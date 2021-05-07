Бессмертный снайпер: на знаменитом плакате Леонида Голованова — Василий Голосов

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

Прототипом воина-победителя, изображенного на одном из знаменитых плакатов периода Великой Отечественной — «Красной Армии — слава!», послужил герой-снайпер Василий Голосов, которому, увы, оказалось не суждено увидеть этот знакомый миллионам соотечественников портрет...





Материал опубликован в журнале Никиты Михалкова «Свой».



Признанный мастер агитискусства Леонид Голованов свой творческий путь начинал чертежником в Самаре и Самарканде. В 1930-е увлекся книжной иллюстрацией, а в начале войны занялся плакатом (первая известная работа датируется 1942 годом). Среди произведений этого художника нескольким поколениям россиян хорошо знакомы «Мой папа герой! А ты?», «Спасем советских ребят от немцев!» и другие.В 1943-м Леонид Федорович поступил в Студию военных художников имени М.Б. Грекова, где проработал вплоть до 1957-го. Ездил на фронт, побывал в Румынии, Вене, Праге, Берлине. После Победы продолжил рисовать плакаты, например, такие: «Молодежь — на стадионы!», «Покорителям Вселенной — слава!».Этапной для Голованова стала работа 1944 года «Дойдем до Берлина!», на которой изображен веселый, неунывающий, натягивающий кирзовые сапоги боец. В 1946-м мастер вернулся к этому образу, на плакате «Красной Армии — слава!» нарисовал все того же воина, уже при орденах и медалях, позирующего на фоне стены Рейхстага, на которой победители старательно начертали: «Дошли!», «Слава русскому народу!»...Слева, за плечом героя (здесь он — младший офицер), видим знакомое изображение с надписью «Дойдем до Берлина!». Голованов применил рекурсивный принцип mise en abyme, «картины в картине». (Подобный прием встречается, к примеру, в творчестве Федора Решетникова, в левом углу его полотна «Опять двойка» (1952) можно увидеть репродукцию произведения «Прибыл на каникулы» (1948).)Своего солдата Леонид Федорович писал с одного из лучших снайперов Второй мировой Василия Голосова. Тот родился в Белёве, по окончании пяти классов поступил на сушильный завод, затем был призван на срочную. Отслужив, перебрался в Москву, где трудился завхозом в средней школе. Попав на фронт в начале войны, Василий Иванович проявил себя как очень меткий стрелок. Уже в сентябре 1942-го его отправили на всесоюзный слет снайперов. О Голосове писали газеты.Командование поручило ему готовить новых специалистов по отстрелу гитлеровцев. Всего он воспитал 170 бойцов, которые за годы войны уничтожили более трех с половиной тысяч солдат и офицеров противника. Сам же наставник вырос в звании от рядового до гвардии лейтенанта, на его боевом счету было 422 фашиста, в том числе 70 снайперов. В бою Василий Голосов придерживался особой тактики: не ждал, покуда немец появится перед глазами, терпеливо искал его в прицел, а перво-наперво изучал распорядок дня вражеских снайперов. К тому же старался не пользоваться дважды одной и той же позицией.До поры до времени судьба удивительно бережно хранила славного воина, пока в одной из перестрелок он не получил серьезное ранение в голову. Пострадал глаз, нависла угроза потери зрения. Но Голосова успешно прооперировали, и это позволило ему быстро вернуться в строй. В марте 1943 года Василий Иванович и его рота помогли окруженному неприятелем 81-му стрелковому полку пойти на прорыв. Наши снайперы уничтожили около 40 гитлеровцев.За проявленные в сражениях мужество и доблесть комроты был представлен к высшей награде — званию Героя Советского Союза. Однако получить ее не успел, 16 августа 1943 года во время боев за село Долгенькое Изюмского района Харьковской области погиб смертью храбрых — не от снайперской пули, был ранен осколком в грудь во время налета фашистской авиации. Когда бойцы подбежали к командиру, тот уже был мертв. Похоронили Голосова неподалеку, у хутора Пасека.Звание Героя ему было присвоено посмертно в октябре 1943-го. Позже Леонид Голованов запечатлел образ отважного бойца в нескольких своих работах. Так, в 1945 году мастер выполнил китайский вариант плаката «Красной Армии — слава!», изобразил советского воина с китайским мальчиком на руках. Это произведение было создано в честь разгрома японцев в континентальном Китае. А в 1962-м появился плакат «И в труде побеждаем!», где изображен стоящий на фоне хрестоматийной головановской работы («Красной Армии — слава!») убеленный сединами ветеран, Герой Социалистического Труда.Тем самым художник отдал дань памяти человеку, образ которого стал по-настоящему народным.