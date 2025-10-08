От Петра I до Гиляровского: рассказываем о выставках октября

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

«Свой человек. Владимир Гиляровский»

Москва, Музей русского импрессионизма. 16 октября — 25 января 2026

«Последнее закрытое собрание. Коллекция Куниных»

Санкт-Петербург, Галерея искусств KGallery. С 17 октября по 8 марта 2026

«Последний триумф Петра Великого. Впереди вечность»

Москва, Музеи Московского Кремля. С 17 октября по 1 февраля

«Фёдор Васильев. К 175-летию со дня рождения»

Санкт-Петербург, Государственный Русский музей. До 26 января 2026

Владимир Гиляровский прожил удивительную жизнь. Он родился за шесть лет до отмены крепостного права, а умер за шесть лет до начала Великой Отечественной, и его биография вместила сразу несколько эпох. Перепробовал множество профессий, был даже бурлаком, но в итоге посвятил себя непредсказуемой и опасной репортерской работе. Любопытно, что «дядя Гиляй» не был москвичем: он родился в Вологодской губрении и окончательно перебрался в Белокаменную, когда ему уже было за 30. Но именно из-под его пера вышел знаменитый труд «Москва и москвичи», рассказывающий о старом городе, которого к нашему времени уже не осталось.В этом году исполняется 170 лет со дня рождения Гиляровского — и 90 со дня смерти — и новый проект Музея русского импрессионизма расскажет о «короле репортеров» через работы художников, писавших его портреты, а также изображавших вторую героиню выставки — Москву. Политехнический музей, ставший соорганизатором проекта, дополнит экспозицию различными механизмами — вроде портативных фотоаппаратов Кодак, сопровождавших Гиляровского в его журналистских авантюрах. Или граммофона и киноаппарата — свидетельств ошеломительного технического прогресса, свершившегося на глазах Владимира Гиляровского.Частные собрания, даже самого высокого уровня, порой исчезают без следа — если наследники бездарно растрачивают полученные сокровища. Коллекции Куниных в этом смысле повезло: собранная всего за четыре года, с 1918-го по 1922-й, супругами Яковом и Александрой Куниными, она за годы существования лишилась лишь одного произведения — портрета галеристки Надежды Добычиной. Надо сказать, именно через нее Кунины приобрели значительную часть своей собрания, ядро которой составляли произведения «мирискуников». Так, например, у них появилась самая значительная вещь в коллекции — портрет Мстислава Добужинского кисти Бориса Григорьева. Некоторые работы дарили сами художники — как Зинаида Серебрякова, презентовавшая автопортрет. Около трети коллекции занимают театральные эскизы Александра Бенуа к постановкам «Петрушка» и «Венецианский купец». Кунины вообще любили театр — об этом свидетельствуют воспоминания Бенуа, писавшего о совместных посещениях спектаклей. На выставке в KGallery собрание Куниных впервые будет представлено целиком. Покажут даже тот самый портрет Надежды Добычиной — сегодня он находится в фондах самой галереи.Император Петр Великий вошел в историю как масштабный реформатор, перекроивший жизнь России на западный лад. Его проводы — после внезапной кончины — тоже стали грандиозным событием, в духе традиций европейских королевских домов, где погребение монарха рассматривалось прежде всего как государственный акт. Правда, к тому времени в самой Европе траурные церемонии начали утрачивать былое великолепие. Однако у нас было решено проводить императора в последний путь на самом высоком уровне. Выставка впервые покажет единым комплексом предметы, связанные с церемонией прощания с Петром I и торжественным шествием к месту его упокоения в Петропавловском соборе — император стал первым из русских монархов, погребенных в Петербурге. Расскажут зрителям и о традиции носить траур: можно будет увидеть предметы одежды, принадлежавшие Петру I и его внуку, будущему императору Петру II. А еще впервые вместе представят костюмы Петра I, собранные из трех коллекций — Государственного Эрмитажа, Музеев Московского Кремля и Государственного исторического музея.Проживший лишь 23 года и умерший от туберкулеза, Федор Васильев вошел в историю как самородок, чей талант так и не успел раскрыться до конца. И все же за отведенный ему срок он сумел сделать немало. Васильева называют родоначальником лирического направления русской пейзажной живописи, восхищаются тонким чувством колорита и феноменальной работоспособностью. Последние два года жизни он провел в Крыму и, несмотря на душившую болезнь, исступленно работал, оставив после себя множество рисунков и картин. Выставка в Русском музее представляет около 100 работ Федора Васильева: кстати, предыдущая ретроспектива прошла в этих стенах полвека назад. На сей раз зрителям показывают не только безоговорочные хиты, вроде знаменитой «Оттепели» (1871), но и малоизвестные вещи из музейных фондов.