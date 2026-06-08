Агенты русской музыки: в доме Чайковского рассказали о культурном состязании с Западом

Агенты русской музыки: в доме Чайковского рассказали о культурном состязании с Западом

Авторские рукописи Первого фортепианного и Скрипичного концертов Петра Ильича Чайковского, шкатулка, принадлежавшая композитору Алексею Львову, автору гимна «Боже, царя храни!» — артефакты из эпохи становления русской национальной музыки можно увидеть на выставке «Русская музыка. Особая миссия», которая проходит в доме Чайковского на Кудринской площади.

«Русская музыка. Особая миссия»

Здесь посетители могут узнать о трехвековой конкуренции русских музыкантов с западными маэстро за мировую сцену и стать заочным свидетелем исторических концертов.

«Агент русской музыки» — несостоявшееся название экспозиции. Эта фраза, приписываемая Чайковскому, вовсе не о культурной конфронтации: она отражает смысл сподвижничества отечественной культуры и стала лейтмотивом выставки.

— Мы рассказываем о первых шагах русских музыкантов в конкуренции за рубежом, о том, как им удалось покорить искушенные сердца европейцев, — отметил Михаил Брызгалов, генеральный директор Музея музыки, заслуженный деятель искусств.

«Русская музыка. Особая миссия»

«Русская музыка. Особая миссия»

Как устроена выставка, рассказал Александр Комаров, один из главных чайковсковедов страны. Он же отвечает за эксклюзивность меморий и научную достоверность экспозиции: на выставке представлено свыше 170 экспонатов, среди которых авторские рукописи Чайковского, Рахманинова, Скрябина и Шостаковича, мемориальные вещи великих музыкантов, уникальные нотные издания, редкие фотографии, программы и афиши исторических спектаклей и концертов.

«Русская музыка. Особая миссия»

«Русская музыка. Особая миссия»

Выставка состоит из трех частей. Первый зал — «Объект благосклонного внимания» (1820–1880-е) — посвящен возвращению достоинства национальной музыке. Если иностранцы в XVI–XVII веках воспринимали русскую музыка как экзотику, то после петровских реформ она перестает быть «иероглифом», однако куратор заметил, что «это явление — палка о двух концах».

— С одной стороны, русские композиторы стали говорить на европейском языке, с другой, они во многом утратили творческую самобытность, — считает Александр Комаров.

«Русская музыка. Особая миссия»

«Русская музыка. Особая миссия»

Помимо отечественных деятелей эпохи, таких как Алексей Львов и Александр Алябьев, на выставке знакомят с деятельностью Ганса фон Бюлова, Ференца Листа и Луизы де Мерси-Аржанто, главных популяризаторов «мюзик рюсс» за рубежом и, что парадоксально, в России: как известно, Первый фортепианный концерт Чайковского на родине композитора состоялся после его исполнения Гансом фон Бюловым в Бостоне.

Раздел «Утверждение национального престижа» охватывает период с конца XIX по начало XX века. В это время российские музыканты, в совершенстве владевшие профессиональным инструментарием, начали инициировать выступления на мировой сцене. В экспозиции отражаются ключевые события периода — Дягилевские сезоны и Всемирная выставка в Париже, главному герою которой, Николаю Рубинштейну, организаторы посвятили отдельный стенд, где собраны все его регалии.

«Русская музыка. Особая миссия»

«Новый полюс творческой силы» освещает период с начала XX век по наши дни. Зал посвящен как деятельности Российского национального музея музыки, так и концертам, которые утверждают престиж накопленного наследия русского музыкального искусства.

К первым посетителям выставки обратилась генеральный директор «Фонда Елены Образцовой» Наталья Игнатенко. Она напомнила, что недавно состоялась трансляция показа оперы «Евгений Онегин» в «Метрополитен-опера», а в Венской государственной опере этим маем представили легендарную русскую оперу в постановке Дмитрия Чернякова. Президент Союза композиторов Евразии Андрей Батурин подтвердил актуальность национальной академической музыки:

— Сегодня мы видим неиссякаемый интерес к русской музыке. Современные композиторы, которые состоялись в жанре авангардной музыки, называют нас почвенниками, но мы не против. У каждого из нас своя особая миссия.

«Русская музыка. Особая миссия»

Фотографии предоставлены пресс-службой Музея национальной музыки