грудь подымающийся страус с распростертыми крыльями натурального цвета, так как оный в их фамилии издревле всегда употреблен был». По обеим сторонам держат щит «два диких мужа в образе древних британов» с булавами в руках.

— Вы говорили о выставках и экскурсиях в архиве. Кто может побывать на них?

— В последнее время все наши выставки, конечно, виртуальные. Они размещены на сайте института. Например, сейчас там представлена «Жалованная грамота царей Иоанна и Петра Алексеевичей почепцу Ивану Никитичу Моисееву на перевод его поместий в Сомовской волости Карачевского уезда в вотчину за службу его и его предков в Речи Посполитой», выданная 19 февраля 1693 года (недавно завершилась ее реставрация). А также «Жалованная грамота Великого Новгорода Соловецкому монастырю на Соловецкий, Анзерский и другие острова в Белом море», которая датируется 1459–1469 годами.

Что касается экскурсий, мы организуем их преимущественно для студентов и аспирантов, которые обучаются на исторических факультетах университетов. Для любителей истории на сайте выложена интересная информация об архиве, его собрании, шедеврах.