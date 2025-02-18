Как сладко веянье зефира: лакомый промдизайн и деликатная ностальгия в «Обществе поощрения художеств»

Сергей КАЮКОВ, Санкт-Петербург

«Общество поощрения художеств» предлагает публике окунуться в очень вкусное прошлое, а также обратиться к традициям ленинградской школы живописи, которая также стала символом тихих, спокойных, но очень ярких лет, когда зелень была сочнее, а цветы – ароматнее.

В самый, пожалуй, безрадостный отрезок петербургского года галерея на Шпалерной решила отдать свои залы искусству, которое может наполнить посетителей самыми светлыми и безмятежными чувствами. При этом живопись призвала на помощь и другие, не только визуальные ощущения: выставленные предметы апеллируют и ко вкусу, и к воспоминаниям. В художественной психотерапии приняли участие представители нового поколения мастеров – художники Вера Егошина, Илья Овсянников и Анна Корнильева. А также Игорь Бородин – мэтр, человек из другой эпохи, в которой, кажется, все было более настоящим и честным. Уж по крайней мере это точно относится к лакомствам, которые волею судьбы оказались и в центре его творчества, и в фокусе выставки «Полезные сладости».

Первую работу в области промышленного дизайна художник выполнил в шестнадцатилетнем возрасте: юноша предлагал свои силы и талант на разных предприятиях Ленинграда. В результате на свет появилась обертка конфет «Малина со сливками» для фабрики имени Самойловой – старейшего кондитерского производства Северной столицы, носившего изначально имя Жоржа Бормана. Дебют оказался весьма успешным: Игоря Бородина приметили в объединении «Роспищепромреклама», и этикетки, коробки и фантики его авторства разлетелись по всей стране, став настоящим двигателем в торговле для огромного количества кондитерских фабрик в разных регионах.

Промышленная графика – наука тонкая, здесь не может быть мелочей. В работах Бородина продуманы все нюансы – вплоть до характера разделительных линий. Обертка для мороженого «Эскимо сливочное с земляникой» отсылает зрителя к традициям конструктивизма в изобразительном искусстве. А чуть позже этот же сорт холодного лакомства (а еще и с черной смородиной) приобретет новое оформление, выполненное с ярким креном в декоративность. Но все же главным источником вдохновения для мастера стали не различные «-измы», а традиции народного творчества: от тонких ремесел до лубка. Зефир «Северный» узорчато отрисован в графических кружевах, да еще и с архангельской козулей – только не цветной, а белоснежной – в центре композиции. Такие, казалось бы, сладкие банальности, как арахис в сахаре и изюм в шоколаде, превратились под кистью художника в изысканные яства: Игорь Бородин призвал здесь на помощь эстетику дымковской игрушки с сочными, пряными красками. В этих же работах обратим внимание на исполнение шрифтов: кропотливый ручной труд над графикой букв и символов сейчас заменен многочисленными вариантами, которые предлагают компьютерные библиотеки. Стандарт против штучной работы – такова суть противостояния современности и традиций. Увы, лучшее побеждает далеко не всегда.

А еще, конечно, шоколад и шоколадные конфеты, как пройти мимо них? С большой, полновесной семисотграммовой коробки конфет «Мишка Косолапый» на нас глядит пляшущий под граммофон вовсе не увалень, а хозяин сказочной избушки. Это полноценная и притом прекрасная иллюстрация, такими украшались добротные советские издания для детей младшего возраста. Заказчик – знаменитый комбинат «Рот Фронт», а для московского производителя обращение к мастеру из Ленинграда не было такой уж частой практикой. Шоколад «Волхова» мог бы стать вкусным дополнением к изданию новгородской летописи, «Золушка» – это уже что-то из ленинградских театральных постановок шестидесятых. Был даже шоколад «Фальстаф», да-да! И к шекспировским героям приложил руку и мастерство Игорь Бородин. А еще на выставке показаны совсем особенные праздничные открытки художника, работы из серии «Пословицы» и конверт для диска «Звездный мальчик» в качестве примера сотрудничества мастера с фирмой грамзаписи «Мелодия».

Вторая новая выставка в «Обществе поощрения художеств» гораздо обширнее, но ведь в ней представлено – и очень широко – творчество сразу трех художников, у которых, с одной стороны, все еще впереди. Но с другой – уже многое понято и сделано. Илью Овсянникова, Веру Егошину и Анну Корнильеву объединяет общий исток – они вышли из Академии Штиглица. Но не только: тихий позитив, тонкая витальность и какой-то радостный лиризм отмечают их работы и проводят параллели с лучшими традициями ленинградской школы живописи, ставшей специфичным явлением в советском изобразительном искусстве. Это вполне объяснимо. Вера Егошина является внучкой знаковых живописцев, участников группы «Одиннадцать» Валентины Рахиной и Германа Егошина (блестящую работу Рахиной «Натюрморт с рыбой» можно увидеть здесь же, в соседнем зале галереи). Дед Анны Корнильевой не кто-нибудь, а народный художник РФ Борис Шаманов, который в свою очередь был наставником Ильи Овсянникова. Вполне можно сказать, что здесь собрались «все свои». Но речь идет не о подражательстве, а о переосмыслении того, что впитано в детстве и юности. И о привнесении в общую летопись ленинградской, а теперь и петербургской творческой школы нового и оригинального. Недаром выставка получила название «Свежим взглядом. Наследники ленинградской школы живописи».

Работы Ильи Овсянникова по-настоящему мужские, в них чувствуется твердый характер создателя, даже если речь идет о во всех смыслах «цветастых» ранних натюрмортах. «Флоксы», «Колокольчики», «Желтые георгины, кабачки и яблоки» демонстрируют просто буйство красок. А в «Нарциссах» или «Сиреневом вечере» палитра так же щедра, но уже приглушены нюансы. Вся цветочная серия объединена фирменной резкостью граней – но метод художника с тех пор претерпел существенные изменения. Зритель, обратившийся к самым свежим работам Овсянникова, будет поражен зыбкими переливами серо-жемчужного пространства в таких петербургских сюжетах, как «Мокрый снег на Дворцовой», «Зимние сумерки», «Вид на Финский залив и Лахта-центр». Добавим сюда же серию «шахматных» работ Figurae и графичнейшие – даром что написаны маслом – портреты, и вот перед нами новый модернизм в чистом виде. Но все же особенный, очень личностный, интеллигентный и интеллектуальный. Словом – петербургский.

Вера Егошина в своих полотнах щедро делится с публикой позитивным взглядом на мир. Даже «Марсово поле перед грозой» выглядит манящим, пусть вы там и вымокнете с ног до головы в один момент. Виды Петергофа или типично прекрасного питерского дворика соседствуют с изображениями мест, посещенных художницей во время путешествия по странам Юго-Восточной Азии и на Кубу. А натюрморты с цветами, посудой, книгами дополняют жанровые сюжеты с животными – анималистика также стала для Веры Егошиной областью приложения таланта. Посетителей выставки очень умилила ласковая кошечка в новогоднем сюжете «Мандаринки»: праздничная атмосфера стала еще уютнее и интимнее.

Анна Корнильева, как и ее соратники по кисти, очень любит город на Неве. На мой взгляд, ее пейзажи в наибольшей степени отвечают названию проекта: даже когда на полотнах изображены постройки петербургской поры («Крюков канал у Никольского собора» или «Лавра. Весенний день», например), чувствуется, что это именно Ленинград, пришедший из той поры, которая нам кажется сейчас простой, понятной, даже безмятежной и наполненной свежим и ласковым ветром с Невы. И еще: ее работы с цветами очень искренние, не нарочитые. Ты чувствуешь их достоверность и даже спонтанность – верится, что художница просто увидела тот или иной букет и решила его написать, хотя минутой ранее и не помышляла об этом.

Работы трех мастеров никак не разделены, они перемешаны в каждом пространстве выставки. Но при всей разнице в письме и творческом почерке никакой эклектики не ощущается: это именно наши, свои, здешние. Такие непохожие, но одинаково ленинградские.

Выставки «Полезные сладости» и «Свежим взглядом. Наследники ленинградской школы живописи» работают до 28 февраля.

Фотографии: Сергей Каюков.