«Был и остаюсь русским художником»: в Севастополе открылась выставка «Рубо. 170», ставшая еще одним символом несломленного духа города

Накануне Дня России, 11 июня, в Севастополе открылась выставка «Рубо. 170». Изначально она посвящалась 170-летию со дня рождения выдающегося художника Франца Рубо и 170-летию окончания Крымской войны. Трагическое обстоятельство, связанное с террористическим налетом вражеского БПЛА, судя по всему, несколько поменяло концепцию выставки.

Ничто не ново







Как это было: люди выносили панораму под огнем неприятеля

К началу Великой Отечественной войны панорама Франца Рубо существовала 37 лет. Ее состояние в начале 1940-х было неидеальным: специально выстроенный для экспозиции павильон зимой не отапливался, из-за температурных колебаний полотно «повело». Искусствоведы не раз поднимали вопрос о необходимости реставрации, но война внесла свои коррективы.

После нападения гитлеровцев на Советский Союз панораму включили в число 89 объектов искусства, подлежавших немедленной эвакуации. Однако из Севастополя реликвию не вывезли из-за ее огромного патриотического значения.

— «Оборона Севастополя» была и по сей день является мощным символом стойкости и торжества русского духа, — говорит историк Михаил Коробко. — Именно в Севастополе во время обороны города проявилось то, что на Западе назвали «русским чудом»: сравнительно небольшой контингент защитников противостоял объединенной армии Англии, Франции, Турции и Сардинии, а город, не имевший сухопутных укреплений, был превращен руками матросов, солдат и простых жителей в неприступную крепость.



В годы Великой Отечественной Севастополю довелось пережить вторую оборону. Он оказался в числе городов, которые в первые же минуты войны подверглись налетам вражеской авиации.

25 июня 1942 года один из снарядов попал в музей, и тот вспыхнул. Первыми случившееся заметили курсанты расположенной неподалеку школы среднего командного состава. Рискуя жизнями, они ворвались в здание. Попробовали тушить, но это было бесполезно, а вынести огромный холст оказалось нереальным. Тогда вооруженные баграми и штык-ножами курсанты вместе пожарными принялись резать полотно. Работали в страшном чаду, задыхались, получали сильные ожоги, но сумели вынести из горевшего музея восемьдесят шесть неравных кусков.





Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости









— Чтобы не повредить красочный слой, придумали замечательную идею: на окрашенную часть укладывали матрасы, а потом сворачивали все в рулон и надевали сверху полосатый подматрасник. Таким образом удалось сформировать несколько десятков тюков, готовых к эвакуации.



«Ташкент» и эвакуация

Последний отчаливший от осажденного Севастополя корабль, лидер эсминцев «Ташкент» был и без того перегружен: раненых, женщин и детей оказалось в три раза больше, чем могло принять судно. И все же нашли возможность вместить в его трюм спасенную панораму. Вражеские самолеты бомбили «Ташкент» всю ночь, однако ему удалось причалить к берегу Новороссийска. На месте выяснилось, что спасенные холсты промокли в соленой морской воде.

Просушку организовали в здании новороссийской школы, после чего фрагменты панорамы заново упаковали и отправили в Новосибирск, где располагалась эвакуированная Третьяковка. Получив заветные ящики, сотрудники галереи схватились за голову.



— Когда складывали холст для новой отправки, не учли особенности бережного способа упаковки, примененного в Севастополе, — рассказывает Малиновская. — Холсты просто механически сложили под прямым углом. В результате появились новые повреждения, заломы, а кое-где краска осыпалась.







Восстановление, второе рождение

Поначалу была идея сделать дублировочный холст, на который можно было бы вкраплениями нанести спасенные фрагменты, а отсутствующие элементы изобразить заново. Однако от этого замысла пришлось отказаться. Несмотря на то, что спасли 2/3 панорамы, состояние уцелевших кусков оставляло желать лучшего. К тому же реставраторы сочли, что отсутствие однородной плоскости будет деформировать холст. Приняли решение написать полотно заново, сверяясь со спасенными фрагментами. Тем же вечером под обстрелами началась упаковка холста. Заведующая отделом истории Крымской войны Музея обороны Севастополя Екатерина Малиновская рассказывает:— Чтобы не повредить красочный слой, придумали замечательную идею: на окрашенную часть укладывали матрасы, а потом сворачивали все в рулон и надевали сверху полосатый подматрасник. Таким образом удалось сформировать несколько десятков тюков, готовых к эвакуации.Последний отчаливший от осажденного Севастополя корабль, лидер эсминцев «Ташкент» был и без того перегружен: раненых, женщин и детей оказалось в три раза больше, чем могло принять судно. И все же нашли возможность вместить в его трюм спасенную панораму. Вражеские самолеты бомбили «Ташкент» всю ночь, однако ему удалось причалить к берегу Новороссийска. На месте выяснилось, что спасенные холсты промокли в соленой морской воде.Просушку организовали в здании новороссийской школы, после чего фрагменты панорамы заново упаковали и отправили в Новосибирск, где располагалась эвакуированная Третьяковка. Получив заветные ящики, сотрудники галереи схватились за голову.— Когда складывали холст для новой отправки, не учли особенности бережного способа упаковки, примененного в Севастополе, — рассказывает Малиновская. — Холсты просто механически сложили под прямым углом. В результате появились новые повреждения, заломы, а кое-где краска осыпалась.Поначалу была идея сделать дублировочный холст, на который можно было бы вкраплениями нанести спасенные фрагменты, а отсутствующие элементы изобразить заново. Однако от этого замысла пришлось отказаться. Несмотря на то, что спасли 2/3 панорамы, состояние уцелевших кусков оставляло желать лучшего. К тому же реставраторы сочли, что отсутствие однородной плоскости будет деформировать холст. Приняли решение написать полотно заново, сверяясь со спасенными фрагментами.









В работе приняли участие семнадцать художников и три женщины-парусницы. Последние сшивали полотно специальным швом, придуманным Рубо. В миссию реставраторов входило не только полное воссоздание шедевра, но и восстановление спасенных фрагментов, а также работа над предметным планом.



— Панорама — это ведь не просто картина, расположенная по кругу, но еще и реальные объекты вокруг нее, создающие 3D-эффект, — рассказывает историк Александр Спивак. — Реальная землянка из бревен незаметно переходит в изображение на полотне, настоящие пушки соседствуют с нарисованными. Готовое полотно вместе с предметным рядом весило порядка 11 тонн! В работе приняли участие семнадцать художников и три женщины-парусницы. Последние сшивали полотно специальным швом, придуманным Рубо. В миссию реставраторов входило не только полное воссоздание шедевра, но и восстановление спасенных фрагментов, а также работа над предметным планом.— Панорама — это ведь не просто картина, расположенная по кругу, но еще и реальные объекты вокруг нее, создающие 3D-эффект, — рассказывает историк Александр Спивак. — Реальная землянка из бревен незаметно переходит в изображение на полотне, настоящие пушки соседствуют с нарисованными. Готовое полотно вместе с предметным рядом весило порядка 11 тонн!







Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости



Смерть Сталина и угроза завершения работ

Работа шла трудно. Испытанием для панорамы и творческого коллектива стала смерть Сталина. Спустя примерно месяц реставраторам «Обороны Севастополя» объявили: денег нет, продолжать не будем, проект сворачивается. Тогда коллектив под руководством народного художника Василия Яковлева начал свою оборону. Художники решили не отступать, не оставлять начатое, работать без денег. На помощь пришли военные моряки. Начальник Главного морского штаба ВМФ лично встал на защиту панорамы. Ему удалось отбить нападки и договориться о продолжении финансирования. Нервотрепка стоила жизни Василию Яковлеву. Руководитель коллектива умер, не увидев итогов трудов...

Свое второе рождение панорама получила к столетию первой обороны Севастополя: 16 октября 1954 года ее вновь открыли для всеобщего обозрения. Работа шла трудно. Испытанием для панорамы и творческого коллектива стала смерть Сталина. Спустя примерно месяц реставраторам «Обороны Севастополя» объявили: денег нет, продолжать не будем, проект сворачивается. Тогда коллектив под руководством народного художника Василия Яковлева начал свою оборону. Художники решили не отступать, не оставлять начатое, работать без денег. На помощь пришли военные моряки. Начальник Главного морского штаба ВМФ лично встал на защиту панорамы. Ему удалось отбить нападки и договориться о продолжении финансирования. Нервотрепка стоила жизни Василию Яковлеву. Руководитель коллектива умер, не увидев итогов трудов...Свое второе рождение панорама получила к столетию первой обороны Севастополя: 16 октября 1954 года ее вновь открыли для всеобщего обозрения.







Люди шли толпами. Панорама стала больше, чем предмет искусства, превратилась в символ стойкости, мужества, сопротивления, стала воплощением воли народа, разделив с ним все трудности и лишения.

А еще севастопольцы с радостью узнавали на полотне черты знакомых и дорогих людей. Работая над лицами безымянных героев, художники изображали своих современников.



— Кока, который сидит в землянке и чистит картошку, рисовали с моего дедушки, — вспоминает жительница Севастополя Ирина Климчук. — Его увидели на рынке и пригласили попозировать. Поэтому, когда я ходила в музей, всегда искала там дедушку.







Фото: РИА Новости



Историческая справка: что изображено на полотне



Музей обороны Севастополя стоит на Историческом бульваре — месте, которое было залито кровью защитников. Здесь находился Четвертый бастион — ключевая точка обороны города.



Так величаво все и строго —

Безмолвный мрамор и цветы,

И подпоручика Толстого

Такие ранние черты.



Современный поэт Василий Кулемин указал верно: именно здесь воевал подпоручик Лев Толстой, который написал «Севастопольские рассказы», поразившие мир.









Кампания 1853–1856 годов — одна из самых кровопролитных войн XIX века. Королева Виктория и британское правительство мечтали о том, чтобы лишить Россию флота. Их поддержал французский император Наполеон III. Англия и Франция выступили против нас альянсом и стали готовить высадку в Крыму.

— Европейцы прагматично рассчитали, что им нужен Севастополь, — говорит Михаил Коробко. — Они даже вывели формулу: «Взятие Севастополя покроет все военные издержки».



Лондон и Париж рассчитывали на легкую победу. «Через десять дней ключи от Севастополя будут у нас в руках», — заверяли Наполеона III. На защиту города поднялся Севастопольский гарнизон. В скальном грунте прорыли километры ходов, соорудили укрепления, заминировали все, что было возможно и необходимо взорвать. А чтобы не дать противнику причалить к нашим берегам, защитники затопили семь кораблей из состава Севастопольской эскадры. «Грустно уничтожать свой труд, но надо покориться необходимости. Москва горела, а Русь не погибла, напротив, стала сильней», — писал адмирал Корнилов.

13 сентября 1854 года началась 349-дневная героическая оборона.



Самый русский француз

Художник-баталист с французским именем считал себя русским живописцем. Он родился в Одессе, где его отец торговал книгами, а мать занималась пошивом платьев. Франц Рубо родился 15 июня 1856 года, в год окончания Крымской войны.



Первое образование он получил в Одесской гимназии и школе рисования. Потом поступил в Баварскую академию в Мюнхене, но при этом возвращался на каникулы в Россию. Звездный билет Рубо вытянул тогда, когда получил заказ от российского правительства на создание цикла исторических картин о войнах на Кавказе. Во время работы над полотном «Штурм аула Ахульго», запечатлевшим взятие резиденции имама Шамиля, художник вдруг понял: ему просто-напросто не хватает места, чтобы изобразить все, что необходимо. В тот момент он решил рискнуть и написать не просто картину, а панораму!



— Панорама — это непрерывная картина, расположенная по окружности и дополненная реальными предметами, — рассказывает Михаил Коробко. — Этот относительно новый жанр был изобретен в Британии более двух веков назад. Он был очень популярен в Европе, люди ходили на панораму как на зрелище, чтобы получить эффект погружения в иную реальность. По сути, это было одно из первых проявлений искусства масс-медиа.



Можно себе представить, какой эффект произвело творение Рубо. Панораму экспонировали на Всероссийской художественно-промышленной выставке в Нижнем Новгороде в специально выстроенном павильоне. Ничего подобного прежде в России не видывали, а трудился над этим Франц Алексеевич себе в убыток.

Однако спустя короткое время получил официальный заказ на создание панорамы «Оборона Севастополя».



Как Рубо трудился над полотном

Живописец осознавал, что перед ним поставили задачу, не имевшую аналогов по сложности:



— Легко писать блестящие победы, где исторический материал дает готовые и благородные мотивы, но совсем другое дело — написать геройскую защиту, — говорил он.



Мастер подошел к заданию со всей ответственностью. Изучал архивы, посещал места боев в Севастополе, беседовал с ветеранами Крымской войны. Специально для него солдаты и матросы инсценировали штыковые атаки и рукопашные бои. Первый эскиз художник представил в Петербурге, а доделывать работу уехал в Мюнхен. Там выстроил специальную круглую мастерскую и взял помощников — трех художников и двадцать студентов Академии художеств. Одновременно с картиной создавался натурный план площадью 1610 м² (деревянные модели пушек, ядра, человеческие фигуры). В 1904 году полотно накатали на огромный деревянный вал, поместили на две сцепленные железнодорожные платформы и привезли в Севастополь. 14 мая 1905 года панораму торжественно открыли.



Что изобразил художник

Произведение охватывает один день обороны с раннего утра до позднего вечера. Точкой для обзора автор выбрал вершину местности, открывающей вид на осажденный Севастополь и его окрестности. Зрителю видны мачты затопленных кораблей и вся северная часть города.

Пожалуй, лучше всего о панораме написал поэт Иван Тучков:

Алеет утро на штыках,

идут матросы в наступленье:

на сомкнутых в кольцо холстах

художник сотни дней сраженья

на севастопольских холмах

сжал в атом времени, в мгновенье...



Рубо запечатлел эпизод неудачного штурма англо-французскими войсками Малахова кургана 6 июня 1855 года. Среди четырех тысяч человек, изображенных на полотне, есть и безымянные герои, и подлинные исторические личности, и те, о ком писал Лев Толстой в своих «Севастопольских рассказах». Например, на перевязочном пункте запечатлен Николай Пирогов. Когда в Петербург пришло известие о высадке противника в Крыму, доктор заявил о готовности употребить все силы для пользы армии на поле боя. Впервые в Севастополе применили наркоз, антисептики, гипс для создания повязок, а сам Пирогов провел порядка пяти тысяч операций!

Можно увидеть на картине и героев обороны Севастополя: адмирала Нахимова, генерала Хрулева, матроса Кошку. Бывший крепостной прославился бесстрашными вылазками в тыл противника, отличался находчивостью и бесстрашием, был ранен в руку и грудь, но остался жив и получил медаль «За Отвагу».



По завершении работы Франца Алексеевича ждало престижное назначение. Он возглавил батальную мастерскую Высшего художественного училища при Императорской Академии художеств. А спустя несколько лет, к столетию битвы под Москвой, мастер создал еще одну панораму — «Бородинская битва».



Последние годы живописец провел в Германии, где пропагандировал русское искусство, а когда возникали вопросы, не стеснялся повторять: «Я родился, жил и получил образование в России. Картины я пишу из русского быта и русской боевой жизни. Конечно, я был и остаюсь русским художником».



Возрождение благодаря и вопреки

Главный экспонат выставки «Рубо. 170» — отреставрированные в московском Центре Грабаря части панорамы, спасенные в годы Великой Отечественной войны. Эти фрагменты носят условные названия «Атака» и «Левее Юферова». Долгое время полотна хранились в Москве, в музее-панораме «Бородинская битва», а в этом году было принято решение передать их на хранение в Севастополь. Но… судьба расположенного по кольцу произведения тоже закольцевалась. Спасенные в 1942 году холсты теперь соседствуют с уцелевшими после пожара 2026 года частями панорамы.

Самое досадное во всем этом то, что когда-то воссозданное советскими мастерами творение Рубо совсем недавно было еще раз бережно отреставрировано в Москве, а музей-панорама готовился к открытию в конце 2026 года.





Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости



Как бы то ни было, в день открытия выставки заместитель директора музея им. М.П. Крошицкого Людмила Смирнова вспомнила исторический факт:



— Самое страшное — это забыть историю, забыть язык. Когда на Нюрнбергском процессе выступал директор Эрмитажа, он в качестве обвинения рассказывал, что фашисты уничтожали произведения искусства, и привел пример Севастопольской панорамы...





Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Как бы то ни было, в день открытия выставки заместитель директора музея им. М.П. Крошицкого Людмила Смирнова вспомнила исторический факт:— Самое страшное — это забыть историю, забыть язык. Когда на Нюрнбергском процессе выступал директор Эрмитажа, он в качестве обвинения рассказывал, что фашисты уничтожали произведения искусства, и привел пример Севастопольской панорамы...



После недавнего налета на нее БПЛА параллели стали слишком очевидны, но нет никаких сомнений в том, что панорама будет восстановлена. Крупный банк выделил на эти цели 1 миллиард рублей. Уже известно, что работы будут вести мастера прославленной Студии военных художников имени М. Б. Грекова — той самой, что восстанавливала «Оборону Севастополя» после Великой Отечественной. По словам директора музея Михаила Смородкина, на воссоздание потребуется около пяти лет.



Панорама вернется, чтобы снова напомнить: историю нельзя победить.



На снимке вверху: моряки США и Великобритании, участники Ялтинской конференции, посетившие в феврале 1945 года Музей-панораму «Оборона Севастополя 1854-1855 гг». Фото: РИА Новости.

Большая экспозиция, рассказывающая о создателе грандиозных панорам, начала действовать уже на следующий день после варварской бомбардировки.Пожар в здании панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» продолжался больше суток, все, что находилось внутри, выгорело. Пожарным удалось вынести из огня около десяти фрагментов легендарного полотна. Теперь части спасенного холста экспонируются вместе с остатками панорамы, уцелевшими в годы Великой Отечественной.История повторилась. В период второй обороны Севастополя (в 1942-м) работа Франца Рубо горела после ударов немецко-фашистских захватчиков.Нынешнее нападение нацистов губернатор Севастополя Михаил Развозжаев назвал «попыткой стереть нашу память и поглумиться над нашими ценностями».