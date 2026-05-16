Двести единиц очаровательной хрупкости: в Лаврушинском переулке открылась выставка пастели

«Хрупкое искусство. Пастель из фондов графики XVIII — начала ХХ века» — одна из самых примечательных выставок в главном здании Третьяковки за последние годы. Однажды немецкий художник и теоретик Антон Рафаэль Менгс сказал: «Пастель — бабочка среди других видов искусств», — и это справедливо.











Из истории вопроса

Согласно общепризнанным мнениям, первые работы пастелью появились в Италии в кругу Леонардо да Винчи, но даже исследователи делают оговорку: с технологиями изготовления мелков из чистого пигмента Леонардо познакомил некий французский художник.



В России первые работы пастелью появились в XVIII веке, причем благодаря приезжим художникам не первого ряда: в то время иностранцы активно гастролировали по нашей стране, создавая работы в модной технике. Пастель была чем-то вроде фотоаппарата Polaroid с моментальными снимками. Если для создания картин маслом требовалось позировать несколько дней по нескольку часов, то здесь чудесными мелками художник мог нарисовать портрет за пару часов.









Про самых ранних пастелистов мы не знаем почти ничего, кроме фамилий — и то в лучшем случае. Одним из первых официально зафиксированных мастеров мелка стал немец Иоганн Кассель, выписанный Академией наук в качестве экспедиционного художника для работы в Оренбургской экспедиции. (Сейчас для подобного рода занятий привлекают фотографов, а в те времена работы Касселя являлись образцом быстрого научного рисования, причем в цвете.)



Вниманию посетителей выставки представлен привезенный из экспедиции портрет 1735 года, который до недавнего времени назывался «Башкир». При подготовке экспозиции выяснилось, что это не просто башкир, а легендарный хан Абулхаир. Именно он присягнул на верность царю и выступил одним из инициаторов основания Оренбургской крепости.









Еще одна работа из разряда самых ранних принадлежит мелку датского художника Вигилиуса Эриксена, служившего при дворе Екатерины II. Однажды до императрицы дошли слухи о том, что в Царском Селе обнаружилась столетняя жительница. Придворному художнику поручили запечатлеть бабулю в качестве доказательства. Если бы речь шла о масле, то старушку в лаптях и ее многочисленное возрастное семейство пришлось бы везти во дворец, где-то расселять и заставлять позировать сутки напролет, к чему крестьянская масса точно не была готова. Но благодаря пастели ничего этого не потребовалось. Эриксен съездил сам, быстренько зарисовал эскизы семейства и приехал домой в тот же день. Интересно, что в такой же быстрой технике, в какой он писал нашу бабулю, художник потом запечатлел и принцессу Дании, чтобы не сильно ее утомлять.





Вигилиус Эриксен. «Столетняя царскосельская крестьянка с семьей»

Первый русский пастелист

Первым русским художником, освоившим заграничную технику, стал Алексей Венецианов. До сих пор доподлинно не известно, у кого он научился, но вполне вероятно, что освоил премудрость своими силами. Отец Венецианова был торговцем и наряду с луковицами тюльпанов торговал портретами, выполненными пастелью. Сын, насмотревшись, понял, что может не хуже, и уже в начале XIX века давал в газетах объявления, что готов написать портрет за три часа.



Основную славу Венецианову сделали его крестьянские портреты, ряд из которых написан пастелью. В советские времена говорилось, будто этот художник первым проявил интерес к крестьянству, труду и народу, но в наше время экскурсоводы осторожно замечают: это не совсем так. Скорее, мастер создавал аллегорические работы на тему «Времена года». Например, пастельный портрет девушки с серпом может быть символом осени. А крестьянка с пряжей — это, безусловно, зима.



В любом случае, Венецианов ввел в моду крестьянские типы. Императрица даже купила два крестьянских портрета, подарив художнику бриллиантовый перстень, а император не отстал и приобрел полотно «Очищение свеклы».



Техника трех карандашей — предшественница пастели

В XIX веке с наступлением романтизма пастель отходит на второй план и более актуальным становится виртуозный рисунок пером. Сознательно возвращается к пастели художник Александр Орловский, мастер по изображению лошадей.



— Можно спорить, пастель это или не пастель. Есть техника «три карандаша»: сангина, уголь, мел. Ее выделяют отдельно, считают предшественницей пастели. Но по темпераменту, по тому, как это сделано, — пастель, — объясняла в ходе лекции хранитель фонда графики Нина Маркова.





Мерцание и смешанная техника

Отличительной чертой пастели является то, что при взаимодействии мелка и бумаги возникает некое особое мерцание. Очень часто художники обращались к пастели именно за этим эффектом. Например, один из лучших выпускников Академии художеств, мастер четко выраженного рисунка Орест Кипренский любил использовать пастель для подсвечивания фона. Пейзажист Василий Петров, работавший декоратором Императорских театров, соединял пастель с гуашью.





Василий Петров. «Итальянский пейзаж с водопадом»













Михаил Врубель. «Жемчужина»



Низкие жанры — высокие шедевры

В пастели нет сложных жанровых произведений. Чаще — портрет, реже — портрет в рост и пейзаж. По иерархии это низшие жанры, но мастера создавали в этой технике шедевры.



Великий Исаак Левитан обратился к пастели в 1890 году, в период своего первого заграничного путешествия. Его пастель «Близ Бордигеры» была приобретена самим Третьяковым. А вот левитановский «Цветущий сад» попал в собрание в 2000 (!) году. Сегодня трудно поверить, что совсем недавно такого рода работы встречались в продаже. А Михаил Врубель в своей знаменитой «Жемчужине» что только не использовал: и аппликации, и гуашь, и даже приклеенную муху, переливающуюся желто-зелено-розовым. (Во время показа куратор Ирина Шувалова просила не прислоняться к стеклу, чтобы муха ненароком не отвалилась.) А вот пастель мастеру пригодилась для создания переливов и мерцания самой раковины.







Исаак Левитан. «Близ Бордигеры на севере Италии»



Про пастель говорят, что она непременный этап развития каждого молодого художника. Левитан довольно скоро извлек для себя все возможности этой техники и отказался от нее, вернувшись к маслу.



По словам искусствоведов, техника пастели не была органична и Репину. Но художник ухитрялся браться за все виды творчества и везде создавал шедевры. Таков портрет Александры Боткиной, дочери Третьякова и жены известного доктора-коллекционера.



По легенде, ученик Репина Валентин Серов высоко оценил пастель, когда вышел работать зимой на пленэр. Краска на морозе замерзала, а вот мелкам ничего не было страшно. Пастелью на морозе написана «Крестьянка с лошадью». Чтобы позирующая девушка смеялась, художник специально приставил к ней человека, который травил байки. А еще сияющим мелком Серов создал эффект изморози, который вряд ли можно было достичь маслом.





Феминистическая история

С техникой пастели связана и феминистическая история. Розальба Каррьера, первая в мире женщина-художник, получившая международное признание, работала именно пастелью.



В России тоже немало дам любили мелки. Среди них — дочь петербургского акушера Мэри Казак (Эристова). Любимица Репина и Бенуа, она была одной из самых востребованных портретисток начала ХХ века. Иметь ее работу считалось в светской среде особым шиком. Правда, слава быстро прошла, и умерла Мэри в нищете и забвении.



Лавры «королевы пастели» в ХХ веке отошли к Зинаиде Серебряковой не от хорошей жизни. Вообще-то художница предпочитала масляную живопись, но поскольку жила во Франции в условиях жесткой экономии, перешла на более дешевую пастель.



Открытие выставки

Открытием выставки можно назвать работы лучиста Михаила Ларионова. Даже специалисты удивились, обнаружив огромное количество работ пастелью, выполненных на высшем уровне. Тонкая живопись «для себя», почти лишенная приема, привлекает удивительным разнообразием: тут и иллюстрации, и уличные зарисовки, и портреты, и даже фантастические сцены.



«Молодой Ларионов напоминает мне Репина, — говорит Нина Маркова. — Репин не расставался с блокнотом и графитным карандашом. Полное ощущение, что Ларионов ходил повсюду с коробочкой пастели…»

Из пяти огромных папок, хранящихся в галерее, можно было бы сделать отдельную выставку.





Кстати

Тема пастели в Третьяковке неожиданно рифмуется с выставкой в ГМИИ имени Пушкина. До конца июня здесь показывают доавангардное творчество Наталии Гончаровой и Михаила Ларионова. Этот период творчества называют импрессионистическим. Как материал для рисования художники выбрали пастель, которая позволяла быстро фиксировать впечатления.



Искусство и литература под чашечку кофе

На днях в Третьяковской галерее на Кадашевской набережной открылась Книжная гостиная с видом на Кремль. Просветительское пространство выполняет функции «два в одном»: это — публичная библиотека и кафе. Билеты покупать не надо, можно выбрать любой фолиант и полистать его, прихлебывая кофе. Локация рассчитана на 100 человек. Модульные эргономичные кресла и диваны, стеллажи и столики — все мобильно и рассчитано на разных людей, в том числе с ограниченными возможностями.



Само здание на Кадашевской набережной представляет собой одну из самых современных музейных площадок столицы. По словам директора по развитию Елены Беркович, в дальнейшем здесь планируют проводить бесплатные публичные мероприятия для широкой аудитории: встречи, лекции, открытые события, связанные с выставками Третьяковки. Режим работы книжной гостиной и кафе полностью совпадает с официальным графиком работы галереи, а ассортимент книг постоянно пополняется.

Фотографии предоставлены пресс-службой Третьяковской галереи.



Пастель боится сотрясений, яркого света и перепадов влажности. Созданные в этой технике изображения редко покидают запасники, поэтому показ таких произведений — всегда большое событие. Нынешняя выставка стала возможной благодаря новым стеклам, защищающим живописный слой от ультрафиолета.Важно понимать, что перед нами не история пастели, а история работ из собрания Третьяковки, и эта коллекция имеет свои особенности. Пастель — аристократическая, изысканная техника, а Третьяковская галерея изначально была музеем демократического искусства.