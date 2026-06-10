А Тициан здесь ни при чем: выставка «Любовь земная и любовь небесная» братьев Маковских в Музее Фаберже

В рамках культурной программы Петербургского международного экономического форума Музей Фаберже представил огромное собрание работ Константина и Владимира Маковских, в том числе незнакомых современному зрителю.

Константин Маковский. «Нежное создание»

Музей Фаберже все отчетливей заявляет о себе в качестве культурной площадки, не только ведущей во всех смыслах предметный разговор о декоративно-прикладном искусстве, но и показывающей живописное искусство и графику — от классики до сегодняшнего дня. Объединившая 168 работ выставка «Константин и Владимир Маковские. Любовь земная и любовь небесная» должна была, по мысли кураторов, продемонстрировать творчество братьев, не противопоставляя их, но все же учитывая, что «Владимир Маковский — это социальная драма, это психология человеческих отношений, а Константин Маковский — чистая красота». На пресс-показе говорили про гуманизм и любовь к человеку, и этим обосновали название проекта, отсылающее к главному шедевру Тициана. Получилось очень в лоб, назидательно и не совсем по делу. Именно в откровенном, неприкрытом противопоставлении творческих воззрений и методов мастеров, принадлежащих к одной семье, заключена вся соль. Тем более, если речь идет о династии, вовсе не исчерпывающейся этими двумя именами.

По счастью, любой ценитель прекрасного сделает свои выводы — если в том вообще будет нужда. Мы же просто постараемся расставить вешки по экскурсионному пути, чтобы зритель попросту не потерялся в шедеврах и не пропустил любопытные моменты.

Первым делом публика встретится с двумя изображениями братьев Маковских — еще юных и не занявших почетные места в сонме российских гениев. Это автопортрет Константина Маковского — здесь будущему мастеру всего 21 год — и написанный им же портрет брата Владимира. Очень важно не пробежать мимо: встретиться внимательным взглядом с творцами при иных обстоятельствах будет нелегко — автопортрет Константина приехал из Третьяковской галереи, а портрет Владимира находится в частном собрании и для постоянного обозрения недоступен.

Ну, а затем посетителям предстоит восторженно застыть у огромного полотна Константина Маковского «Суд Париса». Оно настолько прекрасно и в то же время декоративно, что становятся понятными и успех художника как в царских покоях, так и в великосветских салонах, и решение Музея Фаберже использовать картину в качестве постера выставки.

Константин Маковский. «Иван Сусанин». 1914

И здесь самое время поговорить о деньгах. Константин Маковский был безумно удачлив — пожалуй, можно даже поспорить, что в его жизни имело больший вес: собственно талант или умение нравиться заказчикам (император Александр II обожал этого художника) и делать на этом капитал. Так, картина «Боярский свадебный пир» оказалась не по карману ни московскому собирателю Павлу Третьякову, ни даже венценосному коллекционеру из Санкт-Петербурга Александру III, и в итоге отправилась в Америку. Основатель же прославленной галереи в итоге удовлетворился приобретением суриковского «Утра стрелецкой казни», заплатив в итоге почти в восемь раз меньше, чем если бы потратился на «Свадебный пир».

Таков масштаб личности в денежном исчислении. Но и соответствующее напечатление на творческой судьбе: Константин Маковский пишет многочисленные салонные портреты, полные декоративности в самом хорошем смысле — попробуйте оторвать взгляд от бордовой ткани платья второй жены художника Юлии Павловны (в девичестве Летковой). Не получится! Впрочем, тот портрет хранится в Русском музее, а на нынешней выставке есть две работы, выполненные равно в роскошной и одновременно трепетной тональности — портрет первой жены брата Владимира Анны Герасимовой и собственной третьей супруги Марии Матавтиной. Помпезные полотна на исторически-патриотическую тематику («Петр Великий в своей мастерской», «Подвиг Ивана Сусанина») чередуются с портретами царедворцев и бесчисленных боярышень, где все больше тканей, кружев и жемчугов — неудивительно, что общественная мысль в начале ХХ века ставила художнику в вину неспособность к изображению страдающего народа на фоне «шикарных» сюжетов и заказчиков.

Владимир Маковский. «В четыре руки» («Диалоги»). 1906

Не то с Владимиром Маковским. Его уделом стала жанровая живопись и совсем другая аудитория — что называется, «пореформенная». Если на полотнах Константина — сказочная Русь и Российская империя, которую мы любим и которую не любить невозможно, то кисти Владимира Маковского в высшей степени подвергнуто бытование страны, которая вовсе не задумывается о гордости, прекрасном величии, славном прошлом и замечательном будущем. Портреты и сюжеты Владимира Маковского — живые, не глянцевые в нынешнем понимании. На них запечатлены люди, составляющие хребет России: крестьяне, ремесленники, творческая и научная интеллигенция, как правило идущая в народ. Бытовые сцены — иная, не менее блестящая сторона творчества художника. Будь то безмятежные дружеские встречи, трогательные объяснения в любви, домашнее музицирование — или, напротив, крах банка и отчаяние вкладчиков или приезд на дачу отца семейства, измученного городскими покупками и прочими поручениями. Очень часто в картинах проступает традиция Василия Тропинина — именно он был первым наставником Владимира Маковского. А мы вспомним, что примером для Константина были великий романтик Карл Брюллов и выдающийся белорусский портретист Сергей Зарянко — какие разные творческие пути сплелись в семье Маковских!

Владимир Маковский. «Приезд на дачу». 1899

Наиболее говорящие работы Владимира Маковского, представленные в Музее Фаберже, это, на мой взгляд, «Слушают граммофон», «Бывший богослов», «Дачный муж» и, конечно же, «Шурка»: изображенный на полотне строптивый мальчишка не единожды становился моделью для художника. Эта картина находится в приватной коллекции и пропустить ее нельзя.

Владимир Маковский. «Слушают граммофон». 1910

Отдельно нужно рассказать про несколько неожиданный момент и еще одну уникальную возможность познакомиться с шедеврами братьев Маковских. В организации проекта принял участие Фонд развития культуры и искусства Республики Узбекистан, благодаря которому в нашу страну впервые в новейшей истории приехали шесть работ Константина Маковского и три картины Владимира Маковского. Эти полотна составили часть коллекции великого князя Николая Константиновича, племянника Александра II, — личности, заслуживающей отдельного исследования. Что же касается представленных полотен, то они входят в коллекцию Государственного музея искусств Узбекистана, в принципе обязанного князю своим существованием. Не все эти картины находятся в постоянной экспозиции музея: их нарочно отреставрировали перед теперешней выставкой. Особые эмоции рождаются у полотен «Католический проповедник» Константина Егоровича и «Головы Христа» Владимира Егоровича.

В завершение пара слов про «фишку» выставочных проектов Музея Фаберже. По доброй и прекрасной традиции здесь издаются роскошнейшие каталоги, которые сами служат примером полиграфического искусства. Вот и сейчас на отдельном аналое посетителей манил 600-страничный фолиант, перед которым впору было молиться. Страницы издания перелистываются с благоговением, тираж — тысяча экземпляров, вес — пять килограммов.

Выставка продлится до 13 сентября

Фотографии: предоставлены пресс-службой Музея Фаберже и Евгением Хакназаровым