«Был и остаюсь русским художником»: в Севастополе открылась выставка «Рубо. 170», ставшая еще одним символом несломленного духа города
Накануне Дня России, 11 июня, в Севастополе открылась выставка «Рубо. 170». Изначально она посвящалась 170-летию со дня рождения выдающегося художника Франца Рубо и 170-летию окончания Крымской войны. Трагическое обстоятельство, связанное с террористическим налетом вражеского БПЛА, судя по всему, несколько поменяло концепцию выставки.
Ничто не ново
Пожар в здании панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» продолжался больше суток, все, что находилось внутри, выгорело. Пожарным удалось вынести из огня около десяти фрагментов легендарного полотна. Теперь части спасенного холста экспонируются вместе с остатками панорамы, уцелевшими в годы Великой Отечественной.
История повторилась. В период второй обороны Севастополя (в 1942-м) работа Франца Рубо горела после ударов немецко-фашистских захватчиков.
Нынешнее нападение нацистов губернатор Севастополя Михаил Развозжаев назвал «попыткой стереть нашу память и поглумиться над нашими ценностями».
Пожарные и жители города на тушении пожара в здании Музея-панорамы «Оборона Севастополя». Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Как это было: люди выносили панораму под огнем неприятеля
К началу Великой Отечественной войны панорама Франца Рубо существовала 37 лет. Ее состояние в начале 1940-х было неидеальным: специально выстроенный для экспозиции павильон зимой не отапливался, из-за температурных колебаний полотно «повело». Искусствоведы не раз поднимали вопрос о необходимости реставрации, но война внесла свои коррективы.
После нападения гитлеровцев на Советский Союз панораму включили в число 89 объектов искусства, подлежавших немедленной эвакуации. Однако из Севастополя реликвию не вывезли из-за ее огромного патриотического значения.
— «Оборона Севастополя» была и по сей день является мощным символом стойкости и торжества русского духа, — говорит историк Михаил Коробко. — Именно в Севастополе во время обороны города проявилось то, что на Западе назвали «русским чудом»: сравнительно небольшой контингент защитников противостоял объединенной армии Англии, Франции, Турции и Сардинии, а город, не имевший сухопутных укреплений, был превращен руками матросов, солдат и простых жителей в неприступную крепость.
В годы Великой Отечественной Севастополю довелось пережить вторую оборону. Он оказался в числе городов, которые в первые же минуты войны подверглись налетам вражеской авиации.
25 июня 1942 года один из снарядов попал в музей, и тот вспыхнул. Первыми случившееся заметили курсанты расположенной неподалеку школы среднего командного состава. Рискуя жизнями, они ворвались в здание. Попробовали тушить, но это было бесполезно, а вынести огромный холст оказалось нереальным. Тогда вооруженные баграми и штык-ножами курсанты вместе пожарными принялись резать полотно. Работали в страшном чаду, задыхались, получали сильные ожоги, но сумели вынести из горевшего музея восемьдесят шесть неравных кусков.
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Тем же вечером под обстрелами началась упаковка холста. Заведующая отделом истории Крымской войны Музея обороны Севастополя Екатерина Малиновская рассказывает:
— Чтобы не повредить красочный слой, придумали замечательную идею: на окрашенную часть укладывали матрасы, а потом сворачивали все в рулон и надевали сверху полосатый подматрасник. Таким образом удалось сформировать несколько десятков тюков, готовых к эвакуации.
Последний отчаливший от осажденного Севастополя корабль, лидер эсминцев «Ташкент» был и без того перегружен: раненых, женщин и детей оказалось в три раза больше, чем могло принять судно. И все же нашли возможность вместить в его трюм спасенную панораму. Вражеские самолеты бомбили «Ташкент» всю ночь, однако ему удалось причалить к берегу Новороссийска. На месте выяснилось, что спасенные холсты промокли в соленой морской воде.
Просушку организовали в здании новороссийской школы, после чего фрагменты панорамы заново упаковали и отправили в Новосибирск, где располагалась эвакуированная Третьяковка. Получив заветные ящики, сотрудники галереи схватились за голову.
— Когда складывали холст для новой отправки, не учли особенности бережного способа упаковки, примененного в Севастополе, — рассказывает Малиновская. — Холсты просто механически сложили под прямым углом. В результате появились новые повреждения, заломы, а кое-где краска осыпалась.
Поначалу была идея сделать дублировочный холст, на который можно было бы вкраплениями нанести спасенные фрагменты, а отсутствующие элементы изобразить заново. Однако от этого замысла пришлось отказаться. Несмотря на то, что спасли 2/3 панорамы, состояние уцелевших кусков оставляло желать лучшего. К тому же реставраторы сочли, что отсутствие однородной плоскости будет деформировать холст. Приняли решение написать полотно заново, сверяясь со спасенными фрагментами.
— Чтобы не повредить красочный слой, придумали замечательную идею: на окрашенную часть укладывали матрасы, а потом сворачивали все в рулон и надевали сверху полосатый подматрасник. Таким образом удалось сформировать несколько десятков тюков, готовых к эвакуации.
«Ташкент» и эвакуация
Просушку организовали в здании новороссийской школы, после чего фрагменты панорамы заново упаковали и отправили в Новосибирск, где располагалась эвакуированная Третьяковка. Получив заветные ящики, сотрудники галереи схватились за голову.
— Когда складывали холст для новой отправки, не учли особенности бережного способа упаковки, примененного в Севастополе, — рассказывает Малиновская. — Холсты просто механически сложили под прямым углом. В результате появились новые повреждения, заломы, а кое-где краска осыпалась.
Восстановление, второе рождение
Поначалу была идея сделать дублировочный холст, на который можно было бы вкраплениями нанести спасенные фрагменты, а отсутствующие элементы изобразить заново. Однако от этого замысла пришлось отказаться. Несмотря на то, что спасли 2/3 панорамы, состояние уцелевших кусков оставляло желать лучшего. К тому же реставраторы сочли, что отсутствие однородной плоскости будет деформировать холст. Приняли решение написать полотно заново, сверяясь со спасенными фрагментами.
В работе приняли участие семнадцать художников и три женщины-парусницы. Последние сшивали полотно специальным швом, придуманным Рубо. В миссию реставраторов входило не только полное воссоздание шедевра, но и восстановление спасенных фрагментов, а также работа над предметным планом.
— Панорама — это ведь не просто картина, расположенная по кругу, но еще и реальные объекты вокруг нее, создающие 3D-эффект, — рассказывает историк Александр Спивак. — Реальная землянка из бревен незаметно переходит в изображение на полотне, настоящие пушки соседствуют с нарисованными. Готовое полотно вместе с предметным рядом весило порядка 11 тонн!
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Смерть Сталина и угроза завершения работ
Свое второе рождение панорама получила к столетию первой обороны Севастополя: 16 октября 1954 года ее вновь открыли для всеобщего обозрения.
Люди шли толпами. Панорама стала больше, чем предмет искусства, превратилась в символ стойкости, мужества, сопротивления, стала воплощением воли народа, разделив с ним все трудности и лишения.
А еще севастопольцы с радостью узнавали на полотне черты знакомых и дорогих людей. Работая над лицами безымянных героев, художники изображали своих современников.
— Кока, который сидит в землянке и чистит картошку, рисовали с моего дедушки, — вспоминает жительница Севастополя Ирина Климчук. — Его увидели на рынке и пригласили попозировать. Поэтому, когда я ходила в музей, всегда искала там дедушку.
Фото: РИА Новости
Историческая справка: что изображено на полотне
Музей обороны Севастополя стоит на Историческом бульваре — месте, которое было залито кровью защитников. Здесь находился Четвертый бастион — ключевая точка обороны города.
Так величаво все и строго —
Безмолвный мрамор и цветы,
И подпоручика Толстого
Такие ранние черты.
Современный поэт Василий Кулемин указал верно: именно здесь воевал подпоручик Лев Толстой, который написал «Севастопольские рассказы», поразившие мир.
Кампания 1853–1856 годов — одна из самых кровопролитных войн XIX века. Королева Виктория и британское правительство мечтали о том, чтобы лишить Россию флота. Их поддержал французский император Наполеон III. Англия и Франция выступили против нас альянсом и стали готовить высадку в Крыму.
— Европейцы прагматично рассчитали, что им нужен Севастополь, — говорит Михаил Коробко. — Они даже вывели формулу: «Взятие Севастополя покроет все военные издержки».
Лондон и Париж рассчитывали на легкую победу. «Через десять дней ключи от Севастополя будут у нас в руках», — заверяли Наполеона III. На защиту города поднялся Севастопольский гарнизон. В скальном грунте прорыли километры ходов, соорудили укрепления, заминировали все, что было возможно и необходимо взорвать. А чтобы не дать противнику причалить к нашим берегам, защитники затопили семь кораблей из состава Севастопольской эскадры. «Грустно уничтожать свой труд, но надо покориться необходимости. Москва горела, а Русь не погибла, напротив, стала сильней», — писал адмирал Корнилов.
13 сентября 1854 года началась 349-дневная героическая оборона.
Художник-баталист с французским именем считал себя русским живописцем. Он родился в Одессе, где его отец торговал книгами, а мать занималась пошивом платьев. Франц Рубо родился 15 июня 1856 года, в год окончания Крымской войны.
Первое образование он получил в Одесской гимназии и школе рисования. Потом поступил в Баварскую академию в Мюнхене, но при этом возвращался на каникулы в Россию. Звездный билет Рубо вытянул тогда, когда получил заказ от российского правительства на создание цикла исторических картин о войнах на Кавказе. Во время работы над полотном «Штурм аула Ахульго», запечатлевшим взятие резиденции имама Шамиля, художник вдруг понял: ему просто-напросто не хватает места, чтобы изобразить все, что необходимо. В тот момент он решил рискнуть и написать не просто картину, а панораму!
— Панорама — это непрерывная картина, расположенная по окружности и дополненная реальными предметами, — рассказывает Михаил Коробко. — Этот относительно новый жанр был изобретен в Британии более двух веков назад. Он был очень популярен в Европе, люди ходили на панораму как на зрелище, чтобы получить эффект погружения в иную реальность. По сути, это было одно из первых проявлений искусства масс-медиа.
Можно себе представить, какой эффект произвело творение Рубо. Панораму экспонировали на Всероссийской художественно-промышленной выставке в Нижнем Новгороде в специально выстроенном павильоне. Ничего подобного прежде в России не видывали, а трудился над этим Франц Алексеевич себе в убыток.
Однако спустя короткое время получил официальный заказ на создание панорамы «Оборона Севастополя».
Живописец осознавал, что перед ним поставили задачу, не имевшую аналогов по сложности:
— Легко писать блестящие победы, где исторический материал дает готовые и благородные мотивы, но совсем другое дело — написать геройскую защиту, — говорил он.
Мастер подошел к заданию со всей ответственностью. Изучал архивы, посещал места боев в Севастополе, беседовал с ветеранами Крымской войны. Специально для него солдаты и матросы инсценировали штыковые атаки и рукопашные бои. Первый эскиз художник представил в Петербурге, а доделывать работу уехал в Мюнхен. Там выстроил специальную круглую мастерскую и взял помощников — трех художников и двадцать студентов Академии художеств. Одновременно с картиной создавался натурный план площадью 1610 м² (деревянные модели пушек, ядра, человеческие фигуры). В 1904 году полотно накатали на огромный деревянный вал, поместили на две сцепленные железнодорожные платформы и привезли в Севастополь. 14 мая 1905 года панораму торжественно открыли.
— Европейцы прагматично рассчитали, что им нужен Севастополь, — говорит Михаил Коробко. — Они даже вывели формулу: «Взятие Севастополя покроет все военные издержки».
Лондон и Париж рассчитывали на легкую победу. «Через десять дней ключи от Севастополя будут у нас в руках», — заверяли Наполеона III. На защиту города поднялся Севастопольский гарнизон. В скальном грунте прорыли километры ходов, соорудили укрепления, заминировали все, что было возможно и необходимо взорвать. А чтобы не дать противнику причалить к нашим берегам, защитники затопили семь кораблей из состава Севастопольской эскадры. «Грустно уничтожать свой труд, но надо покориться необходимости. Москва горела, а Русь не погибла, напротив, стала сильней», — писал адмирал Корнилов.
13 сентября 1854 года началась 349-дневная героическая оборона.
Самый русский француз
Художник-баталист с французским именем считал себя русским живописцем. Он родился в Одессе, где его отец торговал книгами, а мать занималась пошивом платьев. Франц Рубо родился 15 июня 1856 года, в год окончания Крымской войны.
Первое образование он получил в Одесской гимназии и школе рисования. Потом поступил в Баварскую академию в Мюнхене, но при этом возвращался на каникулы в Россию. Звездный билет Рубо вытянул тогда, когда получил заказ от российского правительства на создание цикла исторических картин о войнах на Кавказе. Во время работы над полотном «Штурм аула Ахульго», запечатлевшим взятие резиденции имама Шамиля, художник вдруг понял: ему просто-напросто не хватает места, чтобы изобразить все, что необходимо. В тот момент он решил рискнуть и написать не просто картину, а панораму!
— Панорама — это непрерывная картина, расположенная по окружности и дополненная реальными предметами, — рассказывает Михаил Коробко. — Этот относительно новый жанр был изобретен в Британии более двух веков назад. Он был очень популярен в Европе, люди ходили на панораму как на зрелище, чтобы получить эффект погружения в иную реальность. По сути, это было одно из первых проявлений искусства масс-медиа.
Можно себе представить, какой эффект произвело творение Рубо. Панораму экспонировали на Всероссийской художественно-промышленной выставке в Нижнем Новгороде в специально выстроенном павильоне. Ничего подобного прежде в России не видывали, а трудился над этим Франц Алексеевич себе в убыток.
Однако спустя короткое время получил официальный заказ на создание панорамы «Оборона Севастополя».
Как Рубо трудился над полотном
Живописец осознавал, что перед ним поставили задачу, не имевшую аналогов по сложности:
— Легко писать блестящие победы, где исторический материал дает готовые и благородные мотивы, но совсем другое дело — написать геройскую защиту, — говорил он.
Мастер подошел к заданию со всей ответственностью. Изучал архивы, посещал места боев в Севастополе, беседовал с ветеранами Крымской войны. Специально для него солдаты и матросы инсценировали штыковые атаки и рукопашные бои. Первый эскиз художник представил в Петербурге, а доделывать работу уехал в Мюнхен. Там выстроил специальную круглую мастерскую и взял помощников — трех художников и двадцать студентов Академии художеств. Одновременно с картиной создавался натурный план площадью 1610 м² (деревянные модели пушек, ядра, человеческие фигуры). В 1904 году полотно накатали на огромный деревянный вал, поместили на две сцепленные железнодорожные платформы и привезли в Севастополь. 14 мая 1905 года панораму торжественно открыли.
Что изобразил художник
Произведение охватывает один день обороны с раннего утра до позднего вечера. Точкой для обзора автор выбрал вершину местности, открывающей вид на осажденный Севастополь и его окрестности. Зрителю видны мачты затопленных кораблей и вся северная часть города.
Пожалуй, лучше всего о панораме написал поэт Иван Тучков:
Алеет утро на штыках,
идут матросы в наступленье:
на сомкнутых в кольцо холстах
художник сотни дней сраженья
на севастопольских холмах
сжал в атом времени, в мгновенье...
Рубо запечатлел эпизод неудачного штурма англо-французскими войсками Малахова кургана 6 июня 1855 года. Среди четырех тысяч человек, изображенных на полотне, есть и безымянные герои, и подлинные исторические личности, и те, о ком писал Лев Толстой в своих «Севастопольских рассказах». Например, на перевязочном пункте запечатлен Николай Пирогов. Когда в Петербург пришло известие о высадке противника в Крыму, доктор заявил о готовности употребить все силы для пользы армии на поле боя. Впервые в Севастополе применили наркоз, антисептики, гипс для создания повязок, а сам Пирогов провел порядка пяти тысяч операций!
Можно увидеть на картине и героев обороны Севастополя: адмирала Нахимова, генерала Хрулева, матроса Кошку. Бывший крепостной прославился бесстрашными вылазками в тыл противника, отличался находчивостью и бесстрашием, был ранен в руку и грудь, но остался жив и получил медаль «За Отвагу».
По завершении работы Франца Алексеевича ждало престижное назначение. Он возглавил батальную мастерскую Высшего художественного училища при Императорской Академии художеств. А спустя несколько лет, к столетию битвы под Москвой, мастер создал еще одну панораму — «Бородинская битва».
Последние годы живописец провел в Германии, где пропагандировал русское искусство, а когда возникали вопросы, не стеснялся повторять: «Я родился, жил и получил образование в России. Картины я пишу из русского быта и русской боевой жизни. Конечно, я был и остаюсь русским художником».
Возрождение благодаря и вопреки
Главный экспонат выставки «Рубо. 170» — отреставрированные в московском Центре Грабаря части панорамы, спасенные в годы Великой Отечественной войны. Эти фрагменты носят условные названия «Атака» и «Левее Юферова». Долгое время полотна хранились в Москве, в музее-панораме «Бородинская битва», а в этом году было принято решение передать их на хранение в Севастополь. Но… судьба расположенного по кольцу произведения тоже закольцевалась. Спасенные в 1942 году холсты теперь соседствуют с уцелевшими после пожара 2026 года частями панорамы.
Самое досадное во всем этом то, что когда-то воссозданное советскими мастерами творение Рубо совсем недавно было еще раз бережно отреставрировано в Москве, а музей-панорама готовился к открытию в конце 2026 года.
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Как бы то ни было, в день открытия выставки заместитель директора музея им. М.П. Крошицкого Людмила Смирнова вспомнила исторический факт:
— Самое страшное — это забыть историю, забыть язык. Когда на Нюрнбергском процессе выступал директор Эрмитажа, он в качестве обвинения рассказывал, что фашисты уничтожали произведения искусства, и привел пример Севастопольской панорамы...
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
После недавнего налета на нее БПЛА параллели стали слишком очевидны, но нет никаких сомнений в том, что панорама будет восстановлена. Крупный банк выделил на эти цели 1 миллиард рублей. Уже известно, что работы будут вести мастера прославленной Студии военных художников имени М. Б. Грекова — той самой, что восстанавливала «Оборону Севастополя» после Великой Отечественной. По словам директора музея Михаила Смородкина, на воссоздание потребуется около пяти лет.
Панорама вернется, чтобы снова напомнить: историю нельзя победить.
На снимке вверху: моряки США и Великобритании, участники Ялтинской конференции, посетившие в феврале 1945 года Музей-панораму «Оборона Севастополя 1854-1855 гг». Фото: РИА Новости.