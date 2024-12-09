Зеленые до ужаса: Государственный Эрмитаж открыл выставку царственных изумрудов и заодно показал страхи

Евгений ХАКНАЗАРОВ, Санкт-Петербург

Повесть об излюбленном камне русского двора изобилует историческими и географическими деталями, а также громкими именами. Но одно из самых весомых и великолепных украшений досталось… лошадям. Такие же, только с крыльями, фигурируют и на выставке про кошмары древности.

Очередные Дни Эрмитажа, традиционно приходящиеся на начало декабря, предельно насыщены интереснейшими событиями. В этом году речь идет не только о выставках: 9 декабря отмечает восьмидесятилетний юбилей генеральный директор главного художественного музея страны Михаил Борисович Пиотровский. Что касается новых проектов, то в выставочном центре «Эрмитаж – Выборг» открылась экспозиция «Пир и праздник в античной культуре», Главный штаб представил древнюю архитектуру Чеченской республики, реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» приглашает познакомиться с пространствами, в которых разместились предметы античного стеклоделия и часы девятнадцатого века. Также в списке праздничных событий значится открытие новых залов постоянной экспозиции «Галерея Петра Великого», рассказывающих о культуре и искусстве эпохи правления Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны. И, конечно, в День святой Екатерины, 7 декабря, связанный с памятью об основательнице Императорского Эрмитажа Екатерине II, случилась кульминация торжеств: первые посетители смогли увидеть одну из главных выставок сезона уже следующего, 2025 года – «Ландшафт души. Каспар Давид Фридрих и Россия». И все это не говоря о «мелочах» наподобие финала Всероссийского конкурса видеоискусства на Дворцовой площади и других мероприятий. «Культура» уже посмотрела два проекта, посвященные драгоценностям эрмитажной сокровищницы и борьбе с античными ужасами, и готова рассказать про них.

Название первой, «Безмерно обожая изумруд…», крайне говорящее. Этот драгоценный камень истинно царского глубоко-зеленого цвета был любимцем у русской знати – точнее, у той ее части, которая могла себе позволить обладание им. Вначале это была абсолютно запредельная роскошь, более-менее доступными – если можно так сказать о сокровищах – изумруды стали по мере разработки месторождений на Урале. До этого обходились импортом: в перечень важнейших экспонатов Алмазного фонда России входит брошь Великой княгини Александры Иосифовны, супруги сына Николая I Константина Николаевича. Этот ювелирный шедевр помимо бриллиантов, собранных в форме виноградных листьев, украшен огромным, больше 136 карат, прямоугольным изумрудом, вывезенным еще в средние века из Колумбии и входящим в число исторических камней коллекции Алмазного фонда.

Государственный Эрмитаж, впрочем, располагает не менее впечатляющими экземплярами. В Синей спальне Зимнего дворца, где разместилась выставка, можно увидеть как более масштабные изделия, так и миниатюрные, но все они захватывают дух. Тонкая прорисовка бриллиантами и изумрудами на табакерке линий, складывающихся в изящнейший круговой орнамент, обрамляющий эмалевую миниатюру с изображением Лизетты, любимого гладкошерстного терьера Петра Первого – работа мастера Иоганна Готлиба Шарфа. Насыщенный изумрудный штрих украсил резной халцедоновый портрет Карла VII, это уже Франция 1420-х годов. Собрание перстней и нагрудных крестов, декорированное холодное оружие, предметы культа, часы, дамские аксессуары – ничто не обошлось без благородного отсвета изумрудов. Кстати, на Руси изумрудом или смарагдом было принято именовать любой драгоценный камень зеленой расцветки, что, конечно, геммологически не точно, но сути дела не меняет.

Самый древний экспонат – скарабеоид с резным изображением богини Афины VI века до нашей эры. Один из наиболее шедевральных – римская гемма второго века, резной портрет супруги императора Марка Аврелия Фаустины Младшей, взятый в изумрудную оправу итальянской работы 1500-х годов. В согласии с византийской традицией на Руси изумруды стал популярным материалом при изготовлении предметов с религиозной символикой. Ими украшены московское Евангелие 1702 года, панагия с Преображением, принадлежавшая внучке Ивана Грозного царевне Феодосии, литургические приборы 1677 года, предназначавшиеся для Московского Кремля, а также икона Владимирской Богоматери с драгоценным окладом. Екатерина II избрала круглый изумруд для своей печати-инталии. Среди других знаковых экспонатов – испанская брошь в виде каравеллы эпохи Ренессанса и драгоценный букет, выполненный для Елизаветы Петровны ювелиром Иеремией Позье: целая россыпь камней, не только изумрудов, дивной красоты и тонкости обработки.

На меня самое большое впечатление произвела парадная упряжь для выезда Анны Иоанновны, украшенная помимо золотых пластин с вензелем императрицы гарнитуром, состоящим из колумбийских изумрудов глубочайшего насыщенного цвета – 115 камней общим весом в 300 карат! Какое, должно быть, великолепное зрелище представлял собой императорский выезд. Но если отталкиваться от количественного показателя, то на новой выставке есть предмет не менее экстраординарный, это сабля шамшир с ножнами, свидетельствующая не только об искусности мастеров той поры, но и про давние политические связи нашей страны и Ирана. Вот что рассказала «Культуре» Дарья Васильева, заведующая сектором Византии и Ближнего Востока Отдела Востока Государственного Эрмитажа:

– Перед нами предмет, который обычно выставлен в Золотой кладовой Галереи драгоценностей Эрмитажа – роскошная сабля, украшенная пятьюстами тремя изумрудами и бериллами, ножны и рукоять также отделаны алмазами и бриллиантами старой огранки и небольшими вкраплениями рубинов и шпинелей. Эта сабля принадлежала двум иранским правителям. Сама сабля была создана для Фатх-Али-шаха Каджара, об этом мы знаем благодаря метке с упоминанием его имени, сохранившейся на клинке. Этот шах пришел к власти в самом конце восемнадцатого века и оставался во главе страны всю первую треть девятнадцатого века, на время его правления пришлись две российско-иранские войны. Позднее этот предмет обрел иное обрамление: ножны и рукоять были украшены в новом вкусе. Сабля была поднесена чрезвычайным посольством правителя Ирана Насир ад-Дин-шаха Каджара, которое было прислано в Россию в связи с кончиной Александра II и восшествием на престол Александра III. Она была вручена императору в Гатчинском дворце во время высочайшей аудиенции, состоявшейся 23 апреля 1881 года. Интересная деталь: на обратной стороне помещен небольшой эмалевый медальон с изображением самого Насир ад-Дин-шаха, еще в молодом возрасте. Насколько мы можем судить, это обрамление сабля получила в ранний период его правления – конец сороковых или начало пятидесятых годов позапрошлого века. Насир ад-Дин-шах владел саблей сам, он изображен с ней на нескольких фотопортретах, сделанных в Вене и Париже во время своего первого европейского турне. Оно началось с визита в Россию, пришедшегося на царствование Александра II, который, вероятно, также видел эту саблю. Поэтому, с одной стороны, это очень личный подарок из семейной сокровищницы. С другой – напоминание о былой дружбе, которая связывала покойного российского государя и правителя Ирана. Позднее сабля была передана на оценку: получилась весьма внушительная сумма для того времени – почти 24 тысячи рублей. Подобные предметы сначала передавались в Царскосельский арсенал, который являлся императорским собранием оружия. В 1885–1886 годах коллекция была расформирована и передана в Императорский Эрмитаж. Такой же путь проделала и сабля иранских императоров.

Рядом с саблей экспонируются еще три драгоценных предмета: столик и два сосуда. Они были привезены в Россию в 1741 году и поднесены трем высокородным особам: малолетнему императору Иоанну Антоновичу, его матери – регентше Анне Леопольдовне и дочери Петра Елизавете Петровне. Эти подарки были доставлены по приказу Надир-шаха Афшара, но изготовлены не в самом Иране, а в могольской Индии. Незадолго до отправки богатого посольства именно с индийскими дарами Надир-Шах одержал блистательную победу над моголами, захватил столицу их империи Шахджаханабад, по-видимому эти предметы составляли часть сокровищницы империи Великих Моголов. Торжественное чрезвычайное посольство, прибывшее в Санкт-Петербург осенью 1741 года, поражало воображение современников. Делегация насчитывала более двух тысяч человек, в качестве даров были доставлены индийские ткани, четырнадцать слонов, для которых были отстроены специальные слоновые амбары, и драгоценные предметы. Они великолепно украшены изумрудами, рубинами, алмазами и живописной эмалью, выполнены из золота, но внутренние колбы не золотые, а в основном серебряные, а в одном случае — из цинкового сплава. Здесь представлены сосуды двух типов: ароматник – парфюмерный флакон для розовой воды и бутыль для напитков, так называемая сурахи. Эти три предмета вместе с остальным комплексом даров поступили в музей еще при Екатерине II и вошли в самую раннюю известную опись драгоценных вещей Императорского Эрмитажа.

В эти же дни в Двенадцатиколонном зале Главного музейного комплекса Эрмитажа начала работу еще одна «узкоспециализированная» выставка «…Посмотри в глаза чудовищ…», рассказывающая о мифических олицетворениях ужаса в античности и их победителях. Это первое обращение в музейной практике в целом к хтоническому аспекту повседневной человеческой жизни. Страхи людей по большому счету всегда те же. Судите сами: древние греки и их соседи боялись голода, олицетворением которого служили Гарпии, по воле богов отбиравшие еду у провинившихся. Сирены и Сцилла с Харибдой сулили неприятности мореплавателям. Если мореходы не терпели крушение и счастливо добирались до берега, то еще неизвестно, что там за население обитало и чего от него можно было ждать – это история про циклопов. Тема столкновения с инаковостью продолжалась Минотавром (чужие города), кентаврами (дикие местности) и сфинксами с грифонами, символизировавшими беды, поджидающие путников в дальних путешествиях. Попутно отмечу, что такие гибридные существа, сочетающие в себе человеческое и звериное, а также только звериное, но от разных видов, своими мутациями в принципе не сулили людям ничего хорошего. Единственное исключение – Пегас, лошадь с крыльями, которой удалось взлететь из адовых глубин и поправить себе репутацию. Ну и еще Амур, но это совсем другая история, напоминающая, что любовь, как и красота – это страшная сила.

Дальше – больше: Эринии олицетворяли муки совести, Химера – страх перед огнем и пожарами, богиня Геката рифмовалась античными людьми с ночными кошмарами и смертью. Ну а проделки шаловливого божка Пана с веками оформились в единое понятие паники, которая сопровождает человечество при каждом удобном случае. Все эти, а также многие другие персонажи изображены на экспонатах, представленных новым проектом. Кратко пройдемся по самым примечательным, отметив, что организаторы сознательно отказались от экспозиции живописных работ, в противном случае два-три полотна из эрмитажной коллекции полностью и впечатляюще закрыли бы тему. Единственная картина на выставке – «Древний ужас» Льва Бакста, да и та в качестве символа сотрудничества Эрмитажа и Русского музея, откуда прибыло полотно.

Итак, посетителям нельзя пройти мимо золотого боспорского браслета со сфинксами (первая половина IV века до н.э.) и глиняной фляги со змееногой Скиллой из южно-итальянской Апулии (III век до н.э.). Фрагмент стенки древнеримского саркофага с морским кентавром и Нереидой при всех утратах тоже удивляет проработкой деталей. Античный итальянский ритон в виде головы грифона забавен и заставляет вспомнить, что улыбка очень часто помогает справиться со страхами. Майоликовая расписная тарелка с Амуром и гротесками очаровывает витальностью итальянского Возрождения. Совсем маленький аттический сосуд в виде фигуры Сфинкса – жемчужина эрмитажной коллекции как таковой. К безусловным шедеврам отнесены серебряная бляха с головой Медузы Горгоны из Артюховского кургана и венецианский щит XVI века с гидрой. Еще в экспозиции много графики и гравюры: работы Шарля-Клемана Бервика, Яна Колларта II, Теодоруса ван Кесселя, школы Питера Пауля Рубенса и неустановленного авторства заставят остановиться почитателей этого вида искусства. А изображения Теодора ван Тюльдена, которые тот выполнил по оригиналу Франческо Приматиччо – «Одиссей направляется к пещере циклопа Полифема» и «Одиссей сбегает из пещеры циклопа Полифема» – со всей наглядностью демонстрируют, что поиски приключений чреваты последствиями, будь то в древности, или в семнадцатом веке, когда были созданы гравюры, или сейчас.

Выставка «Безмерно обожая изумруд» работает до 8 июня 2025 года.

Выставка «…Посмотри в глаза чудовищ…» работает до 9 марта 2025 года.

Фотографии: Евгений Хакназаров.