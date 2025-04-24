«Особняк-Небылица» — новый музей столицы

Елена ФЕДОРЕНКО

В Москве, неподалеку от станций метро «Новокузнецкая» и «Третьяковская», появился музей «Особняк-Небылица», где посетителей встречают герои мифов, сказок, легенд, преданий.

Разместилась сказочная экспозиция в старинном Замоскворечье, в небольшом двухэтажном здании, что впервые обозначено на карте 1896 года. Его парадная часть выходит на Озерковскую набережную, а название, как и все адреса Первопрестольной, связано с историей. Москва-река разливалась часто, и в пойме оставалась сеть небольших озер. Первой владелицей этого типичного доходного дома была богородская мещанка Матрена Чурбанова. Дореволюционная усадьба с небольшим садиком еще несколько лет назад казалась обреченной на жалкую участь, но реставрация вернула ее к жизни.

Особняк не имел увлекательной истории, и ее решили выдумать — щедрая фантазия инициаторов музейного проекта сочинила собирательный образ профессора Аполлинария Феликсовича Московина — заядлого путешественника, книгочея, собирателя диковинных реликвий. Они-то и стали экспонатами «Особняка-Небылицы». Это — не музей в привычном понимании как «учреждение, занимающееся собиранием, изучением, хранением предметов — памятников естественной истории, материальной и духовной культуры». Его справедливо назвали арт-пространством. Второе важное направление музейной деятельности — просветительство, и в колеблющейся системе культурных ценностей мифы, сказки, литературные произведения «Особняк-Небылица» почитает за базовые. Декорации удивительной красоты, населенные волшебными образами, дразнят память, будят воображение и наполняют желанием перечитать книгу и узнать персонажей. Музей — настоящая кладовая современных рукотворных чудес, место для приятного досуга и полезного познания.

Первопроходцами в визуальном исследовании тайных смыслов сказок и характеров фольклорных и литературных героев стали петербуржцы Оксана Гордишевская и Евгений Иоффе. Первый музей под названием «Особняк-Небылица» открылся в Санкт-Петербурге два года назад, за ним последовал второй — «Небылица-Водица». Их создатели содействовали и столичной идее. В Москве «Особняк-Небылица» открыли торжественно. Галина Новикова, начальник отдела департамента музеев и поддержки циркового искусства Министерства культуры РФ, выступая на церемонии, сказала: «В столице появилось место, где каждый человек найдет своего сказочного героя — музей дарит радость, которой порой так не хватает в нашей жизни. Здесь получаешь заряд бодрости, оптимизма, начинаешь верить в свои, еще вчера казавшиеся несбыточными мечты. Это здорово!»

Теперь некогда неприметный полуразрушенный дом похож на замок: на фасадах застыли свободолюбивые и дружелюбные драконы (они стали символами музея, их изображения — на музейном логотипе), а из окошка вглядываются в лица прохожих герои давно ушедших эпох. На площади тысяча квадратных метров собрана коллекция мифических и сказочных героев, персонажей безымянных былин и авторских книг и фильмов. Все они вольготно чувствуют себя в пышных красочных декорациях, а современные мультимедийные технологии «складывают» экспозиционные объекты в театр чудных превращений. По лабиринту десяти залов вьются узенькие тропинки. Сначала попадаешь в кабинет и библиотеку профессора, где посетителей встречает сам господин Московин с женой. В одном из стеклянных шкафов его ценный трофей — скелет Русалки из Мертвого моря, здесь же — сочинитель небылиц барон Мюнхгаузен и Франкенштейн, собравший из человеческих тел монстра.

Во всех залах — «старинные» фолианты с QR-кодами. Отсканировав их, можно прослушать аудиорассказы о заинтересовавшем образе. Хозяин дома совершил кругосветное путешествие, побывал во всех странах мира и знал едва ли не все легенды и предания. Зал сказочного леса охраняют от злых духов драконы, парит дирижабль, летают волшебные птицы, здесь же — герои сказок, знакомых малышам. Например, несмышленый Колобок уже прыгнул на хитрую курносую лисью морду. А вот — «Машенька и медведь»: из короба с пирожками выглядывает глазастая девочка, а рядом трехлетняя кроха-посетительница вразумляет косолапого: «Не садись на пенек, не ешь пирожок. Неси бабушке, неси дедушке». Неподалеку Лукоморье, «дуб зеленый, златая цепь на дубе том», а рядом, конечно, огромный ученый кот с книгой в лапах. Всех действующих лиц и не перечесть: Кащей Бессмертный застыл на троне, печалится Царевна-Лебедь, лукавая Кикимора болотная ждет заплутавшего путника; застыла в своем ледяном царстве Снежная королева.

Каждая фабульная ситуация тщательно продумана и «помещена» в завораживающую атмосферу: тенистый зачарованный бор, призрачная мгла пещеры, зимний пейзаж с мокрым питерским снегом. Приглушенный свет отражается от поверхностей, журчание воды успокаивает и умиротворяет. Над образами и интерьерами работали художники, искусствоведы, декораторы, флористы, бутафоры. И каждая мизансцена — история романтических отношений автора с первоисточником. Спит в замке Кощея столетним сном красавица, ожидая волшебного поцелуя; лежит на берегу пруда «Чудо-юдо Рыба-кит; /Десять лет уж он страдает, /А доселева не знает, /Чем прощенье получить» — открыл пасть и отпускает всех, кого проглотил; Снежный человек живет отшельником и опасается людей; Звездочет вглядывается в поднебесье; милая Белоснежка неподалеку от дружного семейства гномов; резвятся беспечные игривые феи; охраняют свои владения домовые, в гордой позе застыл Щелкунчик.

Много в созданной экспозиции ехидных и зловредных существ: лешие, упыри, Змеи-Горынычи, жабы, оборотни, летучие мыши. И все-таки в мире «Особняка-Небылицы» трудно не заметить удивительных смещений — в сторону милосердия. «Да, в сказках есть добрые и злые силы, но добро всегда сильнее. Конек-Горбунок был мудрым наставником Ивана и многому его научил, а Медуза Горгона не сразу стала уродиной с парализующим взглядом и шевелюрой из змей — ее, нежную девушку с красивыми волосами, наказали разгневанные боги», — рассказывает похожий на Дроссельмейера смотритель-экскурсовод в черном костюме и котелке. Многие персонажи стали мягче — водяной и болотное чудище бесчинств уже не творят, а Баба Яга не выглядит бешеной фурией и даже в свой домик заглянуть разрешает.

Школьники постарше замирают в «Египетском зале», где спит мумия древнего царя, на полочках украшения, оружие, бытовые вещицы — антикварные предметы приобретены на блошиных рынках Европы и Азии. Отдельное удовольствие рассматривать детали и детальки — туфельки, пряжки, трубки, фрукты, бокалы, цветные витражи, сияющие зеркала. Есть в убранстве замка приверженность к законченной форме и артистический шарм. Людям строгого вкуса интерьеры могут показаться слишком пестрыми, дерзкими и вызывающими. Наверняка найдутся серьезные взрослые, которых шокирует избыточность этой слишком яркой живописности. Мне бы не хотелось к ним присоединяться потому, что видела, как любопытные малыши и школьники замирали от восторга перед экспонатами. Думаю, что у необычного музея «Особняк-Небылица» есть все шансы вписаться в маршруты туристической программы Москвы. Тех, кто предпочитает семейный досуг, всегда ждет в гости господин Московин — двери в его дом с мистическими обитателями, волшебными и играющими, уже открыты.

Фотографии: Артур Новосильцев / АГН Москва.