Космонавт №2: что увидел в космосе Алексей Леонов

Игнат СТЕПАНОВ

55 лет назад человек впервые шагнул в космическую бездну. Отделенный от гибельного холода и смертоносной радиации тонким скафандром, он со скоростью пули пронесся вместе с кораблем по околоземной орбите. Внутри кабины его, Алексея Леонова, ждал, волнуясь, напарник Павел Беляев, а на родной планете — пославшая их на подвиг страна.

ЗЕМЛЯ-ТО ВЕДЬ КРУГЛАЯ!Леонова всегда негласно считали космонавтом № 2 — не по очередности полетов (он был 11-м в СССР и 15-м в мире), а по важности окрылившего землян свершения.Идею выхода человека в открытый космос первым высказал в 1963 году Сергей Королев. С началом космической эры стало ясно: при длительных орбитальных полетах рано или поздно придется выходить наружу — хотя бы для мелкого внешнего ремонта в нештатных ситуациях. Требовался первопроходец, при том, что, несмотря на тщательную проработку всех необходимых операций и скрупулезные расчеты, никто не мог гарантировать, что экспериментатор не погибнет за бортом в первые же секунды. Ему предстояло проникнуть в принципиально новую для человечества, слабо изученную, потенциально враждебную среду — безвоздушное пространство.Хорошо зарекомендовавший себя в полетах «Восход» модифицировали, сократив экипаж с трех человек до двух и заменив один из иллюминаторов выходным шлюзом. Специально разработанный скафандр «Беркут» имел многослойную герметичную оболочку, способную поддерживать внутри избыточное давление. Ставший уже почти традиционным оранжевый цвет костюма заменили на белый: прочное светоотражающее покрытие должно было защитить от жара солнечных лучей и мелких космических частиц. Весил он 100 килограммов, для обычных движений в нем требовалось прилагать недюжинные усилия.А силы понадобились не только физические, но и духовные: хладнокровие, мужество, самоотверженность. 18 марта 1965 года в 11 часов 34 минуты 51 секунду Алексей Леонов, шагнув из шлюзовой камеры в открытый космос, произнес исторические слова: «Отлично себя чувствую!.. Солнце надо мной». А чуть позже — с удивлением: «А Земля-то ведь круглая!»И сам он, и его напарник, и люди в ЦУПе знали о смертельных опасностях, грозящих человеку за бортом: о метеоритах, которые чуть крупнее песчинки, о попадании в зону смертельной радиации или на теневую сторону планеты, где температура резко падает до –150 °C. Однако никто не представлял, какие испытания уготовила Алексею Архиповичу судьба.Рискованное делоЕго приключения начались еще накануне легендарного полета. Запущенный за сутки до этого корабль-аналог с манекенами «Ивановичами» погиб на обратном пути вследствие технических накладок: нештатное вращение привело к серии команд с Земли, которые неожиданно инициировали АПО (автоматический подрыв объекта).О том, что происходило дальше, Леонов спустя много лет рассказывал:— К нам с Павлом Беляевым в гостиницу прямо ночью приехали Королев с Келдышем. Поведав о судьбе аналога, стали предупреждать нас об угрозе для жизни и предложили выбор. Первый вариант: отказаться от полета, отправив на орбиту беспилотный «Восход». «Я уже дал команду сделать для вас новый корабль, — добавил Сергей Павлович, — но он будет готов через 9 месяцев». Второй вариант: мы, ничего толком не зная, пойдем «работать» уже на следующий день. Наш ответ я и сейчас расцениваю как вполне зрелый. Мы напомнили, что прошли серьезную подготовку, сидели часами со сборщиками корабля и знали досконально, что где прикручено — все его устройство. Одних аварийных ситуаций, дескать, отработали порядка 3 тысяч, — это сказал я «на вдохновении», загнул, конечно, приврал двум академикам. Но как минимум полтысячи таких отработок было точно. Сергей Павлович спросил: «Ну а если будет три тысячи первый вариант аварии?.. — Потом, подумав, добавил: — Впрочем, если вы умеете работать, то и с ней справитесь».3001-Я И ДРУГИЕ «НЕШТАТКИ»То, что произошло в открытом космосе, позже было описано многократно — когда с подробностей ЧП сняли гриф секретности. Попавший на орбиту гораздо более высокую, чем расчетная, корабль огибал Землю всего пятью километрами ниже того слоя, где солнечная радиация для человека была смертельной. Случись в то время вспышка на Солнце... Слава Богу, этого не произошло, зато скафандр из-за разности давлений раздулся так, что войти в узкий люк шлюза космонавту с нескольких попыток не удалось.Обливаясь плескавшимся внутри скафандра потом, с зашкаливающими ритмами сердца и дыхания, Леонов рискнул резко стравить воздух, рассчитав при этом концентрацию азота в крови, чтобы тот не вскипел. Не выпуская из рук кинокамеру с первым в мире «космическим кино», Алексей Архипович втиснулся в шлюз вперед головой (нештатно), умудрился сделать там невероятный кувырок и закрыл за собой люк. В итоге пробыл вне корабля не официально подтвержденные 12 минут 9 секунд, а почти вдвое дольше.Потом, когда, казалось, уже все было позади, снявшие скафандры члены экипажа (Павел Беляев тоже все это время пребывал «в полном облачении» на случай помощи товарищу) обнялись и заняли свои места, приготовились положить корабль на обратный курс, — смерть нависла уже над обоими. У нее, смертельной угрозы, имелось специальное, сугубо техническое имя — «глубокое закислороживание объекта».— Мы сидели в креслах, — рассказывал Леонов. — Вдруг начало резко расти воздушное давление в корабле: 320, 340, 400, 420... Надо было убрать влажность, снизить температуру. Все сделали, но давление не падало. А дальше наступило кислородное опьянение, мы просто заснули, и это продолжалось 7 часов. У меня над головой был пульт системы жизнеобеспечения. В отключающемся сознании мелькнуло: тумблеры расположены так, как были поставлены на Земле, горизонтально, а на орбите они должны быть поперек! Я прошелся жестким вентиляционным шлангом скафандра по этому пульту и переключил тумблер «поддавливания». В кабину пошел сжатый воздух, и когда давление выросло до аварийного значения «1020», сработал нужный клапан. Раздался резкий хлопок, а затем пошло быстрое стравливание воздуха. Мы с Павлом окончательно пришли в себя...После, при разборе ситуации, стало понятно, в чем дело: «Восход» не имел автономной системы терморегулирования, оно осуществлялось за счет кручения относительно Солнца, а во время выхода Леонова в открытый космос положение корабля было стабилизировано. В результате одна его сторона прогрелась до +150°C, другая охладилась до –140 °C. Из-за различия металлов, из которых были сделаны люк шлюзовой камеры и его обечайки, образовалась микроскопическая щель. И хотя датчик показывал, что люк закрыт, через это отверстие шло стравливание воздуха из корабля, а система жизнеобеспечения, фиксируя факт утечки, начала поддавать кислород. Потом аварийно стравленный из кабины воздух ударил по люку, чем окончательно законопатил его изнутри, и утечка прекратилась.РУХНУВШИЕ В ТАЙГУВо время приземления было еще немало «казусов», каждый из которых мог закончиться для космонавтов летально. Не произошло разделения двигателя и посадочной капсулы, случился отказ системы автоматической посадки, и сажать корабль пришлось вручную — как бы смотря в зеркало бокового обзора, если использовать аналогию с автомобилем.— Капсула приземлилась в расщелину между деревьями, невысоко над землей, — вспоминал Алексей Архипович. — Парашют зацепился за ветки вверху. Один люк оказался полностью закрыт березой. Другой — на треть, мы начали его раскачивать и выворотили, он упал в снег. А когда спрыгнул Павел, я увидел только его голову, все остальное у него было в сугробе. Мороз и пурга — а у нас никакой теплой одежды. Развернули радиостанцию и телеграфным ключом подали сигнал о нашем возвращении. Потом Паша достал секстан, замерил место, где мы были. Есть штатный способ определиться с местонахождением: когда отработал двигатель, надо было электронно-механическую систему «Глобус» сориентировать на место посадки, а потом выключить. Я этого в суматохе не сделал. В результате реальная поправка относительно точки, которую мы первоначально увидели на «Глобусе», исчислялась четырьмя тысячами километров. Мы решили, что находимся между Обью и Енисеем. Я и говорю: «Паша, я знаю эти места — месяца через три за нами приедут на собаках». Слава Богу, оказались поближе, в Пермской области, и уже через сутки к нам прилетел вертолет, сбросивший теплые вещи и продукты. Приземлиться там он не мог.Вызволить из тайги героев-космонавтов удалось только на третьи сутки. Часть времени они просидели в скафандрах, затем сняли их, раздевшись догола, выжали мокрое насквозь белье, вместо него надели содранную со скафандров экранно-вакуумную теплоизоляцию и обмотались поверх парашютными стропами — «как две сосиски», по выражению Леонова.Но это были уже отчасти радостные происшествия — с шутками, подначками, ведь они находились не в холодном, гибельном вакууме, а на своей планете, в родной стране.Звездам навстречу раскрыто окошкоКосмос будет часто вспоминаться им обоим. Особенно Алексею Леонову, дважды Герою, почетному гражданину 30 городов мира, осуществившему впоследствии в качестве командира корабля историческую орбитальную стыковку «Союза» с американским «Аполлоном».И все же именно тот полет шестьдесят пятого, грозивший смертью, поразивший величием увиденного и пережитого, приходил к Алексею Архиповичу во снах, расцветал красками на сотнях его картин.— Космос — не хаос, это абсолютная гармония: цветовая, музыкальная, — некогда поделился впечатлением в беседе с автором этого текста Леонов. — По цветам я тогда четко разделил палитры Рокуэлла Кента и Николая Рериха. Когда движешься от Солнца в ночь — это Кент, а в обратную сторону — Рерих. Музыка тоже звучала: на темной стороне Земли, где нет помех, я отчетливо слышал в скафандре звук вентиляторов, который выстраивался в некое музыкальное повествование. Сравнить его можно со звучанием терменвокса или электронными композициями Вячеслава Мещерина.Видел ли, слышал ли нечто похожее астронавт Эдвард Уайт, выходивший в открытый космос с корабля «Джемини-4» всего на два с половиной месяца позже Алексея Леонова? Сие неведомо, поскольку американец публично об этом не рассказывал. Возможно, леоновский русский «космизм», романтические видения были ему не близки, не свойственны.С великодержавной непреклонностью, со сжатыми кулаками и желваками на скулах мы состязались в те годы с Америкой: опередили их и с первым спутником, и с первым полетом человека в космос, и с первым выходом за пределы корабля, хотя проиграли затем в лунной гонке.Сегодня, 55 лет спустя, это, как ни странно, имеет не самое большое значение. Что особенно важно? Нечто иное, неуловимое, ушедшее вместе с эпохой. Может быть, тот знаменательный момент, минута или несколько секунд эйфории, всеобщей лучистой радости (невзирая на холодную войну, глобальные проблемы, не всегда радужные прогнозы), которая охватила тогда половину землян, смотревших телетрансляцию с орбиты.В черной бездне среди звезд медленно плыл и махал им рукой в серебристой перчатке их собрат, точно посланник из будущего, обещавший одним только своим появлением всечеловеческое единство, просторный и светлый общий дом, с порога которого открывается бесконечная, притягательная дорога в небо. Был ли этот померкший ныне образ всего лишь иллюзией, случайной вспышкой на сумеречном пути человечества? Как знать.Материал опубликован в мартовском журнале Никиты Михалкова "Свой"