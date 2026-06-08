Агенты русской музыки: в доме Чайковского рассказали о культурном состязании с Западом

Авторские рукописи Первого фортепианного и Скрипичного концертов Петра Ильича Чайковского, шкатулка, принадлежавшая композитору Алексею Львову, автору гимна «Боже, царя храни!» — артефакты из эпохи становления русской национальной музыки можно увидеть на выставке «Русская музыка. Особая миссия», которая проходит в доме Чайковского на Кудринской площади.

Здесь посетители могут узнать о трехвековой конкуренции русских музыкантов с западными маэстро за мировую сцену и стать заочным свидетелем исторических концертов.

«Агент русской музыки» — несостоявшееся название экспозиции. Эта фраза, приписываемая Чайковскому, вовсе не о культурной конфронтации: она отражает смысл сподвижничества отечественной культуры и стала лейтмотивом выставки.

— Мы рассказываем о первых шагах русских музыкантов в конкуренции за рубежом, о том, как им удалось покорить искушенные сердца европейцев, — отметил Михаил Брызгалов, генеральный директор Музея музыки, заслуженный деятель искусств.

Как устроена выставка, рассказал Александр Комаров, один из главных чайковсковедов страны. Он же отвечает за эксклюзивность меморий и научную достоверность экспозиции: на выставке представлено свыше 170 экспонатов, среди которых авторские рукописи Чайковского, Рахманинова, Скрябина и Шостаковича, мемориальные вещи великих музыкантов, уникальные нотные издания, редкие фотографии, программы и афиши исторических спектаклей и концертов.

Выставка состоит из трех частей. Первый зал — «Объект благосклонного внимания» (1820–1880-е) — посвящен возвращению достоинства национальной музыке. Если иностранцы в XVI–XVII веках воспринимали русскую музыка как экзотику, то после петровских реформ она перестает быть «иероглифом», однако куратор заметил, что «это явление — палка о двух концах».

— С одной стороны, русские композиторы стали говорить на европейском языке, с другой, они во многом утратили творческую самобытность, — считает Александр Комаров.

Помимо отечественных деятелей эпохи, таких как Алексей Львов и Александр Алябьев, на выставке знакомят с деятельностью Ганса фон Бюлова, Ференца Листа и Луизы де Мерси-Аржанто, главных популяризаторов «мюзик рюсс» за рубежом и, что парадоксально, в России: как известно, Первый фортепианный концерт Чайковского на родине композитора состоялся после его исполнения Гансом фон Бюловым в Бостоне.

Раздел «Утверждение национального престижа» охватывает период с конца XIX по начало XX века. В это время российские музыканты, в совершенстве владевшие профессиональным инструментарием, начали инициировать выступления на мировой сцене. В экспозиции отражаются ключевые события периода — Дягилевские сезоны и Всемирная выставка в Париже, главному герою которой, Николаю Рубинштейну, организаторы посвятили отдельный стенд, где собраны все его регалии.

«Новый полюс творческой силы» освещает период с начала XX век по наши дни. Зал посвящен как деятельности Российского национального музея музыки, так и концертам, которые утверждают престиж накопленного наследия русского музыкального искусства.

К первым посетителям выставки обратилась генеральный директор «Фонда Елены Образцовой» Наталья Игнатенко. Она напомнила, что недавно состоялась трансляция показа оперы «Евгений Онегин» в «Метрополитен-опера», а в Венской государственной опере этим маем представили легендарную русскую оперу в постановке Дмитрия Чернякова. Президент Союза композиторов Евразии Андрей Батурин подтвердил актуальность национальной академической музыки:

— Сегодня мы видим неиссякаемый интерес к русской музыке. Современные композиторы, которые состоялись в жанре авангардной музыки, называют нас почвенниками, но мы не против. У каждого из нас своя особая миссия.

Фотографии предоставлены пресс-службой Музея национальной музыки